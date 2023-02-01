Представлен выпуск дистрибутива Elementary OS 7, позиционируемого в качестве быстрой, открытой и уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS. Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска. Пользователям предлагается собственное окружение рабочего стола Pantheon. Для загрузки подготовлены загрузочные iso-образы (2.8 ГБ), доступные для архитектуры amd64 (для бесплатной загрузки с сайта проекта в поле с суммой пожертвования необходимо ввести 0). При разработке оригинальных компонентов Еlementary OS используется GTK3, язык Vala и собственный фреймворк Granite. В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu. На уровне пакетов и поддержки репозиториев Еlementary OS 7.x совместим с Ubuntu 22.04. Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), верхнюю панель WingPanel, лаунчер Slingshot, панель управления Switchboard, нижнюю панель задач Plank (переписанный на Vala аналог панели Docky) и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM). В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей. Среди приложений большую часть составляют собственные разработки проекта, такие как эмулятор терминала Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files, текстовый редактор Code и музыкальный проигрыватель Music (Noise). Проектом также развиваются менеджер фотографий Pantheon Photos (ответвление от Shotwell) и почтовый клиент Mail (ответвление от Evolution). Ключевые новшества: Проведена модернизация центра установки приложений (AppCenter), в котором расширена страница с информацией о программах, добавлена поддержка автоматического обновления Flatpak-пакетов, обеспечена установка системных обновлений во время перезапуска, улучшена поддержка сторонних репозиториев (Flathub), полностью переработана навигация и реализован адаптивный интерфейс, подстраивающийся под разные размеры экрана.

На базе браузера GNOME Web 43 (Epiphany) реализована поддержка самодостаточных web-приложений в формате PWA (Progressive Web Apps). Предоставлена возможность установки сайта как web-приложения, размещения его ярлыка в меню приложений и запуска web-приложения в отдельном окне по аналогии с обычными программами.

Улучшено приложение Feedback для отправки разработчикам сообщений о проблемах и пожеланий по расширению функциональности - сокращено время запуска, обеспечен вызов из меню приложений, проведена оптимизация интерфейса для небольших экранов, упрощён выбор приложений, настроек и компонентов рабочего стола.

В инсталляторе сокращено число экранов, которые пользователь должен пройти перед установкой, и расширена информация, необходимая для принятия решений в процессе подготовки к установке. В мастере начальной настройки упрощено переключение на использование правой кнопки мыши для обычных кликов и добавлен экран, показываемый при отсутствии подключения к сети. В приложение Onboarding добавлены новые экраны для включения автоматической доставки обновлений, периодического удаления устаревших загруженных и временных файлов, переключения на тёмную тему в определённые часы,

Переделано оформление почтового клиента. Реализована поддержка учётных записей Microsoft 365.

В приложении Tasks, помогающем вести списки задач и заметок, предоставлена возможность работы с новыми списками в режиме offline (изменения синхронизируются после появления доступа к сети). Обеспечен вывод уведомлений о необходимости выполнения задач. В настройки добавлена поддержка включения offline-режима для учётных записей CalDAV и возможность изменения периодичности обращения к IMAP.

В файловом менеджере реализован режим, позволяющий выделять каталоги одним щелчком мыши, вместо двух.

Изменено оформление настроек принтера, добавлена кнопка для очистки очереди вывода на печать, улучшено отображение сведений об уровне краски в картриджах.

Из GNOME 43 перенесены новые версии приложений для просмотра документов и работы с архивами, в которых улучшена поддержка тёмной темы оформления и заменён диалог выбора файлов.

Полностью переписан музыкальный проигрыватель Music, который переработан с оглядкой на удобную работу с музыкальными сервисами, осуществляющими потоковое вещание, а также упрощение добавления композиций в очередь, работу с локальной коллекцией и воспроизведение отдельных файлов. Улучшена поддержка чтения метаданных композиций (например, извлечение обложек альбомов). Проведена адаптация элементов управления для экранов разного размера.

В апплете управления громкостью реализован вывод отдельного индикатора для штатного видеопроигрывателея.

Обновлён конфигуратор. Добавлен интерфейс управления профилями энергопотребления, через который можно, например, активировать профили максимальной производительности или экономии заряда аккумулятора. Изменено оформление экрана для настройки горячих клавиш. Добавлена опция для запрета подключения новых USB-устройств во время блокировки экрана. Обновлены настройки сетевого подключения и индикатор активности сети, в котором появилась поддержка WPA3. Предоставлена возможность обновления прошивок в offline-режиме.

Предоставлена возможность выполнения определённых команд при подведении курсора к углам экрана (hotcorner).

Включены оптимизации производительности, нацеленные на повышение отзывчивости интерфейса и снижение времени выполнения различных операций.

Началась работа по переводу приложений на GTK4 и внедрению адаптивного оформления, подстраивающегося под экраны любого размера. Выполнено портирование на GTK4 фреймворка Granite, применяемого в приложениях от проекта Elementary OS. На GTK4 переведены такие приложения, как Calculator, Sideload, Shortcuts, Music и Onboarding.

Унифицировано оформление всех пиктограмм приложений, а также обновлены некоторые системные пиктограммы.

Для установки через AppCenter предложено новое приложение Icon Browser, предназначенное для просмотра имеющихся пиктограмм.

Интерфейс текстового редактора Code адаптирован для экранов разного размера. Добавлена боковая панель. Предложены новые светлые и тёмные стили оформления. В функциях поиска добавлена поддержка регулярных выражений. В меню добавлены кнопки для скрытия панелей, а также кнопки для поиска на странице и в проектах.

В эмуляторе терминала появилась поддержка системных настроек тёмного стиля оформления, но также сохранена и возможность назначения собственных цветов.



