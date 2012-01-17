Доля десктоп-дистрибутивов Linux достигла 4% по данным сервиса StatCounter

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|1.1, soarin (ok), 16:13, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> При этом отмечается падение популярности операционной системы ChromeOS, доля которой за 6 месяцев сократилась с 4% до 2.26%
что-то странная какая-то статистика
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|2.6, pavlinux (ok), 16:22, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Задача для детского садика:
Было 1000 юзеров, что составляло 4%, стало 1000 юзеров, что уже составляет 2.26%.
Найти: Где прибавилось?
Думай башка, шапку куплю.
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|3.40, _kp (ok), 17:37, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее... стало, например 1300 юзеров, ибо продажи то есть, при снижении процента юзеров до 2.26%.
То есть, кто то продал других устройств больше.
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|3.52, Всем Анонимам Аноним (?), 18:00, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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За 6 месяцев число пользователей удвоилось?
Нормальная логика.
Естественно, в алгоритме сбора статистики ну никак не может быть ошибки, ну никак.
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|1.2, Аноним (-), 16:14, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Доля десктоп-дистрибутивов Linux достигла 4%
Это победа!!! Давайте праздновать!
Несите пиво! Одевайте чистые свитера (ну, самые чистые что найдете)!
Теперь трехпроцентники стали четырехпроцентниками!
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|2.4, pavlinux (ok), 16:21, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если рассматривать все ОС, включая мобильные, то лидером по является платформа Android,
> использующая ядро Linux, доля которой составляет 43.74%,
....
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|3.7, Аноним (-), 16:24, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> то лидером по является платформа Android
Тогда давайте и хромось на десктопе приплюсовывать))
Вот только что там есть от линукса кроме ядра - большой вопрос.
Что в ней, что в андроиде.
А вообще жалко что нет статистики по ДЕ.
Посмеялись бы.
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|4.48, Аноним (48), 17:57, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Вот только что там есть от линукса кроме ядра - большой вопрос.
А что там по-твоему должно быть ещё от линукса кроме ядра? Линукс это ядро, и вот оно тут есть. Ну дно что-то ещё линуксовле кроме ядра?
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|5.81, Аноним (-), 18:57, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что там по-твоему должно быть ещё от линукса кроме ядра?
> Линукс это ядро, и вот оно тут есть.
> Ну дно что-то ещё линуксовле кроме ядра?
Речь же про десктоп-дистрибутивы Linux.
Ну может DE какой-то линуксовый, а не как в хромоси. Хотя бы.
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|2.74, Аноним (66), 18:34, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Одевайте чистые свитера (ну, самые чистые что найдете)!
А постирать?
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|1.5, Аноним (5), 16:21, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Меньше народу - больше кислороду! Меньше Всякие "непойми кто" лезут "верифицировать" наши системы.
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|2.20, Аноним (-), 16:48, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хаха, а потом "злые корпы не дают денег на нашу супер систему! она загибается!.
Они обязаны реализовывать наши хотелки, а не свои"
Плак-плак Т_Т
Много там народу на Хурде сидит?
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|2.89, EP45DS3L (?), 19:40, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Меньше народу - больше кислороду!
Надеялся, что ваше племя уже вымерло
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|3.95, Аноним (86), 20:14, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Меньше народу - больше кислороду!
> Надеялся, что ваше племя уже вымерло
тебя переживут, прикинь? ^_^
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|2.16, Аноним (16), 16:46, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Разрабы игрушек в стиме говорили у них 40% покупателей на линуксе и это было ещё до того.
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|3.29, soarin (ok), 17:12, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Разрабы игрушек в стиме говорили у них 40% покупателей на линуксе и это было ещё до того.
это когда выпустили порт под линуксы спустя несколько лет и распродажа на HumbleBundle?
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|4.31, Аноним (16), 17:18, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там было что-то типа Dustforce, одновременный релиз. Индота конечно, но рынок есть и он даже больше маков. У которых вечно то нет видеокарты, то эмулятор нужен, то ещё что.
