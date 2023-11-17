Ядро Linux 6.6 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки

Ядру Linux 6.6 присвоен статус ветки с длительным сроком поддержки. Обновления для ветки 6.6 будут выпускаться как минимум до декабря 2026 года, но не исключено, что как и в случае с ветками 5.10, 5.4 и 4.19, срок будет продлён до шести лет и сопровождение продлится до декабря 2029 года. Для обычных выпусков ядра обновления выпускаются только до выхода следующей стабильной ветки (например, обновления для ветки 6.5 выпускались до выхода 6.6). Продолжается сопровождение longterm-веток: 6.1 - до декабря 2026 г. + поддержка в рамках SLTS (используется в Debian 12 и main ветке OpenWRT).

5.15 - до октября 2026 г. (используется в Ubuntu 22.04, Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 7 и OpenWRT 23.05).

5.10 - до декабря 2026 г. + поддержка в рамках SLTS (используется в Debian 11, Android 12 и OpenWRT 22).

5.4 - до декабря 2025 г. (используется в Ubuntu 20.04 LTS и в Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 6)

4.19 - до декабря 2024 г. + поддержка в рамках SLTS (используется в Debian 10 и в Android 10).

4.14 - до января 2024 г. Отдельно на базе ядер 4.4, 4.19, 5.10 и 6.1 организацией Linux Foundation предоставляются ветки SLTS (Super Long Term Support), которые сопровождается отдельно и будут поддерживаться 10-20 лет. Сопровождение SLTS-веток осуществляется в рамках проекта Civil Infrastructure Platform (CIP), в котором участвуют такие компании, как Toshiba, Siemens, Renesas, Bosch, Hitachi и MOXA, а также вовлечены мэйнтейнеры LTS-веток основного ядра, разработчики Debian и создатели проекта KernelCI. Ядра SLTS ориентированы на применение в технических системах гражданской инфраструктуры и в важных промышленных системах.



