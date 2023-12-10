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Выпуск Debian 12.3 отложен из-за проблемы, приводящей к повреждению ФС Ext4

10.12.2023 10:56

Разработчики проекта Debian объявили о приостановке публикации установочных образов с обновлением Debian 12.3 из-за выявления в ядре Linux ошибки, приводящей к повреждению данных в файловой системе Ext4. Пользователям уже установленных систем рекомендовано воздержаться от установки обновлений пакетов с ядром из репозитория до публикации исправления.

Проблема проявляется в стабильной ветке ядра Linux 6.1, в которую было перенесено исправление, изначально добавленное в ветку 6.5 и устраняющее аварийное завершение из-за ошибки в коде обновления размера файла, сократившегося после операции прямого ввода/вывода с флагом O_SYNC. Повреждение отмечено как не критическое (что именно подразумевается под этим не поясняется, вероятно потеря данных происходит при очень редком стечении обстоятельств или данные безвозвратно не теряются, но размер файла становится больше фактического).

В контексте Debian 12 ошибка была перенесена в пакет с ядром 6.1, после его синхронизации с выпуском 6.1.64. В ходе обсуждения ошибки разработчики Debian упомянули, что проблема устранена в обновлении 6.1.66, но пока непонятно какое из добавленных в этот выпуск исправлений решает проблему, так как явно связанных с VFS и Ext4 изменений в ядре 6.1.66 нет (скорее всего речь ведётся о прекращении проявления проблемы в deb-пакете на базе ядра 6.1.66, в то время как фактически исправление было добавлено в ветку ядра 6.1.65, в которой имеются изменения, связанные с Ext4).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Обновление OpenZFS 2.1.14 и 2.2.2 с устранением ошибки, приводящей к повреждению файлов
  3. OpenNews: Выпущен патч для исправления ошибки в ext4, которая могла привести к повреждению ФС
  4. OpenNews: В Ext4 исправлена ошибка, которая потенциально могла привести к разрушению данных
  5. OpenNews: В ядре Linux 6.3 всплыла проблема, приводящая к повреждению метаданных ФС XFS
  6. OpenNews: Проблема с повреждением разделов Ext4 оказалась в md-raid0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60261-debian
Ключевые слова: debian, ext4, corrupt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 11:30, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Пользователям уже установленных систем рекомендовано воздержаться от установки обновлений пакетов с ядром из репозитория до публикации исправления.

    А я уже установил, что мне делать?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:33, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мигрируй на бтрфс
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 12:00, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы не терять времени -- лучше сразу молотком комп разбить, чем сношаться с рассыпающейся от каждого чиха BTRFS.
     
     
  • 4.80, Бывалый смузихлёб (?), 13:10, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    посоны поговаривают что бтрфс практически не рассыпается в отличие от практически не восстановимых при сбое ФС семейства экст№
     
  • 4.86, Всем Анонимам Аноним (?), 13:19, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Миллионы пользователей ChromeBook резко удивились, что оказывается у них все каждый день рассыпается
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:36, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    откати ядро , старые из реп не исчезли
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 12:26, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Даже ничего откатывать не надо. В Debian легко можно загрузиться с предыдущим ядром, оно никуда не исчезает.
     
     
  • 4.73, Аноним (73), 12:50, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это если за консолькой сидеть в момент загрузки и ручками выбирать ядро в грубе. А так он загрузит последнее установленное ядро.
     
     
  • 5.75, Твайлайт Спаркл (ok), 12:55, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В /etc/default/grub можно попробовать покрутить параметр GRUB_DEFAULT (только после сохранения вызывать update-grub)
     
     
  • 6.102, Аноним (102), 13:55, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В /etc/default/grub можно попробовать покрутить параметр GRUB_DEFAULT (только после сохранения вызывать update-grub)

    А разве там не systemd-boot по умолчанию?

     
  • 2.10, Аноним (10), 11:40, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Перезагрузитесь с использованием более раннего ядра, дебиан сохраняет 3 версии ядра при обновлениях.
     
