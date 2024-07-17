The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В репозитории OpenELA обеспечена оперативная публикация src-пакетов для новых релизов RHEL

17.07.2024 09:53

Ассоциация OpenELA (Open Enterprise Linux Association), образованная компаниями CIQ (Rocky Linux), Oracle и SUSE для объединения усилий по обеспечению совместимости с RHEL, объявила о введении в строй автоматизированной системы, позволяющей размещать в открытом доступе исходные тексты пакетов спустя несколько дней после выхода очередных релизов Red Hat Enterprise Linux (RHEL). В настоящее время в поддерживаемом проектом репозитории размещены src-пакеты, соответствующие актуальным релизам RHEL 9.4 и 8.10, а также накопившимся обновлениям.

OpenELA занял место репозитория git.centos.org, поддержание которого было прекращено компанией Red Hat. Размещённые в репозитории OpenELA пакеты распространяются бесплатно и без ограничений, и могут использоваться в качестве основы для создания дистрибутивов, бинарно совместимых с Red Hat Enterprise Linux, идентичных по поведению (на уровне ошибок) с RHEL и пригодных для использования в качестве замены RHEL. Репозиторий поддерживается совместными усилиями команд разработчиков RHEL-совместимых дистрибутивов Rocky Linux, Oracle Linux и SUSE Liberty Linux.

После сворачивания git.centos.org в качестве единственного публичного источника кода пакетов RHEL остался только репозиторий CentOS Stream, который полностью не синхронизирован с RHEL и в нём не всегда самые свежие версии пакетов совпадают с пакетами из RHEL. Обычно разработка CentOS Stream ведётся с небольшим опережением, но возникают и обратные ситуации - обновления некоторых пакетов (например, с ядром) в CentOS Stream могут публиковаться с задержкой. Дополнительно для клиентов Red Hat оставлена возможность загрузки srpm-пакетов через закрытый раздел сайта, на котором действует пользовательское соглашение (EULA), запрещающее редистрибуцию данных, что не позволяет использовать эти пакеты для создания производных дистрибутивов.

  1. Главная ссылка к новости (https://openela.org/news/2024/...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.4
  3. OpenNews: Компания SUSE развивает собственную замену CentOS 8, совместимую с RHEL 8.5
  4. OpenNews: Rocky Linux, Oracle и SUSE создали совместный репозиторий для RHEL-совместимых дистрибутивов
  5. OpenNews: Опубликован репозиторий OpenELA для создания дистрибутивов, совместимых с RHEL
  6. OpenNews: Rocky Linux, Oracle и SUSE обеспечат дальнейшее сопровождение ядра Linux 4.14
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61562-openela
Ключевые слова: openela, rhel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:02, 17/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Встретимся в суде.

    С уважением, ваш РедХат.

     
  • 2, Аноним (2), 10:03, 17/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Паразиты продолжают паразитировать
     
  • 3, Аноним (3), 10:07, 17/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Сколько можно мешать прятать зонды.
     
  • 4, Аноним (2), 10:11, 17/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Ну ладно бы кто-нибудь сделал бы на основе Редхата дружественный дистрибутив для десктопа уровня Ubuntu, но они же сейчас пилят замену серверному Редхату.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру