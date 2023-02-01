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Выпуск дистрибутива Elementary OS 7

01.02.2023 09:19

Представлен выпуск дистрибутива Elementary OS 7, позиционируемого в качестве быстрой, открытой и уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS. Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска. Пользователям предлагается собственное окружение рабочего стола Pantheon. Для загрузки подготовлены загрузочные iso-образы (2.8 ГБ), доступные для архитектуры amd64 (для бесплатной загрузки с сайта проекта в поле с суммой пожертвования необходимо ввести 0).

При разработке оригинальных компонентов Еlementary OS используется GTK3, язык Vala и собственный фреймворк Granite. В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu. На уровне пакетов и поддержки репозиториев Еlementary OS 7.x совместим с Ubuntu 22.04. Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), верхнюю панель WingPanel, лаунчер Slingshot, панель управления Switchboard, нижнюю панель задач Plank (переписанный на Vala аналог панели Docky) и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM).

В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей. Среди приложений большую часть составляют собственные разработки проекта, такие как эмулятор терминала Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files, текстовый редактор Code и музыкальный проигрыватель Music (Noise). Проектом также развиваются менеджер фотографий Pantheon Photos (ответвление от Shotwell) и почтовый клиент Mail (ответвление от Evolution).

Ключевые новшества:

  • Проведена модернизация центра установки приложений (AppCenter), в котором расширена страница с информацией о программах, добавлена поддержка автоматического обновления Flatpak-пакетов, обеспечена установка системных обновлений во время перезапуска, улучшена поддержка сторонних репозиториев (Flathub), полностью переработана навигация и реализован адаптивный интерфейс, подстраивающийся под разные размеры экрана.
  • На базе браузера GNOME Web 43 (Epiphany) реализована поддержка самодостаточных web-приложений в формате PWA (Progressive Web Apps). Предоставлена возможность установки сайта как web-приложения, размещения его ярлыка в меню приложений и запуска web-приложения в отдельном окне по аналогии с обычными программами.
  • Улучшено приложение Feedback для отправки разработчикам сообщений о проблемах и пожеланий по расширению функциональности - сокращено время запуска, обеспечен вызов из меню приложений, проведена оптимизация интерфейса для небольших экранов, упрощён выбор приложений, настроек и компонентов рабочего стола.
  • В инсталляторе сокращено число экранов, которые пользователь должен пройти перед установкой, и расширена информация, необходимая для принятия решений в процессе подготовки к установке. В мастере начальной настройки упрощено переключение на использование правой кнопки мыши для обычных кликов и добавлен экран, показываемый при отсутствии подключения к сети.

    В приложение Onboarding добавлены новые экраны для включения автоматической доставки обновлений, периодического удаления устаревших загруженных и временных файлов, переключения на тёмную тему в определённые часы,

