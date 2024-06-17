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Выпуск среды рабочего стола Cinnamon 6.2

17.06.2024 09:55

После 6 месяцев разработки сформирован релиз среды рабочего стола Cinnamon 6.2, в рамках которой сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 с поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 22, который планируется выпустить в июле или августе.

Основные новшества:

  • Продолжена реализация экспериментальной поддержки работы в окружении на базе протокола Wayland.
  • Для файлового менеджера Nemo предложен инструмент "Actions Organizer" (встроен в конфигуратор), позволяющий на свой вкус настроить размещение действий в меню. Поддерживается создание вложенных подменю, привязка или переопределение пиктограмм, использование разделителей, переименование элементов и компоновка в режиме drag&drop. "Действия" представляют собой дополнения к файловому менеджеру Nemo, позволяющие подключить обработчики, вызываемые через контекстное меню и загружаемые по аналогии с апплетами и темами оформления.
  • Добавлен новый обработчик формирования миниатюр для форматов файлов графического редактора GIMP.
  • Добавлено XApp-приложение "GNOME Online Account GTK", представляющее интерфейс для управления подключением к облачным сервисам, таким как Google Drive, и получения доступа к сохранённым там данным. В отличие от штатного GNOME Online Account новое приложение доступно в вариантах для GTK4 и GTK3 (используются разные версии библиотеки libgoa), а также адаптировано для работы в различных дистрибутивах и пользовательских окружениях, например, работоспособно не только в GNOME, но и в Cinnamon, Budgie, Unity, MATE и Xfce.
  • В интерфейсе установки программ Software Manager по умолчанию скрыты Flatpak-пакеты, не верифицированные в каталоге FlatHub, т.е. формируемые сторонними энтузиастами (например, пакет Chrome во FlatHub формирует неизвестный под ником refi64). В настоящее время во FlatHub примерно 42% пакетов помечены как верифицированные, т.е. публикуемые основными проектами или лицами, связанными с ними. Показ неверифицированных пакетов можно вернуть в настройках, но они будут явно помещены как не заслуживающие доверия и иметь нулевой рейтинг. Из изменений в Software Manager также отмечается значительное сокращение времени запуска.
  • В панели добавлена возможность показа изображения (аватара) из профиля пользователя.
  • Восстановлен polkit-агент и изменён стиль диалога запроса предоставления полномочий.
  • В диалог выбора программ (AppChooserDialog) добавлена панель поиска.
  • Предоставлена возможность настройки клавиатурных комбинаций для внешних компонентов (spice), таких как действия, апплеты, десклеты и расширения.
  • В апплете для управления энергопотреблением обеспечен показ состояния зарядки и разрядки аккумулятора.
  • В различных диалогах, апплетах и десклетах реализация анимированных эффектов, переведена на использование библиотеки Clutter.
  • Добавлен интерфейс для подтверждения запросов через механизм xdg portal, применяемый для организации доступа к ресурсам пользовательского окружения из изолированных приложений (например, используется во flatpak).
  • Добавлены в чёрных список темы оформления adwaita, adwaita-dark и highcontrast, при выборе которых вместо штатных тем Linux Mint могут возникнуть проблемы с отображением некоторых новых приложений GNOME.
  • В интерфейсе настройки клавиатуры добавлена поддержка поиска по клавиатурным комбинациям.
  • В апплете Corner bar, размещаемом в углу экрана и позволяющем привязать свои действия к нажатию разных кнопок мыши, добавлена поддержка отдельных действий, активируемых при удерживании клавиши Shift.
  • В Workspace Switcher добавлена поддержка удаления виртуальных рабочих столов щелчком средней кнопки мыши.
  • При использовании VPN обеспечено отображение отдельных значков защиты проводной и беспроводной сетей.
  • В меню добавлена отдельная категория для научных приложений.
  • В апплете, показывающем список активных окон, убраны индикаторы свёрнутых и скреплённых (tiled) окон.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/linuxmint/c...)
  2. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Cinnamon 6.0 с начальной поддержкой Wayland
  3. OpenNews: Первые результаты портирования Cinnamon на Wayland
  4. OpenNews: Ubuntu Cinnamon получил статус официальной редакции Ubuntu
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 21.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61378-cinnamon
Ключевые слова: cinnamon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимно (ok), 10:35, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    DE здорового человека
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:27, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > DE здорового человека

    Которое жрёт как не в себя и у которого функционал куцый, некоторых фич, которые есть в любых DE здорового человека аж с LXDE у него нет! ))

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:48, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно список, чего не хватает? А то мне как домохозяйке лишних 200мб  для жору  отдать нежалко, а вот с другими фичами я может полной грудью вздохну.
     
  • 3.32, Аноним (32), 14:00, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как мне нравится, что постоянно скрывают комментарии в которых объясняю смысл слова функционал.
     
  • 3.33, Аноним (32), 14:00, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По сути функционал и дизайн это два ругательных слова.
     
  • 2.10, Анон666 (?), 11:28, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    DE здорового человека - это любое DE, в котором человек способен эффективно выполнять свои задачи. Ваш капитан адекватность.
     
     
  • 3.22, 4ikon (?), 12:57, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    например i3, ну да, не DE, а WM. Но эффективно,а главное без вот этого вот с памятью.
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 14:56, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > например i3, ну да, не DE, а WM.

    Ну, как бэ - оно раньше, без особых проблем, в кедах и крысе вместо штатного ВМ работало, да.

