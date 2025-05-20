Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 10

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|2.5, Zenitur (ok), 15:24, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А как в виртуалке запускать систему? Софтварный GPU и слайдшоу?
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|3.19, Sunderland93 (ok), 15:45, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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QEMU/KVM с Virgl прекрасно работает с Wayland. Ничего не тормозит и не лагает. KDE, GNOME, Sway и River из того, что частенько там запускать приходится
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|4.74, Аноним (74), 17:32, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошо чем ты взаимодействовал с ВМ ? Ну экран открывал и работал в чем?
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|5.112, Аноним (112), 19:28, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня Ubuntu с Wayland в Hyper-V. Великолепно взаимодействую с ней через RDP.
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|3.41, Аноним (74), 16:14, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот ещё пример почему в гостевой ос Линукс нужен х11
Не работает буфер обмена если гость на вейланде и открываешь его через virt-manager (spice-vdagent установлен на гостя ессно). А если запускаешь х11 на госте то все работает.
И это описанный баг, который никак не починят
У меня только из-за этого все гостевые ос на иксах.
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|4.139, morphe (?), 20:42, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все протоколы для этого есть, KDE Connect/GSConnect их используют, вопросы к гостевому агенту почему он их не поддерживает
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|3.26, Аноним (26), 15:57, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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RHEL7 релизнули в 2014м
RHEL8 - в 2019м
RHEL9 - в 2022м
RHEL10 - должны в середине 2025го.
Теперь прикинь когда выйдет RHEL11 и какие шансы что копроиксы еще будут работать.
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|4.125, Аноним (125), 20:16, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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для полноты картины, ты еще забыл указать, когда дропнули поддержку для указанных тобой релизов.
И станет кое что понятно.
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|2.24, Аноним (24), 15:54, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Web интерфейс. Это единтсвенное что должно быть. Ни какие ни Gnome, ни KDE, ни Xfce.
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|3.47, нах. (?), 16:22, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Во, правильно - и рулить из (microsoft)Edge прямо с любимой 11й венды.
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|4.75, _ (??), 17:32, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хе-хе уже в ту сторону :)
> Для удалённого доступа к инсталлятору задействован протокол RDP вместо VNC.
До твоей идеи тоже дойдут :)
Они же тоже друЗЗя опенсорцу, как и M$, правда сорц не опенят - вначале харю сертифицируй ... но кого такая мелочь волнует? ;-)
|
|4.94, Аноним (24), 18:40, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Во, правильно - и рулить из (microsoft)Edge прямо с любимой 11й венды.
Так я без сарказма.
Просто обычный интерфейс.
Запускается на любом софте.
Что за зоопарк из разных DE, жрущщих по ресурсам как Doom Ethernal.
Может надо еще RTX, в интерфейсе применять.
Очень аккуратный Web интерфейс.
Просто то что нужно.
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|5.116, Аноним (116), 20:01, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что за зоопарк из разных DE, жрущщих по ресурсам как Doom Ethernal.
>
> Очень аккуратный Web интерфейс.
> Просто то что нужно.
Да, только это же веб интерфейс одного приложения на электроне жрёт один больше чем если запустить по одному из gtk2,3,4,qt4,5,6 приложений.
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|6.130, Аноним (24), 20:24, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да, только это же веб интерфейс одного приложения на электроне жрёт один больше
Ну уж извините, сиего я не знал. Просто выглядит так простенько, так аккуратненько.
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|2.7, Аноним (7), 15:25, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как же войд, арч, никс, диван и прочее за что тут скакать принято?
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|3.36, Аноним (36), 16:08, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А Бмв самая популярная машина.
Нет, самые популярные по миру Тойота и VW.
В бэмэвэшники даже в десятку не попадают.
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|1.6, Аноним (8), 15:24, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Из поставки удалён X.org Server и связанные с ним компоненты. По умолчанию задействован графический стек на базе протокола Wayland. Возможность запуска X11-приложений в сеансе Wayland обеспечивается при помощи DDX-сервера XWayland (оставлен только пакет "xorg-x11-server-Xwayland").
Помянем.
