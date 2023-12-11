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Обновление ядра Linux 6.6.6

11.12.2023 15:07

Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра Linux, опубликовал знаковый выпуск ядра 6.6.6, в котором предложено одно изменение, затрагивающее беспроводной стек cfg80211. Изменение откатывает добавленное в выпуск 6.6.5 исправление ошибки, которое привело к появлению регрессий из-за того, что вместе с исправлением в ядро 6.6.5 из ветки 6.7 не был перенесён ещё один связанный коммит. Аналогичный откат исправления предложен в версии 6.1.67.

Регрессивное изменение приводило к возникновению взаимной блокировки в сетевых менеджерах, работающих в пространстве пользователя. Как результат возникало зависание процессов сетевых менеджеров во время перезагрузки, завершения работы или ухода в спящий режим. Например, проблема приводила к зависанию при попытке остановки сервисов NetworkManage, iwd и wpa_supplicant после обновления ядра до версии 6.6.5 или 6.1.66. Также после установки ядра 6.6.5 наблюдалось прекращение работы WiFi-драйвера brcmfmac для беспроводных чипов Broadcom.

Интересно, что всего несколько дней назад похожая ситуация с неполным переносом исправления в ядро 6.1.64 привела к возникновению проблемы с повреждением данных в ФС Ext4, из-за которой был отменён выпуск Debian 12.3.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2023/12/...)
  2. OpenNews: Ядро Linux 6.6 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки
  3. OpenNews: Исправление в ядре Linux привело к проблемам с некоторыми графическими планшетами
  4. OpenNews: Код Bcachefs принят в основной состав ядра Linux 6.7
  5. OpenNews: Ядро Linux 6.1 будет поддерживаться 10 лет
  6. OpenNews: 32 года с момента первого релиза ядра Linux 0.01
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60271-linux
Ключевые слова: linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:50, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ооо, знаменательно! Let the discussion begin!
     
  • 1.2, Аноним (2), 15:51, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Hello Win прошел.
     
  • 1.3, Аноним (1), 15:52, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >одно изменение

    Фууу, минорщина какая.

     
  • 1.4, Аноним (4), 15:55, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора обновиться, но чёт спешка непонятная. Да и традиции нарушает.
     
  • 1.5, Аноним (5), 15:56, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    >знаковый выпуск ядра 6.6.6, в котором предложено

    Перейти на:
    https://www.freebsd.org/art/

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 16:50, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://www.slackware.com/~msimons/slackware/grfx/shared/alphaslack.jpg
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:58, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    *напевает, играя на воздушной электрогитаре* Six, six six,  the number of the Beast...
     
  • 1.7, Аноним (7), 15:59, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всё, теперь Линукс больше не православный, перехожу на FreeBSD.
     
     
  • 2.9, anonymous (??), 16:16, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    На винду тебе надо, так службы и иконки.
     
     
  • 3.13, User (??), 16:24, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Amen!
     
  • 3.27, Анании.orig (?), 17:58, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это протестанты.
    А юзер выше - вообще латинянин каталик.

    Папы этой ветке явно не хватает

     

  • 1.8, Шарп (ok), 16:06, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Плохое число. Нужно было пропустить. Но это же сатанинский запад. Удивляться нечему.
     
     
  • 2.12, анон (?), 16:21, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    зато запуск демонов стал в разы удобнее!
     
     
  • 3.26, Анании.orig (?), 17:53, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соломон ими тоже управлял.

    И ничего, псалмы его поются вполне себе в православных храмах.

     
     
  • 4.28, Herrasim Muhmuh (?), 18:00, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня ботинки зимние Соломон. Он башмачник?
     
  • 2.18, User (??), 16:37, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Напиши в ркн.гов.ру - они исправят, в копию - московскую патриархию, чтоб не потерялось, Бастрыкин сам подтянется.
     
  • 2.24, Второй из Кукуева (?), 17:19, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А книжку за авторством эпилептика-шизофреника из которой это число вылезло на востоке что ли писали?
    Или может кесарь Нерон, чье имя было зашифрованно этим числом был кесарем где-то на востоке?
     

  • 1.10, Аноним (10), 16:18, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    По-любому из-за номера версии выпустили релиз с минимальными изменениями, чтобы сделать версию проходной :-)
     
     
  • 2.11, ryoken (ok), 16:19, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ...а лучше б сделали LTS :D
     
  • 2.15, Аноним (15), 16:29, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы не поняли, это не минорщина, а конкретная чертовщина. В 6.6.6 устранили багу, из-за которой прекратил работать Wi-Fi на платах Raspberry Pi. И бага позорная, один в один как бага в обсуждавшемся в выходные ядре, в котором повреждались файлы в ext4. По сути два раза подряд на одни грабли наступили.
     
  • 2.17, Аноним (17), 16:34, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такое почти уже было с 3.11
     

  • 1.16, Аноним (17), 16:33, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо обновиться.
     
  • 1.23, Аноним (23), 17:10, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сатанинское ядро
     
  • 1.25, Аноним (25), 17:34, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Говорят не повезет
    Если Черт(BSD) дорогу перейдет
    А пока на оборот...
    только черному пингвину не везет
    (потому что работает, тестят и находят баги) в отличии
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 18:07, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Во фрибзде багов нет, ибо не может быть никогда.
     

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