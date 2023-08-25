Ядру Linux исполнилось 32 года

25 августа 1991 года после пяти месяцев разработки 21-летний студент Линус Торвальдс объявил в телеконференции comp.os.minix о создании рабочего прототипа новой операционной системы Linux, для которой было отмечено завершение портирования bash 1.08 и gcc 1.40. Первый публичный выпуск ядра Linux был представлен 17 сентября. Ядро 0.0.1 имело размер 62 Кб в сжатом виде и содержало около 10 тысяч строк исходного кода. Современное ядро Linux насчитывает более 30 млн строк кода. По данным исследования, проведённого в 2010 году по заказу Евросоюза, приблизительная стоимость разработки с нуля проекта, аналогичного современному ядру Linux, составила бы более миллиарда долларов США (расчёт производился, когда в ядре было 13 млн строк кода), по другим оценкам - более 3 миллиардов. Ядро Linux было создано под впечатлением от операционной системы MINIX, которая не устраивала Линуса своей ограниченной лицензией. Впоследствии, когда Linux стал известным проектом, недоброжелатели пытались обвинить Линуса в прямом копировании кода некоторых подсистем MINIX. Нападение отразил Эндрю Таненбаум, автор MINIX, который поручил одному из студентов провести детальное сравнение кода Minix и первых публичных версий Linux. Результаты исследования показали наличие только четырёх несущественных совпадений блоков кода, обусловленных требованиями POSIX и ANSI C. Первоначально Линус задумал назвать ядро Freax, от слов «free», «freak» и X (Unix). Но имя «Linux» ядро получило с лёгкой руки Ари Лемке (Ari Lemmke), который по просьбе Линуса разместил ядро на FTP-сервере университета, назвав директорию с архивом не «freax», как просил Торвальдс, а «linux». Примечательно, что предприимчивый делец Вильям Делло Крок (William Della Croce) сумел зарегистрировать торговую марку Linux и хотел со временем собирать отчисления, но позднее передумал и передал все права на торговую марку Линусу. Официальный талисман Linux-ядра, пингвин Tux, был выбран в результате соревнования, состоявшегося в 1996 году. Имя Tux расшифровывается как Torvalds UniX. Динамика роста кодовой базы (количество строк исходного кода) ядра: 0.0.1 - сентябрь 1991, 10 тыс. строк кода;

1.0.0 - март 1994, 176 тыс. строк кода;

1.2.0 - март 1995, 311 тыс. строк кода;

2.0.0 - июнь 1996, 778 тыс. строк кода;

2.2.0 - январь 1999, 1.8 млн. строк кода;

2.4.0 - январь 2001, 3.4 млн. строк кода;

2.6.0 - декабрь 2003, 5.9 млн. строк кода;

2.6.28 - декабрь 2008, 10.2 млн. строк кода;

2.6.35 - август 2010, 13.4 млн. строк кода;

3.0 - август 2011, 14.6 млн. строк кода;

3.5 - июль 2012, 15.5 млн. строк кода;

3.10 - июль 2013, 15.8 млн. строк кода;

3.16 - август 2014, 17.5 млн. строк кода;

4.1 - июнь 2015, 19.5 млн. строк кода;

4.7 - июль 2016, 21.7 млн. строк кода;

4.12 - июль 2017, 24.1 млн. строк кода;

4.18 - август 2018, 25.3 млн. строк кода;

5.2 - июль 2019, 26.55 млн. строк кода;

5.8 - август 2020, 28.4 млн. строк кода;

5.13 - июнь 2021, 29.2 млн. строк кода;

5.19 - август 2022, 30.5 млн. строк кода;

6.4 - июнь 2023, 32.9 млн. строк кода.

Прогресс развития ядра: Linux 0.0.1 - сентябрь 1991, первый публичный выпуск, поддерживающий только CPU i386 и загружающийся с дискеты;

Linux 0.12 - январь 1992, код начал распространяться под лицензией GPLv2;

Linux 0.95 - март 1992, обеспечена возможность запуска X Window System, реализована поддержка виртуальной памяти и раздела подкачки.

Linux 0.96-0.99 - 1992-1993, началась работа над сетевым стеком. Представлена файловая система Ext2, добавлена поддержка формата файлов ELF, представлены драйверы для звуковых карт и контроллеров SCSI, реализована загрузка модулей ядра и файловой системы /proc.

В 1992 году появились первые дистрибутивы SLS и Yggdrasil. Летом 1993 года были основаны проекты Slackware и Debian.

Linux 1.0 - март 1994, первый официально стабильный релиз;

Linux 1.2 - март 1995, существенное увеличение числа драйверов, поддержка платформ Alpha, MIPS и SPARC, расширение возможностей сетевого стека, появление пакетного фильтра, поддержка NFS;

Linux 2.0 - июнь 1996 года, поддержка многопроцессорных систем;

Март 1997: основан LKML, список рассылки разработчиков ядра Linux;

1998 год: запущен первый попавший в список Top500 кластер на базе Linux, состоящий из 68 узлов с CPU Alpha;

Linux 2.2 - январь 1999, увеличена эффективность системы управления памятью, добавлена поддержка IPv6, реализован новый межсетевой экран, представлена новая звуковая подсистема;

Linux 2.4 - февраль 2001, обеспечена поддержка 8-процессорных систем и 64 Гб ОЗУ, файловая система Ext3, поддержка USB, ACPI;

Linux 2.6 - декабрь 2003, поддержка SELinux, средства автоматического тюнинга параметров ядра, sysfs, переработанная система управления памятью;

В 2005 году представлен гипервизор Xen, который открыл эру виртуализации;

В сентябре 2008 года сформирован первый релиз платформы Android, основанной на ядре Linux;

В июле 2011 года после 10 лет развития ветки 2.6.x осуществлён переход к нумерации 3.x. Число объектов в Git-репозитории достигло 2 млн;

В 2015 году состоялся выпуск ядра Linux 4.0. Число git-объектов в репозитории достигло 4 млн;

В апреле 2018 года преодолён рубеж в 6 млн git-объектов в репозитории ядра.

В январе 2019 года сформирована ветка ядра Linux 5.0. Репозиторий достиг уровня 6.5 млн git-объектов.

Опубликованное в августе 2020 года ядро 5.8 стало самым крупным по числу изменений из всех ядер за всё время существования проекта.

В ядре 5.13 был поставлен рекорд по числу разработчиков (2150), изменения от которых вошли в состав ядра.

В августе 2022 года сформирована ветка ядра Linux 6.0, так как в ветке 5.x накопилось достаточного выпусков для смены первого числа в номере версии.

В ядро 6.1, выпущенное в декабре 2022 года, добавлена возможность использования языка Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра. Около 70% всех изменений в ядро внесены 20 наиболее активными компаниями. Например, при разработке ядра 6.4 из всех изменений 10.4% подготовлено компанией Intel, 10.1% - Linaro, 7.7% - Google, 5.9% - Red Hat, 5.6% - Pengutronix, 4.2% - AMD, 3.1% - Meta, 2.6% - Oracle, 2.6% - NVIDIA, 2.4% - SUSE, 2.4% - IBM, 2.0% - Qualcomm, 1.6% - Collabora, 1.5% - Renesas, 1.5% - Huawei, 1.3% - NXP и 1.2% - Microsoft. 13% изменений подготовлены независимым участниками или разработчиками, явно не заявившим о своей работе на определённые компании. По числу добавленных в ядро 6.4 строк кода лидируют компании Google и AMD, доля которых составила 19.9% и 16.2%.



