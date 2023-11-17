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Ядро Linux 6.6 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки

17.11.2023 08:39

Ядру Linux 6.6 присвоен статус ветки с длительным сроком поддержки. Обновления для ветки 6.6 будут выпускаться как минимум до декабря 2026 года, но не исключено, что как и в случае с ветками 5.10, 5.4 и 4.19, срок будет продлён до шести лет и сопровождение продлится до декабря 2029 года. Для обычных выпусков ядра обновления выпускаются только до выхода следующей стабильной ветки (например, обновления для ветки 6.5 выпускались до выхода 6.6).

Продолжается сопровождение longterm-веток:

  • 6.1 - до декабря 2026 г. + поддержка в рамках SLTS (используется в Debian 12 и main ветке OpenWRT).
  • 5.15 - до октября 2026 г. (используется в Ubuntu 22.04, Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 7 и OpenWRT 23.05).
  • 5.10 - до декабря 2026 г. + поддержка в рамках SLTS (используется в Debian 11, Android 12 и OpenWRT 22).
  • 5.4 - до декабря 2025 г. (используется в Ubuntu 20.04 LTS и в Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 6)
  • 4.19 - до декабря 2024 г. + поддержка в рамках SLTS (используется в Debian 10 и в Android 10).
  • 4.14 - до января 2024 г.

Отдельно на базе ядер 4.4, 4.19, 5.10 и 6.1 организацией Linux Foundation предоставляются ветки SLTS (Super Long Term Support), которые сопровождается отдельно и будут поддерживаться 10-20 лет. Сопровождение SLTS-веток осуществляется в рамках проекта Civil Infrastructure Platform (CIP), в котором участвуют такие компании, как Toshiba, Siemens, Renesas, Bosch, Hitachi и MOXA, а также вовлечены мэйнтейнеры LTS-веток основного ядра, разработчики Debian и создатели проекта KernelCI. Ядра SLTS ориентированы на применение в технических системах гражданской инфраструктуры и в важных промышленных системах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kernel.org/feeds/a...)
  2. OpenNews: Ядро Linux 6.1 будет поддерживаться 10 лет
  3. OpenNews: Ядро Linux 6.1 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки
  4. OpenNews: Время поддержки LTS-релизов Ubuntu увеличено до 10 лет
  5. OpenNews: Организация Linux Foundation представила платформу для критически важных технических систем
  6. OpenNews: Сокращение срока поддержки LTS-ядер Linux и проблема с выгоранием сопровождающих
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60129-linux
Ключевые слова: linux, kernel, lts
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:49, 17/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зачем нужно целых шесть лтс? Есть тут погромисты объяснить?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:52, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для ленивых админов, годами не обновляющих систему.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:28, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это чтобы научить таких, что через год лтс рассыпается? Так они всё равно обновлять не будут.
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:57, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Зачем нужно целых шесть лтс? Есть тут погромисты объяснить?

    Это чтобы дидам легче жилось и не пришлось часто переучиваться. Почему дидам? Потому что в ядра сейчас умеют только они. Остальные смотрят только на стакан смузи и ржавчину.

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:04, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто тогда переписывает ядро на ржавчину?
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:58, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    50 лет в самый раз, до пенсии
     
  • 2.7, ПомидорИзДолины (?), 09:43, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Два основных источника проблем:
    * проприетарные драйвера, которые на новые ядра никто переписывать не будет,
    * сертификация, которая стоит кучу денег и проходить которую по новой для старых устройств никто не будет.

    На серверах крутить что-то старше прошлой ветки - моветон. Разве что в совсем уж кровавом энтерпрайзе случается или у ленивых/недальновидных.

     
  • 2.8, Совершенно другой аноним (?), 09:48, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, для разных промышленных объектов и встройки, для которых каждый раз переходить на новое ядро будет себе дороже (на встроенном оборудовании новых типов устройств явно не появится, а нужны только исправления). Посмотрев список компаний, которые в этом участвуют, наверное, легко было-бы догадаться.
     

  • 1.9, Герострат (?), 09:49, 17/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу ядро 6.6.6
     
     
  • 2.10, 11111001010 (?), 09:53, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше 7.7.7
     
  • 2.12, arthi747 (ok), 10:13, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро 6.6.6 чтобы запускать в нем демоны. Живьем брать демонов!
     
     
  • 3.14, Сын Божий (?), 10:14, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прекратите!
     
  • 2.13, Сын Божий (?), 10:13, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не нужно нам такое.
    С этим не стоит шутить.
    Одумайтесь.
     

  • 1.11, 6.6 конфетка (?), 10:07, 17/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    6.6 конечно же совсем конфетка, с 4.19 на него перешёл. Жду патч для reiser4 на него,буду пробовать,а то пока только для 5.16.20 есть.
     
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