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|2.17, Аноним (-), 15:32, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Помянем.
Так вроде уже помянули когда они только объявили о дропе.
Сейчас это последний гвоздь в крышку гроба. Ну и плюнуть можно в след))
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|1.9, Имя (?), 15:26, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Прекращена поставка rpm-пакетов для Firefox, GIMP, LibreOffice, Inkscape и Thunderbird
Это всё, что нужно знать о RHEL на десткопе
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|2.20, Аноним (26), 15:47, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Это всё, что нужно знать о RHEL на десткопе
Сказал А, скажи и Б
"Для установки Firefox и Thunderbird обеспечена автоматическая загрузка и установка пакетов в формате Flatpak" Самое адекватное решение для браузера и почтовика.
А "GIMP, LibreOffice, Inkscape" внезапно и не нужны для офисной машины.
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|3.30, Аноним (30), 16:02, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А "GIMP, LibreOffice, Inkscape" внезапно и не нужны для офисной машины.
Потому что в офисе нужны фотошоп, мсофис и иллюстратор
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|4.43, Аноним (-), 16:15, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно. Шапка реалистично оценивает качество спо поделок вроде гимпа и LO и решила что их даже лучше не предлагать.
А в офисе или будут работать с каким-то самописным софтом, или через браузер на корпоративном портале сидеть будут.
Браузер и почтовик есть - этого более чем достаточно.
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|3.118, Аноним (116), 20:06, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Для установки Firefox и Thunderbird обеспечена автоматическая загрузка и установка пакетов в формате Flatpak" Самое адекватное решение для браузера и почтовика.
Сказал А, скажи и Б.
Не забудь сказать что это "адекватное решение" - не решение проблемы поставки браузера, а решение проблемы стыбыльной системы, которая настолько стабильна что свежий firefox там не собрать, и приходится тянуть с ним нормальную систему во флатпаке. Это не только браузера касается, естественно - хочешь что-то современное, либо обвешайся нестабильными васянорепами, либо флатпаками.
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|4.132, Аноним (132), 20:28, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это костыль дистрибутива, который не позволяет легко ставить несколько разных версий пакетов. Будь там нормальный пакетный менеджер, этой проблемы не было бы
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|2.92, NGAGE13 (ok), 18:30, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а что плохого в том,что переключились на flatpak-пакеты от самих разработчиков? тем более из-за песочницы flatpak на дистанции совместимость должна быть выше.
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|1.12, Nochi (?), 15:28, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Gnome 50 уже не будет поддерживать x org, как и Plasma 7
А другие дистры и оболочки, когда перестанут поддерживать x org как думаете?
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|2.15, Аноним (8), 15:30, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А другие дистры и оболочки, когда перестанут поддерживать x org как думаете?
LFS всегда будет поддерживать X.Org. Openbox с нами навсегда.
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|3.38, Аноним (-), 16:09, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Те кто юзает Openbox, мигрируйте на labwc. labwc специально сделан чтобы пользователи Openbox могли мигрировать на wayland решения.
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|4.60, Аноним (-), 16:50, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> https://labwc.github.io/img/scrot1.png
О да, кнопки без отступов впритык друг к дружке и впритык к границе окна. Не говоря о токсичной вырвиглазной цветовой палитре (Windows 3.11 со своими 16 цветами отдыхает). И потом удивляются почему у всех этих линуксов 0.01% на десктопе.
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|5.62, Аноним (-), 16:56, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> О да, кнопки без отступов впритык друг к дружке и впритык к
> границе окна. Не говоря о токсичной вырвиглазной цветовой палитре (Windows 3.11
> со своими 16 цветами отдыхает). И потом удивляются почему у всех
> этих линуксов 0.01% на десктопе.
Ща тебе расскажут, что ты просто ничего не понимаешь, оно все настраивается и нужно просто взять и допилить его под себя, а потом следующие 50 лет им пользоваться.
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|5.128, Аноним (24), 20:21, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не говоря о токсичной вырвиглазной цветовой палитре
Визуальное оформление, охилесова пята всех этих Linux ов. Соглащусь.
