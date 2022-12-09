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CERN и Fermilab переключаются на использование AlmaLinux

09.12.2022 08:28

Европейский Центр ядерных исследований (CERN, Швейцария) и Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми (Fermilab, США), в своё время разрабатывавшие дистрибутив Scientific Linux, но потом переключившиеся на использование CentOS, объявили о выборе AlmaLinux в качестве штатного дистрибутива для сопровождения экспериментов. Решение принято из-за изменения политики компании Red Hat в отношении сопровождения CentOS и преждевременного сворачивания поддержки ветки CentOS 8, выпуск обновлений для которой был прекращён в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи.

Отмечается, что при тестировании дистрибутив AlmaLinux показал отличную совместимость с Red Hat Enterprise Linux и другими сборками. Из достоинств также называется оперативный выпуск обновлений, длительный срок поддержки, возможность участия сообщества в разработке, расширенная поддержка аппаратных архитектур и предоставление метаданных об устраняемых уязвимостях. Уже развёрнутые в CERN и Fermilab системы на базе Scientific Linux 7 и CentOS 7 продолжат поддерживаться до окончания жизненного цикла данных дистрибутивов в июне 2024 года. CERN и Fermilab также продолжат использовать Red Hat Enterprise Linux в некоторых своих службах и проектах.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux, которая имеет десятилетний опыт создания сборок на основе исходных пакетов RHEL, готовую инфраструктуру и большой штат разработчиков и сопровождающих. Компания CloudLinux предоставила ресурсы для разработки AlmaLinux и перевела проект под крыло отдельной некоммерческой организации AlmaLinux OS Foundation для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества. Для управления проектом используется модель, похожая на организацию работы в Fedora. Дистрибутив развивается в соответствии с принципами классического CentOS, формируется через пересборку пакетной базы Red Hat Enterprise Linux и сохраняет полную бинарную совместимость с RHEL. Продукт бесплатен для всех категорий пользователей, а все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Кроме AlmaLinux, в качестве альтернатив классическому CentOS также позиционируются Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.fnal.gov/2022/12/...)
  2. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.1
  3. OpenNews: Разработка Scientific Linux 8 свёрнута в пользу CentOS
  4. OpenNews: Разработчики Scientific Linux планируют перейти на пакетную базу CentOS
  5. OpenNews: CERN перешёл с Facebook Workplace на открытые платформы Mattermost и Discourse
  6. OpenNews: Увидел свет дистрибутив Scientific Linux 7.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58290-cern
Ключевые слова: cern, fermilab, almalinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:53, 09/12/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, Аноним (2), 09:05, 09/12/2022 Скрыто модератором
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  • 3.6, Аноним (6), 09:12, 09/12/2022 Скрыто модератором
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  • 3.7, Святой_Демократ (?), 09:12, 09/12/2022 Скрыто модератором
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  • 3.10, bergentroll (ok), 09:15, 09/12/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.3, Аноним (3), 09:07, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > в своё время разрабатывавшие дистрибутив Scientific Linux, но потом переключившиеся на использование CentOS, объявили о выборе AlmaLinux

    И каков результат перестановки кроватей?

     
     
  • 2.11, Аноним (6), 09:16, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очевидно что, после "перестановки кроватей" ученые не тратят время, деньги и силы на разработку Scientific Linux, а используют готовый и занимаются наукой.
    Человеку который думает мемами, это может быть трудно понять
     
     
  • 3.14, Аноним (3), 09:26, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе не показалось подозрительным, что они исходно разрабатывали свой линух, а не использовали готовый, коих уже было больше сотни? Я понимаю, что для тебя "заниматься наукой" - это в нотепаде втыкать глазками.
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:25, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зашкварились, всё как обычно.
     

  • 1.4, pashev.ru (?), 09:09, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Долга и извилиста дорога к Дебиану.
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:12, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ценная новость!

    Из десятки претендентов нашёлся явный фаворит.

    Я, наверное,перейду.

     
     
  • 2.16, Аноним (3), 09:27, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, тоже от безделья маешься?
     

  • 1.15, Аноним (-), 09:27, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот так вот просто, взяли и переустановили линукс. Что это вообще за захотели поставили или это про контейнеры речь ?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 09:32, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уже развёрнутые в CERN и Fermilab системы на базе Scientific Linux 7 и CentOS 7 продолжат поддерживаться до окончания жизненного цикла данных дистрибутивов в июне 2024 года. CERN и Fermilab также продолжат использовать Red Hat Enterprise Linux в некоторых своих службах и проектах.

    Никто ничего не переустанавливает.

     

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