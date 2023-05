Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.8, развиваемого основателем CentOS

Представлен релиз дистрибутива Rocky Linux 8.8, нацеленного на создание свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS, после того как компания Red Hat досрочно прекратила поддержку ветки CentOS 8 в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагалось изначально. Сборки Rocky Linux подготовлены для архитектур x86_64 и aarch64. Дополнительно формируются сборки для облачных окружений Oracle Cloud Platform (OCP), GenericCloud, Amazon AWS (EC2), Google Cloud Platform и Microsoft Azure, а также образы для контейнеров и виртуальных машин в форматах RootFS/OCI и Vagrant (Libvirt, VirtualBox, VMWare). Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat. Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux 8.8 и включает все предложенные в данном выпуске улучшения. Например, предложены новые версии GCC Toolset 12, LLVM Toolset 15.0.7, Rust Toolset 1.66, Go Toolset 1.19.4, Python 3.11, Node.js 18.14, PostgreSQL 15, Git 2.39.1, nginx 1.22, Libreswan 4.9, NetworkManager 1.40.16, samba 4.17.5. Среди специфичных для Rocky Linux изменений можно отметить поставку дополнительных репозиториев: plus c пакетом open-vm-tools, nfv c пакетами для виртуализации компонентов сетей, развиваемыми SIG-группой NFV (Network Functions Virtualization), RT с пакетами для работы в режиме реального времени. Проект переведён под покровительство недавно созданной организации Rocky Enterprise Software Foundation (RESF), которая зарегистрирована как общественно-полезная корпорация (Public Benefits Corporation), не нацеленная на получение прибыли. Владельцем организации является Грегори Курцер (Gregory Kurtzer), основатель CentOS, но функции управления в соответствии с принятым уставом делегированы совету директоров, в который сообществом избираются участники, вовлечённые в работу над проектом. Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 26 млн долларов инвестиций. Сам дистрибутив Rocky Linux обещают развивать независимо от компании Ctrl IQ под управлением сообщества. К разработке и финансированию проекта также присоединились такие компании, как Google, Amazon Web Services, GitLab, MontaVista, 45Drives, OpenDrives и NAVER Cloud.