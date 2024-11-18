The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.5

18.11.2024 21:22

Доступен выпуск дистрибутива AlmaLinux 9.5, синхронизированный c новым выпуском Red Hat Enterprise Linux 9.5 и содержащий все предложенные в данном выпуске изменения. Установочные образы подготовлены для архитектур x86_64, ARM64, ppc64le и s390x в форме загрузочного (1 ГБ), минимального (2 ГБ) и полного образа (10 ГБ). Позднее будут сформированы Live-сборки с GNOME, KDE, MATE и Xfce, а также образы для плат Raspberry Pi, контейнеров, WSL (Windows Subsystem for Linux) и облачных платформ.

Дистрибутив по возможности бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 9.5 и CentOS 9 Stream. Изменения сводятся к ребрендингу, удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client, subscription-manager-migration*, kpatch*, kmod-redhat-*, rhc, spice* и virtio-win, и расширению поддержки оборудования. В частности, по сравнению с RHEL в AlmaLinux добавлена поддержка дополнительных идентификаторов устройств Compaq, LSI SAS 10xx/2xxx, LSI MegaRAID SAS1078, HP NetRAID-4M, Adaptec 5400S, Dell PERC 2*/3*, Dell PERC5, QLogic ISP, Emulex BladeEngine 2/3, Emulex OneConnect, Themisto/Callisto Jupiter Platform, IBM 8i, Adaptec Catch All, CERC SATA RAID, Legend и т.д.

Кроме того, для использования доступен репозиторий Synergy, в котором размещены пакеты, отличающиеся от Red Hat Enterprise Linux. В настоящее время в репозитории Synergy уже опубликованы пакеты c пользовательским окружением Pantheon, развиваемым проектом Elementary OS, и утилитой Warpinator, предназначенной для шифрованного обмена файлами между двумя компьютерами.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 прекращён в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Кроме AlmaLinux, в качестве альтернатив классическому CentOS также позиционируются Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Бета-выпуск Red Hat Enterprise Linux 10 и релиз RHEL 9.5
  3. OpenNews: В репозитории OpenELA обеспечена оперативная публикация src-пакетов для новых релизов RHEL
  4. OpenNews: AlmaLinux ввёл в строй репозитории с дополнительными пакетами
  5. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.4
  6. OpenNews: Проект AlmaLinux представил дистрибутив Kitten, основанный на CentOS Stream 10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62247-almalinux
Ключевые слова: almalinux, rhel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 21:55, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так рано или поздно будут расхождения с RHEL? Лучше всё таки Oracle или что-то другое?
     
     
  • 2.7, Аноним (3), 22:12, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если аналог RHEL - то однозначно Oracle.
     
     
  • 3.13, penetrator (?), 22:50, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Oracle не является аналогом RHEL, особенно UEK, сам сижу на оракле, в нем нету кривых бэкпортов из апстрима.

    А так с большего он совместим... но точно не аналог.

     
     
  • 4.15, Минона (ok), 23:11, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме ядра там все аналог.
     
  • 2.8, Аноним (3), 22:21, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше RockyLinux - посвободнее сборка.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 22:27, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Лучше RockyLinux - посвободнее сборка.

    А можно чтобы вначале работало, а потом уже "посвободнее"?

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 22:49, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rocky Linux — лучший аналог RHEL, так как он сочетает свободу и стабильность. Oracle может показаться привлекательным, но привязка к коммерции ограничивает наш выбор.
     

  • 1.10, nume (ok), 22:37, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >  Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS)

    Напомню, что это основатель, который продал своё детище CentOS красной шапке, после чего она сразу закрыла CentOS)

     
     
  • 2.11, Аноним (12), 22:47, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он не стал жертвой собственных ошибок, а, скорее, оказался запутанным в сложных обстоятельствах, которые обманом повлияли на его судьбу. Как только он распознал суть обмана, его реакция была стремительной и решительной: он вернул все на свои места и направил свои усилия на создание Роки. Этот человек является олицетворением честности и добродетели, продолжая следовать своим идеалам. Его продукция вызывает доверие, и клиентам можно смело поручать любые задачи, уверенные в высоком качестве и надежности результатов.
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 23:00, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > которые обманом повлияли на его судьбу

    Бедняжка!
    Он наверное так расстроился, что пришлось вытирать слезы обиды хрустящими зелеными бумажками!

    > продолжая следовать своим идеалам

    Т.е. роки он тоже продаст через пару лет? Не, следование идеалам это похвально!

     

  • 1.16, Минона (ok), 23:14, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то оракл задерживается…
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру