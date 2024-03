Доля десктоп-дистрибутивов Linux достигла 4% по данным сервиса StatCounter

2.16 , Аноним ( 16 ), 16:46, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Разрабы игрушек в стиме говорили у них 40% покупателей на линуксе и это было ещё до того.

3.29 , soarin ( ok ), 17:12, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Разрабы игрушек в стиме говорили у них 40% покупателей на линуксе и это было ещё до того. это когда выпустили порт под линуксы спустя несколько лет и распродажа на HumbleBundle? 4.31 , Аноним ( 16 ), 17:18, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там было что-то типа Dustforce, одновременный релиз. Индота конечно, но рынок есть и он даже больше маков. У которых вечно то нет видеокарты, то эмулятор нужен, то ещё что.

5.32 , soarin ( ok ), 17:23, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > одновременный релиз как-то не очень. а c 40% тоже приврал? Windows: January 17, 2012

OS X: May 1, 2012

Linux : September 18, 2012 Ну и это для линукс гейминга событие было, в WIndows такое затеряется и никто не заметил бы

6.53 , Beta Version ( ok ), 18:02, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а c 40% тоже приврал? 40% не видел, но когда gamingonlinux собирал подборки отчётов продаж за всё время, там часто мелькали продажи в районе 5% (вроде один раз видел около 10%). Это когда у Линукса в Стиме было менее 1% и задолго до Стимдеки.

7.58 , soarin ( ok ), 18:05, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну да, я тоже видел – обоснование выше

6.57 , Аноним ( 16 ), 18:04, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 9 месяцев, почти одновременно, а игра была что-то вроде того, всем понравилась. Я к тому, что делайте хорошие игры, и будут скупать и на линуксе не хуже венды. Это было ещё до волны низкокачественных багованных портов для галочки, которыми отучали от их покупки.

4.41 , Kuromi ( ok ), 17:38, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Лучше вспомните как некоторые разрабы бросали поддержку линукс-порта сразу после завершения Бандла.

5.46 , Аноним ( - ), 17:47, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А что не так?

Они должны удовлетворять всех своих пользователей.

И даже любителей страдать и пердолиться.

Ведь если система "просто работает", то лапчатым становится скучно.

6.54 , Kuromi ( ok ), 18:02, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А что не так?

> Они должны удовлетворять всех своих пользователей.

> И даже любителей страдать и пердолиться.

> Ведь если система "просто работает", то лапчатым становится скучно. Ой да ладно. залезь на GOG и посмотри по форумам как обычно надо изгаляться чтобы купленные линукс порты хотя бы запустились. Обычная история, ты обновил свой дистр и игра что работала вдруг перестает. Почему? Библиотеки-с не те теперь, а билды обновлять разработчик и не думает.

7.61 , soarin ( ok ), 18:06, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да, собственно нативные игры и провалились

теперь Proton

8.97 , Kuromi ( ok ), 20:18, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Провалились они потому что как выяснилось разработчики игр - интересные люди ... 7.96 , Аноним ( - ), 20:17, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а билды обновлять разработчик и не думает. А должен? Вы что, хотите чтобы как_в_винде?! Не, ну серьезно, сфига ли разрабы должны поддерживать всё безумное многообразие линух дистров.

И даже если поддержишь самые популярные LTS (кстати какие и сколько?)), то:

- всё равно нет гарантий что ничего не сломают

- всегда припрется какой-то маргинал с самосбором и начнет вонять что ему должны что-то фиксить Поэтому проще забить на всех, кроме ванильного СтимДеска наверное.

Вы сами выбрали путь пердолинга, вот и следуйте ему до конца.

2.19 , Аноним ( 19 ), 16:47, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не подскажете, крашится ли плазма на стим деке?

3.33 , aname ( ? ), 17:24, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Маловероятно, ибо за такое, с учётом обстоятельств, Габену сделали бы больно.

3.38 , iPony129412 ( ? ), 17:34, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да, конечно.

Там же не какая-то волшебная.

2.90 , EP45DS3L ( ? ), 19:41, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не в последнюю очередь благодаря Steam Deck Не в последнюю очередь благодаря Red Hat