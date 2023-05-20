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Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.8, продолжающий развитие CentOS 8

20.05.2023 22:56

Сформирован выпуск дистрибутива AlmaLinux 8.8, синхронизированный c дистрибутивом Red Hat Enterprise Linux 8.8 и содержащий все предложенные в данном выпуске изменения. Сборки подготовлены для архитектур x86_64, ARM64, s390x и ppc64le в форме загрузочного (900 МБ), минимального (1.9 ГБ) и полного образа (12 ГБ). Позднее планируют сформировать Live-сборки с GNOME, KDE, Xfce и MATE, а также образы для плат Raspberry Pi, WSL, контейнеров и облачных платформ.

Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux 8.8 и может использоваться в качестве прозрачной замены CentOS 8. Изменения сводятся к ребрендингу, удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 прекращён в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Кроме AlmaLinux, в качестве альтернатив классическому CentOS 8 также позиционируются Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS при поддержке специально созданной компании Ctrl IQ), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.



  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/alm...)
  2. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.2
  3. OpenNews: CERN и Fermilab переключаются на использование AlmaLinux
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.7, продолжающий развитие CentOS 8
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.2
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59165-almalinux
Ключевые слова: almalinux
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, ИмяХ (?), 23:55, 20/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Неделя клонов RHEL объявляется открытой!
     
  • 2, pashev.ru (?), 00:12, 21/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Сразу на обочину истории.

    /00001

     
  • 3, Аноним (3), 02:37, 21/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Альма, роки, евролинукс и еще десяток других болгеносов. Дело Денискм живёт
     
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