Обновление дистрибутива AlmaLinux Kitten 10, основанного на CentOS Stream

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|1.2, Аноним (2), 11:13, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда же они наймут нормального маркетолога - Альма , Котенок - ужасные названия, не вызывают доверия.
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|2.5, Ося Бендер (?), 11:16, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это, им очевидно голубая шапка платит, что-бы они как раз его и не нанимали.
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|2.12, freebzzZZZzzd (ok), 11:58, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>ужасные названия, не вызывают доверия.
хоть и плюсанул тебя, добавлю что oracle linux ещё меньше доверия вызывает. но дистр хороший )
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|3.13, Аноним (-), 12:19, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>ужасные названия, не вызывают доверия.
> хоть и плюсанул тебя, добавлю что oracle linux ещё меньше доверия вызывает.
Не, оракл это известный бренд. Думаю даже те кто не связан с БД или джавой, хотя бы слышал.
А вот всякие щенята-котята... оно даже не тянет на серьезный бизнес.
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|4.14, нах. (?), 13:25, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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centos стрёма - тоже не очень тянет на сириоус бузинес.
Так что имячко в данном случае отлично отражает суть. Нечто мелкое, пискливое, уп-с, лужицу на полу налило. Умиляемся и вытираем. Пользы в хозяйстве от этой животины, логично, никакой.
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|2.16, Аноним (16), 14:55, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Допустим Kitten в самом деле странновато смотрится, но в чем проблема с Alma?
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|1.18, Фрол (?), 15:40, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Реализована возможность использования гипервизора KVM на системах с процессорами IBM POWER. В RHEL подобная поддержка была прекращена в ветке 9.0.
Ну действительно, бабка-то совсем новая, её еще еть и еть!
Ето уже какой? третий круг попыток заманить линуксоидов на power машины?
В этой серии - ибм запилил powerkvm, редхат отказался от его поддержки. Тогда ибм запилил опал для редхатовского квм. Тоже что-то не срослось, видимо, и на редхатовский квм на power заказчиков не нашлось.
Эти аль малинуксы п-ц какие оптимисты, если считают, что сами без ибм смогут найти клиентов и саппортить квм на power. Я уже не говорю - развивать.
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|2.21, slew (ok), 16:16, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Эти аль малинуксы п-ц какие оптимисты, если считают, что сами без ибм смогут найти клиентов и саппортить квм на power. Я уже не говорю - развивать.
Ценник снизят, и клиенты найдутся. Если ибм и на поверы ценник снизит, тот тоже начнет всюду гнать x86-ы всеми тряпками. Но низкий ценник и ибм-вское манагерье-понятия несовместимые. Виллы на карибах сами себя не купят.
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