Потмоу что когда делают оформление Windows, собирают группы дизайнеров и выбирают дизайн на основе анализа 500 000 < дизайнов.
А в Linux, ну дизайн там сям, ( но именно дизайн, именно дизайн ) типа как кроссовки с китая.
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|5.136, Аноним (132), 20:36, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Не говоря о токсичной вырвиглазной цветовой палитре (Windows 3.11 со своими 16 цветами отдыхает)
Глаза не выжигает, уже хорошо
>О да, кнопки без отступов впритык друг к дружке и впритык к границе окна
Ну так возьмите и поправьте, если ко всему остальному притензий нет
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|1.13, Аноним (13), 15:28, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Из поставки удалён X.org Server и связанные с ним компоненты.
Ахахаха, т.е мяу (с)
А ведь неуолуддиты с пеной у рта кричали "не дропнут! вейланд не готов!1!1"
Ну, теперячи могут кричать "LTS еще не дропнули, копро-иксы живее всех живых"
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|2.23, Аноним (23), 15:51, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Непонятно как и веланд не дропнули.
Ибо явно решили заточиться только на сервера. Раз все остальное подропали.
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|3.33, Аноним (33), 16:05, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> аз все остальное подропали.
Что всё?
Firefox и Thunderbird автоматически устанавливаются в виде Flatpakʼа.
GIMP, LibreOffice, Inkscape вообще нафиг не нужны не только на серваке, но даже на офисной печатной машинке.
Если кому-то будет нужно, скачают сами.
ps откуда вообще взялась эта привычка пихать в дистр вообще все подряд?
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|4.126, Аноним (24), 20:18, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> взялась эта привычка пихать в дистр вообще все подряд
Ну тип тебе подают не просто торт, а торт с вишенками, и всякими там узорами крема.
А еще с разными слоями джема, желе.
Но тут я согласен. То что нужно установят сами.
Я и Windows то когда пользовался тоже вычищщал по максимуму.
Просто нравится.
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|2.59, Аноним (-), 16:48, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Red Hat Enterprise Linux 10
Они никогда нафиг не нужны были, поскольку этот дистрибутив чисто CLI only. Для всего остального есть мак и винда.
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|3.64, нах. (?), 17:13, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да, особенно удобно с мака год линукса на десктопе объявлять.
В целом, чего вы хотели-то - от IBM? Учебника "как прогадить все полимеры, получив технологии на халяву"? Так он еще в 93м году написан.
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|4.66, Аноним (-), 17:20, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В целом, чего вы хотели-то - от IBM? Учебника "как прогадить все
> полимеры, получив технологии на халяву"? Так он еще в 93м году написан.
Бедніе IBM... annual revenue for 2023 was $61.86B, for 2024 was $62.753B.
Но сейчас наш великий творец опенсорса и собиратель медяков с тележек расскажет как же нужно было "не прогадить все полимеры")))
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|5.83, _ (??), 17:55, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А инфляция? Так то уже ясно что 61 в 23-ем > (больше чем) 62 в 24-ом...
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|5.84, Афроним (?), 17:57, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это не больше, а меньше. Скрытая инфляция. Хлеб дорожает это плохо, а акции в цене растут это хорошо. Диссонанс однако.
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|1.31, Аноним (33), 16:03, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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С нетерпением жду комментариев от непревзойденного эксперта по Х11 и вейланду, г-на Skullnetʼа.
Его искрометные и емкие комментарии, невероятные сравнения и горение всегда были лучиком света, тепла и источником смеха и на этом форуме, и на л0ре.
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|2.35, Аноним (33), 16:07, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаешь у них есть много клиентов на б0мж-ксенонах к алишки?
Старому железу, старый софт.
Могут сидеть на 8.10, это как раз последний выпус, дальше только фиксы багов.
Правда за это надо заплатить и быть зарегистрированным на Red Hat Customer Portal.
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|3.79, Аноним (8), 17:38, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Думаешь у них есть много клиентов на б0мж-ксенонах к алишки?
Вот и сторонник копроэкономики нашелся. Почему в современном мире человек, не выбрасывающий работающее устройство каждые 2 года, считается лохом?
