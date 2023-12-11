Обновление ядра Linux 6.6.6

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|1.6, Аноним (6), 15:58, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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*напевает, играя на воздушной электрогитаре* Six, six six, the number of the Beast...
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|3.27, Анании.orig (?), 17:58, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это протестанты.
А юзер выше - вообще латинянин каталик.
Папы этой ветке явно не хватает
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|1.8, Шарп (ok), 16:06, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Плохое число. Нужно было пропустить. Но это же сатанинский запад. Удивляться нечему.
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|3.26, Анании.orig (?), 17:53, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Соломон ими тоже управлял.
И ничего, псалмы его поются вполне себе в православных храмах.
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|2.18, User (??), 16:37, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Напиши в ркн.гов.ру - они исправят, в копию - московскую патриархию, чтоб не потерялось, Бастрыкин сам подтянется.
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|2.24, Второй из Кукуева (?), 17:19, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А книжку за авторством эпилептика-шизофреника из которой это число вылезло на востоке что ли писали?
Или может кесарь Нерон, чье имя было зашифрованно этим числом был кесарем где-то на востоке?
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|1.10, Аноним (10), 16:18, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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По-любому из-за номера версии выпустили релиз с минимальными изменениями, чтобы сделать версию проходной :-)
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|2.15, Аноним (15), 16:29, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы не поняли, это не минорщина, а конкретная чертовщина. В 6.6.6 устранили багу, из-за которой прекратил работать Wi-Fi на платах Raspberry Pi. И бага позорная, один в один как бага в обсуждавшемся в выходные ядре, в котором повреждались файлы в ext4. По сути два раза подряд на одни грабли наступили.
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|1.25, Аноним (25), 17:34, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Говорят не повезет
Если Черт(BSD) дорогу перейдет
А пока на оборот...
только черному пингвину не везет
(потому что работает, тестят и находят баги) в отличии
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