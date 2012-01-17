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Доля десктоп-дистрибутивов Linux достигла 4% по данным сервиса StatCounter

13.03.2024 16:00

По данным рейтинга StatCounter, осуществляющего мониторинг общемировой статистики использования web-браузеров, доля десктоп-дистрибутивов Linux впервые превысила отметку в 4%. Статистика собрана на основании счётчика, размещённого на 1.5 млн сайтах. Примечательно, что 8 месяцев назад десктоп-дистрибутивы Linux преодолели рубеж в 3% и до ноября показатели примерно держались на одном уровне, после чего позиция Linux начала постепенно укрепляться - в ноябре доля Linux составила 3.22%, в декабре - 3.83%, в январе - 3.77%.

При этом отмечается падение популярности операционной системы ChromeOS, доля которой за 6 месяцев сократилась с 4% до 2.26%. Таким образом, если учитывать ChomeOS, то общая доля настольных Linux-систем за 8 месяцев снизилась с 7.23% до 6.29%. Если рассматривать все ОС, включая мобильные, то лидером является платформа Android, использующая ядро Linux, доля которой составляет 43.74%, далее следуют Windows - 27.39%, iOS - 17.82%, macOS - 5.87% и Linux - 1.54%.

Статистика из других источников:

  • В сервисе доставки игр Steam доля пользователей Linux составляет 1.76% (8 месяцев назад - 1.44%).
  • По данным рейтинга w3schools.com доля Linux составляет 4.1% (8 месяцев назад - 4%), ChromeOS - 0.6% (0.4%).
  • По статистике Wikimedia доля Linux составляет 1.9-2.2%, ChromeOS - 1.8-2.2%. 8 месяцев назад были похожие показатели.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: По данным сервиса StatCounter доля Linux-дистрибутивов достигла 3%, а Chrome OS - 4%
  3. OpenNews: По данным Cloudflare доля Firefox составляет 5.9%
  4. OpenNews: Атака на биржу криптовалюты через взлом счётчика StatCounter
  5. OpenNews: Платформа Android опередила по популярности Windows в рейтинге StatCounter
  6. OpenNews: За год доля Linux среди настольных систем выросла с 1.21% до 1.73%
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60783-linux
Ключевые слова: linux, statcounter
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, soarin (ok), 16:13, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > При этом отмечается падение популярности операционной системы ChromeOS, доля которой за 6 месяцев сократилась с 4% до 2.26%

    что-то странная какая-то статистика

     
     
  • 2.6, pavlinux (ok), 16:22, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Задача для детского садика:

    Было 1000 юзеров, что составляло 4%, стало 1000 юзеров, что уже составляет 2.26%.
    Найти: Где прибавилось?  

    Думай башка, шапку куплю.

     
     
  • 3.25, бубылдос (ok), 16:52, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тру
     
  • 3.40, _kp (ok), 17:37, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее... стало, например 1300 юзеров, ибо продажи то есть, при снижении процента юзеров до 2.26%.
    То есть, кто то продал других устройств больше.
     
  • 3.43, Admino (ok), 17:44, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За месяц???
     
  • 3.52, Всем Анонимам Аноним (?), 18:00, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За 6 месяцев число пользователей удвоилось?
    Нормальная логика.
    Естественно, в алгоритме сбора статистики ну никак не может быть ошибки, ну никак.
     
  • 3.92, Билли Г. (?), 19:57, 13/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (-), 16:14, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Доля десктоп-дистрибутивов Linux достигла 4%

    Это победа!!! Давайте праздновать!
    Несите пиво! Одевайте чистые свитера (ну, самые чистые что найдете)!
    Теперь трехпроцентники стали четырехпроцентниками!

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:19, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +20 +/
    Надевайте
     
     
  • 3.44, Самый умный аноним (?), 17:45, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А других не надо одевать чтоле?
     
     
  • 4.66, Аноним (66), 18:18, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда будет читерство :)
     
  • 2.4, pavlinux (ok), 16:21, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Если рассматривать все ОС, включая мобильные, то лидером по является платформа Android,
    > использующая ядро Linux, доля которой составляет 43.74%,

    ....

     
     
  • 3.7, Аноним (-), 16:24, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > то лидером по является платформа Android

    Тогда давайте и хромось на десктопе приплюсовывать))
    Вот только что там есть от линукса кроме ядра - большой вопрос.
    Что в ней, что в андроиде.

