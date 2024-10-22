The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Проект AlmaLinux представил дистрибутив Kitten, основанный на CentOS Stream 10

22.10.2024 21:12

Разработчики из проекта AlmaLinux опубликовали первый выпуск нового дистрибутива Kitten 10, основанного на пакетной базе CentOS Stream 10, используемой для разработки будущего значительного выпуска Red Hat Enterprise Linux 10. Kitten 10 преподносится как тестовый дистрибутив, позволяющий познакомиться с возможностями, развиваемыми для RHEL 10, и являющийся предтечей будущего стабильного выпуска AlmaLinux 10. Установочные сборки дистрибутива сформированы для архитектур x86_64, x86_64_v2, aarch64, ppc64le и s390x.

В репозитории Kitten применяется непрерывная модель обновления пакетов. Установочные сборки будут обновляться каждые три месяца. Репозитории Kitten используются в качестве upstream-а для ветки AlmaLinux 10 - исправления и новые возможности вначале тестируются в репозиториях Kitten, а затем переносятся в AlmaLinux. Репозитории Kitten также используются в качестве платформы для интеграции и совместной работы с вышестоящими проектами, такими как CentOS Stream и Fedora.

Основные отличия Kitten от CentOS Stream:

  • Возвращено использование процессорного регистра %rbp в качестве базового указателя на кадр стека, содержащий адреса возврата и переменные функции (frame pointer). Использование указателя на кадры стека позволяет использовать в дистрибутиве дополнительные возможности для трассировки и профилирования системы.
  • Сформированы отдельные сборки для второй версии микроархитектуры x86-64 (x86-64-v2), которые сопровождаются параллельно с базовыми сборками x86-64, формируемыми с оптимизациями для микроархитектуры x86-64-v3, которая используется в RHEL 10. Дополнительная поддержка x86-64-v2 позволяет обеспечить совместимость с CPU старше Intel Haswell и AMD Excavator, спроектированными до 2013 года.
  • Реализована возможность загрузки в режиме UEFI Secure Boot для систем с процессорами Intel/AMD и ARM.
  • Продолжена поставка серверных и клиентских реализаций протокола SPICE, позволяющего организовать удаленную работу с рабочим столом, функционирующим в виртуальном окружении под управлением QEMU/KVM. В отличие от протоколов VNC и RDP в SPICE отрисовка содержимого экрана и обработка аудиопотоков производится на стороне клиента, а не на сервере. В RHEL поддержка SPICE была прекращена в выпуске 9.0.
  • Реализована возможность использования гипервизора KVM на системах с процессорами IBM POWER. В RHEL подобная поддержка была прекращена в ветке 9.0.
  • Возобновлена поддержка более 150 аппаратных устройств, не поддерживаемых в RHEL 10.
  • В репозитории включены rpm-пакеты c Firefox и Thunderbird (в CentOS Stream 10 и RHEL10 предлагается устанавливать Firefox и Thunderbird из пакетов в формате flatpak).

Версии программ:

  • Ядро Linux 6.11.
  • GCC 14.2, LLVM 18.1, Rust 1.79, Perl 5.40, PHP 8.3, CMake 3.28, Bash 5.2.
  • Systemd 256, Anaconda 40.22, glibc 2.39, binutils 2.41, DNF 4.20, RPM 4.19.
  • Apache HTTPD 2.4.62, Nginx 1.26, MySQL 8.4, Redis 7.2, Grafana 10.2, OpenSSH 9.9.
  • QEMU-KVM 9.1.
  • GNOME 47, Qt 6.7.
  • Прекращено формирование пакетов для 32-разрядных систем (i686).

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 прекращён в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Началось формирование сборок CentOS Stream 10
  3. OpenNews: CERN и Fermilab переключаются на использование AlmaLinux
  4. OpenNews: AlmaLinux отошёл от полного клонирования Red Hat Enterprise Linux
  5. OpenNews: AlmaLinux ввёл в строй репозитории с дополнительными пакетами
  6. OpenNews: Изменения в подготовке промежуточных выпусков Red Hat Enterprise Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62091-almalinux
Ключевые слова: almalinux, centos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:47, 22/10/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    От всех клонов бывшей CentOS, а точнее от клонов Red Hat ждут максимально полного и максимально возможного 100% совпадения характеристиками, для этого они в общем-то и делались.

    Никакмими халявными бетатестами в стиле "также используются в качестве платформы для интеграции и совместной работы с вышестоящими проектами, такими как CentOS Stream и Fedora", уж тем более для скурвившегося до stream и уж тем более для Fedora основная масса пользователей таких клонов не хочет себя озадачивать, это просто противоречит целям использования самих этих клонов.

    Так бы было в идеале, но я понимаю, что из-за ссыкунства тягать у нарушающего GPL Red Hat сорцы и собирать максимально возможный клон в стиле старой доброй CentOS по ходу в сяких альмароков пупок развязывается и им надо сохранять хорошую мину при плохой игре т.е. делать вид, что клон максимально схожий, а по факту каждый клонофорк уже пилит своё чудо в этом зоопарке со своими уникальными сервисами, которые тоже нужно каким-то хомячкам халявно тестировать, поэтому вот - кушайте, не обляпайтесь!

    Если тут кто-то вдруг подумал, что я булочку крошу на Альму, а вот хрена, сейчас все клоны +/- оказались в положении ссыкливых прогибаторов и каждый пилит свой велосипед, выходит проприерасты нагибают прилюдно GPL, а остальные сглатывают. Sad but true.

     
     
  • 2.3, нах. (?), 23:07, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дорогой дятел - если тебе нужно полноестопроцентноеитакдалее - просто скачай чертосьстрим. И всьо. Оно даже шва... 6ешплатное.

    А эти ребята занимаются совсем другим - делают нечто, способное работать не на десятке серверов из rhel hcl. (насчет сборки без fomit-frame-pointer- ну это конечно очень странное решение, минус свободный регистр которых у архитектуры и так недофига, кто там и что собрался отлаживать такое что он непременно нужен - полнейшая загадка, но, видимо, кому-то из их клиентов такое надо)

    И если то что в скобках нужно кому-то явно одному, то первый пункт очень даже нужен тем, кто попал в сферу хм...друзей. У них с поставками серверов из hcl ныне некоторые трудности, и они вполне рады дистрибутиву, совместимому просто по ABI.


     
  • 2.4, Дик_татор (?), 23:10, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Redhat за свою историю GPL ниразу не нарушал, он им живёт дышит и деньги зарабатывает. Если бы не гпл, то редхатом бы никто и не пользовался, лол.
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:14, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Война клонов!
     

  • 1.6, mos87 (ok), 23:14, 22/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    >В RHEL поддержка SPICE была прекращена в выпуске 9.0.
    >возможность использования гипервизора KVM на системах с процессорами IBM POWER. В RHEL подобная поддержка была прекращена в ветке 9.0.

    интересно, это как так? Свой SPICE шапка бросила? И труЪ ынтерпрайзный POWER?

    чё происходит, кто в курсе?

    Бимеры что-то намутили?


    PS нашёл, что RHV давно мёртв, поэтому и SPICE. хм... Теперь и Qemu с KVM шапке не нужны?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру