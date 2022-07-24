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Выпуск модуля LKRG 0.9.4 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux

24.07.2022 16:20

Проект Openwall опубликовал выпуск модуля ядра LKRG 0.9.4 (Linux Kernel Runtime Guard), предназначенного для выявления и блокирования атак и нарушений целостности структур ядра. Например, модуль может защитить от несанкционированного внесения изменений в работающее ядро и попыток изменения полномочий пользовательских процессов (определение применения эксплоитов). Модуль подходит как для организации защиты от эксплоитов уже известных уязвимостей ядра Linux (например, в ситуациях когда в системе проблематично обновить ядро), так и для противостояния эксплоитам для ещё неизвестных уязвимостей. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Об особенностях реализации LKRG можно прочитать в первом анонсе проекта.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлена поддержка системы инициализации OpenRC.
  • Обеспечена совместимость с LTS-ядрами Linux 5.15.40+.
  • Оформление выводимых в лог сообщений переработано для упрощения автоматизированного анализа и удобства восприятия при ручном разборе.
  • Для сообщений LKRG задействованы собственные категории логов, что упрощает их отделение от остальных сообщений ядра.
  • Модуль ядра переименован из p_lkrg в lkrg.
  • Добавлены инструкции по установке с использованием DKMS.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Проект Openwall подготовил модуль для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  3. OpenNews: Выпуск модуля LKRG 0.9.0 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  4. OpenNews: Проблемы с безопасностью в патчах, предложенных сотрудником Huawei для защиты ядра Linux
  5. OpenNews: Проект grsecurity опубликовал реализацию механизма защиты RAP для ядра Linux
  6. OpenNews: В ядро Linux 5.4 приняты патчи для ограничения доступа root к внутренностям ядра
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57544-lkrg
Ключевые слова: lkrg, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1.3, Аноним (3), 16:35, 24/07/2022 [ответить]  
    		• –4 +/
    Существует ли модуль для эксплуатации уязвимостей? Больше уязвимостей хороших и разных. Лучше конечно когда в пропритетарных поделках типа фряхи, но линуксовые тоже нужное дело.
     
  • 1.4, Попандопала (?), 17:18, 24/07/2022 [ответить]  
    		• +3 +/
    Сделали бы уж сразу полноценный internet security или total protection,а то всё стесняются. D
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:45, 24/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Runtime Guard тоже звучит!
     
  • 2.8, Dzen Python (ok), 18:42, 24/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Слишком мокрописечно звучит. Словно возврат в 2006й, где на варезниках очень любили такой громкий софт и рисовать им коробочки.

    Сейчас в тренде другое. Ждем:
    - Rust(tm) Memory Safety Kernel (RMSk). Проверяет всех боровов в рантайме, ядро работает на 90% медленнее, против несогласных уже собрана айнзац-команда из кортим.
    - Русская Блокада для Linux. Сертифицировано ФСТЭК, одобрено ФСБ и лично Темнейшим, доступно только нескольких странах.
    - Kaspersky eBPF Module. Блокирует все и всех, кроме выделенной уязвимости для ФСБ. Во время подключения тов.майора вешает сисему намертво, по окончании сеанса показывает рекомендации тов.майора всем юзерам.
    - Total CVE Awareness. Аналогично модулю выше, но только для ЦРУ и АНБ. Но с функцией автоматической перлюстрации всех входящих файлов.

     
     
  • 3.9, AKTEON (?), 20:23, 24/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где Золотой Щит Совершенномудрого Правителя ?? Эклетично совмещающий функции двух последних с автоматическим выписыванием штрафов через wechat ??
     

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