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Выпуск модуля LKRG 0.9.7 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux

15.09.2023 12:26

Проект Openwall опубликовал выпуск модуля ядра LKRG 0.9.7 (Linux Kernel Runtime Guard), предназначенного для выявления и блокирования атак и нарушений целостности структур ядра. Например, модуль может защитить от несанкционированного внесения изменений в работающее ядро и попыток изменения полномочий пользовательских процессов (определение применения эксплоитов). Модуль подходит как для организации защиты от эксплоитов уже известных уязвимостей ядра Linux (например, в ситуациях когда в системе проблематично обновить ядро), так и для противостояния эксплоитам для ещё неизвестных уязвимостей. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Об особенностях реализации LKRG можно прочитать в первом анонсе проекта.

Среди изменений в новой версии:

  • Обеспечена совместимость с ядрами Linux 6.4 и 6.5, а также пакетами с ядром, поставляемыми в дистрибутивах RHEL 9.1 и 9.2.
  • Добавлен spec-файл для сборки RPM-пакета ("rpmbuild -tb") для дистрибутивов, совместимых с Red Hat Enterprise Linux.
  • В usermodehelper в список разрешённых файловых путей добавлен /usr/bin/modprobe, используемый в Arch Linux.
  • Внесены изменения в скрипт загрузки.
  • Обновлена конфигурация системы непрерывной интеграции.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Выпуск модуля LKRG 0.9.4 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  3. OpenNews: Проект grsecurity опубликовал реализацию механизма защиты RAP для ядра Linux
  4. OpenNews: Линус Торвальдс раскритиковал ограничительные меры по усилению защиты ядра Linux
  5. OpenNews: Проект по продвижению в ядро Linux новых технологий активной защиты
  6. OpenNews: Проект Openwall подготовил модуль для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59760-lkrg
Ключевые слова: lkrg
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:31, 15/09/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Надеюсь когда-нибудь я увижу такую же сноску про Раст.

    "Об особенностях реализации безопасной работы с памятью в Rust можно прочитать в первом анонсе проекта".

    Камень в огород редакции.

     
  • 1.2, Аноним (2), 12:33, 15/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    А что, если эксплоит отключит этот модуль? Да ну, не может быть.
     
     
  • 2.3, Серб (ok), 12:41, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут кто первый встал - того и тапки.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:45, 15/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    От UKSM было бы больше проку.
     
  • 1.5, swarus (ok), 12:45, 15/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    первый антивирус онли Linux на старт, смотрите что популярность творит
     
  • 1.6, Аноним (6), 13:13, 15/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    А что если в модуле по защите от уязвимостей тоже есть уязвимость 🤔?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:33, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То это не уязвимость, а фича, кого надо фича.
    Название смотрим: Openwall > open wall > открой стену.
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 13:57, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или застени пробой.
     
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