  • Переделано оформление почтового клиента. Реализована поддержка учётных записей Microsoft 365.
  • В приложении Tasks, помогающем вести списки задач и заметок, предоставлена возможность работы с новыми списками в режиме offline (изменения синхронизируются после появления доступа к сети). Обеспечен вывод уведомлений о необходимости выполнения задач. В настройки добавлена поддержка включения offline-режима для учётных записей CalDAV и возможность изменения периодичности обращения к IMAP.
  • В файловом менеджере реализован режим, позволяющий выделять каталоги одним щелчком мыши, вместо двух.
  • Изменено оформление настроек принтера, добавлена кнопка для очистки очереди вывода на печать, улучшено отображение сведений об уровне краски в картриджах.
  • Из GNOME 43 перенесены новые версии приложений для просмотра документов и работы с архивами, в которых улучшена поддержка тёмной темы оформления и заменён диалог выбора файлов.
  • Полностью переписан музыкальный проигрыватель Music, который переработан с оглядкой на удобную работу с музыкальными сервисами, осуществляющими потоковое вещание, а также упрощение добавления композиций в очередь, работу с локальной коллекцией и воспроизведение отдельных файлов. Улучшена поддержка чтения метаданных композиций (например, извлечение обложек альбомов). Проведена адаптация элементов управления для экранов разного размера.
  • В апплете управления громкостью реализован вывод отдельного индикатора для штатного видеопроигрывателея.
  • Обновлён конфигуратор. Добавлен интерфейс управления профилями энергопотребления, через который можно, например, активировать профили максимальной производительности или экономии заряда аккумулятора. Изменено оформление экрана для настройки горячих клавиш. Добавлена опция для запрета подключения новых USB-устройств во время блокировки экрана. Обновлены настройки сетевого подключения и индикатор активности сети, в котором появилась поддержка WPA3. Предоставлена возможность обновления прошивок в offline-режиме.
  • Предоставлена возможность выполнения определённых команд при подведении курсора к углам экрана (hotcorner).
  • Включены оптимизации производительности, нацеленные на повышение отзывчивости интерфейса и снижение времени выполнения различных операций.
  • Началась работа по переводу приложений на GTK4 и внедрению адаптивного оформления, подстраивающегося под экраны любого размера. Выполнено портирование на GTK4 фреймворка Granite, применяемого в приложениях от проекта Elementary OS. На GTK4 переведены такие приложения, как Calculator, Sideload, Shortcuts, Music и Onboarding.
  • Унифицировано оформление всех пиктограмм приложений, а также обновлены некоторые системные пиктограммы.
  • Для установки через AppCenter предложено новое приложение Icon Browser, предназначенное для просмотра имеющихся пиктограмм.
  • Интерфейс текстового редактора Code адаптирован для экранов разного размера. Добавлена боковая панель. Предложены новые светлые и тёмные стили оформления. В функциях поиска добавлена поддержка регулярных выражений. В меню добавлены кнопки для скрытия панелей, а также кнопки для поиска на странице и в проектах.
  • В эмуляторе терминала появилась поддержка системных настроек тёмного стиля оформления, но также сохранена и возможность назначения собственных цветов.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.elementary.io/os-...)
  2. OpenNews: Раскол среди основателей проекта elementary OS
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Elementary OS 6.1
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Elementary OS 6
  5. OpenNews: Проект elementary OS реализовал монетизацию на основе техподдержки
  6. OpenNews: Дистрибутив elementary OS представил OEM-сборки и договорился о предустановке на ноутбуки
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58579-elementaryos
Ключевые слова: elementaryos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (67) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:24, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS

    Меня вот это всегда удивляло и немного бесило - создают какуе-то ненужную хрень, которой пользуются 1,5 землекопа и гордо заявляют, что они за конфиденциальность и не передают данные пользователей рекламщика. Нормальный человек сразу задаст вопрос - а рекламщики эти у вас данные просят что ли? Предлагают миллионы? - нет. Вот если бы браузер уровня хрома, с 1,5 квинтилиардами пользователей вдруг стал бы чистый от телеметрии - вот это да, уважение, а когда никому ненужный продукт кичится приватностью - у них просто другого выбора нет, они бы с радостью зарабатывали деньги, но просто никому не нужны.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:50, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сказано только про уважение к конфиденциальности, не более.
    А вообще, Борисов, хватит комментировать анонимно.
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 10:03, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Это "уважение" - не больше чем попытка захватить пользовательский рынок, это т. н. "уважение" ничего не стоит. Вот когда к ним прийдёт гугл или мс с чемоданом долларов, когда они откажутся от виллы в Майами ради конфиденциальности своих юзеров - вот тогда и будет разговор хоть про какое-то "уважение". А когда им это слово ничего не стоило в долларовом эквиваленте - пфф, пусть детей разводят.
     
     
  • 4.59, Аноним (59), 13:43, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дурачки плюсущие анонима, вам невдомёк что есть рынок дистрибутивов и что кто-то из авторов нового дистрибутива может позиционировать конфиденциальность как преимущество своего дистрибутива над другими. Почему аноним критикует это?
     
