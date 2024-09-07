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Red Hat опубликовал первый выпуск дистрибутива Red Hat Enterprise Linux AI

07.09.2024 19:17

Компания Red Hat объявила о готовности новой редакции дистрибутива RHEL - Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI), специально адаптированной для выполнения задач машинного обучения и призванной упростить создание серверных решений, использующих большие языковые модели.

В состав дистрибутива включена подборка инструментов и фреймворков для машинного обучения, драйверы для использования различных аппаратных ускорителей AMD, Intel и NVIDIA, и компоненты для задействования возможностей серверов Dell, Cisco, HPE, Lenovo и SuperMicro, оптимизированных для AI-систем. Сборки распространяются через Red Hat Customer Portal в вариантах для прямой установки на серверы и для развёртывания в облачных системах AWS и IBM Cloud.

Платформа может применяться для разработки корпоративных AI-приложения, внедрения сервисов генерации контента, создания диалоговых систем и интеграции в приложения виртуальных ассистентов, поддерживающих такие навыки, как возможность отвечать на вопросы на естественном языке, решать математические задачи, генерировать осмысленный текст на заданную тему, составлять краткое изложение содержимого, исправлять ошибки в тексте, выполнять рерайтинг другими словами, помогать в написании кода на различных языках программирования, формировать письма и документы по шаблону.

В RHEL AI интегрированы компоненты для создания, тестирования и выполнения систем машинного обучения на базе большой языковой модели Granite, открытой компанией IBM под лицензией Apache 2.0, способной учитывать при генерации текста до 4 тысячи токенов и охватывающей 7 миллиардов параметров. Для взаимодействия с моделью Granite в дистрибутив интегрирован открытый инструментарий InstructLab, поддерживающий методологию LAB (Large-scale Alignment for chatBots) для подгонки под свои нужды и оптимизации моделей, а также для добавления дополнительных знаний и реализации новых навыков в предварительно натренированных моделях.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/abou...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.4
  3. OpenNews: Изменения в подготовке промежуточных выпусков Red Hat Enterprise Linux
  4. OpenNews: Третий прототип платформы ALP, идущей на смену SUSE Linux Enterprise
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61822-rhel
Ключевые слова: rhel, redhat
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, WE (?), 19:25, 07/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    интересная, Centos AI будет?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:26, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Центос стрим.
     

  • 1.2, Аноним (3), 19:25, 07/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    Маркетинг такой маркетинг. Как же люди обходились обычными дистрами для ИИ раньше?
     
     
  • 2.6, Alex (??), 19:42, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так же, как люди обходились без дистрибутивов. Все это от лукавого.
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:40, 07/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    Такая шляпа.
     
  • 1.5, Аноним (5), 19:40, 07/09/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    >языковой модели Granite, открытой компанией IBM

    У них кстати облако будет на Gaudi 3:
    https://www.hpcwire.com/off-the-wire/intel-and-ibm-deliver-enterprise-ai-in-th

     
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