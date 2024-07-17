В репозитории OpenELA обеспечена оперативная публикация src-пакетов для новых релизов RHEL

Ассоциация OpenELA (Open Enterprise Linux Association), образованная компаниями CIQ (Rocky Linux), Oracle и SUSE для объединения усилий по обеспечению совместимости с RHEL, объявила о введении в строй автоматизированной системы, позволяющей размещать в открытом доступе исходные тексты пакетов спустя несколько дней после выхода очередных релизов Red Hat Enterprise Linux (RHEL). В настоящее время в поддерживаемом проектом репозитории размещены src-пакеты, соответствующие актуальным релизам RHEL 9.4 и 8.10, а также накопившимся обновлениям.

OpenELA занял место репозитория git.centos.org, поддержание которого было прекращено компанией Red Hat. Размещённые в репозитории OpenELA пакеты распространяются бесплатно и без ограничений, и могут использоваться в качестве основы для создания дистрибутивов, бинарно совместимых с Red Hat Enterprise Linux, идентичных по поведению (на уровне ошибок) с RHEL и пригодных для использования в качестве замены RHEL. Репозиторий поддерживается совместными усилиями команд разработчиков RHEL-совместимых дистрибутивов Rocky Linux, Oracle Linux и SUSE Liberty Linux.

После сворачивания git.centos.org в качестве единственного публичного источника кода пакетов RHEL остался только репозиторий CentOS Stream, который полностью не синхронизирован с RHEL и в нём не всегда самые свежие версии пакетов совпадают с пакетами из RHEL. Обычно разработка CentOS Stream ведётся с небольшим опережением, но возникают и обратные ситуации - обновления некоторых пакетов (например, с ядром) в CentOS Stream могут публиковаться с задержкой. Дополнительно для клиентов Red Hat оставлена возможность загрузки srpm-пакетов через закрытый раздел сайта, на котором действует пользовательское соглашение (EULA), запрещающее редистрибуцию данных, что не позволяет использовать эти пакеты для создания производных дистрибутивов.



