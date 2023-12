Выпуск Debian 12.3 отложен из-за проблемы, приводящей к повреждению ФС Ext4

> Linux devuan 5.15.142 https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git/log/?h=v5.15. > 2 days iomap: update ki_pos a little later in iomap_dio_complete

> мои локалхосты дефектные или нет ? нет А в 6.1 только 6.1.64 и 6.1.65 с небольшой проблемой потому что патч не донесли из апстрима