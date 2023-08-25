The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

AlmaLinux ввёл в строй репозитории с дополнительными пакетами

25.08.2023 13:11

Проект AlmaLinux объявил о создании двух новых репозиториев, в которых будут публиковать пакеты, отличающиеся от Red Hat Enterprise Linux. В репозитории Synergy началась поставка дополнительных пакетов, изначально отсутствующих в пакетной базе RHEL и репозитории EPEL, но востребованных пользователями AlmaLinux. Synergy преподносится как дополнение к EPEL, поэтому в случае появления аналогичного пакета в EPEL, его вариант от AlmaLinux будет удалён из Synergy.

В настоящее время в репозитории Synergy уже опубликованы пакеты c пользовательским окружением Pantheon, развиваемым проектом Elementary OS. В состав также входят сопутствующие приложения и компоненты, такие как zeitgeist, rygel, plank, gala, folks pantheon, gupnp, switchboard, xcursorgen, granite, mdbtools, malcontent, libgpod, libgda, libadwaita-1.0.0, dee и bamf. Кроме того, в репозитории размещена развиваемая проектом Linux Mint утилита Warpinator, предназначенная для шифрованного обмена файлами между двумя компьютерами. Репозиторий пригоден для использования в ветках AlmaLinux OS 8 и 9, а также в любых других дистрибутивах, основанных на RHEL 8.x и 9.x, в том числе в RHEL и CentOS.

В репозитории Testing будут размещаться пакеты с устранением уязвимостей, которые пока не выпущены компанией Red Hat для пакетной базы RHEL. Репозиторий предназначен для раннего доступа к исправлениям в AlmaLinux OS 8 и AlmaLinux OS 9, но не рекомендован для использования в рабочих окружениях, так как предлагаемые в нём исправления не прошли полную стадию тестирования.

  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/new...)
  2. OpenNews: Alma Linux столкнулся с нежеланием Red Hat принимать их исправление в CentOS Stream
  3. OpenNews: AlmaLinux отошёл от полного клонирования Red Hat Enterprise Linux
  4. OpenNews: AlmaLinux и Rocky Linux перестроят свои процессы с учётом ограничения доступа к коду пакетов RHEL
  5. OpenNews: Представлен KOP3, репозиторий для RHEL8, дополняющий EPEL и RPMForge
  6. OpenNews: Rocky Linux, Oracle и SUSE создали совместный репозиторий для RHEL-совместимых дистрибутивов
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59663-almalinux
Ключевые слова: almalinux, rhel, centos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Жироватт (ok), 13:46, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм...Может сразу что-то вроде CorporateAUR?
    Дать людям такую же инфраструктуру и билдсервер (бесплатный тариф - собраное доступно всем, платный - юзер решает, доступен ли собраный пакет или приватный), назначить TU и пользоваться нормальным софтом?
     
     
  • 2.3, beck (??), 13:57, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде бы что-то такое альма, роки, суся и кто-то ещё хотели сделать.
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:06, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чтобы это все сразу паковалось в контейнеры годнота бы получилась.
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:19, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хм...Может сразу что-то вроде CorporateAUR?
    > Дать людям такую же инфраструктуру и билдсервер (бесплатный тариф - собраное доступно
    > всем, платный - юзер решает, доступен ли собраный пакет или приватный),
    > назначить TU и пользоваться нормальным софтом?

    CoprAUR, вы хотели сказать? ;)

     

  • 1.4, Аноним (5), 14:05, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После того как они включили задний ход и не делают бинарную совместимость со шляпой они больше не нужны.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:29, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и раньше не особо нужны были. Я не знаю что за ПО такое кроваво-энтрпрайзное бывает которое не поставить на Ubuntu.
     
     
  • 3.11, Аноним (5), 15:51, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его нет инфа 146%
     
  • 2.12, Аноним (5), 15:51, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наши трояны самые лучшие из всех.
     

  • 1.8, Аноним (6), 14:22, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы какой-нибудь XFCE/MATE весь срок жизни релиза до EOL поддерживали, но нет, будут всякие моднявые Pantheon и прочие свистелки завозить! Речь точно о энтерпрайзном дистре, а не про форк спина федорки?
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 15:30, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не нашел Pantheon в тексте новости.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру