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Изменения в подготовке промежуточных выпусков Red Hat Enterprise Linux

20.02.2024 22:00

Компания Red Hat объявила о об изменении процесса подготовки промежуточных выпусков дистрибутива Red Hat Enterprise Linux. Начиная с версии RHEL 9.5 пакеты для будущего промежуточного обновления будут выпускаться раньше с использованием непрерывного цикла публикации, без привязки к релизу. Полный релиз будет сопровождаться обновлением документации, установочных носителей и образов виртуальных машин.

Изменится и процесс формирования бета версий дистрибутива, которые раньше выпускались примерно за месяц до очередного промежуточного выпуска. Вместо отдельных бета-выпусков промежуточных обновлений RHEL, начиная в версии 9.5 дистрибутив перейдёт к практике публикации бета-версий пакетов по мере их готовности. С учётом 6-месячного цикла разработки промежуточных выпусков RHEL, первые бета-версии пакетов начнут появляться за 4 месяца до релиза. Дополнительные обновления бета-версий будут публиковаться каждую неделю.

Тестовые версии пакетов как и раньше будут размещаться в отдельных репозиториях "rhel-9-for-<arch>-baseos-beta-rpms" и "rhel-9-for-<arch>-appstream-beta-rpms". Установочные носители для бета-версий публиковаться больше не будут, но пользователь при желании сможет сам сгенерировать установочную сборку или образ для виртуальной машины при помощи инструментария Red Hat Image Builder.

Для значительных веток, таких как RHEL 10 и 11, бета-версии как и раньше будут публиковаться примерно за 6 месяцев до релиза. В прежнем режиме также продолжится разработка CentOS Stream и ветки RHEL 8. Изменения обусловлены тем, что при тестировании значительных версий 6 месяцев достаточно для ознакомления, выявления проблем и информирования об ошибках, в то время, как для тестирования промежуточных версий одного месяца слишком мало, чтобы полноценно протестировать обновление и выявить в нём проблемы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/blog...)
  2. OpenNews: Red Hat удалит сервер X.org и связанные компоненты из RHEL 10
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.3
  4. OpenNews: Анализ проблем с GPL у бизнес-модели Red Hat
  5. OpenNews: Alma Linux столкнулся с нежеланием Red Hat принимать их исправление в CentOS Stream
  6. OpenNews: Red Hat ответил на критику изменений в распространении кода пакетов RHEL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60632-rhel
Ключевые слова: rhel, redhat, beta
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:49, 20/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Месяц чтоб проблемы выловить? Удивительное в головах у людей случается.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:16, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Надо было на расте писать, проблем бы не было.
     
     
  • 3.8, Важно (?), 01:46, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно придумать название болезни, которая описывает авторов сообщений о "Нужно переписать, писать код на Rust. Проблем бы не было.".
     

  • 1.2, Аноним (3), 23:06, 20/02/2024 [ответить]  
    		• +3 +/
    Я не придумал, к чему придраться, но в общем всё плохо.
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:18, 21/02/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Centos stream не пошел, решили в обход завезти принудительное бета-тестирование?
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:40, 21/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Роллинг релиз давно зарекомендовал себя и вуаля, теперь в рхел.
     
  • 1.6, Аноним (6), 01:34, 21/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Отлично, паразитов-любителей стабильщинки всё глубже загоняют.
     
  • 1.7, beck (??), 01:41, 21/02/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не знаю,  смеяться или плакать.

    Одни инсталлятор переписывают, другие всё в снап напихали, третьи роллинг решили устроить.

    Что за психиатрия происходит в айти, ув. друзья?

     
     
  • 2.9, Анонимно (ok), 01:49, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В айти наконец добрались деффективные манагеры
     
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