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|5.32, soarin (ok), 17:23, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> одновременный релиз
как-то не очень. а c 40% тоже приврал?
Windows: January 17, 2012
OS X: May 1, 2012
Linux : September 18, 2012
Ну и это для линукс гейминга событие было, в WIndows такое затеряется и никто не заметил бы
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|6.53, Beta Version (ok), 18:02, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а c 40% тоже приврал?
40% не видел, но когда gamingonlinux собирал подборки отчётов продаж за всё время, там часто мелькали продажи в районе 5% (вроде один раз видел около 10%). Это когда у Линукса в Стиме было менее 1% и задолго до Стимдеки.
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|6.57, Аноним (16), 18:04, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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9 месяцев, почти одновременно, а игра была что-то вроде того, всем понравилась. Я к тому, что делайте хорошие игры, и будут скупать и на линуксе не хуже венды. Это было ещё до волны низкокачественных багованных портов для галочки, которыми отучали от их покупки.
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|4.41, Kuromi (ok), 17:38, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лучше вспомните как некоторые разрабы бросали поддержку линукс-порта сразу после завершения Бандла.
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|5.46, Аноним (-), 17:47, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что не так?
Они должны удовлетворять всех своих пользователей.
И даже любителей страдать и пердолиться.
Ведь если система "просто работает", то лапчатым становится скучно.
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|6.54, Kuromi (ok), 18:02, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А что не так?
> Они должны удовлетворять всех своих пользователей.
> И даже любителей страдать и пердолиться.
> Ведь если система "просто работает", то лапчатым становится скучно.
Ой да ладно. залезь на GOG и посмотри по форумам как обычно надо изгаляться чтобы купленные линукс порты хотя бы запустились. Обычная история, ты обновил свой дистр и игра что работала вдруг перестает. Почему? Библиотеки-с не те теперь, а билды обновлять разработчик и не думает.
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|8.97, Kuromi (ok), 20:18, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Провалились они потому что как выяснилось разработчики игр - интересные люди ... текст свёрнут, показать
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|7.96, Аноним (-), 20:17, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а билды обновлять разработчик и не думает.
А должен? Вы что, хотите чтобы как_в_винде?!
Не, ну серьезно, сфига ли разрабы должны поддерживать всё безумное многообразие линух дистров.
И даже если поддержишь самые популярные LTS (кстати какие и сколько?)), то:
- всё равно нет гарантий что ничего не сломают
- всегда припрется какой-то маргинал с самосбором и начнет вонять что ему должны что-то фиксить
Поэтому проще забить на всех, кроме ванильного СтимДеска наверное.
Вы сами выбрали путь пердолинга, вот и следуйте ему до конца.
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|3.33, aname (?), 17:24, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Маловероятно, ибо за такое, с учётом обстоятельств, Габену сделали бы больно.
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|2.90, EP45DS3L (?), 19:41, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не в последнюю очередь благодаря Steam Deck
Не в последнюю очередь благодаря Red Hat
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|2.73, Аноним (66), 18:30, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Даже Год Линукса на десктопе заметнее Десятилетия Науки и технолологий в РФ.
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|1.13, Аноним (13), 16:40, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А всякие кроулеры, скрейперы и прочие боты тоже вошли в те 4%?
Мне интересно сколько % из этих 4 правильно пройдут капчу.
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|2.75, Аноним (76), 18:44, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гонишь? Кроулеры и скреперы всю жизнь прикидываются шиндой и маком. Кроме всяких гуглоботов, но им пофиг.
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|1.17, Аноним (17), 16:47, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ну вот, а некоторые опеннетные комментаторы тут ядом изошли якобы Linux почти не используется на десктопе. Но при этом его доля почему-то стабильно растет. Как же так? Кстати Steam Deck это не чистый десктоп, на нем в основном играют и браузером пользуются редко. А значит доля Linux по факту может быть еще выше.
