Компания Red Hat представила релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 10. Готовые установочные образы подготовлены для зарегистрированных пользователей Red Hat Customer Portal (для оценки функциональности можно использовать общедоступные iso-образы CentOS Stream 10, а также бесплатные сборки RHEL для разработчиков). Выпуск сформирован для архитектур x86_64, s390x (IBM System z), ppc64le (POWER9), Aarch64 (ARM64) и RISC-V (preview). В качестве основы ветки RHEL 10 задействована пакетная база проекта CentOS Stream 10, который позиционируется как upstream для RHEL, дающий возможность сторонним участникам контролировать подготовку пакетов для RHEL, предлагать свои изменения и влиять на принимаемые решения. В соответствии с 13-летним циклом поддержки дистрибутива RHEL 10 будет сопровождаться до 2035 года + 3 года расширенной платной поддержки. Обновления для RHEL 9 продолжат выпускаться до конца мая 2032 года, а RHEL 8 - 2029 года. Пакеты RHEL не размещены в публичном репозитории git.centos.org и предоставляются клиентам компании только через закрытый раздел сайта, на котором действует пользовательское соглашение (EULA), запрещающее редистрибуцию данных, что не позволяет использовать эти пакеты для создания производных дистрибутивов. Исходные тексты RHEL остаются доступны в репозитории CentOS Stream, но он не полностью синхронизирован с RHEL и версии пакетов в нём не всегда совпадают с пакетами из RHEL. Rocky Linux, Oracle и SUSE воспроизводят исходные тексты rpm-пакетов релизов RHEL в рамках проекта OpenELA. Основные изменения: Из поставки удалён X.org Server и связанные с ним компоненты. По умолчанию задействован графический стек на базе протокола Wayland. Возможность запуска X11-приложений в сеансе Wayland обеспечивается при помощи DDX-сервера XWayland (оставлен только пакет "xorg-x11-server-Xwayland").

Среда рабочего стола обновлена до выпуска GNOME 47. В классическом сеансе GNOME добавлен обзорный режим для просмотра открытых окон, который ранее был доступен только в стандартном сеансе GNOME. Библиотеки Qt обновлены до версии 6.7. Из поставки удалены пакеты Qt5 (оставлена поддержка только Qt 6).

Прекращена поставка rpm-пакетов для Firefox, GIMP, LibreOffice, Inkscape и Thunderbird. Для установки Firefox и Thunderbird обеспечена автоматическая загрузка и установка пакетов в формате Flatpak, используя внешний репозиторий flatpaks.redhat.io.

Звуковой сервер PulseAudio заменён на пакет PipeWire.

Обновлены версии пакетов для разработчиков: GCC 14.2, LLVM 19.1.7, Python 3.12, Ruby 3.3, OpenJDK 21, Rust 1.84.1, Go 1.23, Node.js 22, Perl 5.40, PHP 8.3, Git 2.45, Subversion 1.14, SystemTap 5.1, Valgrind 3.23.0.

Обновлены серверные пакеты: OpenSSH 9.9, nginx 1.26, Apache HTTPD 2.4.62, Varnish Cache 7.4, Squid 6.10, MariaDB 10.11, MySQL 8.4, PostgreSQL 16, PCP 6.3.0, Grafana 10.2.6, libreswan 4.15, Pacemaker 2.1.8, 389-ds-base 3.0.4, Podman 5.0.

Обновлены системные пакеты: ядро Linux 6.12, glibc 2.39, binutils 2.41, NSS 3.101, gnutls 3.8.9, polkit 125, DNF 4.20 и RPM 4.19.

Добавлены новые пакеты: tuned-ppd (вместо power-profiles-daemon), libcpuid и dnsconfd (фоновый процесс для кэширования DNS). В связи с переводом кодовой базы СУБД Redis на проприетарную лицензию вместо Redis предложен форк Valkey. Вместо DHCP-сервера ISC DHCP задействован Kea DHCP. Вместо zlib задействован пакет zlib-ng-compat.

