Выпуск дистрибутива Elementary OS 7

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|1.1, Аноним (1), 09:24, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS
Меня вот это всегда удивляло и немного бесило - создают какуе-то ненужную хрень, которой пользуются 1,5 землекопа и гордо заявляют, что они за конфиденциальность и не передают данные пользователей рекламщика. Нормальный человек сразу задаст вопрос - а рекламщики эти у вас данные просят что ли? Предлагают миллионы? - нет. Вот если бы браузер уровня хрома, с 1,5 квинтилиардами пользователей вдруг стал бы чистый от телеметрии - вот это да, уважение, а когда никому ненужный продукт кичится приватностью - у них просто другого выбора нет, они бы с радостью зарабатывали деньги, но просто никому не нужны.
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|2.7, Аноним (7), 09:50, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сказано только про уважение к конфиденциальности, не более.
А вообще, Борисов, хватит комментировать анонимно.
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|3.12, Аноним (1), 10:03, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Это "уважение" - не больше чем попытка захватить пользовательский рынок, это т. н. "уважение" ничего не стоит. Вот когда к ним прийдёт гугл или мс с чемоданом долларов, когда они откажутся от виллы в Майами ради конфиденциальности своих юзеров - вот тогда и будет разговор хоть про какое-то "уважение". А когда им это слово ничего не стоило в долларовом эквиваленте - пфф, пусть детей разводят.
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|4.59, Аноним (59), 13:43, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дурачки плюсущие анонима, вам невдомёк что есть рынок дистрибутивов и что кто-то из авторов нового дистрибутива может позиционировать конфиденциальность как преимущество своего дистрибутива над другими. Почему аноним критикует это?
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|5.67, Иван (??), 14:29, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Этому дистру уже 12 лет. Какой новичок? С него в GNOME появилось некоторые фишки, например жесты тачпада. Этот дистр первый сказал что не будет в нем snap. И он единственный предлагает свой магазин в котором разрабы могут получить донаты за свой труд. Да, дистр не супер навороченный, но продуманный и подойдет для обычных людей на повседневку.
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|2.8, Dzen Python (ok), 09:50, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Хе. Вот тут как раз и наоборот - для рекламщиков они (ЦА всех этих осей и нестандартных браузеров) как раз невидимки, и им хотелось бы таки подключить сбор данных и с них. Не прироритетом, им еще дату от гуглояндексов обработать, а потом да, в оставшееся время можно и подкатить с чемоданом денях к разрабам - далее будет по накатанной.
Я вот не пользуюсь проектами типа протонмейл, которые разве что не усираются из каждого баннера и каждого брифа "о себе" потоками дифирамбов на счет конфиденциальности и приватности. И чем мощнее упор на эти "плюсы" (по уровню фанатизма - как хруст, его хрустоманы и БИЖАПАСНАЙА РОБОТА З ПАМИТЯЮ) и чем громче они орут про это - тем меньше вероятность, что буду пользоваться. На воре шапка горит и громче всех "ДЕРЖИ ВОРА" кричит именно вор.
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|3.11, Аноним (1), 09:56, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> как раз невидимки, и им хотелось бы таки подключить сбор данных и с них
кому нахрен нужны 1,5 землекопа, когда есть данные о миллиардах, которые собраны виндой, макосью и хромом? тут даже маркетологом быть не нужно, чтобы понять, что эта ЦА вообще никого не интересует из-за её не то что незначительности, а просто ничтожности
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|2.15, КО (?), 10:16, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так давай, создавай с нуля браузер уровня хрома с 1,5 квинтилиардами пользователей.
Или что, давай давить все попытки в зародыше и жрать что есть?
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|3.17, Вечно недовольный аноним (?), 10:26, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Создать браузер уровня хрома без бюджета уровня Гугла невозможно. А деньги надо отбивать. Поэтому все попытки создать альтернативу согласно идеалам какого-то там гну нот Юникс фриков по определению нельзя - никто не выделит деньги без четкого плана возврата инвестиций.
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|4.19, Аноним (19), 10:40, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Денис попов создал ОС без бюджета canonical, а опеннет эксперты не способные даже на это, будут оправдываться отсутствием инвестиций под их бизнесплан.
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|4.40, vbcnthfkmnth123 (ok), 12:20, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно, они же его не с нуля написали. А вот чтобы управлять интернетом, как это делает гугл, это да нельзя. Гугл же пропихивает свою фигню в стандарты.
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|4.60, Аноним (59), 13:47, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Apple взяла движок KHTML от KDE и назвала его WebKit. Google взяла WebKit и назвала его Blink. Да очень сложно взять чужой движок и переименовать. Анонимы опеннета во всей красе экспертизы.
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|2.34, _kp (ok), 11:48, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну делают и делают, Вам то что. Не нравится (как и мне), ну так игнорируйте, ибо они свою ОС насильно не навязывают. А то, что делают своё - молодцы.