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|2.22, soarin (ok), 16:50, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Steam Deck... браузером пользуются редко
почему? так-то типа планшета
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|2.27, Аноним (-), 17:05, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> якобы Linux почти не используется на десктопе.
Якобы))
Целых четыре процента это ух как пользуются!
Почти в 4 раза меньше богомерзкой макоси...
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|3.69, Аноним324 (ok), 18:21, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну целых 4% это 80 миллионов устройств, но мы опустим тот факт что виндой пользуется 1.5 миллиарда.
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|2.36, aname (?), 17:33, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кстати Steam Deck это не чистый десктоп
Там даже в терминал не лазят! Это не то, что "не чистый" десктоп, это вообще не Линух, б-гомерзкое поделие! Всю швабродку забрали! ДОКОЛЕ111
> Как же так?
Ну, там, где сделали ВМЕНЯЕМЫЙ дистр Линуха, оказывается, есть жизнь. Кто бы мог подумать.
> А значит доля Linux по факту может быть еще выше.
Ну, таким, не хитрым, образом, можно было бы прийти к простой мысли, что допиливание дистрибутива (любого, на вкус) линуха до вменяемых кондиций, когда не надо по форумам гонять, как сайгак, способно приводить прям к взрывному росту.
Буду надеяться, что пример СтимОС чему- то да научит.
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|2.50, Аноним (50), 17:59, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во-первых Valve с их Proton на Steam Deck.
Во-вторых импортозамещение винды на отечественные дистрибутивы. Может это не весть какие цифры, но факт.
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|3.62, тоже Аноним (ok), 18:11, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Доля РФ в статистике StatCounter - на уровне погрешности.
А уж доли российской КИ, судорожно импортозамещаемой, там и сроду не было.
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|1.18, КО (?), 16:47, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Учитывая что StatCounter блокируют по умолчанию все рекламорезки и некоторые голые браузеры, статистика от них, ну мягко говоря, неликвид.
Стим - да, тут собирает, не спрашивает.
Остальные вообще ниочем.
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|2.26, soarin (ok), 16:56, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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так у линуксов должно быть 0.1%, потому что на них труеъ какиры с блокировщиками
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|2.82, Аноним (82), 19:02, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У скольких пользователей линукс установлены рекламорезки? Есть статистика из авторитетного источника?
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|1.51, Аноним (50), 18:00, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Всё-такие у меня вопрос к методике сбора статистики.
Реальной картины мы не узнаем никогда.
Сколько в КНР?
Сколько в КНДР?
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|1.64, Аноним (64), 18:16, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Посоветуйте дистрибутив удобный, практичный и с хорошей поддержкой, но не сильно популярный...)
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|2.80, Аноним (-), 18:55, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> удобный, практичный и с хорошей поддержкой
Такой линух? Серьезно?
Нет таких. Со всеми нужно пердолиться в большей или меньшей мере.
> но не сильно популярный
А вот это легко. Берешь любой из топа дистровоча.
Там обычно какая-то маргинальщина в топе.
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|3.88, Аноним (88), 19:34, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Нет таких. Со всеми нужно пердолиться в большей или меньшей мере.
с твоей любимой виндой нонче нужно "пердолиться" тоже.
Убрать всю шпионющую, рекламную и телеметрическую хрень, которая жрет ресурсы, постоянно моргает НЖМД/ssd (просто так уменьшая ее ресурс) и жрет батарею.
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|2.83, penetrator (?), 19:03, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты не сказал, для чего он тебе и что значит с хорошей поддержкой?
покупаешь ноут Tuxedo Computers у них даже своя ось есть, и поддержка полная всего программно-аппаратного решения
а вообще ставь Tumbleweed если тебе для дома, если тебе роллинг норм,
для сервака посложнее выбрать, универсальных дистрибов нет как показывает практика
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|2.87, Аноним (86), 19:24, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Посоветуйте дистрибутив удобный, практичный и с хорошей поддержкой, но не сильно популярный...)
slackware. удобный и практичный. поддержка 8-10 лет.
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