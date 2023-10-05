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Rocky Linux ввёл в строй репозиторий с пакетами для усиления безопасности

05.10.2023 13:00

Разработчики дистрибутива Rocky Linux, нацеленного на создание свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS, объявили о создании новой SIG-группы (Special Interest Group) Security, которая будет заниматься сопровождением пакетов, связанных с предоставлением расширенной защиты и поставкой дополнительных инструментов для обеспечения безопасности. Группа также будет публиковать альтернативные варианты существующих пакетов, собранных с включением различных механизмов для повышения безопасности или устраняющих уязвимости, которые остаются неисправленными в RHEL и CentOS Stream.

Развиваемые наработки будут публиковаться в отдельном репозитории, который также можно будет использовать в других дистрибутивах, совместимых с red Hat Enterprise Linux. Для подключения репозитория в Rocky Linux уже можно использовать команду "dnf install rocky-release-security". В настоящее время в репозитории предложены следующие пакеты:

  • Модуль ядра LKRG (Linux Kernel Runtime Guard), предназначенным для выявления и блокирования атак и нарушений целостности структур ядра (например, модуль может защитить от несанкционированного внесения изменений в работающее ядро и попыток изменения полномочий пользовательских процессов). Пакет собран для веток RHEL8 и RHEL9.
  • Инструментарий passwdqc для контроля сложности паролей и парольных фраз, включающий модуль pam_passwdqc, программы pwqcheck, pwqfilter и pwqgen, а также библиотеку libpasswdqc. Пакет собран для ветки RHEL9.
  • Пакет с Glibc, включающий изменения для усиления безопасности, разработанные проектом Owl и применяемые в ALT Linux. Пакет также включает исправления для блокирования двух уязвимостей: уязвимости в ld.so (CVE-2023-4911), позволяющей локальному пользователю поднять свои привилегии в системе через указание специально оформленных данных в переменной окружения GLIBC_TUNABLES, и уязвимости (CVE-2023-4527) в функции getaddrinfo, которая может привести к утечке данных из стека или аварийному завершению. Пакет собран для ветки RHEL9.
  • Пакет с OpenSSH, в котором sshd связан с меньшим числом разделяемых библиотек. Пакет собран для ветки RHEL9.
  • Сопутствующие пакеты: pam_ssh_agent_auth, libnsl, nscd, nss_db, nss_hesiod.

  1. Главная ссылка к новости (https://rockylinux.org/news/se...)
  2. OpenNews: AlmaLinux и Rocky Linux перестроят свои процессы с учётом ограничения доступа к коду пакетов RHEL
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.8, развиваемого основателем CentOS
  4. OpenNews: Представлен KOP3, репозиторий для RHEL8, дополняющий EPEL и RPMForge
  5. OpenNews: Основатель CentOS начал развитие новой свободной сборки RHEL - Rocky Linux
  6. OpenNews: Выпуск модуля LKRG 0.9.7 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59876-rockylinux
Ключевые слова: rockylinux, security
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 13:15, 05/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    А почему сразу нельзя делать безопасно? И второй вопрос: почему нельзя держать пакеты нужные для безопасности в основном репозитории пакетов?
    Ну и, оптом, третий вопрос: а это кто?
     
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