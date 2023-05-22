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Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.8, развиваемого основателем CentOS

22.05.2023 16:29

Представлен релиз дистрибутива Rocky Linux 8.8, нацеленного на создание свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS, после того как компания Red Hat досрочно прекратила поддержку ветки CentOS 8 в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагалось изначально. Сборки Rocky Linux подготовлены для архитектур x86_64 и aarch64. Дополнительно формируются сборки для облачных окружений Oracle Cloud Platform (OCP), GenericCloud, Amazon AWS (EC2), Google Cloud Platform и Microsoft Azure, а также образы для контейнеров и виртуальных машин в форматах RootFS/OCI и Vagrant (Libvirt, VirtualBox, VMWare).

Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat. Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux 8.8 и включает все предложенные в данном выпуске улучшения. Например, предложены новые версии GCC Toolset 12, LLVM Toolset 15.0.7, Rust Toolset 1.66, Go Toolset 1.19.4, Python 3.11, Node.js 18.14, PostgreSQL 15, Git 2.39.1, nginx 1.22, Libreswan 4.9, NetworkManager 1.40.16, samba 4.17.5. Среди специфичных для Rocky Linux изменений можно отметить поставку дополнительных репозиториев: plus c пакетом open-vm-tools, nfv c пакетами для виртуализации компонентов сетей, развиваемыми SIG-группой NFV (Network Functions Virtualization), RT с пакетами для работы в режиме реального времени.

Проект переведён под покровительство недавно созданной организации Rocky Enterprise Software Foundation (RESF), которая зарегистрирована как общественно-полезная корпорация (Public Benefits Corporation), не нацеленная на получение прибыли. Владельцем организации является Грегори Курцер (Gregory Kurtzer), основатель CentOS, но функции управления в соответствии с принятым уставом делегированы совету директоров, в который сообществом избираются участники, вовлечённые в работу над проектом.

Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 26 млн долларов инвестиций. Сам дистрибутив Rocky Linux обещают развивать независимо от компании Ctrl IQ под управлением сообщества. К разработке и финансированию проекта также присоединились такие компании, как Google, Amazon Web Services, GitLab, MontaVista, 45Drives, OpenDrives и NAVER Cloud.



  1. Главная ссылка к новости (https://rockylinux.org/news/ro...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.8, продолжающий развитие CentOS 8
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.8
  4. OpenNews: Основатель CentOS начал развитие новой свободной сборки RHEL - Rocky Linux
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.7, развиваемого основателем CentOS
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.2, развиваемого основателем CentOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59176-rocky
Ключевые слова: rocky, linux, rhel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:39, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Поздно, вчера альма вышла и уже все скачали и поставили её без смс и регистрации по прямой ссылке на максимальной скорости ))
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:42, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там же из Украины кто-то из топов? Не самое лучшее время с таким дистрибутивом связываться, кто его знает, что за закладки могут быть.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 16:43, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Игорь Селецкий в альме пидтримает украину, да
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:44, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нафиг не нужна эта альма. Вокруг rocky собралась вся та коммунити, которая centos юзает.
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:40, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну конечно а про Альму новости вышла 2 дня назад https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59165
    Хотя оба дистра выпустили 8.8 одновременно. Но в голове у читателей конечно же отложится что рокки отстаёт с релизами. В комментах все время это проскакивает.
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 16:42, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Одновременно нельзя выпустить. Кто-нибудь всё равно раньше. Принцип неопределенности Гейзенберга.
     
     
  • 3.8, ryoken (ok), 16:51, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз уж помянули Гейзенберга... Насколько помню, Эйнштейн вроде бы писал, что события могут быть одновременны только в системах с синхронизированными часами :).
     

  • 1.7, Аноним (1), 16:50, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я вот понять не могу что мешает точно также у нас в стране пересобирать RHEL (лучше 9 он свежее) и импортозамещать. А то отечественные ОС капец болгеносы страшные
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:56, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эм....
    Так и Роса и Редос - это и есть пересобранные RHEL.
    хоть и не девятки
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 16:58, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для него это неважно. Важно последнее предложение, ибо как говорил товарищ Штирлиц - запоминается оменно оно.
     
     
  • 4.11, Агент Клаус (?), 17:00, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рад, что здесь помнят классику.
     

  • 1.12, pashev.ru (?), 17:02, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > образы для контейнеров и виртуальных машин в форматах RootFS/OCI и Vagrant (Libvirt, VirtualBox, VMWare)

    Для ВБокс поломано: требуется EFI (диск побит соответственно), guest additions нету.

     
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