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|2.42, Аноним (42), 12:34, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>не передают данные пользователей рекламщика
Вот это мне никогда понятно не было. Данные рекламщикам нужны для обратной связи и настройки адресных выборок. Я заинтересован, чтобы мне рекламировали то, что мне нужно, а не прокладки. Блин, да пусть собирают ещё БОЛЬШЕ данных, если это повысит таргетированность моей рекламы!
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|2.61, BorichL (ok), 13:48, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для начала надо попробовать ps -ax |grep tracker && ps -ax |grep zeitgeist
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|2.69, Аноним (69), 14:53, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Помню-помню, эти увещевания, когда я переползал на линукс, мол виндовс время от времени приходится переустанавливать, а линукс - раз поставил и только обновляй(с оговорокой "для продвинутых пользователей"), а по факту - все чаще слышу "да проще переустановить"(это про убунту). Вывод: линукс десктоп - кусок фрагментированного говна, точка. Про модель дистрибьюции софта я промолчу, это by design.
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|1.10, Аноним (10), 09:55, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Из GNOME 43 перенесены новые версии приложений для просмотра документов и работы с архивами
Ну видно что люди просто сидят, двигают гномовские стулья с места на место и еще берут за это пожертвования.
> Началась работа по переводу приложений на GTK4
Еще и на ГТК 4 переходят, вообще в чем смысл, делают тот же Гном, но только с лагом в несколько лет.
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|1.13, Аноним (13), 10:12, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А есть те, кто реально на нем сидит? Реально ли им повседневно пользоваться в качестве основного десктопа?
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|2.32, my_name_is_Mud (ok), 11:31, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я им не пользуюсь, но в виртуалке как-то тыкал. Не вижу проблем в его использовании ибо там под капотом обычная убунта с обычными убунтовскими репами на которую просто натянули своё DE, вырезали снапы и добавили флатпаки. Т.е. им ничего не мешало сделать ещё одну редакцию убунты, по идее. Если умеешь в убунту - сможешь и в элементари.
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|2.44, kawaii_girl (ok), 12:35, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я пробовала. Пользоваться теоретически можно. Но к сожалению у elementaryOS много проблем. Дистрибутив очень медленно развивается, достаточно забагован и есть много недоработок, таких как например отсутствие возможности обновляться с релиза на релиз. В общем как всегда и идея хорошая и над дизайном хорошо поработали, но к сожалению недостаточное количество разработчиков и денег сказывается на качестве.
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|2.55, Admino (ok), 13:00, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Трея нет. Переключение раскладки забаговано. Главное меню при количестве приложений больше 40 превращается в свалку. Горячие клавиши не настраиваются. KDEConnect присунуть некуда.
Из приложений: Встроенный браузер, как бы это помягче сказать... Новое приложение музыки - какой-то отстой. Почтовый клиент выглядит как mail.app, но он же ничего не умеет. А вот файловый менеджер очень быстр. Наутилус рядом не лежал.
Но приложения можно и поменять. А если остальное тебя устраивает, то почему бы и нет.
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|2.57, koblin (ok), 13:19, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Несколько раз устанавливал посмотреть. На скринах вроде симпатично, в реальности впечатление, что сделано из веток и синей изоленты. Хуже впечатления были только от манджары
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|1.14, Аноним (14), 10:14, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>web-приложений в формате PWA (Progressive Web Apps)
Это типа electron без движка в комплекте?
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|2.25, Аноним (19), 11:01, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это когда ты заходишь на сайт duolingo, нажимаешь "установить" и у тебя появляется иконка запуска на рабочем столе, в меню, а сайт работает как настоящее приложение и даже частично оффлайн.
И всякие глупости не отвлекают от занятий, даже адресной строки нет и панели с закладками.
Очень удобно и гораздо полезнее чем чтение и комментирования опеннет.
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|3.29, Аноним (29), 11:16, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Панели с закладками нет, зато есть закладки в подгружаемом JS-е.
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|4.72, Аноним (19), 15:57, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В голове у некоторых тоже есть закладки, но это же не проблема технологии PWA
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|3.35, Аноним (35), 11:49, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага и даже блокировщик рекламы не подключишь. Красота для корпарастов.
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|1.16, Igraine (ok), 10:25, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей.
Очень хороший подход.
Молодцы.
Жалко что разработка новой версии занимает полтора года относительно Ubuntu
Хотя я много лет пользуюсь kubuntu.
Elementary это коммерческий Линукс с платной поддержкой, при таких условиях не получится выкинуть резиз ОС с ручкой слива как в kde
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|2.26, kawaii_girl (ok), 11:05, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выглядит как раз таки очень даже красиво. Но к сожалению дистрибутив развивается очень медленно и в нем слишком много багов. Такая же проблема кстати у дистрибутива Deepin. Внешне прямо очень хорошо и красиво, но пользоваться в качестве основной системы этим сложно, потому что куча багов + устаревшее ПО.
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|3.36, Аноним (35), 11:52, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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По поводу устаревшего ПО это к архитектуре Линукс с её сквозными зависимостями всего от всего.
