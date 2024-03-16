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Rocky Linux, Oracle и SUSE обеспечат дальнейшее сопровождение ядра Linux 4.14

16.03.2024 19:31

Ассоциация OpenELA (Open Enterprise Linux Association), в прошлом году образованная компаниями CIQ (Rocky Linux), Oracle и SUSE для объединения усилий по обеспечению совместимости с RHEL, представила проект kernel-lts, в рамках которого обеспечит дополнительное сопровождения для некоторых устаревших LTS-веток ядра, после прекращения их официальной поддержки.

Первым ядром, для которого будет предоставлена дополнительная поддержка станет ветка 4.14, которая была опубликована в ноябре 2017 года и сопровождалась 6 лет. В январе основная команда разработчиков ядра прекратила сопровождение данной ветки. Силами OpenELA сопровождение возобновлено и обновления для ядра 4.14 будут выпускаться как минимум до декабря 2024 года. После финального выпуска ядра Linux 4.14.336 командой OpenELA уже выпущены расширенные обновления 4.14.337-openela, 4.14.338-openela и 4.14.339-openela.

Осуществляемое организацией OpenELA сопровождение будет производиться с соблюдением тех же правил и процессов, что применяются для обычных стабильных LTS-ядер. Никаких дополнительных ограничений, таких как привязка к определённому оборудованию или продуктам, вводиться не будет. Обновления будут выпускаться на основе работы по отслеживанию исправлений из актуальных веток ядра и их переносу в сопровождаемые расширенные LTS-ветки.

Кроме расширенного сопровождения LTS-веток ядра ассоциация OpenELA занимается поддержанием репозитория с пакетами, который можно использовать в качестве основы для создания дистрибутивов, полностью бинарно совместимых с Red Hat Enterprise Linux, идентичных по поведению (на уровне ошибок) с RHEL и пригодных для использования в качестве замены RHEL. Репозиторий поддерживается совместными усилиями команд разработчиков RHEL-совместимых дистрибутивов Rocky Linux, Oracle Linux и SUSE Liberty Linux, и включает пакеты, необходимые для формирования дистрибутивов, совместимых с ветками RHEL 8 и 9 (в планах RHEL 7). Репозиторий OpenELA занял место репозитория git.centos.org, поддержание которого было прекращено компанией Red Hat.

Разработчиками ядра продолжается сопровождение следующих longterm-веток ядра Linux:

  • 6.6 - до декабря 2026 г. (используется в Ubuntu 24.04).
  • 6.1 - до декабря 2026 г. + поддержка в рамках SLTS (используется в Debian 12 и main ветке OpenWRT).
  • 5.15 - до октября 2026 г. (используется в Ubuntu 22.04, Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 7 и OpenWRT 23.05).
  • 5.10 - до декабря 2026 г. + поддержка в рамках SLTS (используется в Debian 11, Android 12 и OpenWRT 22).
  • 5.4 - до декабря 2025 г. (используется в Ubuntu 20.04 LTS и в Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 6)
  • 4.19 - до декабря 2024 г. + поддержка в рамках SLTS (используется в Debian 10 и в Android 10).

Отдельно на базе ядер 4.4, 4.19, 5.10 и 6.1 организацией Linux Foundation предоставляются ветки SLTS (Super Long Term Support), которые сопровождается отдельно и поддерживаются 10-20 лет. Сопровождение SLTS-веток осуществляется в рамках проекта Civil Infrastructure Platform (CIP), в котором участвуют такие компании, как Toshiba, Siemens, Renesas, Bosch, Hitachi и MOXA, а также вовлечены мэйнтейнеры LTS-веток основного ядра, разработчики Debian и создатели проекта KernelCI. Ядра SLTS ориентированы на применение в технических системах гражданской инфраструктуры и в важных промышленных системах.

  1. Главная ссылка к новости (https://openela.org/news/2024....)
  2. OpenNews: Прекращение поддержки LTS-ядра Linux 4.14
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.14
  4. OpenNews: Опубликован репозиторий OpenELA для создания дистрибутивов, совместимых с RHEL
  5. OpenNews: Rocky Linux, Oracle и SUSE создали совместный репозиторий для RHEL-совместимых дистрибутивов
  6. OpenNews: Организация Linux Foundation выпустила LTSI-ветку на базе ядра Linux 4.14
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60794-kernel
Ключевые слова: kernel
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Chromium (ok), 20:06, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Могут потихоньку переписывать его на Rust
     
  • 1.3, Аноним (3), 20:09, 16/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.4, сщта (?), 20:10, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мог бы и до декабря 24 года с 4.19 на 6.6 не переходить оказывается,но да ладно. 6.8 без дополнительных РТ патчей тоже норм. Хотя 4.19 с ними была конфеткой.
     
     
  • 2.9, Аноним (3), 20:16, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне uksm не хватает. Я переписывал патчи, переписывал, но их постоянно ломали. А в протухших ядрах всё же вечно какой-то функциональности не достаёт.
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:10, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да ну нафиг, кто там изRocky Linux ядро собрался поддерживать, умеют только бабло осваивать.
     
  • 1.6, Аноним (-), 20:11, 16/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.7, Kerr (ok), 20:14, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я действительно хочу понять, без злобы и троллинга, объясните мне, пожалуйста, почему нельзя просто перейти на новейшее ядро версии LTS? Зачем поддерживать это старьё десятилетиями?
     
     
  • 2.12, Аноним (3), 20:23, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, проприетарные блобы пишутся под конкретное ядро и с другим ядром их не слинковать без переписывания и адаптации, а это время разработчиков, которые могли бы работать над новым продуктом приносящим деньги вместо поддержки старых. Актуально для встроек всяких. Того же андроида. Проблема в том, что сопровождающие ядер на редкость криворуки и могут сломать что-нибудь в минорном патче лишь бы нагадить проклятым конкурентам из соперничающих корпораций.
     
  • 2.13, Аноним (13), 20:25, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я действительно хочу понять, без злобы и троллинга, объясните мне, пожалуйста, почему
    > нельзя просто перейти на новейшее ядро версии LTS? Зачем поддерживать это
    > старьё десятилетиями?

    Посмотри на пул компаний. Подумай кто все эти люди и чем они занимаются по жизни. Так найдёшь просветление.

     
  • 2.14, аннаним (?), 20:25, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ну что не так? а у них клон старушки центос и принцип "работает не трожь".
     

  • 1.8, сщта (?), 20:15, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А че на наших наезжаешь? У альтовцев тоже свои патчи есть и у росовцев наверное тоже. Я у первых даже подсматривал как норм сделать.
     
     
  • 2.11, Аноним (13), 20:20, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А че на наших наезжаешь? У альтовцев тоже свои патчи есть и
    > у росовцев наверное тоже. Я у первых даже подсматривал как норм
    > сделать.

    За братву и двор стреляю в упор (с)

     

  • 1.10, Аноним (10), 20:19, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но ведь SUSE и RHEL используют/поддерживают версию 5.14.x
     

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