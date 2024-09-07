Red Hat опубликовал первый выпуск дистрибутива Red Hat Enterprise Linux AI

Компания Red Hat объявила о готовности новой редакции дистрибутива RHEL - Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI), специально адаптированной для выполнения задач машинного обучения и призванной упростить создание серверных решений, использующих большие языковые модели.

В состав дистрибутива включена подборка инструментов и фреймворков для машинного обучения, драйверы для использования различных аппаратных ускорителей AMD, Intel и NVIDIA, и компоненты для задействования возможностей серверов Dell, Cisco, HPE, Lenovo и SuperMicro, оптимизированных для AI-систем. Сборки распространяются через Red Hat Customer Portal в вариантах для прямой установки на серверы и для развёртывания в облачных системах AWS и IBM Cloud.

Платформа может применяться для разработки корпоративных AI-приложения, внедрения сервисов генерации контента, создания диалоговых систем и интеграции в приложения виртуальных ассистентов, поддерживающих такие навыки, как возможность отвечать на вопросы на естественном языке, решать математические задачи, генерировать осмысленный текст на заданную тему, составлять краткое изложение содержимого, исправлять ошибки в тексте, выполнять рерайтинг другими словами, помогать в написании кода на различных языках программирования, формировать письма и документы по шаблону.

В RHEL AI интегрированы компоненты для создания, тестирования и выполнения систем машинного обучения на базе большой языковой модели Granite, открытой компанией IBM под лицензией Apache 2.0, способной учитывать при генерации текста до 4 тысячи токенов и охватывающей 7 миллиардов параметров. Для взаимодействия с моделью Granite в дистрибутив интегрирован открытый инструментарий InstructLab, поддерживающий методологию LAB (Large-scale Alignment for chatBots) для подгонки под свои нужды и оптимизации моделей, а также для добавления дополнительных знаний и реализации новых навыков в предварительно натренированных моделях.