     
  • 3.74, Твайлайт Спаркл (ok), 12:53, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29)

    А версия 6.1.0-14-amd64 забагованная, да?

     
     
  • 4.79, Аноним (79), 13:09, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, именно эта забагованная.
     
     
  • 5.91, Твайлайт Спаркл (ok), 13:28, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо.
     
  • 2.12, Вы забыли заполнить поле Name (?), 11:42, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты пакеты не разу не откатывал что-ли? Посмотри в апт логе старые версии пакетов, да запусти apt install с ними.
     
  • 2.38, Аноним (38), 12:13, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Страдать ¯\_(ツ)_/¯
     
  • 2.83, Аноним (83), 13:12, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользоваться. Эти мэйнтенеры всё равно ничего не понимают. К тому же каждый пользователь Рачика признает вас своим корешем.
     
     
  • 3.93, НяшМяш (ok), 13:36, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только вот пользователям рачика это давным-давно починили, а они и не заметили. А любителям окаменевшего наоборот сломали.
     
  • 2.85, Lost Inside (ok), 13:17, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока не поздно, можно попробовать перейти на Шиндошс ))
     
     
  • 3.95, НяшМяш (ok), 13:37, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы бороться с отваливающимся звуком, падающими играми (а нафига ещё шинда нужна) и переименованными в НР принтерами?
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:32, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оперативно. Буквально за день после релиза заметили. Заметил сегодня из-за ошибок при попытке обновить ядро из реп.
     
  • 1.4, нах. (?), 11:33, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    zfs им не нравилась, ниправильная-ниправильная, осень слозна и не по-редхатовски. А тут в швятаом ext4 внезапная ой хрень, и - ТАДАМ, снова никто не знает - в чем причина.

     
     
  • 2.14, Вы забыли заполнить поле Name (?), 11:43, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С утра выпил - весь день свободен?
     
  • 2.16, Аноним (3), 11:45, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Доступен промежуточный выпуск проекта OpenZFS 2.2.1, развивающего реализацию файловой системы ZFS для Linux и FreeBSD. Выпуск примечателен добавлением поддержки ядра Linux 6.6 и попыткой устранения проблемы, приводящей к повреждению данных (обнулению части блоков) в файлах после их копирования.
     

  • 1.7, Аноним (29), 11:37, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Надо честно признать: линукс себя изжил. Пора дебиану на Illumos переходить.
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:39, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну это просто днище, господа. Мало того, что стабильно ядро дырявое, так еще и в дебиане. Вовремя я обновился, еще и почти 100 гигов файлов прописал на сервере. А ведь еще пару недель назад над zfs насмехались, можете почитать лол https://opennet.ru/60167-zfs
    Ставьте ext4 говорили они, самая стабильная файловая система, ФС МИРА.
    Самое смешное, что дожили до момента, когда даже btrfs стала надежнее, чем ext4.
     
     
  • 2.13, Alladin (?), 11:43, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    btrfs стала надежнее ext4? это в каком выдуманном мирке?
     
     
  • 3.20, Шарп (ok), 11:50, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, ты это пишешь буквально в теме про баг в ext4.
     
     
  • 4.40, Аноним (38), 12:15, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если он каждый раз будет писать это в теме про баг BTRFS - ты утонешь в его сообщениях ))
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:41, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Допатчились. Вот причина, почему все deb based имеют некую шизу -  что-то тупит или не работает там, где в апстриме уже давно всё работает без проблем.
     
     
  • 2.15, Вы забыли заполнить поле Name (?), 11:44, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > где в апстриме уже давно всё работает без проблем

    Но это не точно

     

  • 1.17, Аноним (17), 11:47, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    make -j'nproc' bindeb-pkg
     
  • 1.18, Шарп (ok), 11:48, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Невероятно. Диды сначала запутались в O_SYNC, потом шлифанули потерей данных, а Грег Кроа-Хартман перенёс это в шта^Wстабильную (бггг) ветку ядра.