> Старому железу, старый софт.
Лол, нет, оно и на новом софте может прекрасно работать.
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|4.80, Аноним (-), 17:43, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лол, нет, оно и на новом софте может прекрасно работать.
Лол, нет, если бы он был конкурентный, то его бы не сливали за копейки на алишке и не ставили бы современные процы. Сейчас это горячий жрущий монстр.
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|4.89, Аноним (-), 18:19, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот и сторонник копроэкономики нашелся.
Кто о чем, а аноны-некролюбы - про овно.
Но я даже не удивлен.
> Почему в современном мире человек, не выбрасывающий работающее устройство каждые 2 года, считается лохом?
Два года?
Сейчас, среди подобных, считаются годными Xeon E3 1270 V2, E5 2667 v2. А это 2012 и 13 годы.
Даже E5-2699 V4 уже 9 лет.
Так что не надо лялякать.
Добавь сюда б.у.шную плату с помойки или из китайского подвала и получится набор "я хочу чувсвтвовать себя крутым какиром".
>> Старому железу, старый софт.
> Лол, нет, оно и на новом софте может прекрасно работать.
Может.
Но поддерживать нет никакой обязанности.
Еще лет через пять будет как с плачем вледельцев треьепней "У вас нет SSE2? Пройдите пожалуйста на Хурд."
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|4.124, Аноним (116), 20:13, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему в современном мире человек, не выбрасывающий работающее устройство каждые 2 года, считается лохом?
Не считается. Лохом он считается когда устройству больше 10-15 лет и оно тупо не окупает потраченное электричество, даже если ничего тяжёлого не делает. Лохом считается тот кто на старое железо пытается ставить новый софт, как гоночный руль на "шестёрку". А когда он заводит разговор про то что его помойка должна ещё и кем-то поддерживаться, он заслуженно считается ещё и вредителем.
> Лол, нет, оно и на новом софте может прекрасно работать.
А, ну значит музейщики со своим вечным нытьём что им всё сломали - всего лишь коллективная галлюцинация, расходимся.
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|1.44, Аноним (44), 16:17, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Гонка перепаковок RHEL началась.
Кто же одержит победу на этот раз?
OracleLinux, AlmaLinux, RockyLinux, EuroLinux, VzLinux.
Делайте ваши ставки.
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|2.51, Афроним (?), 16:31, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Альт,они для старых зеленых оставили Иксы. БСД, Солярка с божественной версией 1.20. Деды составляли 90% десктопа от 4% не таких как все. Нетакусить лучше с Гайкой конечно.
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|3.53, Аноним (53), 16:36, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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При чём здесь Альт? У них своя пакетная база, на rhel им пофиг.
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|5.77, Аноним (53), 17:34, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ответ неверный. Ещё раз: у них полностью своя пакетная база, не зависящая от других дистрибутивов.
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|2.57, Аноним (57), 16:41, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Гонка перепаковок RHEL началась.
А что за перепаковка? Сложно? Хочу свой дистрибутив сделать, с нескучными обоями.
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|1.50, Аноним (50), 16:27, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Прекращена поставка rpm-пакетов для Firefox, GIMP, LibreOffice
Было раньше, что и в Fedora LO собираются из реп убрать и ставить из flatpak. Но пока есть.
Судя по сегодняшней новости, скоро и в Fedora LO уберут.
Чтоб сосредоточиться на Wayland, ага.
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|1.55, Аноним (57), 16:39, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Эх, не суждено мне никогда потрогать руками этот настоящий, кровавый энтерпрайз.
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|1.58, kknight (ok), 16:47, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как его скачать? Мой акк в RH забанен из-за сами знаете чего. Ждём торрентов?
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|2.67, Аноним (67), 17:21, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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rutracker
Я могу скачать, аккаунт есть, если сильно хочется, выложу на cloud mail ru
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|3.69, Аноним (67), 17:22, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но какой толк его качать, если для обновлений всё равно нужен живой account?
