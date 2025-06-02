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GNOME OS перешёл на стадию тестирования на реальном оборудовании

02.06.2025 23:54

Инициатива по превращению GNOME OS из дистрибутива для тестировщиков и разработчиков GNOME в дистрибутив общего назначения, пригодный для ежедневного использования обычными пользователями, перешла на новую стадию. Объявлено о готовности ночных сборок GNOME OS для тестирования разработчиками и продвинутыми пользователями. Основной целью тестирования является оттачивание системы при использовании GNOME OS на реальном оборудовании в качестве основной ОС.

GNOME OS использует компонент systemd-sysupdate для организации атомарного обновления системы и формат пакетов flatpak для установки дополнительных программ. Для установки задействован прототип инсталлятора, который пока не содержит все ожидаемые возможности. Размер предлагаемого для загрузки iso-образа 1.9 ГБ.

Для стимулирования тестирования GNOME OS учреждён конкурс, победитель которого получит смартфон OnePlus 6 с прошивкой на базе postmarketOS. Победителем будет признан пользователь, набравший наибольшее число баллов, присваиваемых из расчёта: 10 баллов за ежедневное использование GNOME OS на основном компьютере как минимум в течение 4 недель; 1 балл за каждое корректное сообщение об ошибке; 3 балла за каждый принятый запрос на включение изменений; 5 баллов за каждое исправление проблемы, размещённой в системе отслеживания ошибок.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/tberna...)
  2. OpenNews: Превращение GNOME OS в дистрибутив для обычных пользователей
  3. OpenNews: Начальный прототип нового инсталлятора для GNOME OS
  4. OpenNews: GNOME OS переходит на организацию атомарных обновлений при помощи systemd-sysupdate
  5. OpenNews: Инициатива по созданию сборок GNOME OS для реального оборудования
  6. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS 2022.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63343-gnomeos
Ключевые слова: gnomeos, gnome
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 00:12, 03/06/2025 [ответить]  
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    зачем гном ос, когда сотрудники гном оса на зарплате у редхата, у которой есть федора с не менее ванильным гномом?
     
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