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32 года с момента первого релиза ядра Linux 0.01

19.09.2023 23:11

Исполнилось 32 года с момента формирования первого выпуска ядра Linux. Ядро 0.01 имело размер 116 Кб в сжатом виде (62 Кб после переупаковки из tar.Z в tar.gz), включало 88 файлов и содержало 10239 строк исходного кода. По мнению Линуса Торвальдса именно момент публикации ядра 0.01, а не день анонсирования рабочего прототипа, является настоящим днём рождения Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2023/9/1...)
  2. OpenNews: Ядру Linux исполнилось 32 года
  3. OpenNews: 30 лет с момента первого релиза ядра Linux 0.01
  4. OpenNews: Статистика развития ядра Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59783-linux
Ключевые слова: linux
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 23:41, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прошло 2^5 лет, а Hurd (который начали делать раньше Пинуса) так и не доделали. Печально.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:47, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Печально то, что оно до сих пор не сдохло окончательно. Дефективным решениям место на помойке.
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:57, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    С юбилеем! Ура
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 01:53, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С юбилеем! Ура

    32 не юбилей.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 03:08, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У нас юбилей в зависимости от крутости проекта 2, 4, 8, 16, 32 и там далее по основанию 2
     

  • 1.11, Аноним (11), 01:58, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    классно Линус хайп от BSD увел ;)
     
  • 1.12, Аноним (12), 02:08, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если бы не линукс, то до сих пор бы сидели на бсд, компиляли софт из портов часами и жили с мамой в 45 лет ))
     
     
  • 2.13, Аноним (15), 02:39, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если бы Linux, то я сидел бы и в ус не дул, а с ним постоянная  правка то одного, то фикс другого, то тут поломали, то там отвалилось. Благо дома на божественную Windows перешёл и теперь время не трачу, глаза не красные, на девушек времени много теперь)
     

  • 1.17, Аноним (17), 04:58, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круглая дата.
    Когда планета будет вращаться 256 оборотов вокруг Солнца, тогда будет красиво, ровно, гармонично, ладно.
     
  • 1.22, fahri (?), 06:24, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько лет венде? Напомните?
     
     
  • 2.23, Анноним (?), 06:30, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, тогда вспоминаем и сколько лет оригинальному юникс
     
     
  • 3.24, fahri (?), 06:57, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одного поля ягода
     
  • 3.26, Атон (?), 08:34, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оригинальному? меньше 10.  потом его решительно закопали и забыли.

    и оно тут не в струю, потому что новый юникс был не совместим со старым - программы нужно было не просто перекомпилировать но и сильно править исходники.

    в отличии от windows, где совместимость с предыдущими версиями не только на уровне API но и бинарная.

     
  • 2.28, Аноним (28), 08:45, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
     

  • 1.27, Аноним (27), 08:40, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    32 года, а линукс так и не умеет ни в USB, ни отсутствие тиринга
     
     
  • 2.29, Аноним (28), 08:50, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/59667-chromeos
     

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