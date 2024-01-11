Прекращение поддержки LTS-ядра Linux 4.14

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|2.10, гугель (?), 12:14, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Не переживай - мы-то без сопливых справимся. Правда, патчи тебе конечно же не отдадим, но тебе ведь не особо-то оно и надо?
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|2.12, Golangdev (?), 12:36, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только хотел написать
Вроде и хорошо с одной стороны, типа супердолгая поддержка и все дела,
но я 20 раз подумаю, а нужно ли мне OpenVZ
это ж форк ядра, который по определению будет всегда отстающий
а если компания позади него развалится ?
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|1.18, Аноним (18), 14:04, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А что будет в декабре 26 года ? Там типа всё перестанут поддерживать. Ядро скуксится ?
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|2.22, Аноним (21), 15:17, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скуксится твой дружок в штанишках. С ядром все будет ок пока у руля Линус.
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|1.23, Аноним (23), 15:21, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Поражаюсь людям которые обновляют ядро на свою голову, алё, у вас 5-7 летние компы, ядро только хуже становится, но я же школьник и у меня харч!
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|2.26, Аноним (26), 16:20, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А дыры в 5-7-летних ядрах становятся всё известней и известней.
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