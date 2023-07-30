Alma Linux столкнулся с нежеланием Red Hat принимать их исправление в CentOS Stream

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|2.6, Аноним (6), 21:58, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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И?
Они сами разрабатывают дистрибутив и не обязаны принимать патчи от левых чуваков, да еще и кривые
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|3.8, bircoph (ok), 22:09, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И в каком месте предложенный патч кривой? Тем более, апстрим его принял.
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|3.12, Аноним (-), 22:18, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Они сами разрабатывают дистрибутив и не обязаны принимать патчи от левых чуваков,
> да еще и кривые
Если такой патч проверить или переписать для них - проблема, тогда заголовок должен звучать как "RedHat расписался что рабочие процессы в их компании - адское г%вно!"
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|2.7, birdie (ok), 22:07, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Если почитать дискуссию полностью, включая обмен мнений на reddit, всё становится достаточно очевидно.
1) Для RedHat stability/QA/QC имеют первостепенное значение - они не могут взять просто применить патч. У патча могут быть регрессии, ещё большие дыры в безопасности и прочее. RedHat дорожит качеством больше, чем Debian Stable.
2) Патч проанализировали, проверили, cmergeили и попросили прощения.
Но давайте тут будет вой и срач, пардон, "дискуссия" от анонимов, 99% которых в жизни не то что патч не написали, ни одного bug report'а не послали, но будут рассказывать какая плохая RedHat, и какие тут все "эксперты" и знают как правильно продавать дистрибутив и его поддержку. Кстати, сколько вы заработали на open source?
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|3.10, Аноним (10), 22:12, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пользователи ОС с ~2% market share постоянно ищут врагов и кого-то критикуют. Видимо, считают себя элитой - по факту же плачевные маргиналы. Забавно, что в психологии ~5% людей с нетипичным поведением и состояниями называют психически больными. Но это никак не связано, так, вспомнилось.
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|4.15, Аноним (6), 22:20, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в психологии
> называют психически больными
Чувак, оставь свои фантазии
Психология и психиатрия это совершенно разные вещи
А между 2% и 5% популяции пропасть
Так что твои фантазии смешны
P.S. Если и правда хочешь про психиатрию и проценты от популяции, то посмотри на реальный факт, что 1% это и количество истинно верующих(а в древних обществах количество шаманов-священников), и количество больных шизофренией. Вот это и правда не совпадение
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|3.18, Аноним (18), 22:30, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>RedHat дорожит качеством больше, чем Debian Stable.
Это в корне неверный тезис. Просто веса у качеств в понятии "качества" для Debian, Red Hat, Alma и твоего - разные. Red Hat строит бизнес на клиентах, у которых локалки физически изолированы, а защита от несанкционированного доступа - в том числе автоматчик. Там атаковать просто некому, а вот приостановка работы системы из-за сбоев в ПО может быть очень критична. Debian - это community-driven "бесплатный" дистр тех, у кого дома Debiаn и он торчит в интернет. Alma - это середина, клинты Шапки Almу никогда не купят, а вот для запуска совместимых с шляпой программ с целью обучения - сгодится. А в локалках всяких колледжей очень даже могут найтись атакующие.
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|4.20, Аноним (20), 22:39, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все твои тезисы неверны. Хотя бы лишь потому что для работы в air-gapped environment используются все дистрибутивы, так же как и в подключённой среде.
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|2.21, пох. (?), 22:45, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все правильно делают.
Похоже, stream все же можно использовать (на фоне неведомой хрени происходящей с клонами).
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|1.2, Аноним (2), 21:43, 30/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Правильно сделали.
Большенство живёт в вакууме и думает, что если они исправили один символ с строке, все остальные им обязаны.
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|1.3, anonunu (?), 21:46, 30/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну так весь сырбор на счёт классификации проблемы важная-неважная, а не на счёт 'принятия нового патча' (откуда такие иллюзии, что кто-то будет рад возиться с патчами, важность которых сомнительна?).
Важность проблемы пересмотрели - Happy End?
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|2.5, Аноним (5), 21:57, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем тогда говорить об участии сообщества в разработке CentOS Stream, если можно спокойно игнорировать это сообщество?
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|1.13, Аноним (13), 22:20, 30/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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В чем смысл этой новости если изменение было принято в итоге, причем неделю назад? Желтуха какая-то ради заголовка.
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|1.17, Аноним (17), 22:21, 30/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Попытались пригодиться. Типа, они тоже участвуют в разработке. Но это не так работает - читать пресс-релиз оракла до просветления.
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