В пакетном менеджере DNF по умолчанию отключена загрузка метаданных со списками файлов, входящих в пакеты (filelist). Подобные данные редко используются, но имеют большой размер и замедляют работу. Для работы с PGP в DNF и RPM задействована библиотека rpm-sequoia.

Добавлена экспериментальная поддержка файловой системы Сomposefs, реализованной в виде надстройки над ФС OverlayFS и EROFS, и оптимизированной для эффективного совместного хранения содержимого нескольких примонтированных дисковых образов.

В гипервизоре KVM предоставлена экспериментальная (Technology Preview) поддержка технологий AMD SEV, SEV-SNP и SEV-ES.

Для новых пользователей, создаваемых через интерфейс инсталлятора Anaconda, по умолчанию предоставляются права администратора (для отключения данного поведения доступна специальная настройка). В инсталляторе также предложен новый интерфейс для выбора часового пояса. Для удалённого доступа к инсталлятору задействован протокол RDP вместо VNC.

Добавлена поддержка алгоритмов шифрования, стойких к подбору на квантовом компьютере. Данные алгоритмы доступны в OpenSSL, OpenSSH и в системных криптографических политиках (crypto-policies). В OpenSSL добавлена возможность создания файлов с сертификатами и ключами в формате PKCS #12, соответствующих требованиям FIPS. Вместо движка openssl-pkcs11 задействован pkcs11-provider, позволяющий использовать аппаратные ключи в apache httpd, libssh, bind и других приложениях, использующих OpenSSL. Права доступа к хостовым ключам SSH изменены с 0640 на 0600 (доступ только владельцу). В GnuTLS добавлена поддержка сжатия сертификатов методами zlib, brotli и zstd.

В дополнение к GnuPG в состав включён инструментарий командной строки Sequoia (утилиты sq и sqv) с реализацией стандарта OpenPGP (RFC-4880) на языке Rust.

По умолчанию включён режим предсказуемого выбора имён для сетевых интерфейсов (net.ifnames=1). В NetworkManager для IPv4 включён механизм определения дублирования IP-адресов DAD (Duplicate Address Detection) для предотвращения присвоения одного и того же IP на разных системах в локальной сети.

В дисковых образах (например, в системных образах для AWS и KVM) прекращено использование отдельного раздела /boot.

Работающий в пространстве пользователя инструментарий SELinux (libsepol, libselinux, libsemanage, policycoreutils, checkpolicy, mcstrans) обновлён до версии 3.8, в которой реализован параметр "audit2allow -C" для вывода в формате CIL (Common Intermediate Language). В утилиту sandbox добавлена поддержка протокола Wayland.

В компоненте Keylime добавлена поддержка идентификации устройств через IDevID (Initial Device Identity) и IAK (Initial Attestation Key), и по умолчанию задействован протокол TLS 1.3.

В web-консоли предложен новый файловый менеджер (пакет cockpit-files), позволяющий управлять файлами и каталогами.

В сервере печати CUPS по умолчанию отключена работа в режимах mDNS и broadcast, задействованных в недавно выявленных удалённо эксплуатируемых уязвимостях.

В glibc включены варианты функций memcpy и memmove, оптимизированные для процессоров AMD Zen 3 и Zen 4.

Добавлено большое число новых драйверов, среди которых драйверы для встроенного в процессоры Intel ускорителя QAT (QuickAssist Technology), предлагающего средства для ускорения вычислений, используемых при сжатии и шифровании.

Удалены пакеты TigerVNC, Totem, power-profiles-daemon, gedit, gtkmm, WebKitGTK, Evolution, Festival, Eye of GNOME, Cheese, Tweaks.

Прекращена поставка пакетов: sendmail (рекомендовано перейти на postfix), redis, dhcp, dhcp-client, mod_security (вынесен в EPEL), spamassassin (вынесен в EPEL), xsane, runc.

Объявлены устаревшими пакеты squashfs и wget, а также интерфейсы utmp и utmpx в glibc.

Добавлены экспериментальные сборки для архитектуры RISC-V (HiFive P550).



