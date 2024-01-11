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Прекращение поддержки LTS-ядра Linux 4.14

11.01.2024 10:06

Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра Linux, объявил о публикации финального выпуска ядра Linux 4.14.336, который станет последним в данной серии. Ветка 4.14 была опубликована в ноябре 2017 года и сопровождалась 6 лет. Продукты, поставляемые с ядром 4.14, рекомендуется перевести на более актуальные LTS-выпуски.

Разработчиками ядра продолжается сопровождение следующих longterm-веток:

  • 6.6 - до декабря 2026 г. (используется в Ubuntu 24.04).
  • 6.1 - до декабря 2026 г. + поддержка в рамках SLTS (используется в Debian 12 и main ветке OpenWRT).
  • 5.15 - до октября 2026 г. (используется в Ubuntu 22.04, Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 7 и OpenWRT 23.05).
  • 5.10 - до декабря 2026 г. + поддержка в рамках SLTS (используется в Debian 11, Android 12 и OpenWRT 22).
  • 5.4 - до декабря 2025 г. (используется в Ubuntu 20.04 LTS и в Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 6)
  • 4.19 - до декабря 2024 г. + поддержка в рамках SLTS (используется в Debian 10 и в Android 10).

Отдельно на базе ядер 4.4, 4.19, 5.10 и 6.1 организацией Linux Foundation предоставляются ветки SLTS (Super Long Term Support), которые сопровождается отдельно и поддерживаются 10-20 лет. Сопровождение SLTS-веток осуществляется в рамках проекта Civil Infrastructure Platform (CIP), в котором участвуют такие компании, как Toshiba, Siemens, Renesas, Bosch, Hitachi и MOXA, а также вовлечены мэйнтейнеры LTS-веток основного ядра, разработчики Debian и создатели проекта KernelCI. Ядра SLTS ориентированы на применение в технических системах гражданской инфраструктуры и в важных промышленных системах.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2024/1/1...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.14
  3. OpenNews: Организация Linux Foundation выпустила LTSI-ветку на базе ядра Linux 4.14
  4. OpenNews: Обновление ядра Linux 6.6.6
  5. OpenNews: Ядро Linux 6.1 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки
  6. OpenNews: Ядро Linux 6.6 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60420-linux
Ключевые слова: linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:22, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если память не подводит, в хромооси используются 4.19 и 5.4.
     
     
  • 2.10, гугель (?), 12:14, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Не переживай - мы-то без сопливых справимся. Правда, патчи тебе конечно же не отдадим, но тебе ведь не особо-то оно и надо?

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:57, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    6.6 отличная замена 4.19 получилась.
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:51, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    6 лет -- это дофига. Долой старьё
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 13:54, 11/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +3 +/
     
  • 2.19, ryoken (ok), 14:07, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Напомните, сколько там 2.6.32(МНОГОНАДЦАТЬ) таскали..?
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 15:14, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так сейчас же 2.6.32.6.6.7.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:51, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > используется в Ubuntu 24.04

    Что, уже?

     
     
  • 2.6, Аноним (4), 11:56, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Доброе утро, как бы 2025 на дворе уже
     
     
  • 3.8, 1 (??), 11:59, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не, не, уже 2026 )))
     
     
  • 4.15, Аноним (-), 13:05, 11/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     
  • 4.21, Аноним (21), 15:15, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он с единицы считает
     
  • 2.7, 1 (??), 11:58, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    daily build уже можно скачать
     

  • 1.11, Аноним (11), 12:33, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    2.6.30 жив. OpenVZ, UML все дела.
     
     
  • 2.12, Golangdev (?), 12:36, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только хотел написать

    Вроде и хорошо с одной стороны, типа супердолгая поддержка и все дела,

    но я 20 раз подумаю, а нужно ли мне OpenVZ

    это ж форк ядра, который по определению будет всегда отстающий

    а если компания позади него развалится ?

     
  • 2.13, Аноним (2), 12:37, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приветствую арканиста.
     
  • 2.17, Zenitur (ok), 13:59, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может 2.6.32? Кстати, а где скачать актуальные патчи?
     

  • 1.18, Аноним (18), 14:04, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что будет в декабре 26 года ? Там типа всё перестанут поддерживать. Ядро скуксится ?
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 15:17, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скуксится твой дружок в штанишках. С ядром все будет ок пока у руля Линус.
     

  • 1.23, Аноним (23), 15:21, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Поражаюсь людям которые обновляют ядро на свою голову, алё, у вас 5-7 летние компы, ядро только хуже становится, но я же школьник и у меня харч!
     
     
  • 2.24, Аноним (-), 15:30, 11/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.25, Аноним (25), 15:54, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты быдло
     
  • 2.26, Аноним (26), 16:20, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А дыры в 5-7-летних ядрах становятся всё известней и известней.
     

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