    Давайте подведём итоги. Буквально за этот год успели обосраться: ext4, zfs (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60167), xfs (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59204).

    Какие ещё нужны доводы, чтобы уже побросать вышеописанный хлам и перейти на единственную адекватную современную ФС - btrfs?

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:52, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > на единственную адекватную современную ФС - NTFS

    Поправил

     
     
  • 3.43, Аноним (43), 12:21, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нтфс рассыпалась куда чаще надо заметить, а баги весьма эпические с разносом суперблока на куски при обычном использовании.
     
     
  • 4.48, Аноним (43), 12:25, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И мне особенно нравятся неудаляемые файлы в ней. В некоторых случаях не поможет даже удаление в ntfs3g (обычно срабатывает), но теперь уже сама ntfs3g подпортит из-за своей кривоты. Или когда там chkdsk теряет или уничтожает данные автоматически, о том, что всё пропало, пользователю надо догадаться самостоятельно.
     
  • 2.27, Аноним (29), 11:57, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да просто btrfs как тот неуловимый Джо: её никто не использует, поэтому и про её баги ничего не слышно. И вообще мне кажется что скоро за слово "бтрфс" начнут морду бить, настолько вы со своим глюкаловом уже надоели всем.
     
  • 2.35, Аноним (43), 12:08, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У ext4 пока баги из разряда "забей", когда у остальных там что-то опасное было (у бтрфс, кстати, в прошлый раз, и вроде недавно ещё видеодрайвер её разносил).
     
  • 2.42, Аноним (38), 12:20, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    BTRFS и адекватная в одном предложении... Смешно )

    По серьёзке - у меня BTRFS разваливалась на двух разных машинах сама по себе.
    Как думаешь, сколько раз это происходило с EXT4?
    Правильно, за всё время, что я сижу на Linux (с 2011 года) - ноль

    А ещё BTRFS тупо медленнее, замороченнее и больше долбает диск. Хотя сама её концепция мне очень нравится...

     
  • 2.56, Аноним (56), 12:30, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну что ты паришь. Ты даже сам сидишь на NTFS.
     
     
  • 3.98, нах. (?), 13:40, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну что ты паришь. Ты даже сам сидишь на NTFS.

    поди что плохое?!

     
  • 2.68, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:47, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какие ещё нужны доводы, чтобы уже побросать вышеописанный хлам и перейти на единственную адекватную современную ФС - btrfs?

    А начал как-будто хочешь про безопасный язык задвинуть.

     

  • 1.19, Аноним (10), 11:49, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вообще новость - ахтунг Разработчики ядра накатили на стабильную версию ядра па... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.21, Аноним (8), 11:51, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Олдстейбл теперь новый стейбл
     
     
  • 3.24, Аноним (10), 11:53, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, да.
     
     
  • 4.36, Аноним (43), 12:10, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебя ещё больше открытий ждёт. Рановато тебе в аналитику лезть, поднаберись опыта.
     
     
  • 5.57, Аноним (10), 12:31, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, не вешайте трубку.
     
     
  • 6.59, Аноним (56), 12:34, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обязательно держи в курсе чьё мнение важно для вас.
     
     
  • 7.61, Аноним (10), 12:36, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты подпишись на рассылку, и узнаешь первым. Как маленький, ей-богу.
     
  • 3.66, FF (?), 12:44, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато мне в новостях про Федору любители дебиана и его убунту-тестинга на десктопе отвечали.
     