     
  • 5.67, Иван (??), 14:29, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Этому дистру уже 12 лет. Какой новичок? С него в GNOME появилось некоторые фишки, например жесты тачпада. Этот дистр первый сказал что не будет в нем snap. И он единственный предлагает свой магазин в котором разрабы могут получить донаты за свой труд. Да, дистр не супер навороченный, но продуманный и подойдет для обычных людей на повседневку.
     
  • 2.8, Dzen Python (ok), 09:50, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Хе. Вот тут как раз и наоборот - для рекламщиков они (ЦА всех этих осей и нестандартных браузеров) как раз невидимки, и им хотелось бы таки подключить сбор данных и с них. Не прироритетом, им еще дату от гуглояндексов обработать, а потом да, в оставшееся время можно и подкатить с чемоданом денях к разрабам - далее будет по накатанной.

    Я вот не пользуюсь проектами типа протонмейл, которые разве что не усираются из каждого баннера и каждого брифа "о себе" потоками дифирамбов на счет конфиденциальности и приватности. И чем мощнее упор на эти "плюсы" (по уровню фанатизма - как хруст, его хрустоманы и БИЖАПАСНАЙА РОБОТА З ПАМИТЯЮ) и чем громче они орут про это - тем меньше вероятность, что буду пользоваться. На воре шапка горит и громче всех "ДЕРЖИ ВОРА" кричит именно вор.

     
     
  • 3.11, Аноним (1), 09:56, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > как раз невидимки, и им хотелось бы таки подключить сбор данных и с них

    кому нахрен нужны 1,5 землекопа, когда есть данные о миллиардах, которые собраны виндой, макосью и хромом? тут даже маркетологом быть не нужно, чтобы понять, что эта ЦА вообще никого не интересует из-за её не то что незначительности, а просто ничтожности

     
  • 2.15, КО (?), 10:16, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так давай, создавай с нуля браузер уровня хрома с 1,5 квинтилиардами пользователей.
    Или что, давай давить все попытки в зародыше и жрать что есть?
     
     
  • 3.17, Вечно недовольный аноним (?), 10:26, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Создать браузер уровня хрома без бюджета уровня Гугла невозможно. А деньги надо отбивать. Поэтому все попытки создать альтернативу согласно идеалам какого-то там гну нот Юникс фриков по определению нельзя - никто не выделит деньги без четкого плана возврата инвестиций.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 10:40, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Денис попов создал ОС без бюджета canonical, а опеннет эксперты не способные даже на это, будут оправдываться отсутствием инвестиций под их бизнесплан.
     
  • 4.40, vbcnthfkmnth123 (ok), 12:20, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, они же его не с нуля написали. А вот чтобы управлять интернетом, как это делает гугл, это да нельзя. Гугл же пропихивает свою фигню в стандарты.
     
  • 4.60, Аноним (59), 13:47, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Apple взяла движок KHTML от KDE и назвала его WebKit. Google взяла WebKit и назвала его Blink. Да очень сложно взять чужой движок и переименовать. Анонимы опеннета во всей красе экспертизы.
     
  • 2.34, _kp (ok), 11:48, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну делают и делают, Вам то что. Не нравится (как и мне), ну так игнорируйте, ибо они свою ОС насильно не навязывают. А то, что делают своё - молодцы.
     
  • 2.42, Аноним (42), 12:34, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >не передают данные пользователей рекламщика

    Вот это мне никогда понятно не было. Данные рекламщикам нужны для обратной связи и настройки адресных выборок. Я заинтересован, чтобы мне рекламировали то, что мне нужно, а не прокладки. Блин, да пусть собирают ещё БОЛЬШЕ данных, если это повысит таргетированность моей рекламы!

     
  • 2.61, BorichL (ok), 13:48, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для начала надо попробовать ps -ax |grep tracker && ps -ax |grep zeitgeist
     
  • 2.66, Герострат (?), 14:11, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты поехавший что ли?
     

