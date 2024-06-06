Началось формирование сборок CentOS Stream 10

Разработчики из компании Red Hat приступили к формированию сборок CentOS Stream 10 и создали репозиторий с пакетами, заверенными цифровой подписью. Представленная ветка используется для разработки будущего значительного выпуска Red Hat Enterprise Linux 10. CentOS Stream позволяет раньше получить доступ к возможностям будущей ветки RHEL, но включает ещё не полностью стабилизированные пакеты. Сборки CentOS Stream 10 формируются для архитектур x86_64, Aarch64, ppc64le и s390x в форме установочных iso-файлов и образов для изолированных контейнеров.

В соответствии с новой политикой компании Red Hat репозиторий CentOS Stream является единственным публично доступным источником исходных текстов пакетов к Red Hat Enterprise Linux. CentOS Stream можно рассматривать как upstream-проект для RHEL, выступающий основой для его разработки. При помощи CentOS Stream сторонние участники из сообщества могут принять участие в разработке новой ветки RHEL, контролировать подготовку пакетов для RHEL, предлагать свои изменения и влиять на принимаемые решения.

До создания CentOS Stream в качестве основы для новой ветки RHEL использовался снапшот одного из выпусков Fedora, который дорабатывался и стабилизировался за закрытыми дверями, без возможности контролировать ход разработки и принимаемые решения. Новый процесс разработки подразумевает вынос ранее закрытого этапа подготовки RHEL в CentOS Stream - на основе снапшота Fedora при участии сообщества формируется новая ветка CentOS Stream, после готовности которой RHEL пересобиратется на основе CentOS Stream.