    А вообще жалко что нет статистики по ДЕ.
    Посмеялись бы.

     
     
  • 4.48, Аноним (48), 17:57, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Вот только что там есть от линукса кроме ядра - большой вопрос.

    А что там по-твоему должно быть ещё от линукса кроме ядра? Линукс это ядро, и вот оно тут есть. Ну дно что-то ещё линуксовле кроме ядра?

     
     
  • 5.81, Аноним (-), 18:57, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что там по-твоему должно быть ещё от линукса кроме ядра?
    > Линукс это ядро, и вот оно тут есть.
    > Ну дно что-то ещё линуксовле кроме ядра?

    Речь же про десктоп-дистрибутивы Linux.
    Ну может DE какой-то линуксовый, а не как в хромоси. Хотя бы.

     
  • 4.70, Аноним (66), 18:22, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но Android точно ненужно сюда плюсовать. Это точно не десктоп.
     
  • 2.60, 12yoexpert (ok), 18:06, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ради такого случая я даже помоюсь и постараюсь не пердеть
     
     
  • 3.71, Аноним (66), 18:23, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После недели безбобовой диеты Ж)
     
  • 3.77, Аноним (-), 18:49, 13/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.86, Аноним (86), 19:22, 13/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.74, Аноним (66), 18:34, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Одевайте чистые свитера (ну, самые чистые что найдете)!

    А постирать?

     
     
  • 3.91, Аноним (91), 19:44, 13/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (14)

  • 1.5, Аноним (5), 16:21, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Меньше народу - больше кислороду! Меньше Всякие "непойми кто" лезут "верифицировать" наши системы.
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 16:48, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хаха, а потом "злые корпы не дают денег на нашу супер систему! она загибается!.
    Они обязаны реализовывать наши хотелки, а не свои"
    Плак-плак Т_Т

    Много там народу на Хурде сидит?

     
  • 2.30, Аноним (30), 17:16, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваши? )
     
     
  • 3.49, Аноним (-), 17:58, 13/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.72, Аноним (66), 18:27, 13/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.89, EP45DS3L (?), 19:40, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Меньше народу - больше кислороду!

    Надеялся, что ваше племя уже вымерло

     
     
  • 3.95, Аноним (86), 20:14, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Меньше народу - больше кислороду!
    > Надеялся, что ваше племя уже вымерло

    тебя переживут, прикинь? ^_^

     

  • 1.8, Аноним (8), 16:25, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не в последнюю очередь благодаря Steam Deck:
    https://opennet.ru/56685-steam
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:46, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Разрабы игрушек в стиме говорили у них 40% покупателей на линуксе и это было ещё до того.
     
     
  • 3.29, soarin (ok), 17:12, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Разрабы игрушек в стиме говорили у них 40% покупателей на линуксе и это было ещё до того.

    это когда выпустили порт под линуксы спустя несколько лет и распродажа на HumbleBundle?

     
     
  • 4.31, Аноним (16), 17:18, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там было что-то типа Dustforce, одновременный релиз. Индота конечно, но рынок есть и он даже больше маков. У которых вечно то нет видеокарты, то эмулятор нужен, то ещё что.
     
     
  • 5.32, soarin (ok), 17:23, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > одновременный релиз

    как-то не очень. а c 40% тоже приврал?

    Windows: January 17, 2012
    OS X: May 1, 2012
    Linux : September 18, 2012

    Ну и это для линукс гейминга событие было, в WIndows такое затеряется и никто не заметил бы

     
     
  • 6.53, Beta Version (ok), 18:02, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а c 40% тоже приврал?

    40% не видел, но когда gamingonlinux собирал подборки отчётов продаж за всё время, там часто мелькали продажи в районе 5% (вроде один раз видел около 10%). Это когда у Линукса в Стиме было менее 1% и задолго до Стимдеки.

     
     
  • 7.58, soarin (ok), 18:05, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да, я тоже видел – обоснование выше
     
  • 6.57, Аноним (16), 18:04, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    9 месяцев, почти одновременно, а игра была что-то вроде того, всем понравилась. Я к тому, что делайте хорошие игры, и будут скупать и на линуксе не хуже венды. Это было ещё до волны низкокачественных багованных портов для галочки, которыми отучали от их покупки.
     
