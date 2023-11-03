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Опубликован репозиторий OpenELA для создания дистрибутивов, совместимых с RHEL

03.11.2023 10:34

Ассоциация OpenELA (Open Enterprise Linux Association), образованная в августе компаниями CIQ (Rocky Linux), Oracle и SUSE для объединения усилий по обеспечению совместимости с RHEL, объявила о готовности репозитория с пакетами, который можно использовать в качестве основы для создания дистрибутивов, полностью бинарно совместимых с Red Hat Enterprise Linux, идентичных по поведению (на уровне ошибок) с RHEL и пригодных для использования в качестве замены RHEL. Исходные тексты подготовленных пакетов распространяются бесплатно и без ограничений.

Новый репозиторий поддерживается совместными усилиями команд разработчиков RHEL-совместимых дистрибутивов Rocky Linux, Oracle Linux и SUSE Liberty Linux, и включает пакеты, необходимые для формирования дистрибутивов, совместимых с ветками RHEL 8 и 9. В будущем планируют опубликовать пакеты для дистрибутивов, совместимых с веткой RHEL 7. Помимо исходных текстов пакетов проект также намерен распространять инструментарий, необходимый для создания производных дистрибутивов, полностью совместимых с RHEL.

Репозиторий OpenELA занял место репозитория git.centos.org, поддержание которого было прекращено компанией Red Hat. После сворачивания git.centos.org в качестве единственного публичного источника кода пакетов RHEL остался только репозиторий CentOS Stream. Дополнительно для клиентов Red Hat оставлена возможность загрузки srpm-пакетов через закрытый раздел сайта, на котором действует пользовательское соглашение (EULA), запрещающее редистрибуцию данных, что не позволяет использовать эти пакеты для создания производных дистрибутивов. Репозиторий CentOS Stream полностью не синхронизирован с RHEL и в нём не всегда самые свежие версии пакетов совпадают с пакетами из RHEL. Обычно разработка CentOS Stream ведётся с небольшим опережением, но возникают и обратные ситуации - обновления некоторых пакетов (например, с ядром) в CentOS Stream могут публиковаться с задержкой.

Репозиторий OpenELA обещают поддерживать в соответствии с высокими стандартами качества, используя полностью открытый процесс разработки и обеспечивая оперативную публикацию обновлений и исправлений уязвимостей. Проект является открытым, независимым и нейтральным. К совместной работе по сопровождению репозитория могут подключиться любые заинтересованные организации, компании и индивидуальные разработчики.

Для курирования ассоциации основана некоммерческая корпорация, которая будет решать юридические и финансовые вопросы, а для принятия технических решений, координации разработки и сопровождения создан управляющий технический комитет (Technical Steering Committee). В технический комитет изначально вошли 12 представителей компаний-основателей ассоциации, но в дальнейшем ожидается и принятие участников из сообщества.

Среди вошедших в управляющий комитет участников: Грегори Курцер (Gregory Kurtzer), основатель проектов CentOS и Rocky Linux; Джеф Махони (Jeff Mahoney), вице-президент по инжинирингу SUSE и мэйнтейнер пакетов с ядром; Грег Марсден (Greg Marsden), вице-президент Oracle и ответственный за разработки Oracle, связанные с ядром Linux; Алан Кларк (Alan Clark), технический директор SUSE и бывший лидер openSUSE.

  1. Главная ссылка к новости (https://openela.org/news/2023....)
  2. OpenNews: Rocky Linux, Oracle и SUSE создали совместный репозиторий для RHEL-совместимых дистрибутивов
  3. OpenNews: Rocky Linux ввёл в строй репозиторий с пакетами для усиления безопасности
  4. OpenNews: AlmaLinux и Rocky Linux перестроят свои процессы с учётом ограничения доступа к коду пакетов RHEL
  5. OpenNews: Alma Linux столкнулся с нежеланием Red Hat принимать их исправление в CentOS Stream
  6. OpenNews: AlmaLinux ввёл в строй репозитории с дополнительными пакетами
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60040-openela
Ключевые слова: openela, rhel, centos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:29, 03/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Сижу и думаю, на чём лучше делать свой дистрибутив, на Редхат или на Дебиан. Субъективно на Дебиан больше всяких мануалов на русском и софта.
     
     
  • 2.2, danonimous (?), 11:37, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делай на Альт Линуксе. Мануалы на русском. М ОС уже сделали, теперь твой выход.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:46, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно не на Альт Линукс а на Сизифе
     
  • 2.4, Аноним (5), 11:41, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    мануалы на русском говоришь? а точно ты готов делать свой дистрибутив?
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:11, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начинать надо с обоев.
     

  • 1.3, Аноним (5), 11:40, 03/11/2023 [ответить]  
    		• +3 +/
    мануалы на русском говоришь? а точно ты готов делать свой дистрибутив?
     
     
  • 2.6, Бородатый_обман (?), 11:47, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он уже усомнился , это было не легко нарисовать в локали RU
     

  • 1.7, ИмяХ (?), 11:49, 03/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Астрологи объявляют о появлении ещё пары десятков новых дистрибутивов.
     
     
  • 2.8, Аноним (5), 11:57, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, ВЭЛКом  «Васян Энтерпрайз Линукс Компании»
     

  • 1.9, Аноним (10), 12:10, 03/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Наконец то ЗоринОС перейдет на рхел бейзд.
     
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