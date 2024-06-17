Выпуск среды рабочего стола Cinnamon 6.2

После 6 месяцев разработки сформирован релиз среды рабочего стола Cinnamon 6.2, в рамках которой сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 с поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 22, который планируется выпустить в июле или августе. Основные новшества: Продолжена реализация экспериментальной поддержки работы в окружении на базе протокола Wayland.

Для файлового менеджера Nemo предложен инструмент "Actions Organizer" (встроен в конфигуратор), позволяющий на свой вкус настроить размещение действий в меню. Поддерживается создание вложенных подменю, привязка или переопределение пиктограмм, использование разделителей, переименование элементов и компоновка в режиме drag&drop. "Действия" представляют собой дополнения к файловому менеджеру Nemo, позволяющие подключить обработчики, вызываемые через контекстное меню и загружаемые по аналогии с апплетами и темами оформления.

Добавлен новый обработчик формирования миниатюр для форматов файлов графического редактора GIMP.

Добавлено XApp-приложение "GNOME Online Account GTK", представляющее интерфейс для управления подключением к облачным сервисам, таким как Google Drive, и получения доступа к сохранённым там данным. В отличие от штатного GNOME Online Account новое приложение доступно в вариантах для GTK4 и GTK3 (используются разные версии библиотеки libgoa), а также адаптировано для работы в различных дистрибутивах и пользовательских окружениях, например, работоспособно не только в GNOME, но и в Cinnamon, Budgie, Unity, MATE и Xfce.

В интерфейсе установки программ Software Manager по умолчанию скрыты Flatpak-пакеты, не верифицированные в каталоге FlatHub, т.е. формируемые сторонними энтузиастами (например, пакет Chrome во FlatHub формирует неизвестный под ником refi64). В настоящее время во FlatHub примерно 42% пакетов помечены как верифицированные, т.е. публикуемые основными проектами или лицами, связанными с ними. Показ неверифицированных пакетов можно вернуть в настройках, но они будут явно помещены как не заслуживающие доверия и иметь нулевой рейтинг. Из изменений в Software Manager также отмечается значительное сокращение времени запуска.

В панели добавлена возможность показа изображения (аватара) из профиля пользователя.

Восстановлен polkit-агент и изменён стиль диалога запроса предоставления полномочий.

В диалог выбора программ (AppChooserDialog) добавлена панель поиска.

Предоставлена возможность настройки клавиатурных комбинаций для внешних компонентов (spice), таких как действия, апплеты, десклеты и расширения.

В апплете для управления энергопотреблением обеспечен показ состояния зарядки и разрядки аккумулятора.

В различных диалогах, апплетах и десклетах реализация анимированных эффектов, переведена на использование библиотеки Clutter.

Добавлен интерфейс для подтверждения запросов через механизм xdg portal, применяемый для организации доступа к ресурсам пользовательского окружения из изолированных приложений (например, используется во flatpak).

Добавлены в чёрных список темы оформления adwaita, adwaita-dark и highcontrast, при выборе которых вместо штатных тем Linux Mint могут возникнуть проблемы с отображением некоторых новых приложений GNOME.

В интерфейсе настройки клавиатуры добавлена поддержка поиска по клавиатурным комбинациям.

В апплете Corner bar, размещаемом в углу экрана и позволяющем привязать свои действия к нажатию разных кнопок мыши, добавлена поддержка отдельных действий, активируемых при удерживании клавиши Shift.

В Workspace Switcher добавлена поддержка удаления виртуальных рабочих столов щелчком средней кнопки мыши.

При использовании VPN обеспечено отображение отдельных значков защиты проводной и беспроводной сетей.

В меню добавлена отдельная категория для научных приложений.

В апплете, показывающем список активных окон, убраны индикаторы свёрнутых и скреплённых (tiled) окон.



