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Alma Linux столкнулся с нежеланием Red Hat принимать их исправление в CentOS Stream

30.07.2023 21:04

После перехода на новую модель сопровождения дистрибутива, допускающую применение собственных патчей, разработчики Alma Linux устранили в пакете iperf3 уязвимость (CVE-2023-38403) и попытались передать подготовленное исправление в CentOS Stream, так как уязвимость оставалась неисправленная в RHEL и CentOS Stream. Сотрудник Red Hat отказался принимать исправление, сославшись на правило, допускающее устранение только важных проблем.

Уязвимость CVE-2023-38403 была оценена инженерами Red Hat как несущественная, а исправления для подобных проблем включаются в пакеты лишь при необходимости, обусловленной наличием запросов от клиентов или потребностями бизнеса. Представитель Alma Linux выразил недоумение, так как для включения в CentOS Stream передан уже готовый патч, устраняющий проблему, и от Red Hat не требовалось самостоятельно создавать исправление, а нужно было лишь рецензировать готовое изменение, принятое в кодовую базу проекта iperf.

Разработчик из Alma Linux также не согласился с тем, что уязвимость незначительная, так как устранённая ошибка приводит к целочисленному переполнению и повреждению памяти процесса при передаче некорректного значения в поле с размером данных. Утилита iperf3, предназначенная для тестирования сетевой производительность, использует клиент-серверную модель, в которой клиент через TCP-соединение отправляет серверному процессу запрос с параметрами, а сервер выполняет тестирование и возвращает результат. Уязвимость позволяет отправить специально оформленное сообщение и вызвать повреждение памяти (атака возможна как с клиента на сервер, так и с сервера на клиента).

На практике, уязвимость позволяет злоумышленнику атаковать существующие публично доступные серверы iperf3 или создать свой сервер и атаковать через него подключающихся пользователей. Предполагается, что эксплуатация уязвимости ограничивается аварийным завершением процесса, но даже в этом случае, возможность удалённо вызвать крах серверного процесса iperf3 на публично доступных серверах, требует исправления.

В ответ, сотрудник Red Hat пояснил, что готовым патчем дело не ограничивается и разработка исправления лишь один из этапов в подготовке обновления пакета - необходимо убедиться, что исправление проходит контроль качества и после применения в пакете не приводит к регрессивным изменениям. Поэтому в обязательном порядке устраняются только критические и важные уязвимости, а проблемы с низким и средним уровнем опасности решаются по мере появления необходимости. В конечном счёте, после дискуссии сотрудники Red Hat из команды, отвечающей за безопасность, пересмотрели свою позицию, присвоили проблеме статус важной, приняли патч и выпустили обновление пакета с исправлением уязвимости.



  1. Главная ссылка к новости (https://linux.slashdot.org/sto...)
  2. OpenNews: AlmaLinux отошёл от полного клонирования Red Hat Enterprise Linux
  3. OpenNews: Компания SUSE объявила о создании собственного форка RHEL
  4. OpenNews: Red Hat ответил на критику изменений в распространении кода пакетов RHEL
  5. OpenNews: Анализ проблем с GPL у бизнес-модели Red Hat
  6. OpenNews: CentOS Stream станет единственным публичным источником кода пакетов RHEL
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59520-almalinux
Ключевые слова: almalinux, redhat, centos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:42, 30/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вот ваш хвалёный красный шляп
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:58, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    И?
    Они сами разрабатывают дистрибутив и не обязаны принимать патчи от левых чуваков, да еще и кривые
     
     
  • 3.8, bircoph (ok), 22:09, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И в каком месте предложенный патч кривой? Тем более, апстрим его принял.
     
  • 3.12, Аноним (-), 22:18, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Они сами разрабатывают дистрибутив и не обязаны принимать патчи от левых чуваков,
    > да еще и кривые

    Если такой патч проверить или переписать для них - проблема, тогда заголовок должен звучать как "RedHat расписался что рабочие процессы в их компании - адское г%вно!"

