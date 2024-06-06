The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Началось формирование сборок CentOS Stream 10

06.06.2024 20:33

Разработчики из компании Red Hat приступили к формированию сборок CentOS Stream 10 и создали репозиторий с пакетами, заверенными цифровой подписью. Представленная ветка используется для разработки будущего значительного выпуска Red Hat Enterprise Linux 10. CentOS Stream позволяет раньше получить доступ к возможностям будущей ветки RHEL, но включает ещё не полностью стабилизированные пакеты. Сборки CentOS Stream 10 формируются для архитектур x86_64, Aarch64, ppc64le и s390x в форме установочных iso-файлов и образов для изолированных контейнеров.

В соответствии с новой политикой компании Red Hat репозиторий CentOS Stream является единственным публично доступным источником исходных текстов пакетов к Red Hat Enterprise Linux. CentOS Stream можно рассматривать как upstream-проект для RHEL, выступающий основой для его разработки. При помощи CentOS Stream сторонние участники из сообщества могут принять участие в разработке новой ветки RHEL, контролировать подготовку пакетов для RHEL, предлагать свои изменения и влиять на принимаемые решения.

До создания CentOS Stream в качестве основы для новой ветки RHEL использовался снапшот одного из выпусков Fedora, который дорабатывался и стабилизировался за закрытыми дверями, без возможности контролировать ход разработки и принимаемые решения. Новый процесс разработки подразумевает вынос ранее закрытого этапа подготовки RHEL в CentOS Stream - на основе снапшота Fedora при участии сообщества формируется новая ветка CentOS Stream, после готовности которой RHEL пересобиратется на основе CentOS Stream.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.centos.org/hyper...)
  2. OpenNews: Изменения в подготовке промежуточных выпусков Red Hat Enterprise Linux
  3. OpenNews: CentOS Stream станет единственным публичным источником кода пакетов RHEL
  4. OpenNews: Анализ проблем с GPL у бизнес-модели Red Hat
  5. OpenNews: Red Hat ответил на критику изменений в распространении кода пакетов RHEL
  6. OpenNews: Red Hat объясняет трансформацию CentOS желанием сделать более открытой разработку RHEL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61327-centos
Ключевые слова: centos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Ilya Indigo (ok), 20:47, 06/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Сабж потерял всякую актуальность и интересен только сборщикам Alma, Rocky и прочих дистрибутивов.
     
  • 2, Аноним (2), 21:29, 06/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Ну началось и началось.
     
  • 3, Аноним (3), 21:35, 06/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Уверен, большинству здесь присутствующим это не интересно.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру