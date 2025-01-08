Обновление дистрибутива AlmaLinux Kitten 10, основанного на CentOS Stream

Проект AlmaLinux представил обновление дистрибутива Kitten 10, основанного на пакетной базе CentOS Stream 10, используемой в качестве основы будущего выпуска Red Hat Enterprise Linux 10. Kitten 10 преподносится как тестовый дистрибутив, позволяющий познакомиться с возможностями, развиваемыми для RHEL 10, и дополняющий CentOS Stream собственными изменениями. Установочные сборки дистрибутива сформированы для архитектур x86_64, x86_64_v2, aarch64, ppc64le и s390x. В репозитории Kitten применяется непрерывная модель обновления пакетов. Установочные сборки обновляются каждые три месяца. Репозитории Kitten используются в качестве upstream-а для ветки AlmaLinux 10 - исправления и новые возможности вначале тестируются в репозиториях Kitten, а затем переносятся в AlmaLinux. Репозитории Kitten также используются в качестве платформы для интеграции и совместной работы с вышестоящими проектами, такими как CentOS Stream и Fedora. В новой сборке отмечен переход на ядро Linux 6.12 и добавление пакетов с Qt 6.8, позволяющих использовать KDE из репозитория EPEL. Основные отличия Kitten от CentOS Stream: Возвращено использование процессорного регистра %rbp в качестве базового указателя на кадр стека, содержащий адреса возврата и переменные функции (frame pointer). Использование указателя на кадры стека позволяет использовать в дистрибутиве дополнительные возможности для трассировки и профилирования системы.

Сформированы отдельные сборки для второй версии микроархитектуры x86-64 (x86-64-v2), которые сопровождаются параллельно с базовыми сборками x86-64, формируемыми с оптимизациями для микроархитектуры x86-64-v3, которая используется в RHEL 10. Дополнительная поддержка x86-64-v2 позволяет обеспечить совместимость с CPU старше Intel Haswell и AMD Excavator, спроектированными до 2013 года.

Реализована возможность загрузки в режиме UEFI Secure Boot для систем с процессорами Intel/AMD и ARM.

Продолжена поставка серверных и клиентских реализаций протокола SPICE, позволяющего организовать удаленную работу с рабочим столом, функционирующим в виртуальном окружении под управлением QEMU/KVM. В отличие от протоколов VNC и RDP в SPICE отрисовка содержимого экрана и обработка аудиопотоков производится на стороне клиента, а не на сервере. В RHEL поддержка SPICE была прекращена в выпуске 9.0.

Реализована возможность использования гипервизора KVM на системах с процессорами IBM POWER. В RHEL подобная поддержка была прекращена в ветке 9.0.

Возобновлена поддержка более 150 аппаратных устройств, не поддерживаемых в RHEL 10.

В репозитории включены rpm-пакеты c Firefox и Thunderbird (в CentOS Stream 10 и RHEL10 предлагается устанавливать Firefox и Thunderbird из пакетов в формате flatpak).



