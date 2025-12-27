Статистика по языкам программирования, используемым в экосистеме GNOME

Опубликована статистика о языках программирования, задействованных в GNOME и приложениях для GNOME. Всего проект насчитывает 6.7 млн строк кода, из которых 1.6 млн приходится на приложения, а 5.1 млн на библиотеки и базовые компоненты GNOME. Для библиотек GNOME по умолчанию продолжает использоваться язык Си и более 2/3 строк кода базовых компонентов GNOME написаны на данном языке. Наиболее крупными из подобных компонентов являются GTK (820 тысяч строк), GLib (560 тысяч строк) и Mutter (390 тысяч строк).

На Rust написано 523 тысячи строк кода, из которых примерно 400 тысяч используются в обвязках для базовых библиотек и большей частью сгенерированы автоматически. Из библиотек на Rust отмечаются Librsvg и glycin.

Около 190 тысяч строк написаны на языке Vala, из которых около 100 тысяч строк присутствует в репозитории Vala.

На Python имеется 242 тысячи строк кода, из которых 110 тысяч приходятся на приложение Orca.

106 тысяч строк написаны на JavaScript и из них 65 тысяч присутствует в GNOME Shell, что составляет примерно половину от всего кода GNOME Shell. Распределение языков программирования, используемых в библиотеках и компонентах GNOME:



Распределение языков программирования в базовых приложениях для GNOME: 44.8% кода написано на Си, 20.7% на Vala, 10.3% на Rust, 6.9% на Python, 13.8% на JavaScript и 3.45% на C++.



При рассмотрении сторонних программ, размещённых в каталоге GNOME Circle, большая часть кода (41.7%) написана на Rust, на втором месте (29.2%) - Python, а на третьем (13%) - Vala. На Си написано 6% программ, JavaScript - 10%, Crystal - 1%. Наиболее популярные программы из каталога GNOME Circle (по числу установок последнего обновления): Blanket, Eyedropper, Newsflash, Fragments и Shortwav.







