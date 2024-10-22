Проект AlmaLinux представил дистрибутив Kitten, основанный на CentOS Stream 10

Разработчики из проекта AlmaLinux опубликовали первый выпуск нового дистрибутива Kitten 10, основанного на пакетной базе CentOS Stream 10, используемой для разработки будущего значительного выпуска Red Hat Enterprise Linux 10. Kitten 10 преподносится как тестовый дистрибутив, позволяющий познакомиться с возможностями, развиваемыми для RHEL 10, и являющийся предтечей будущего стабильного выпуска AlmaLinux 10. Установочные сборки дистрибутива сформированы для архитектур x86_64, x86_64_v2, aarch64, ppc64le и s390x. В репозитории Kitten применяется непрерывная модель обновления пакетов. Установочные сборки будут обновляться каждые три месяца. Репозитории Kitten используются в качестве upstream-а для ветки AlmaLinux 10 - исправления и новые возможности вначале тестируются в репозиториях Kitten, а затем переносятся в AlmaLinux. Репозитории Kitten также используются в качестве платформы для интеграции и совместной работы с вышестоящими проектами, такими как CentOS Stream и Fedora. Основные отличия Kitten от CentOS Stream: Возвращено использование процессорного регистра %rbp в качестве базового указателя на кадр стека, содержащий адреса возврата и переменные функции (frame pointer). Использование указателя на кадры стека позволяет использовать в дистрибутиве дополнительные возможности для трассировки и профилирования системы.

Сформированы отдельные сборки для второй версии микроархитектуры x86-64 (x86-64-v2), которые сопровождаются параллельно с базовыми сборками x86-64, формируемыми с оптимизациями для микроархитектуры x86-64-v3, которая используется в RHEL 10. Дополнительная поддержка x86-64-v2 позволяет обеспечить совместимость с CPU старше Intel Haswell и AMD Excavator, спроектированными до 2013 года.

Реализована возможность загрузки в режиме UEFI Secure Boot для систем с процессорами Intel/AMD и ARM.

Продолжена поставка серверных и клиентских реализаций протокола SPICE, позволяющего организовать удаленную работу с рабочим столом, функционирующим в виртуальном окружении под управлением QEMU/KVM. В отличие от протоколов VNC и RDP в SPICE отрисовка содержимого экрана и обработка аудиопотоков производится на стороне клиента, а не на сервере. В RHEL поддержка SPICE была прекращена в выпуске 9.0.

Реализована возможность использования гипервизора KVM на системах с процессорами IBM POWER. В RHEL подобная поддержка была прекращена в ветке 9.0.

Возобновлена поддержка более 150 аппаратных устройств, не поддерживаемых в RHEL 10.

В репозитории включены rpm-пакеты c Firefox и Thunderbird (в CentOS Stream 10 и RHEL10 предлагается устанавливать Firefox и Thunderbird из пакетов в формате flatpak). Версии программ: Ядро Linux 6.11.

GCC 14.2, LLVM 18.1, Rust 1.79, Perl 5.40, PHP 8.3, CMake 3.28, Bash 5.2.

Systemd 256, Anaconda 40.22, glibc 2.39, binutils 2.41, DNF 4.20, RPM 4.19.

Apache HTTPD 2.4.62, Nginx 1.26, MySQL 8.4, Redis 7.2, Grafana 10.2, OpenSSH 9.9.

QEMU-KVM 9.1.

GNOME 47, Qt 6.7.

Прекращено формирование пакетов для 32-разрядных систем (i686). Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 прекращён в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.