Вам побаловаться? rutracker
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|2.99, Витюшка (?), 18:59, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из под ВПН создаешь новый аккаунт - указываешь каокй-нибудь Казахстан, присоединяешься к программе Red Hat Developer Program - скачиваешь бесплатно rhel 10 и оффициально регистрируешь.
Пока (пару дней) полёт нормальный.
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|2.141, Аноним (24), 21:24, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> RH забанен из-за сами знаете чего. Ждём торрентов
Пиратская сборка Red Hat. Это что то новенькое.
Или нет.
Сборка пиратская .torrent Red Hat.
А еще сборка пиратская Open Office.
А еще сборка пиратская 7zip.
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|1.86, Аноним (87), 18:07, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Прекращена поставка rpm-пакетов для Firefox, GIMP, LibreOffice, Inkscape и Thunderbird. Для установки Firefox и Thunderbird обеспечена автоматическая загрузка и установка пакетов в формате Flatpak"
И это очень печально, потому что flatpak на все 10+3 года поддерживаться не будет, т.е. без костылей эти пакеты на закате жизни дистрибутива не установить.
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|2.90, NGAGE13 (ok), 18:26, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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почему не будет? flatpak это песочница.RedHat должны будут поддерживать работу системы Flatpak в дистрибутиве.
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|3.109, Аноним (87), 19:18, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> почему не будет? flatpak это песочница.RedHat должны будут поддерживать работу системы
> Flatpak в дистрибутиве.
А с чего вдруг будет, если 8ую до конца не поддерживали уже?
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|2.107, Аноним (11), 19:10, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У них свои флатпак репозитории. И они просто будут обновлять этот софт по мере выхода новых версий.
В каком-то смысле правильно, ибо я сомневаюсь что ты хочешь сидеть на старом firefox 10-летней выдержки, как положено по LTS.
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|1.88, Аноним (88), 18:16, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Проблема редхата, что у них нет бесплатной десктопной версии уровня удобности убунты.
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|3.120, Аноним (24), 20:09, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> проблема в том, что ты хочешь всё нахаляву.
А ты WinRar купил.
Или нет.
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|2.102, Витюшка (?), 19:04, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть Red Hat Linux Desktop 10 - абсолютно бесплатно. Как и Red Hat Server и ещё кучу всего.
Ubuntu - это которая ничего не умеет и не делает кроме перепаковки open source и смены обоев?
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|1.93, Аноним (93), 18:37, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О да, обязательный flatpack это круто. Надо было мне AnyDesk поставить на виртуалку. Пакет deb - 14Мб. Пакет flatpack - 1,5Гб. Найс, че.
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|2.95, Аноним (24), 18:43, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так плюс Flatpak в том что он изолированый, и содержит все библиотеки.
Это нужно было дабы решить проблему с зависимостями различных приложений.
Очень неудобно потом вычищщать.
И очень неуднобно ставить специфичный софт.
А тут, все в одной папке.
Или вы ставите 100500 приложений Any Desk.
Тем более это применимо для серверов.
Там уж точно hdd, ssd. Не твой 128 Gb, по обьему.
Да и к тому же на Linux, игр нет. Тебе что жалко чтоли.
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|3.110, Анониматор (?), 19:24, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так плюс Flatpak в том что он изолированый, и содержит все библиотеки.
> Это нужно было дабы решить проблему с зависимостями различных приложений.
> Очень неудобно потом вычищщать.
> И очень неуднобно ставить специфичный софт.
> А тут, все в одной папке.
ха ха, давно команду flatpak list делал? Может объяснить откуда взялись 2/3 пакетов и что будет если их вычищать?
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|4.117, Аноним (24), 20:03, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно я не буду делать flatpak list.
Ну пожаалуйста.
Я просто пользуюсь Lubuntu.
И браузером.
Я уже давно ничего не настраиваю.
Какие то там конфиги.
Но если очень надо, я могу и понастраивать конфиги.
Но если очень прям надо, надо, надо надо.
Возможно надо изучить все команды Vim. кроме q: quit(!).
