Опубликован репозиторий OpenELA для создания дистрибутивов, совместимых с RHEL

Ассоциация OpenELA (Open Enterprise Linux Association), образованная в августе компаниями CIQ (Rocky Linux), Oracle и SUSE для объединения усилий по обеспечению совместимости с RHEL, объявила о готовности репозитория с пакетами, который можно использовать в качестве основы для создания дистрибутивов, полностью бинарно совместимых с Red Hat Enterprise Linux, идентичных по поведению (на уровне ошибок) с RHEL и пригодных для использования в качестве замены RHEL. Исходные тексты подготовленных пакетов распространяются бесплатно и без ограничений.

Новый репозиторий поддерживается совместными усилиями команд разработчиков RHEL-совместимых дистрибутивов Rocky Linux, Oracle Linux и SUSE Liberty Linux, и включает пакеты, необходимые для формирования дистрибутивов, совместимых с ветками RHEL 8 и 9. В будущем планируют опубликовать пакеты для дистрибутивов, совместимых с веткой RHEL 7. Помимо исходных текстов пакетов проект также намерен распространять инструментарий, необходимый для создания производных дистрибутивов, полностью совместимых с RHEL.

Репозиторий OpenELA занял место репозитория git.centos.org, поддержание которого было прекращено компанией Red Hat. После сворачивания git.centos.org в качестве единственного публичного источника кода пакетов RHEL остался только репозиторий CentOS Stream. Дополнительно для клиентов Red Hat оставлена возможность загрузки srpm-пакетов через закрытый раздел сайта, на котором действует пользовательское соглашение (EULA), запрещающее редистрибуцию данных, что не позволяет использовать эти пакеты для создания производных дистрибутивов. Репозиторий CentOS Stream полностью не синхронизирован с RHEL и в нём не всегда самые свежие версии пакетов совпадают с пакетами из RHEL. Обычно разработка CentOS Stream ведётся с небольшим опережением, но возникают и обратные ситуации - обновления некоторых пакетов (например, с ядром) в CentOS Stream могут публиковаться с задержкой.

Репозиторий OpenELA обещают поддерживать в соответствии с высокими стандартами качества, используя полностью открытый процесс разработки и обеспечивая оперативную публикацию обновлений и исправлений уязвимостей. Проект является открытым, независимым и нейтральным. К совместной работе по сопровождению репозитория могут подключиться любые заинтересованные организации, компании и индивидуальные разработчики.

Для курирования ассоциации основана некоммерческая корпорация, которая будет решать юридические и финансовые вопросы, а для принятия технических решений, координации разработки и сопровождения создан управляющий технический комитет (Technical Steering Committee). В технический комитет изначально вошли 12 представителей компаний-основателей ассоциации, но в дальнейшем ожидается и принятие участников из сообщества.

Среди вошедших в управляющий комитет участников: Грегори Курцер (Gregory Kurtzer), основатель проектов CentOS и Rocky Linux; Джеф Махони (Jeff Mahoney), вице-президент по инжинирингу SUSE и мэйнтейнер пакетов с ядром; Грег Марсден (Greg Marsden), вице-президент Oracle и ответственный за разработки Oracle, связанные с ядром Linux; Алан Кларк (Alan Clark), технический директор SUSE и бывший лидер openSUSE.