  • 1.3, АнонимРоман (?), 09:36, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, обновится с 6 версии можно или как и раньше нужно переустанавливать.
     
     
  • 2.69, Аноним (69), 14:53, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помню-помню, эти увещевания, когда я переползал на линукс, мол виндовс время от времени приходится переустанавливать, а линукс - раз поставил и только обновляй(с оговорокой "для продвинутых пользователей"), а по факту - все чаще слышу "да проще переустановить"(это про убунту). Вывод: линукс десктоп - кусок фрагментированного говна, точка. Про модель дистрибьюции софта я промолчу, это by design.
     

  • 1.4, beck (??), 09:39, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красивое...
     
     
  • 2.41, PCuser (?), 12:34, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    было когда-то, а теперь уже увяло.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:41, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LXDE в тысячу раз круче чем это вот.
     
     
  • 2.27, Анонимоглы (?), 11:13, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет
     

  • 1.6, Dzen Python (ok), 09:43, 01/02/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.30, Аноним оглы (?), 11:17, 01/02/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 11:30, 01/02/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.45, Аноним (42), 12:36, 01/02/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.9, Аноним (9), 09:53, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Лучший дистрибутив линэкс!
     
  • 1.10, Аноним (10), 09:55, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Из GNOME 43 перенесены новые версии приложений для просмотра документов и работы с архивами

    Ну видно что люди просто сидят, двигают гномовские стулья с места на место и еще берут за это пожертвования.
    > Началась работа по переводу приложений на GTK4

    Еще и на ГТК 4 переходят, вообще в чем смысл, делают тот же Гном, но только с лагом в несколько лет.

     
  • 1.13, Аноним (13), 10:12, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть те, кто реально на нем сидит? Реально ли им повседневно пользоваться  в качестве основного десктопа?
     
     
  • 2.32, my_name_is_Mud (ok), 11:31, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я им не пользуюсь, но в виртуалке как-то тыкал. Не вижу проблем в его использовании ибо там под капотом обычная убунта с обычными убунтовскими репами на которую просто натянули своё DE, вырезали снапы и добавили флатпаки. Т.е. им ничего не мешало сделать ещё одну редакцию убунты, по идее. Если умеешь в убунту - сможешь и в элементари.
     
  • 2.44, kawaii_girl (ok), 12:35, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я пробовала. Пользоваться теоретически можно. Но к сожалению у elementaryOS много проблем. Дистрибутив очень медленно развивается, достаточно забагован и есть много недоработок, таких как например отсутствие возможности обновляться с релиза на релиз. В общем как всегда и идея хорошая и над дизайном хорошо поработали, но к сожалению недостаточное количество разработчиков и денег сказывается на качестве.
     
  • 2.55, Admino (ok), 13:00, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Трея нет. Переключение раскладки забаговано. Главное меню при количестве приложений больше 40 превращается в свалку. Горячие клавиши не настраиваются. KDEConnect присунуть некуда.

    Из приложений: Встроенный браузер, как бы это помягче сказать... Новое приложение музыки - какой-то отстой. Почтовый клиент выглядит как mail.app, но он же ничего не умеет. А вот файловый менеджер очень быстр. Наутилус рядом не лежал.

    Но приложения можно и поменять. А если остальное тебя устраивает, то почему бы и нет.

     
  • 2.57, koblin (ok), 13:19, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несколько раз устанавливал посмотреть. На скринах вроде симпатично, в реальности впечатление, что сделано из веток и синей изоленты. Хуже впечатления были только от манджары
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:14, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >web-приложений в формате PWA (Progressive Web Apps)

    Это типа electron без движка в комплекте?