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|5.74, Аноним (19), 16:02, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ладно ubuntu != linux, а RedHat Enterprice Linux это Linux?
там же версии еще древнее чем в ubuntu, релизы еще реже чем ubuntu lts, а время поддержки еще дольше.
не всем нужен каждый день ломающийся rolling-release, некоторым работать надо.
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|4.73, Аноним (19), 16:00, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Ubuntu есть snap с подтвержением разработчиков, официальный бэкпорт ядра и mesa в lts из следующих выпусков, flatpak и разработчики огромной кучи программ распространяют бинарные версии для ubuntu как самого популярного дистрибутива
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|3.43, Аноним (43), 12:34, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я промолчал, когда вы сказали "Elementary OS - это красиво!", но называть таковым Deepin это уже не вкусовщина, а искаженный вкус. Или его полное отсутствие. Выглядит он просто отвратительно!
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|4.50, kawaii_girl (ok), 12:41, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы видели новый deepin 20? Он действительно выглядит очень даже красиво. Я даже пыталась им пользоваться. Но к сожалению слишком забагован. У меня например почему то в Deepin не работал второй монитор и были постоянные проблемы с переключением раскладки. Ну и устаревшее ПО тоже проблема, так как Deepin основан на каком-то древнем Debian Stable.
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|3.49, Аноним (13), 12:40, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Выглядит как раз таки очень даже красиво. Но к сожалению дистрибутив развивается
> очень медленно и в нем слишком много багов. Такая же проблема
> кстати у дистрибутива Deepin. Внешне прямо очень хорошо и красиво, но
> пользоваться в качестве основной системы этим сложно, потому что куча багов
> + устаревшее ПО.
Я так понимаю, баги очень критичные, для повседневного использования? Про обновления, да это печаль.
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|4.54, kawaii_girl (ok), 12:58, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>баги очень критичные
Нужно попробовать новую версию, может быть ситуация улучшилась. Но в прошлой версии да, были очень критичные. Например я вообще не смогла установить эту ОС на ноутбук, так как она зависала при установке. Почему так непонятно. На виртуалке все нормально работало. Ну и с обновлениями да ситуация очень плохая. Релизы выходят очень редко и новые технологии внедряются очень медленно. Например до сих пор нет поддержки wayland. Еще из минусов - нет возможности обновляться с релиза на релиз.
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|1.22, Аноним (19), 10:51, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>На базе браузера GNOME Web 43 (Epiphany) реализована поддержка самодостаточных web-приложений в формате PWA (Progressive Web Apps)
Странно что они используют вечно кривой gtk-webkit вместо, чего-то на основе chromium или firefox с расширением для интеграции с дистрибутивом.
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|2.23, Аноним (19), 10:54, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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например у KDE есть раширение Plasma Integration для chrome, получается хорошо работающий стабильный протестированный гуглом браузер интегрированный с DE, а не webkit которому чтобы перестать падать на каждом втором сайте, нужно потратить бюджет apple на доработку.
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|1.37, makito (ok), 11:58, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поставил сегодня на пробу. После ребута все в красных тонах стало, хотя курсор нормально рендерится. Предлагает поставить дрова nvidia, но после скачивания и установка (через app center) они оказываются снова неустановленными. Нужно ковырять дальше.
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|3.51, makito (ok), 12:45, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему бы нет? Как я понял на данный момент - там проблемы в цветовых профилях для моего монитора.
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|1.52, Аноним (52), 12:52, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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сколько наблюдаю за ними. лучше взять ванильный гном, накатить тему и поставить пару понравившихся прилаг. сделать это на федоре или арче, если свежие пакеты нужны, ну или на той же убунте... у кого как со вкусами.
все эти "собственные" приложения сколько пробовал - лютый трэш, когда доходит до практического применения.
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|2.65, kawaii_girl (ok), 13:58, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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pacman -S --needed pantheon lightdm-pantheon-greeter sound-theme-elementary switchboard lightdm-gtk-greeter elementary-icon-theme elementary-wallpapers pantheon-applications-menu wingpanel-indicator-session wingpanel-indicator-datetime inter-font
Вот так) Pantheon есть в официальных репозиториях Arch.
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|1.63, Аноний (?), 13:53, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это тот дистр основатель которого был Даниэлем, но в процессе разработки стал Даниэллой? Пожалуй воздержусь, мало ли чё...
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|2.68, Аноним (68), 14:50, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вполне логичный шаг, если учесть, что дизайн цельнотянут с макоси.
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|1.70, Аноним (68), 14:53, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Коммерческие линуксы - нет, нет и еще раз нет. Если есть какая-то компания, способная ради прибыли поменять дистрибутив, однажды это произойдет и нарушит ваши интересы. Как правильно пишут выше, сейчас рекламщики денег не предлагают, но когда предложат, появится и телеметрия, и любая другая форма вашей монетизации.
Поддерживаемые сообществом тоже манипулируются корпорациями, но там хотя бы какой-то шанс на форк есть, или на параллельную поддержку альтернативных решений.
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