    Правда, прогресс не остановить и эти пережитки прошлого, с простой заменой оконного менеджера в ДЕ, уже скоро совсем выкинут на обочину истории вместе с иксами!
    Ура вяленому, товарищи! Ура!

     
  • 2.13, Анониссимус (?), 11:40, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поддерживаю. Просто работает, выглядит неплохо, не меняется кардинально каждый выпуск. Не знаю больше ни одной СРС с этими тремя свойствами.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 13:33, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КДЕ
     
     
  • 4.40, Анониссимус (?), 15:25, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кде постоянно меняется. Меня, как пользователя, это раздражает.
     
     
  • 5.41, Аноним (32), 15:34, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На  KDE 3.5 можно было остановиться.
     
  • 2.30, NO_KDE (?), 13:50, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне нравится GNOME 3.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:37, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE6,но без котиков.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:55, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Смысл кде если там нет котиков?
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:10, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А реально, есть какие-нибудь плюсы по сравнению с KDE? Может ресурсов меньше жрет? Или плюс-минус тоже самое?
     
     
  • 3.11, Аноним (9), 11:30, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А реально, есть какие-нибудь плюсы по сравнению с KDE? Может ресурсов меньше
    > жрет? Или плюс-минус тоже самое?

    Ресурсов жрёт больше, это наверное самое жручее DE из всего мейнтсрима, а функционала меньше, чем в KDE. Ну может постабильнее, хотя тоже местами падает, но быстро подымается, так что наверное не считается. Комбинацию Alt + F2, then press r and enter не просто так разрабы придумали xD

     
  • 3.15, Анониссимус (?), 11:49, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Плюс в том, что не меняется кардинально каждый выпуск. Внешний вид аккуратный и целостный.

    Что до жручести -- а какая разница? Ноутбук на i5-5200U (2015 год) легко тянет, тормозов 0. Если kde и быстрее на ноль целых хрен десятых секунд, я этого не замечу.

     
     
  • 4.34, Аноним (34), 14:01, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разница во времени жизни от батареи.
     
     
  • 5.38, Анониссимус (?), 14:32, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять же, это на уровне погрешности. Сейчас один единственный сайт может жрать больше, чем вся срс.
     
  • 2.23, 4ikon (?), 12:57, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И пусть плагин памяти для панели повесит тебе всю ДЕ!
     
     
  • 3.28, Аноним (32), 13:14, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плагин памяти? Как он может повесить?
     

  • 1.8, Цыган (?), 11:21, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Добавлены в чёрных список темы оформления adwaita

    Аплодирую стоя!

     
  • 1.12, Аноним (12), 11:36, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Проще уж тогда сидеть под Mate, который тоже поддерживается Mint. Что меня правда добивает в Mate - это периодические краши меню, которые не могут пофиксить уже лет 100, ибо проект заброшен.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:50, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Странный совет, сидеть на DE которое заброшено...
     
  • 2.25, Аноним (32), 13:01, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вроде выходила новая версия относительно недавно.
     

  • 1.18, Аноним (18), 12:00, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлено XApp-приложение "GNOME Online Account GTK", представляющее интерфейс для управления подключением к облачным сервисам

    Вижу в списке Nextcloud.

    Кто знает, подскажите, оно способно заменить Nextcloud client? Синхронизация, разрешение конфликтов, исключения и маски файлов и т.п.

     
     
  • 2.24, Анонимно (ok), 13:00, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это подключение по WebDAV
     

  • 1.19, Набросил (?), 12:24, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А действительно выключать монитор Cinnamon научили или он по прежнему просто выводит черную заставку?
     
     
  • 2.21, Аноним (18), 12:38, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Cinnamon к настройкам xset dpms отношения не имеет
     

  • 1.20, Аноним (20), 12:28, 17/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.31, Аноним324 (ok), 13:56, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему оно так криво выглядит, они не смогли нормально перерисовать интерфейс виндовс.
     
  • 1.35, Аноним (35), 14:09, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Приложения делают для Gnome и KDE, очень маловероятно, что разработчиков привлечет Сinnamon. Перспектива у этого DE быть на обочине, а затем прекратить своё существование, как и у многих других. Даже с инструментами для разработки у них будут проблемы. Форк другой системы, форк другого DE, и чем дальше в лес тем больше разногласий и форков.
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 15:47, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приложения делают на GTK и QT, если обобщенно. Cinnamon оно для пользователей чтобы файлики открывать и запускать приложения.
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 16:37, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почитайте последнюю статью Клемента, он с Вами не согласится, по его мнению нужно делать Xapp приложения. DE еще должно управлять оформлением окон и много чего другого. Если Вы не видели приложения для Gnome, посмотрите для начала Clapper.
     
     
  • 4.45, Аноним (42), 16:55, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот буквально оболочка для кроссплатформенного GStreamer. Еще давайте очередной калькулятор в пример приведите или очередную оболочку для mpv. Многие приложения кроссплатформенные, т.е. не важно, где их запускать.
    Речь в статье Клемента опять же про кроссплатформенность и про то, что libAdwaita для этого не очень подходит. Там я уже не помню, но некоторые разработчики отказываются от GTK4, т.к. им это не подходит. Xapp как альтернатива.
    Оно понятно, что DE это "много чего другого".
     

  • 1.36, Аноном (?), 14:23, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучшее DE из существующих. Gnome должен был стать таким, но команда его разработчиков однажды зашла не в ту дверь...
     
  • 1.43, Аноним (43), 16:28, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чтож оно вырвиглазное то такое. Могли бы хотя бы иконки нормальные для скринов подобрать.
     

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