Axd) xd)xd)xd)
И если что то надо, я просто переустанвливаю Lubuntu, и восстанавливаю пароли с аккаунта браузера.
gbl)gbl)gbl)gbl)
axd)axd)axd)axd)
лол)
Незнаю.
Мне нравится .exe
Запускаешь, далее, далее готово.
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|3.127, Аноним (116), 20:18, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так плюс Flatpak в том что он изолированый, и содержит все библиотеки.
Это минус. Не так страшно что он занимает кучу места и трафика как то что эти все библиотеки не обновляются и остаются дырявыми.
> Это нужно было дабы решить проблему с зависимостями различных приложений.
Нет такой проблемы.
> Очень неудобно потом вычищщать.
<your_package_manager> autoremove
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|3.134, Аноним (132), 20:34, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Это нужно было дабы решить проблему с зависимостями различных приложений.
flatpak - glick появился в 2007 году, flatpak - 2016
nix - 2003 год
flatpak не нужен уже в дату своего появления
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|1.97, Аноним (97), 18:46, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Можеть скажите, пошто так все люто над?ачивают на эту редхат и федору в часности?
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|2.108, Аноним (11), 19:13, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чел из комента выше забыл про Novell с их suse canonical, Интел clearlinux, valve (steamos новая надежда линукс десктопа без шуток), и еще кучи небольших ентузиастов, что просто патчат все сключая ваши "устаревшие" иксы.
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|2.115, Аноним (88), 19:56, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Раньше был платный Илитарный редхат и его бесплатный клон Центось Редхат был о... большой текст свёрнут, показать
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|2.123, Аноним (24), 20:13, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> редхат
Ну тип РедХат для истиних труников.
А Ubuntu, не тип для фейков.
:ddd)))
)))
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|2.129, Аноним (116), 20:23, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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RH - это очень специфический продукт для тех кто верит что систему можно поставить и 10 лет не обновлять. Не все, а только эти верующие. Даже когда их сам RH носом тычет в то что она НЕ ПРИГОДНА чтобы запускать на ней софт - только флатпаками которые приносят вместо RH своё окружение.
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|3.140, Аноним (24), 21:22, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> RH - это очень специфический продукт для тех кто верит что систему можно поставить и 10 лет не обновлять.
Сколько раз вы переустанавливаете Windows в год, десятилетие.
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|2.103, Аноним (-), 19:07, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Жду, когда напишут.
> Основные изменения:
> Из поставки удалён systemd
Надо же какие наивные люди еще остались...
Вероятность такого безумия примерно как падение большого метеорита завтра в 12:20.
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|1.121, Аноним (132), 20:10, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Среда рабочего стола обновлена до выпуска GNOME 47
Когда-то давно, ещё во времена третьего гнома, там текла память, если нажимать кнопку Win. В конце концов, я ушёл с гнома, а память у них вроде как до сих пор течёт
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|1.131, Аноним (132), 20:26, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Обновлены версии пакетов для разработчиков: GCC 14.2, LLVM 19.1.7, Python 3.12, Ruby 3.3, OpenJDK 21, Rust 1.84.1, Go 1.23, Node.js 22, Perl 5.40, PHP 8.3, Git 2.45, Subversion 1.14, SystemTap 5.1, Valgrind 3.23.0.
Минимальная поддерживаемая версия php - 8.1, ruby - 3.2. Удивительно, но в alma linux/rocky linux восьмой версии, при том, что текущая версия десятая, а это - только техническая поддержка, можно поставить актуальные и поддерживаемые пакеты, а именно 8.2 и 3.3 а вот в дебиане - нет, там даже в текущем стабильном релизе последняя версия руби - 3.1. Вот интересно, почему в редхате умеют поддеживать относительно свежие версии, а в дебиане - даже в стабильном релизе уже неподдерживаемя?
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|1.135, Аноним (135), 20:35, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть два типа operations:
- Одни делают решение на основе существующего софта, паралельно прототипируя с модным и сырым софтом.
- Другие пытаются на модном и сором фундаменте построить что-либо, что лет через 8-мь начнёт нормально работать.
Первые и RHEL с Дебианом - молодцы. От вторых пользователям много вреда, коллегам - мучений.
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