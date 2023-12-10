Выпуск Debian 12.3 отложен из-за проблемы, приводящей к повреждению ФС Ext4

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|1.1, Аноним (1), 11:30, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Пользователям уже установленных систем рекомендовано воздержаться от установки обновлений пакетов с ядром из репозитория до публикации исправления.
А я уже установил, что мне делать?
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|3.29, Аноним (29), 12:00, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы не терять времени -- лучше сразу молотком комп разбить, чем сношаться с рассыпающейся от каждого чиха BTRFS.
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|4.80, Бывалый смузихлёб (?), 13:10, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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посоны поговаривают что бтрфс практически не рассыпается в отличие от практически не восстановимых при сбое ФС семейства экст№
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|3.50, Аноним (50), 12:26, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Даже ничего откатывать не надо. В Debian легко можно загрузиться с предыдущим ядром, оно никуда не исчезает.
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|4.73, Аноним (73), 12:50, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это если за консолькой сидеть в момент загрузки и ручками выбирать ядро в грубе. А так он загрузит последнее установленное ядро.
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|5.75, Твайлайт Спаркл (ok), 12:55, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В /etc/default/grub можно попробовать покрутить параметр GRUB_DEFAULT (только после сохранения вызывать update-grub)
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|6.102, Аноним (102), 13:55, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В /etc/default/grub можно попробовать покрутить параметр GRUB_DEFAULT (только после сохранения вызывать update-grub)
А разве там не systemd-boot по умолчанию?
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|2.10, Аноним (10), 11:40, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Перезагрузитесь с использованием более раннего ядра, дебиан сохраняет 3 версии ядра при обновлениях.
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|3.74, Твайлайт Спаркл (ok), 12:53, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29)
А версия 6.1.0-14-amd64 забагованная, да?
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|2.83, Аноним (83), 13:12, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пользоваться. Эти мэйнтенеры всё равно ничего не понимают. К тому же каждый пользователь Рачика признает вас своим корешем.
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|3.93, НяшМяш (ok), 13:36, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Только вот пользователям рачика это давным-давно починили, а они и не заметили. А любителям окаменевшего наоборот сломали.
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|3.95, НяшМяш (ok), 13:37, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы бороться с отваливающимся звуком, падающими играми (а нафига ещё шинда нужна) и переименованными в НР принтерами?
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|1.3, Аноним (3), 11:32, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Оперативно. Буквально за день после релиза заметили. Заметил сегодня из-за ошибок при попытке обновить ядро из реп.
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|1.4, нах. (?), 11:33, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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zfs им не нравилась, ниправильная-ниправильная, осень слозна и не по-редхатовски. А тут в швятаом ext4 внезапная ой хрень, и - ТАДАМ, снова никто не знает - в чем причина.
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|2.16, Аноним (3), 11:45, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Доступен промежуточный выпуск проекта OpenZFS 2.2.1, развивающего реализацию файловой системы ZFS для Linux и FreeBSD. Выпуск примечателен добавлением поддержки ядра Linux 6.6 и попыткой устранения проблемы, приводящей к повреждению данных (обнулению части блоков) в файлах после их копирования.
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|1.7, Аноним (29), 11:37, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Надо честно признать: линукс себя изжил. Пора дебиану на Illumos переходить.
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|1.8, Аноним (8), 11:39, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну это просто днище, господа. Мало того, что стабильно ядро дырявое, так еще и в дебиане. Вовремя я обновился, еще и почти 100 гигов файлов прописал на сервере. А ведь еще пару недель назад над zfs насмехались, можете почитать лол https://opennet.ru/60167-zfs
Ставьте ext4 говорили они, самая стабильная файловая система, ФС МИРА.
Самое смешное, что дожили до момента, когда даже btrfs стала надежнее, чем ext4.
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|4.40, Аноним (38), 12:15, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если он каждый раз будет писать это в теме про баг BTRFS - ты утонешь в его сообщениях ))
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|1.11, Аноним (11), 11:41, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Допатчились. Вот причина, почему все deb based имеют некую шизу - что-то тупит или не работает там, где в апстриме уже давно всё работает без проблем.