     
  • 4.67, FF (?), 12:46, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (я о том, что мейтейны бэкпортируют всякие не поддерживаемые межмажорные релизы, в то время как свежий релиз от разрабов стабильнее и фиксится ими же)
     
     
  • 5.77, Аноним (79), 13:02, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это нормальная ситуация - если что-то считается сверхнадёжным, то рано или поздно оно ломается с тем большим треском, чем сильнее ему доверяют.
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:02, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Может, это китайский сухогруз над финской нефтяной трубой?😎
     
  • 2.33, Аноним (43), 12:05, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >новость - ахтунг

    обычное дело, ты, видимо, недавно с компьютерами познакомился

    >сижу на незабагованной версии ядра

    о сколько нам открытий чудных

     
  • 2.34, Аноним (17), 12:07, 10/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 12:22, 10/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 4.47, Аноним (38), 12:24, 10/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.46, Аноним (38), 12:24, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну, если ты обновляешься немедленно после выхода мажорной версии - ты должен прекрасно осознавать последствия.
    Если обновился так рано - ну, сам себе злобный буратино ¯\_(ツ)_/¯ Помянем. Надеюсь, обновлял ты не прод на работе...
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 12:29, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это минорный апдейт.
     
  • 3.69, Аноним (10), 12:47, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты вообще читаешь, что написано?
     
  • 2.87, Аноним (3), 13:20, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а мейнтейнеры этого самого "рок стейбл" Дебиана не отзывают пакет

    Диванный теоретик? Отозвали.

     
     
  • 3.90, Аноним (79), 13:28, 10/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.92, Аноним (3), 13:35, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ошб 1 https deb debian org debian bookworm main amd64 linux-image-6 1 0-14-amd... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.97, Аноним (79), 13:39, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда хорошо, а то я обновляться на эту версию не пытался. Раньше она была в proposed-updates, а теперь просто в stable.
     
  • 4.100, Аноним (54), 13:51, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё несколько часов назад спокойно обновлялось, хотя новость от вчера. Такое.
     

  • 1.22, Аноним (22), 11:52, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на примере с Winodows: Microsoft бы в первую очередь выпустила, а потом отложила.. как это часто бывает
     
  • 1.25, Аноним (54), 11:54, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Спасибо, чуваки. Чую, неделя будет интересной.
     
  • 1.26, Аноним (43), 11:54, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это то, что вы получаете, обмазываясь дефективными лтс от криворучек. По заслугам, надо заметить.
     
  • 1.28, Мурат (?), 11:58, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    поставил виндовс - пошел против шерсти(читай системы)!
     
     
  • 2.31, Аноним (30), 12:03, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то, золотой миллиард это 7, а не 2%
     
  • 2.39, Аноним (17), 12:14, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    опечатка - "системд"
     
  • 2.52, Аноним (22), 12:28, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    молодец то какой
    на винде то не одного бага. доверяй данные скорее
     

  • 1.32, Алексей (??), 12:04, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый стабильный дистрибутив
     
     
  • 2.53, Аноним (50), 12:28, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Именно. В рачах с бомжарами багованное ядро провисело несколько дней и никто даже не заметил. А тут несколько часов и уже все исправлено.
     
     
  • 3.72, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:50, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда у тебя постоянно что-то отваливается, на такие мелочи не обращаешь внимания
     
     
  • 4.88, Аноним (50), 13:22, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и я о том же. То что в Debian - ЧП, в других дистрибутивах обыденность.
     
  • 2.55, Аноним (29), 12:30, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Стабильность" -- понятие относительное. По сравнению с остальными дистрибутивами дебиан стабильный, да.
     

  • 1.37, freehck (ok), 12:12, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как там этот ваш Преображенский говорил: "Не понимаю, кто на ком стоял"?

    Кто что патчил, кто что куда портировал? Из текста новости получается, что проблема проявляется из-за того, что кто-то куда-то перетащил какое-то исправление, а исправление чего -- даже не конкретизируется. Какие риски-то у пользователя? Не, хорошо, я понял: "опасность повреждения данных, не обновляйте ядро". Но блин, что с публикацией-то.

     
  • 1.41, Аноним (41), 12:16, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >выявления в ядре Linux ошибки, приводящей к повреждению данных в файловой системе Ext4

    "Никогда не было" - и вот опять!

    Код файловых систем неплохо бы изолировать от ОС и агрессивно фазить специальным юрезспейсным тестовым процессом. Заодно и сделать общим между fuse и ядерной реализацией.