     
     
  • 2.25, Аноним (19), 11:01, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это когда ты заходишь на сайт duolingo, нажимаешь "установить" и у тебя появляется иконка запуска на рабочем столе, в меню, а сайт работает как настоящее приложение и даже частично оффлайн.
    И всякие глупости не отвлекают от занятий, даже адресной строки нет и панели с закладками.
    Очень удобно и гораздо полезнее чем чтение и комментирования опеннет.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 11:16, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Панели с закладками нет, зато есть закладки в подгружаемом JS-е.
     
     
  • 4.72, Аноним (19), 15:57, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В голове у некоторых тоже есть закладки, но это же не проблема технологии PWA
     
  • 3.35, Аноним (35), 11:49, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага и даже блокировщик рекламы не подключишь. Красота для корпарастов.
     
     
  • 4.56, Admino (ok), 13:01, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ага и даже блокировщик рекламы не подключишь.

    Ложь.

     
  • 4.71, Аноним (19), 15:56, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работают расширения!
    Например очень нужный переводчик.
     

  • 1.16, Igraine (ok), 10:25, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей.

    Очень хороший подход.
    Молодцы.
    Жалко что разработка новой версии занимает полтора года относительно Ubuntu

    Хотя я много лет пользуюсь kubuntu.

    Elementary это коммерческий Линукс с платной поддержкой, при таких условиях не получится выкинуть резиз ОС с ручкой слива как в kde

     
  • 1.20, Аноним (9), 10:44, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Выглядит ужасно...
     
     
  • 2.26, kawaii_girl (ok), 11:05, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выглядит как раз таки очень даже красиво. Но к сожалению дистрибутив развивается очень медленно и в нем слишком много багов. Такая же проблема кстати у дистрибутива Deepin. Внешне прямо очень хорошо и красиво, но пользоваться в качестве основной системы этим сложно, потому что куча багов + устаревшее ПО.
     
     
  • 3.36, Аноним (35), 11:52, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    По поводу устаревшего ПО это к архитектуре Линукс с её сквозными зависимостями всего от всего.  
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 12:09, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ubuntu != linux
     
     
  • 5.74, Аноним (19), 16:02, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ладно ubuntu != linux, а RedHat Enterprice Linux это Linux?
    там же версии еще древнее чем в ubuntu, релизы еще реже чем ubuntu lts, а время поддержки еще дольше.
    не всем нужен каждый день ломающийся rolling-release, некоторым работать надо.
     
  • 4.73, Аноним (19), 16:00, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Ubuntu есть snap с подтвержением разработчиков, официальный бэкпорт ядра и mesa в lts из следующих выпусков, flatpak и разработчики огромной кучи программ распространяют бинарные версии для ubuntu как самого популярного дистрибутива
     
  • 3.43, Аноним (43), 12:34, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я промолчал, когда вы сказали "Elementary OS - это красиво!", но называть таковым Deepin это уже не вкусовщина, а искаженный вкус. Или его полное отсутствие. Выглядит он просто отвратительно!
     
     
  • 4.50, kawaii_girl (ok), 12:41, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы видели новый deepin 20? Он действительно выглядит очень даже красиво. Я даже пыталась им пользоваться. Но к сожалению слишком забагован. У меня например почему то в Deepin не работал второй монитор и были постоянные проблемы с переключением раскладки. Ну и устаревшее ПО тоже проблема, так как Deepin основан на каком-то древнем Debian Stable.
     
     
  • 5.53, Аноним (43), 12:54, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До 20 был активным пользователем Deepin.
     
  • 3.49, Аноним (13), 12:40, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Выглядит как раз таки очень даже красиво. Но к сожалению дистрибутив развивается
    > очень медленно и в нем слишком много багов. Такая же проблема
    > кстати у дистрибутива Deepin. Внешне прямо очень хорошо и красиво, но
    > пользоваться в качестве основной системы этим сложно, потому что куча багов
    > + устаревшее ПО.

    Я так понимаю, баги очень критичные, для повседневного использования? Про обновления, да это печаль.