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|3.43, Аноним (43), 12:21, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нтфс рассыпалась куда чаще надо заметить, а баги весьма эпические с разносом суперблока на куски при обычном использовании.
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|4.48, Аноним (43), 12:25, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И мне особенно нравятся неудаляемые файлы в ней. В некоторых случаях не поможет даже удаление в ntfs3g (обычно срабатывает), но теперь уже сама ntfs3g подпортит из-за своей кривоты. Или когда там chkdsk теряет или уничтожает данные автоматически, о том, что всё пропало, пользователю надо догадаться самостоятельно.
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|2.27, Аноним (29), 11:57, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да просто btrfs как тот неуловимый Джо: её никто не использует, поэтому и про её баги ничего не слышно. И вообще мне кажется что скоро за слово "бтрфс" начнут морду бить, настолько вы со своим глюкаловом уже надоели всем.
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|2.35, Аноним (43), 12:08, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У ext4 пока баги из разряда "забей", когда у остальных там что-то опасное было (у бтрфс, кстати, в прошлый раз, и вроде недавно ещё видеодрайвер её разносил).
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|2.42, Аноним (38), 12:20, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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BTRFS и адекватная в одном предложении... Смешно )
По серьёзке - у меня BTRFS разваливалась на двух разных машинах сама по себе.
Как думаешь, сколько раз это происходило с EXT4?
Правильно, за всё время, что я сижу на Linux (с 2011 года) - ноль
А ещё BTRFS тупо медленнее, замороченнее и больше долбает диск. Хотя сама её концепция мне очень нравится...
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|3.98, нах. (?), 13:40, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну что ты паришь. Ты даже сам сидишь на NTFS.
поди что плохое?!
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|2.68, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:47, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какие ещё нужны доводы, чтобы уже побросать вышеописанный хлам и перейти на единственную адекватную современную ФС - btrfs?
А начал как-будто хочешь про безопасный язык задвинуть.
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|1.19, Аноним (10), 11:49, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Вообще новость - ахтунг Разработчики ядра накатили на стабильную версию ядра па... большой текст свёрнут, показать
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|4.36, Аноним (43), 12:10, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тебя ещё больше открытий ждёт. Рановато тебе в аналитику лезть, поднаберись опыта.
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|5.57, Аноним (10), 12:31, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, не вешайте трубку.
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|7.61, Аноним (10), 12:36, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты подпишись на рассылку, и узнаешь первым. Как маленький, ей-богу.
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|3.66, FF (?), 12:44, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато мне в новостях про Федору любители дебиана и его убунту-тестинга на десктопе отвечали.
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|4.67, FF (?), 12:46, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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(я о том, что мейтейны бэкпортируют всякие не поддерживаемые межмажорные релизы, в то время как свежий релиз от разрабов стабильнее и фиксится ими же)
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|5.77, Аноним (79), 13:02, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это нормальная ситуация - если что-то считается сверхнадёжным, то рано или поздно оно ломается с тем большим треском, чем сильнее ему доверяют.
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|2.33, Аноним (43), 12:05, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>новость - ахтунг
обычное дело, ты, видимо, недавно с компьютерами познакомился
>сижу на незабагованной версии ядра
о сколько нам открытий чудных
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|2.46, Аноним (38), 12:24, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну, если ты обновляешься немедленно после выхода мажорной версии - ты должен прекрасно осознавать последствия.
Если обновился так рано - ну, сам себе злобный буратино ¯\_(ツ)_/¯ Помянем. Надеюсь, обновлял ты не прод на работе...
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|2.87, Аноним (3), 13:20, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а мейнтейнеры этого самого "рок стейбл" Дебиана не отзывают пакет
Диванный теоретик? Отозвали.
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|3.92, Аноним (3), 13:35, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ошб 1 https deb debian org debian bookworm main amd64 linux-image-6 1 0-14-amd... большой текст свёрнут, показать
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|4.97, Аноним (79), 13:39, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда хорошо, а то я обновляться на эту версию не пытался. Раньше она была в proposed-updates, а теперь просто в stable.
