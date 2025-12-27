The OpenNET Project / Index page

Статистика по языкам программирования, используемым в экосистеме GNOME

27.12.2025 22:22

Опубликована статистика о языках программирования, задействованных в GNOME и приложениях для GNOME. Всего проект насчитывает 6.7 млн строк кода, из которых 1.6 млн приходится на приложения, а 5.1 млн на библиотеки и базовые компоненты GNOME.

  • Для библиотек GNOME по умолчанию продолжает использоваться язык Си и более 2/3 строк кода базовых компонентов GNOME написаны на данном языке. Наиболее крупными из подобных компонентов являются GTK (820 тысяч строк), GLib (560 тысяч строк) и Mutter (390 тысяч строк).
  • На Rust написано 523 тысячи строк кода, из которых примерно 400 тысяч используются в обвязках для базовых библиотек и большей частью сгенерированы автоматически. Из библиотек на Rust отмечаются Librsvg и glycin.
  • Около 190 тысяч строк написаны на языке Vala, из которых около 100 тысяч строк присутствует в репозитории Vala.
  • На Python имеется 242 тысячи строк кода, из которых 110 тысяч приходятся на приложение Orca.
  • 106 тысяч строк написаны на JavaScript и из них 65 тысяч присутствует в GNOME Shell, что составляет примерно половину от всего кода GNOME Shell.

Распределение языков программирования, используемых в библиотеках и компонентах GNOME:

Распределение языков программирования в базовых приложениях для GNOME: 44.8% кода написано на Си, 20.7% на Vala, 10.3% на Rust, 6.9% на Python, 13.8% на JavaScript и 3.45% на C++.

При рассмотрении сторонних программ, размещённых в каталоге GNOME Circle, большая часть кода (41.7%) написана на Rust, на втором месте (29.2%) - Python, а на третьем (13%) - Vala. На Си написано 6% программ, JavaScript - 10%, Crystal - 1%. Наиболее популярные программы из каталога GNOME Circle (по числу установок последнего обновления): Blanket, Eyedropper, Newsflash, Fragments и Shortwav.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/sophie...)
Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:31, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ого, даже в сишном отстойнике gnome rust уже значительная часть.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:13, 28/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > На Rust написано 523 тысячи строк кода, из которых примерно 400 тысяч используются в обвязках для базовых библиотек и большей частью сгенерированы автоматически.

    Чуть менее, чем полностью, это автоматически сгенерированные жырные толстые обвязки вокруг Си.

     
  • 2.23, Аноним (23), 00:31, 28/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы Gnome с KDE перепутали. Вот там да, цитадель C++ и QT. Gnome тоже цитадель только LGBTQ.
     

  • 1.3, th3m3 (ok), 22:36, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я думал больше js задействовано. Радует, что не так.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:53, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какие у вас претензии к JS?
     
     
  • 3.11, Витюшка (?), 23:25, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там какое-то г... мамонта. Свой runtime, свой специфический JS
     
     
  • 4.15, Аноним (4), 23:45, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рантайм там из Firefox и JS самый обычный :)
     
     
  • 5.16, Аноним (4), 23:46, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Движок, не рантайм. Рантайм получается дополненный файрфоксовый.
     
  • 5.25, Витюшка (?), 01:08, 28/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рантайм Gjs: Вместо привычных браузерных API или Node.js, он предоставляет доступ к библиотекам C/GObject через систему GObject Introspection.

    Вот что я имел ввиду. Вместо того чтобы сделать какую-то нормальную интеграцию и обвязку оно вот это нагородили.
    Естественно писать на этом и использовать никто не будет.

     
     
  • 6.27, Аноним (4), 01:23, 28/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычный встроенный язык. Например, был бы Lua вместо JS, было бы то же самое. Какие конкретно к JS тут претензии непонятно…
     
     
  • 7.29, Витюшка (?), 01:42, 28/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что я рассчитываю написать <button></button> и получить нативную кнопку в GNOME.
    А их поделку ни один нормальный разработчик в руки не возьмет. Одного JS как бы недостаточно. Поэтому это никому не нужно.
     
     
  • 8.31, Аноним (31), 05:12, 28/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахах ахах, серьезно ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:55, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, кто те люди, которые устанавливают приложения из Gnome Circle?
    А кто их пишет?
    И кто создаёт этот восхитительный дизайн?
    https://gitlab.gnome.org/World/Fragments/-/raw/main/data/screenshots/1.png
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:56, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Радеюсь что в будущем js будут задействовать чаще чем ржавчину
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:12, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Радеюсь что в будущем js будут задействовать чаще чем ржавчину

    Радейтесь :)
    Вообще раст и js немного в разных категориях, но что угодно лучше чем js.

     

  • 1.10, Аноним (9), 23:16, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > 106 тысяч строк написаны на JavaScript и из них 65 тысяч присутствует в
    > GNOME Shell, что составляет примерно половину от всего кода GNOME Shell.

    Так вот почему она такая глюкавая и тормознутая.

     

  • 1.13, Bottle (?), 23:43, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В принципе, если гомогном растом заменит питон и джаваскрипт, тем лучше будет для гомогнома.
    В GTK 800 тысяч строк, "эталон" простоты.
     

  • 1.17, Аноним (17), 23:53, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >На Rust написано 523 тысячи строк кода, из которых примерно 400 тысяч используются в обвязках для базовых библиотек и большей частью сгенерированы автоматически.

    Что и требовалось доказать.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 00:04, 28/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > При рассмотрении сторонних программ, размещённых в каталоге GNOME Circle, большая часть кода (41.7%) написана на Rust
    > Что и требовалось доказать.

    Таки да.

     
     
  • 3.22, Аноним (21), 00:16, 28/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "В каталоге паскалевских программ 100% программ написаны на паскале".
     

  • 1.18, ZloySergant (ok), 23:53, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Около 190 тысяч строк написаны на языке Vala, из которых около 100 тысяч строк присутствует в репозитории Vala.

    Ага, сахарок пресловутый, отдаём сям.

     
  • 1.19, Аноним (-), 23:54, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > в библиотеках и компонентах GNOME: 76.6% кода написано на Си
    > в базовых приложениях для GNOME: 44.8% кода написано на Си
    > сторонних программ, размещённых в каталоге GNOME Circle: на Си написано 6% программ

    Вполне логично.
    Чем ближе к динозаврам - а гтк появился аж 1998 - тем больше dыpяхи.
    Но даже базовые легаси приложения частично на ней пишут.
    В сторонних программах вообще мало кто хочет об нее марать руки.

     
  • 1.24, Аноним (23), 00:39, 28/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чем больше пользователей самотоятельно собирает систему из исходников с нуля тем меньше фанатов Gnome и Rust.
     
     
  • 2.26, Витюшка (?), 01:12, 28/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда ты знаешь какие опции компиляции являются корректными, валидными? Или ты думаешь что туда в опции можно напихать что угодно и будет работать?
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 01:54, 28/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно configure или cmake сами устанавливают нужные опции компиляции. Попробуй сам собери что-нибудь не сложное - увидишь.
     
  • 2.28, Аноним (12), 01:26, 28/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вечный выбор любителей собирать всё с нуля: незащищенный браузер с 0-day уязвимостями vs. компиляция на 12 часов каждую неделю.
     

