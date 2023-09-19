32 года с момента первого релиза ядра Linux 0.01

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|1.3, Аноним (3), 23:41, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прошло 2^5 лет, а Hurd (который начали делать раньше Пинуса) так и не доделали. Печально.
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|2.5, Аноним (5), 23:47, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Печально то, что оно до сих пор не сдохло окончательно. Дефективным решениям место на помойке.
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|3.15, Аноним (15), 03:08, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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У нас юбилей в зависимости от крутости проекта 2, 4, 8, 16, 32 и там далее по основанию 2
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|1.12, Аноним (12), 02:08, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Если бы не линукс, то до сих пор бы сидели на бсд, компиляли софт из портов часами и жили с мамой в 45 лет ))
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|2.13, Аноним (15), 02:39, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если бы Linux, то я сидел бы и в ус не дул, а с ним постоянная правка то одного, то фикс другого, то тут поломали, то там отвалилось. Благо дома на божественную Windows перешёл и теперь время не трачу, глаза не красные, на девушек времени много теперь)
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|1.17, Аноним (17), 04:58, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Круглая дата.
Когда планета будет вращаться 256 оборотов вокруг Солнца, тогда будет красиво, ровно, гармонично, ладно.
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|3.26, Атон (?), 08:34, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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оригинальному? меньше 10. потом его решительно закопали и забыли.
и оно тут не в струю, потому что новый юникс был не совместим со старым - программы нужно было не просто перекомпилировать но и сильно править исходники.
в отличии от windows, где совместимость с предыдущими версиями не только на уровне API но и бинарная.
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