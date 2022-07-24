Выпуск модуля LKRG 0.9.4 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux

Слишком мокрописечно звучит. Словно возврат в 2006й, где на варезниках очень любили такой громкий софт и рисовать им коробочки. Сейчас в тренде другое. Ждем:

- Rust(tm) Memory Safety Kernel (RMSk). Проверяет всех боровов в рантайме, ядро работает на 90% медленнее, против несогласных уже собрана айнзац-команда из кортим.

- Русская Блокада для Linux. Сертифицировано ФСТЭК, одобрено ФСБ и лично Темнейшим, доступно только нескольких странах.

- Kaspersky eBPF Module. Блокирует все и всех, кроме выделенной уязвимости для ФСБ. Во время подключения тов.майора вешает сисему намертво, по окончании сеанса показывает рекомендации тов.майора всем юзерам.

- Total CVE Awareness. Аналогично модулю выше, но только для ЦРУ и АНБ. Но с функцией автоматической перлюстрации всех входящих файлов.