     
     
  • 4.54, kawaii_girl (ok), 12:58, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >баги очень критичные

    Нужно попробовать новую версию, может быть ситуация улучшилась. Но в прошлой версии да, были очень критичные. Например я вообще не смогла установить эту ОС на ноутбук, так как она зависала при установке. Почему так непонятно. На виртуалке все нормально работало. Ну и с обновлениями да ситуация очень плохая. Релизы выходят очень редко и новые технологии внедряются очень медленно. Например до сих пор нет поддержки wayland. Еще из минусов - нет возможности обновляться с релиза на релиз.

     

  • 1.22, Аноним (19), 10:51, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >На базе браузера GNOME Web 43 (Epiphany) реализована поддержка самодостаточных web-приложений в формате PWA (Progressive Web Apps)

    Странно что они используют вечно кривой gtk-webkit вместо, чего-то на основе chromium или firefox с расширением для интеграции с дистрибутивом.

     
     
  • 2.23, Аноним (19), 10:54, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    например у KDE есть раширение Plasma Integration для chrome, получается хорошо работающий стабильный протестированный гуглом браузер интегрированный с DE, а не webkit которому чтобы перестать падать на каждом втором сайте, нужно потратить бюджет apple на доработку.
     
     
  • 3.24, Аноним (19), 10:56, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/plasma-integration/
    https://chrome.google.com/webstore/detail/plasma-integration/cimiefiiaegbelhef
     

  • 1.28, Аноним оглы (?), 11:15, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это отсюда один из авторов перебежал в Эндлесс?
     
     
  • 2.38, Admino (ok), 12:06, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там один из авторов стал девочкой.
     

  • 1.37, makito (ok), 11:58, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поставил сегодня на пробу. После ребута все в красных тонах стало, хотя курсор нормально рендерится. Предлагает поставить дрова nvidia, но после скачивания и установка (через app center) они оказываются снова неустановленными. Нужно ковырять дальше.
     
     
  • 2.46, Аноним (43), 12:37, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нужно ли?
     
     
  • 3.51, makito (ok), 12:45, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему бы нет? Как я понял на данный момент - там проблемы в цветовых профилях для моего монитора.
     
     
  • 4.64, Аноним (43), 13:55, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дистрибутив скорее мёртв, чем жив.
     

  • 1.52, Аноним (52), 12:52, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сколько наблюдаю за ними. лучше взять ванильный гном, накатить тему и поставить пару понравившихся прилаг. сделать это на федоре или арче, если свежие пакеты нужны, ну или на той же убунте... у кого как со вкусами.
    все эти "собственные" приложения сколько пробовал - лютый трэш, когда доходит до практического применения.
     
  • 1.62, Аноним (59), 13:49, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как поставить Pantheon в Arch?
     
     
  • 2.65, kawaii_girl (ok), 13:58, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    pacman -S --needed pantheon lightdm-pantheon-greeter sound-theme-elementary switchboard lightdm-gtk-greeter elementary-icon-theme elementary-wallpapers pantheon-applications-menu wingpanel-indicator-session wingpanel-indicator-datetime inter-font
    Вот так) Pantheon есть в официальных репозиториях Arch.
     

  • 1.63, Аноний (?), 13:53, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это тот дистр основатель которого был Даниэлем, но в процессе разработки стал Даниэллой? Пожалуй воздержусь, мало ли чё...
     
     
  • 2.68, Аноним (68), 14:50, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне логичный шаг, если учесть, что дизайн цельнотянут с макоси.
     

  • 1.70, Аноним (68), 14:53, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Коммерческие линуксы - нет, нет и еще раз нет. Если есть какая-то компания, способная ради прибыли поменять дистрибутив, однажды это произойдет и нарушит ваши интересы. Как правильно пишут выше, сейчас рекламщики денег не предлагают, но когда предложат, появится и телеметрия, и любая другая форма вашей монетизации.
    Поддерживаемые сообществом тоже манипулируются корпорациями, но там хотя бы какой-то шанс на форк есть, или на параллельную поддержку альтернативных решений.

     

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