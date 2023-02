Выпуск дистрибутива Elementary OS 7

2.32 , my_name_is_Mud ( ok ), 11:31, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Я им не пользуюсь, но в виртуалке как-то тыкал. Не вижу проблем в его использовании ибо там под капотом обычная убунта с обычными убунтовскими репами на которую просто натянули своё DE, вырезали снапы и добавили флатпаки. Т.е. им ничего не мешало сделать ещё одну редакцию убунты, по идее. Если умеешь в убунту - сможешь и в элементари.

2.44 , kawaii_girl ( ok ), 12:35, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Я пробовала. Пользоваться теоретически можно. Но к сожалению у elementaryOS много проблем. Дистрибутив очень медленно развивается, достаточно забагован и есть много недоработок, таких как например отсутствие возможности обновляться с релиза на релиз. В общем как всегда и идея хорошая и над дизайном хорошо поработали, но к сожалению недостаточное количество разработчиков и денег сказывается на качестве.

2.55 , Admino ( ok ), 13:00, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Трея нет. Переключение раскладки забаговано. Главное меню при количестве приложений больше 40 превращается в свалку. Горячие клавиши не настраиваются. KDEConnect присунуть некуда. Из приложений: Встроенный браузер, как бы это помягче сказать... Новое приложение музыки - какой-то отстой. Почтовый клиент выглядит как mail.app, но он же ничего не умеет. А вот файловый менеджер очень быстр. Наутилус рядом не лежал. Но приложения можно и поменять. А если остальное тебя устраивает, то почему бы и нет.

2.57 , koblin ( ok ), 13:19, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Несколько раз устанавливал посмотреть. На скринах вроде симпатично, в реальности впечатление, что сделано из веток и синей изоленты. Хуже впечатления были только от манджары