GNOME OS перешёл на стадию тестирования на реальном оборудовании

Инициатива по превращению GNOME OS из дистрибутива для тестировщиков и разработчиков GNOME в дистрибутив общего назначения, пригодный для ежедневного использования обычными пользователями, перешла на новую стадию. Объявлено о готовности ночных сборок GNOME OS для тестирования разработчиками и продвинутыми пользователями. Основной целью тестирования является оттачивание системы при использовании GNOME OS на реальном оборудовании в качестве основной ОС.

GNOME OS использует компонент systemd-sysupdate для организации атомарного обновления системы и формат пакетов flatpak для установки дополнительных программ. Для установки задействован прототип инсталлятора, который пока не содержит все ожидаемые возможности. Размер предлагаемого для загрузки iso-образа 1.9 ГБ.

Для стимулирования тестирования GNOME OS учреждён конкурс, победитель которого получит смартфон OnePlus 6 с прошивкой на базе postmarketOS. Победителем будет признан пользователь, набравший наибольшее число баллов, присваиваемых из расчёта: 10 баллов за ежедневное использование GNOME OS на основном компьютере как минимум в течение 4 недель; 1 балл за каждое корректное сообщение об ошибке; 3 балла за каждый принятый запрос на включение изменений; 5 баллов за каждое исправление проблемы, размещённой в системе отслеживания ошибок.