     
  • 2.7, birdie (ok), 22:07, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Если почитать дискуссию полностью, включая обмен мнений на reddit, всё становится достаточно очевидно.

    1) Для RedHat stability/QA/QC имеют первостепенное значение - они не могут взять просто применить патч. У патча могут быть регрессии, ещё большие дыры в безопасности и прочее. RedHat дорожит качеством больше, чем Debian Stable.

    2) Патч проанализировали, проверили, cmergeили и попросили прощения.

    Но давайте тут будет вой и срач, пардон, "дискуссия" от анонимов, 99% которых в жизни не то что патч не написали, ни одного bug report'а не послали, но будут рассказывать какая плохая RedHat, и какие тут все "эксперты" и знают как правильно продавать дистрибутив и его поддержку. Кстати, сколько вы заработали на open source?

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 22:12, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользователи ОС с ~2% market share постоянно ищут врагов и кого-то критикуют. Видимо, считают себя элитой - по факту же плачевные маргиналы. Забавно, что в психологии ~5% людей с нетипичным поведением и состояниями называют психически больными. Но это никак не связано, так, вспомнилось.
     
     
  • 4.15, Аноним (6), 22:20, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в психологии
    > называют психически больными

    Чувак, оставь свои фантазии
    Психология и психиатрия это совершенно разные вещи
    А между 2% и 5% популяции пропасть
    Так что твои фантазии смешны

    P.S. Если и правда хочешь про психиатрию и проценты от популяции, то посмотри на реальный факт, что 1% это и количество истинно верующих(а в древних обществах количество шаманов-священников), и количество больных шизофренией. Вот это и правда не совпадение

     
  • 3.18, Аноним (18), 22:30, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >RedHat дорожит качеством больше, чем Debian Stable.

    Это в корне неверный тезис. Просто веса у качеств в понятии "качества" для Debian, Red Hat, Alma и твоего - разные. Red Hat строит бизнес на клиентах, у которых локалки физически изолированы, а защита от несанкционированного доступа - в том числе автоматчик. Там атаковать просто некому, а вот приостановка работы системы из-за сбоев в ПО может быть очень критична. Debian - это community-driven "бесплатный" дистр тех, у кого дома Debiаn и он торчит в интернет. Alma - это середина, клинты Шапки Almу никогда не купят, а вот для запуска совместимых с шляпой программ с целью обучения - сгодится. А в локалках всяких колледжей очень даже могут найтись атакующие.

     
     
  • 4.20, Аноним (20), 22:39, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все твои тезисы неверны. Хотя бы лишь потому что для работы в air-gapped environment используются все дистрибутивы, так же как и в подключённой среде.
     
  • 2.21, пох. (?), 22:45, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все правильно делают.

    Похоже, stream все же можно использовать (на фоне неведомой хрени происходящей с клонами).

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:43, 30/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Правильно сделали.
    Большенство живёт в вакууме и думает, что если они исправили один символ с строке, все остальные им обязаны.
     
  • 1.3, anonunu (?), 21:46, 30/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну так весь сырбор на счёт классификации проблемы важная-неважная, а не на счёт 'принятия нового патча' (откуда такие иллюзии, что кто-то будет рад возиться с патчами, важность которых сомнительна?).

    Важность проблемы пересмотрели - Happy End?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:57, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тогда говорить об участии сообщества в разработке CentOS Stream, если можно спокойно игнорировать это сообщество?
     
     
  • 3.11, Аноним (6), 22:15, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Участие не означает, что каждый твой патч обязаны принять
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:52, 30/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Товарищи. А форкните. Всё вообще.
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 22:20, 30/07/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.16, Атон (?), 22:20, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > форкните. Всё вообще.

    начиная с Большого Взрыва.

     

  • 1.13, Аноним (13), 22:20, 30/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В чем смысл этой новости если изменение было принято в итоге, причем неделю назад? Желтуха какая-то ради заголовка.
     
  • 1.17, Аноним (17), 22:21, 30/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попытались пригодиться. Типа, они тоже участвуют в разработке. Но это не так работает - читать пресс-релиз оракла до просветления.
     

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