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Обновление дистрибутива AlmaLinux Kitten 10, основанного на CentOS Stream

08.01.2025 11:05

Проект AlmaLinux представил обновление дистрибутива Kitten 10, основанного на пакетной базе CentOS Stream 10, используемой в качестве основы будущего выпуска Red Hat Enterprise Linux 10. Kitten 10 преподносится как тестовый дистрибутив, позволяющий познакомиться с возможностями, развиваемыми для RHEL 10, и дополняющий CentOS Stream собственными изменениями. Установочные сборки дистрибутива сформированы для архитектур x86_64, x86_64_v2, aarch64, ppc64le и s390x.

В репозитории Kitten применяется непрерывная модель обновления пакетов. Установочные сборки обновляются каждые три месяца. Репозитории Kitten используются в качестве upstream-а для ветки AlmaLinux 10 - исправления и новые возможности вначале тестируются в репозиториях Kitten, а затем переносятся в AlmaLinux. Репозитории Kitten также используются в качестве платформы для интеграции и совместной работы с вышестоящими проектами, такими как CentOS Stream и Fedora. В новой сборке отмечен переход на ядро Linux 6.12 и добавление пакетов с Qt 6.8, позволяющих использовать KDE из репозитория EPEL.

Основные отличия Kitten от CentOS Stream:

  • Возвращено использование процессорного регистра %rbp в качестве базового указателя на кадр стека, содержащий адреса возврата и переменные функции (frame pointer). Использование указателя на кадры стека позволяет использовать в дистрибутиве дополнительные возможности для трассировки и профилирования системы.
  • Сформированы отдельные сборки для второй версии микроархитектуры x86-64 (x86-64-v2), которые сопровождаются параллельно с базовыми сборками x86-64, формируемыми с оптимизациями для микроархитектуры x86-64-v3, которая используется в RHEL 10. Дополнительная поддержка x86-64-v2 позволяет обеспечить совместимость с CPU старше Intel Haswell и AMD Excavator, спроектированными до 2013 года.
  • Реализована возможность загрузки в режиме UEFI Secure Boot для систем с процессорами Intel/AMD и ARM.
  • Продолжена поставка серверных и клиентских реализаций протокола SPICE, позволяющего организовать удаленную работу с рабочим столом, функционирующим в виртуальном окружении под управлением QEMU/KVM. В отличие от протоколов VNC и RDP в SPICE отрисовка содержимого экрана и обработка аудиопотоков производится на стороне клиента, а не на сервере. В RHEL поддержка SPICE была прекращена в выпуске 9.0.
  • Реализована возможность использования гипервизора KVM на системах с процессорами IBM POWER. В RHEL подобная поддержка была прекращена в ветке 9.0.
  • Возобновлена поддержка более 150 аппаратных устройств, не поддерживаемых в RHEL 10.
  • В репозитории включены rpm-пакеты c Firefox и Thunderbird (в CentOS Stream 10 и RHEL10 предлагается устанавливать Firefox и Thunderbird из пакетов в формате flatpak).


  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Бета-выпуск дистрибутива AlmaLinux 10.0, синхронизированного с RHEL 10
  3. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.5
  4. OpenNews: Проект AlmaLinux представил дистрибутив Kitten, основанный на CentOS Stream 10
  5. OpenNews: Бета-выпуск Red Hat Enterprise Linux 10 и релиз RHEL 9.5
  6. OpenNews: Официально представлены дистрибутив CentOS Stream 10 и репозиторий EPEL 10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62523-almalinux
Ключевые слова: almalinux, centos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:13, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда же они наймут нормального маркетолога - Альма , Котенок - ужасные названия, не вызывают доверия.
     
     
  • 2.5, Ося Бендер (?), 11:16, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это, им очевидно голубая шапка платит, что-бы они как раз его и не нанимали.
     
  • 2.11, Аноним (-), 11:58, 08/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 2.12, freebzzZZZzzd (ok), 11:58, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >ужасные названия, не вызывают доверия.

    хоть и плюсанул тебя, добавлю что oracle linux ещё меньше доверия вызывает. но дистр хороший )

     
     
  • 3.13, Аноним (-), 12:19, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>ужасные названия, не вызывают доверия.
    > хоть и плюсанул тебя, добавлю что oracle linux ещё меньше доверия вызывает.

    Не, оракл это известный бренд. Думаю даже те кто не связан с БД или джавой, хотя бы слышал.
    А вот всякие щенята-котята... оно даже не тянет на серьезный бизнес.


     
     
  • 4.14, нах. (?), 13:25, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    centos стрёма - тоже не очень тянет на сириоус бузинес.

    Так что имячко в данном случае отлично отражает суть. Нечто мелкое, пискливое, уп-с, лужицу на полу налило. Умиляемся и вытираем. Пользы в хозяйстве от этой животины, логично, никакой.

     
     
  • 5.17, Bonbon (?), 15:17, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глуповато выглядящий пингвин как символ линукса не смущает?
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:55, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Допустим Kitten в самом деле странновато смотрится, но в чем проблема с Alma?
     
     
  • 3.19, Аноним (2), 15:49, 08/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.20, Аноним (-), 16:08, 08/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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     ....ответы скрыты (9)

  • 1.18, Фрол (?), 15:40, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализована возможность использования гипервизора KVM на системах с процессорами IBM POWER. В RHEL подобная поддержка была прекращена в ветке 9.0.

    Ну действительно, бабка-то совсем новая, её еще еть и еть!

    Ето уже какой? третий круг попыток заманить линуксоидов на  power машины?

    В этой серии - ибм запилил powerkvm, редхат отказался от его поддержки. Тогда ибм запилил опал для редхатовского квм. Тоже что-то не срослось, видимо, и на редхатовский квм на power заказчиков не нашлось.

    Эти аль малинуксы п-ц какие оптимисты, если считают, что сами без ибм смогут найти клиентов и саппортить квм на power. Я уже не говорю - развивать.

     
     
  • 2.21, slew (ok), 16:16, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Эти аль малинуксы п-ц какие оптимисты, если считают, что сами без ибм смогут найти клиентов и саппортить квм на power. Я уже не говорю - развивать.

    Ценник снизят, и клиенты найдутся. Если ибм и на поверы ценник снизит, тот тоже начнет всюду гнать x86-ы всеми тряпками. Но низкий ценник и ибм-вское манагерье-понятия несовместимые. Виллы на карибах сами себя не купят.

     

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