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|4.100, Аноним (54), 13:51, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё несколько часов назад спокойно обновлялось, хотя новость от вчера. Такое.
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|1.22, Аноним (22), 11:52, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А на примере с Winodows: Microsoft бы в первую очередь выпустила, а потом отложила.. как это часто бывает
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|1.26, Аноним (43), 11:54, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Это то, что вы получаете, обмазываясь дефективными лтс от криворучек. По заслугам, надо заметить.
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|2.52, Аноним (22), 12:28, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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молодец то какой
на винде то не одного бага. доверяй данные скорее
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|2.53, Аноним (50), 12:28, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Именно. В рачах с бомжарами багованное ядро провисело несколько дней и никто даже не заметил. А тут несколько часов и уже все исправлено.
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|4.88, Аноним (50), 13:22, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот и я о том же. То что в Debian - ЧП, в других дистрибутивах обыденность.
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|2.55, Аноним (29), 12:30, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Стабильность" -- понятие относительное. По сравнению с остальными дистрибутивами дебиан стабильный, да.
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|1.37, freehck (ok), 12:12, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Как там этот ваш Преображенский говорил: "Не понимаю, кто на ком стоял"?
Кто что патчил, кто что куда портировал? Из текста новости получается, что проблема проявляется из-за того, что кто-то куда-то перетащил какое-то исправление, а исправление чего -- даже не конкретизируется. Какие риски-то у пользователя? Не, хорошо, я понял: "опасность повреждения данных, не обновляйте ядро". Но блин, что с публикацией-то.
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|1.41, Аноним (41), 12:16, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>выявления в ядре Linux ошибки, приводящей к повреждению данных в файловой системе Ext4
"Никогда не было" - и вот опять!
Код файловых систем неплохо бы изолировать от ОС и агрессивно фазить специальным юрезспейсным тестовым процессом. Заодно и сделать общим между fuse и ядерной реализацией.
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|3.63, Аноним (63), 12:37, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никто не говорит про микроядро. Я заговорил о API и желательно ABI-совместимости интерфейсов между ФС, ядром, fuse-адаптером и фаззером. Реализация ФС собирается в kernel object, но чтобы его кроме ядра могли загружать и фаззер, и fuse-адаптер как обычный shared object.
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|1.49, Аноним (56), 12:25, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Через какое-то время: Мы прекращаем сборку дебиан потому что у нас что-то не получается.
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|2.60, Аноним (22), 12:34, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если честно, то можно и на 11м и на 10м сидеть и все будет в норме.. пакетов на аккумулировано хватит на многие года. да и в целом потенциала достаточно чтобы не дергаться
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|1.65, glad_valakas (?), 12:39, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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% uname -a
Linux devuan 5.15.142 #1 SMP Sun May 1 12:00:00 CEST 2011 x86_64 GNU/Linux
новость не осилил. мои локалхосты дефектные или нет ?
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|1.78, Аноним (78), 13:04, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Писали же что ребята на переносах выдыхаются... Чтобы так бекпортировать между ветками надо лучше автора в коде разбираться.
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|1.82, Аноним (82), 13:12, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот поэтому я никогда и не обновляю ядро, какое было на iso такое и стоит годами.
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|2.89, Аноним (45), 13:23, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот поэтому я никогда и не обновляю ядро
fat в ro на керамике веками проработает без сбоев
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|1.84, Аноним (82), 13:16, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> непонятно какое из добавленных в этот выпуск исправлений решает проблему
> скорее всего речь ведётся о прекращении проявления проблемы
непонятно
скорее всего
Ахаха
Линукс
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|1.94, pic (?), 13:36, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Проблема проявляется в стабильной ветке ядра Linux 6.1, в которую было перенесено исправление, изначально добавленное в ветку 6.5
А я уже упоминал об этой проблеме с ядром 6.5 и замиранием системы в Endless OS.
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|1.96, Аноним (96), 13:37, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну и как так вышло, что в типа самом стабильном дистрибутиве косяки уровня роллинга типа арча?
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|2.99, Аноним (22), 13:43, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Разогнались.
Проще говоря один раз отмерили и семь раз сделали.
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