Статистика по языкам программирования, используемым в экосистеме GNOME

|2.21, Аноним (21), 00:13, 28/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
> На Rust написано 523 тысячи строк кода, из которых примерно 400 тысяч используются в обвязках для базовых библиотек и большей частью сгенерированы автоматически.
Чуть менее, чем полностью, это автоматически сгенерированные жырные толстые обвязки вокруг Си.
|2.23, Аноним (23), 00:31, 28/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вы Gnome с KDE перепутали. Вот там да, цитадель C++ и QT. Gnome тоже цитадель только LGBTQ.
|5.16, Аноним (4), 23:46, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Движок, не рантайм. Рантайм получается дополненный файрфоксовый.
|5.25, Витюшка (?), 01:08, 28/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Рантайм Gjs: Вместо привычных браузерных API или Node.js, он предоставляет доступ к библиотекам C/GObject через систему GObject Introspection.
Вот что я имел ввиду. Вместо того чтобы сделать какую-то нормальную интеграцию и обвязку оно вот это нагородили.
Естественно писать на этом и использовать никто не будет.
|6.27, Аноним (4), 01:23, 28/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Обычный встроенный язык. Например, был бы Lua вместо JS, было бы то же самое. Какие конкретно к JS тут претензии непонятно…
|7.29, Витюшка (?), 01:42, 28/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Тем что я рассчитываю написать <button></button> и получить нативную кнопку в GNOME.
А их поделку ни один нормальный разработчик в руки не возьмет. Одного JS как бы недостаточно. Поэтому это никому не нужно.
|2.9, Аноним (9), 23:12, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
> Радеюсь что в будущем js будут задействовать чаще чем ржавчину
Радейтесь :)
Вообще раст и js немного в разных категориях, но что угодно лучше чем js.
|1.10, Аноним (9), 23:16, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
> 106 тысяч строк написаны на JavaScript и из них 65 тысяч присутствует в
> GNOME Shell, что составляет примерно половину от всего кода GNOME Shell.
Так вот почему она такая глюкавая и тормознутая.
|1.13, Bottle (?), 23:43, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
В принципе, если гомогном растом заменит питон и джаваскрипт, тем лучше будет для гомогнома.
В GTK 800 тысяч строк, "эталон" простоты.
|1.17, Аноним (17), 23:53, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
>На Rust написано 523 тысячи строк кода, из которых примерно 400 тысяч используются в обвязках для базовых библиотек и большей частью сгенерированы автоматически.
Что и требовалось доказать.
|2.20, Аноним (20), 00:04, 28/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
> При рассмотрении сторонних программ, размещённых в каталоге GNOME Circle, большая часть кода (41.7%) написана на Rust
> Что и требовалось доказать.
Таки да.
|3.22, Аноним (21), 00:16, 28/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
"В каталоге паскалевских программ 100% программ написаны на паскале".
|1.18, ZloySergant (ok), 23:53, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
>Около 190 тысяч строк написаны на языке Vala, из которых около 100 тысяч строк присутствует в репозитории Vala.
Ага, сахарок пресловутый, отдаём сям.
|1.19, Аноним (-), 23:54, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
> в библиотеках и компонентах GNOME: 76.6% кода написано на Си
> в базовых приложениях для GNOME: 44.8% кода написано на Си
> сторонних программ, размещённых в каталоге GNOME Circle: на Си написано 6% программ
Вполне логично.
Чем ближе к динозаврам - а гтк появился аж 1998 - тем больше dыpяхи.
Но даже базовые легаси приложения частично на ней пишут.
В сторонних программах вообще мало кто хочет об нее марать руки.
|1.24, Аноним (23), 00:39, 28/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
Чем больше пользователей самотоятельно собирает систему из исходников с нуля тем меньше фанатов Gnome и Rust.
|2.26, Витюшка (?), 01:12, 28/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Откуда ты знаешь какие опции компиляции являются корректными, валидными? Или ты думаешь что туда в опции можно напихать что угодно и будет работать?
|3.30, Аноним (30), 01:54, 28/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Обычно configure или cmake сами устанавливают нужные опции компиляции. Попробуй сам собери что-нибудь не сложное - увидишь.
|2.28, Аноним (12), 01:26, 28/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вечный выбор любителей собирать всё с нуля: незащищенный браузер с 0-day уязвимостями vs. компиляция на 12 часов каждую неделю.
