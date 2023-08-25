AlmaLinux ввёл в строй репозитории с дополнительными пакетами

Проект AlmaLinux объявил о создании двух новых репозиториев, в которых будут публиковать пакеты, отличающиеся от Red Hat Enterprise Linux. В репозитории Synergy началась поставка дополнительных пакетов, изначально отсутствующих в пакетной базе RHEL и репозитории EPEL, но востребованных пользователями AlmaLinux. Synergy преподносится как дополнение к EPEL, поэтому в случае появления аналогичного пакета в EPEL, его вариант от AlmaLinux будет удалён из Synergy.

В настоящее время в репозитории Synergy уже опубликованы пакеты c пользовательским окружением Pantheon, развиваемым проектом Elementary OS. В состав также входят сопутствующие приложения и компоненты, такие как zeitgeist, rygel, plank, gala, folks pantheon, gupnp, switchboard, xcursorgen, granite, mdbtools, malcontent, libgpod, libgda, libadwaita-1.0.0, dee и bamf. Кроме того, в репозитории размещена развиваемая проектом Linux Mint утилита Warpinator, предназначенная для шифрованного обмена файлами между двумя компьютерами. Репозиторий пригоден для использования в ветках AlmaLinux OS 8 и 9, а также в любых других дистрибутивах, основанных на RHEL 8.x и 9.x, в том числе в RHEL и CentOS.

В репозитории Testing будут размещаться пакеты с устранением уязвимостей, которые пока не выпущены компанией Red Hat для пакетной базы RHEL. Репозиторий предназначен для раннего доступа к исправлениям в AlmaLinux OS 8 и AlmaLinux OS 9, но не рекомендован для использования в рабочих окружениях, так как предлагаемые в нём исправления не прошли полную стадию тестирования.