     
     
  • 2.51, Аноним (56), 12:27, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо что ты заговорил про микроядро.
     
     
  • 3.63, Аноним (63), 12:37, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не говорит про микроядро. Я заговорил о API и желательно ABI-совместимости интерфейсов между ФС, ядром, fuse-адаптером и фаззером. Реализация ФС собирается в kernel object, но чтобы его кроме ядра могли загружать и фаззер, и fuse-адаптер как обычный shared object.
     

  • 1.45, Аноним (45), 12:23, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В ходе обсуждения ошибки разработчики Debian упомянули, что проблема устранена в обновлении 6.1.66, но пока непонятно какое из добавленных в этот выпуск исправлений решает проблему, так как явно связанных с VFS и Ext4 изменений в ядре 6.1.66 нет (

    лог не пробовали посмотреть ?

    https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git/commit/?h=v6.

     
  • 1.49, Аноним (56), 12:25, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Через какое-то время: Мы прекращаем сборку дебиан потому что у нас что-то не получается.
     
     
  • 2.58, Аноним (54), 12:34, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Грег бросает ядро линукс и переходит на гну/хурд тогда уж.
     
     
  • 3.71, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:49, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В майкрософт
     
  • 2.60, Аноним (22), 12:34, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если честно, то можно и на 11м и на 10м сидеть и все будет в норме.. пакетов на аккумулировано хватит на многие года. да и в целом потенциала достаточно чтобы не дергаться
     

  • 1.62, Аноним (29), 12:36, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не отложен, а откладен.
     
  • 1.64, Аноним (64), 12:38, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как хорошо что у мя хомяк на ext3

     
     
  • 2.101, я (?), 13:51, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И четвёртое ядро?
     

  • 1.65, glad_valakas (?), 12:39, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    % uname -a
    Linux devuan 5.15.142 #1 SMP Sun May 1 12:00:00 CEST 2011 x86_64 GNU/Linux

    новость не осилил. мои локалхосты дефектные или нет ?

     
     
  • 2.70, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:48, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проблема проявляется в стабильной ветке ядра Linux 6.1
     
  • 2.76, Аноним (45), 12:56, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Linux devuan 5.15.142

    https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git/log/?h=v5.15.

    > 2 days iomap: update ki_pos a little later in iomap_dio_complete
    >  мои локалхосты дефектные или нет ?

    нет

    А в 6.1 только 6.1.64 и 6.1.65 с небольшой проблемой потому что патч не донесли из апстрима

     

  • 1.78, Аноним (78), 13:04, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Писали же что ребята на переносах выдыхаются... Чтобы так бекпортировать между ветками надо лучше автора в коде разбираться.
     
  • 1.81, Tron is Whistling (?), 13:10, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять direct i/o поломали...
     
  • 1.82, Аноним (82), 13:12, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот поэтому я никогда и не обновляю ядро, какое было на iso такое и стоит годами.
     
     
  • 2.89, Аноним (45), 13:23, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот поэтому я никогда и не обновляю ядро

    fat в ro на керамике веками проработает без сбоев

     

  • 1.84, Аноним (82), 13:16, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > непонятно какое из добавленных в этот выпуск исправлений решает проблему
    > скорее всего речь ведётся о прекращении проявления проблемы

    непонятно
    скорее всего
    Ахаха
    Линукс

     
  • 1.94, pic (?), 13:36, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Проблема проявляется в стабильной ветке ядра Linux 6.1, в которую было перенесено исправление, изначально добавленное в ветку 6.5

    А я уже упоминал об этой проблеме с ядром 6.5 и замиранием системы в Endless OS.

     
  • 1.96, Аноним (96), 13:37, 10/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну и как так вышло, что в типа самом стабильном дистрибутиве косяки уровня роллинга типа арча?
     
     
  • 2.99, Аноним (22), 13:43, 10/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Разогнались.
    Проще говоря один раз отмерили и семь раз сделали.
     

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