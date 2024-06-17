Выпуск среды рабочего стола Cinnamon 6.2

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|2.9, Аноним (9), 11:27, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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> DE здорового человека
Которое жрёт как не в себя и у которого функционал куцый, некоторых фич, которые есть в любых DE здорового человека аж с LXDE у него нет! ))
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|3.14, Аноним (14), 11:48, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно список, чего не хватает? А то мне как домохозяйке лишних 200мб для жору отдать нежалко, а вот с другими фичами я может полной грудью вздохну.
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|3.32, Аноним (32), 14:00, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как мне нравится, что постоянно скрывают комментарии в которых объясняю смысл слова функционал.
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|2.10, Анон666 (?), 11:28, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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DE здорового человека - это любое DE, в котором человек способен эффективно выполнять свои задачи. Ваш капитан адекватность.
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|3.22, 4ikon (?), 12:57, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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например i3, ну да, не DE, а WM. Но эффективно,а главное без вот этого вот с памятью.
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|4.39, Аноним (39), 14:56, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> например i3, ну да, не DE, а WM.
Ну, как бэ - оно раньше, без особых проблем, в кедах и крысе вместо штатного ВМ работало, да.
Правда, прогресс не остановить и эти пережитки прошлого, с простой заменой оконного менеджера в ДЕ, уже скоро совсем выкинут на обочину истории вместе с иксами!
Ура вяленому, товарищи! Ура!
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|2.13, Анониссимус (?), 11:40, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Поддерживаю. Просто работает, выглядит неплохо, не меняется кардинально каждый выпуск. Не знаю больше ни одной СРС с этими тремя свойствами.
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|2.7, Аноним (7), 11:10, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А реально, есть какие-нибудь плюсы по сравнению с KDE? Может ресурсов меньше жрет? Или плюс-минус тоже самое?
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|3.11, Аноним (9), 11:30, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А реально, есть какие-нибудь плюсы по сравнению с KDE? Может ресурсов меньше
> жрет? Или плюс-минус тоже самое?
Ресурсов жрёт больше, это наверное самое жручее DE из всего мейнтсрима, а функционала меньше, чем в KDE. Ну может постабильнее, хотя тоже местами падает, но быстро подымается, так что наверное не считается. Комбинацию Alt + F2, then press r and enter не просто так разрабы придумали xD
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|3.15, Анониссимус (?), 11:49, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Плюс в том, что не меняется кардинально каждый выпуск. Внешний вид аккуратный и целостный.
Что до жручести -- а какая разница? Ноутбук на i5-5200U (2015 год) легко тянет, тормозов 0. Если kde и быстрее на ноль целых хрен десятых секунд, я этого не замечу.
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|5.38, Анониссимус (?), 14:32, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Опять же, это на уровне погрешности. Сейчас один единственный сайт может жрать больше, чем вся срс.
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|1.8, Цыган (?), 11:21, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Добавлены в чёрных список темы оформления adwaita
Аплодирую стоя!
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|1.12, Аноним (12), 11:36, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Проще уж тогда сидеть под Mate, который тоже поддерживается Mint. Что меня правда добивает в Mate - это периодические краши меню, которые не могут пофиксить уже лет 100, ибо проект заброшен.
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|1.18, Аноним (18), 12:00, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Добавлено XApp-приложение "GNOME Online Account GTK", представляющее интерфейс для управления подключением к облачным сервисам
Вижу в списке Nextcloud.
Кто знает, подскажите, оно способно заменить Nextcloud client? Синхронизация, разрешение конфликтов, исключения и маски файлов и т.п.
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|1.19, Набросил (?), 12:24, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А действительно выключать монитор Cinnamon научили или он по прежнему просто выводит черную заставку?
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|1.31, Аноним324 (ok), 13:56, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему оно так криво выглядит, они не смогли нормально перерисовать интерфейс виндовс.
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|1.35, Аноним (35), 14:09, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Приложения делают для Gnome и KDE, очень маловероятно, что разработчиков привлечет Сinnamon. Перспектива у этого DE быть на обочине, а затем прекратить своё существование, как и у многих других. Даже с инструментами для разработки у них будут проблемы. Форк другой системы, форк другого DE, и чем дальше в лес тем больше разногласий и форков.
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|2.42, Аноним (42), 15:47, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Приложения делают на GTK и QT, если обобщенно. Cinnamon оно для пользователей чтобы файлики открывать и запускать приложения.
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|3.44, Аноним (44), 16:37, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почитайте последнюю статью Клемента, он с Вами не согласится, по его мнению нужно делать Xapp приложения. DE еще должно управлять оформлением окон и много чего другого. Если Вы не видели приложения для Gnome, посмотрите для начала Clapper.
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|4.45, Аноним (42), 16:55, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот буквально оболочка для кроссплатформенного GStreamer. Еще давайте очередной калькулятор в пример приведите или очередную оболочку для mpv. Многие приложения кроссплатформенные, т.е. не важно, где их запускать.
Речь в статье Клемента опять же про кроссплатформенность и про то, что libAdwaita для этого не очень подходит. Там я уже не помню, но некоторые разработчики отказываются от GTK4, т.к. им это не подходит. Xapp как альтернатива.
Оно понятно, что DE это "много чего другого".
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|1.36, Аноном (?), 14:23, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучшее DE из существующих. Gnome должен был стать таким, но команда его разработчиков однажды зашла не в ту дверь...
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|1.43, Аноним (43), 16:28, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чтож оно вырвиглазное то такое. Могли бы хотя бы иконки нормальные для скринов подобрать.
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