  • 4.41, Kuromi (ok), 17:38, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше вспомните как некоторые разрабы бросали поддержку линукс-порта сразу после завершения Бандла.
     
     
  • 5.46, Аноним (-), 17:47, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что не так?
    Они должны удовлетворять всех своих пользователей.
    И даже любителей страдать и пердолиться.
    Ведь если система "просто работает", то лапчатым становится скучно.
     
     
  • 6.54, Kuromi (ok), 18:02, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А что не так?
    > Они должны удовлетворять всех своих пользователей.
    > И даже любителей страдать и пердолиться.
    > Ведь если система "просто работает", то лапчатым становится скучно.

    Ой да ладно. залезь на GOG и посмотри по форумам как обычно надо изгаляться чтобы купленные линукс порты хотя бы запустились. Обычная история, ты обновил свой дистр и игра что работала вдруг перестает. Почему? Библиотеки-с не те теперь, а билды обновлять разработчик и не думает.

     
     
  • 7.61, soarin (ok), 18:06, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, собственно нативные игры и провалились
    теперь Proton
     
     
  • 8.97, Kuromi (ok), 20:18, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Провалились они потому что как выяснилось разработчики игр - интересные люди ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.96, Аноним (-), 20:17, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а билды обновлять разработчик и не думает.

    А должен? Вы что, хотите чтобы как_в_винде?!

    Не, ну серьезно, сфига ли разрабы должны поддерживать всё безумное многообразие линух дистров.
    И даже если поддержишь самые популярные LTS (кстати какие и сколько?)), то:
    - всё равно нет гарантий что ничего не сломают
    - всегда припрется какой-то маргинал с самосбором и начнет вонять что ему должны что-то фиксить

    Поэтому проще забить на всех, кроме ванильного СтимДеска наверное.
    Вы сами выбрали путь пердолинга, вот и следуйте ему до конца.

     
  • 2.19, Аноним (19), 16:47, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не подскажете, крашится ли плазма на стим деке?
     
     
  • 3.33, aname (?), 17:24, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маловероятно, ибо за такое, с учётом обстоятельств, Габену сделали бы больно.
     
  • 3.38, iPony129412 (?), 17:34, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, конечно.
    Там же не какая-то волшебная.
     
  • 2.90, EP45DS3L (?), 19:41, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не в последнюю очередь благодаря Steam Deck

    Не в последнюю очередь благодаря Red Hat

     

  • 1.9, Аноним (9), 16:29, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Линус 4%

    (Для очень олдфагов шутка)

     
     
  • 2.28, Аноним (-), 17:06, 13/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.42, Хрю (?), 17:43, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Миша брал 2% 😃
     

  • 1.10, Аноним (86), 16:29, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Год линукса на десктопе (с) Linux Foundation
     
     
  • 2.73, Аноним (66), 18:30, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Даже Год Линукса на десктопе заметнее Десятилетия Науки и технолологий в РФ.
     
     
  • 3.76, Аноним (76), 18:45, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что дальше?
     
     
  • 4.78, Аноним (66), 18:49, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будем посмотреть.
     

  • 1.13, Аноним (13), 16:40, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А всякие кроулеры, скрейперы и прочие боты тоже вошли в те 4%?
    Мне интересно сколько % из этих 4 правильно пройдут капчу.
     
     
  • 2.75, Аноним (76), 18:44, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гонишь? Кроулеры и скреперы всю жизнь прикидываются шиндой и маком. Кроме всяких гуглоботов, но им пофиг.
     

  • 1.17, Аноним (17), 16:47, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ну вот, а некоторые опеннетные комментаторы тут ядом изошли якобы Linux почти не используется на десктопе. Но при этом его доля почему-то стабильно растет. Как же так? Кстати Steam Deck это не чистый десктоп, на нем в основном играют и браузером пользуются редко. А значит доля Linux по факту может быть еще выше.
     
     
  • 2.22, soarin (ok), 16:50, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Steam Deck... браузером пользуются редко

    почему? так-то типа планшета

     
  • 2.27, Аноним (-), 17:05, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > якобы Linux почти не используется на десктопе.

    Якобы))
    Целых четыре процента это ух как пользуются!
    Почти в 4 раза меньше богомерзкой макоси...

     
     
  • 3.69, Аноним324 (ok), 18:21, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну целых 4% это 80 миллионов устройств, но мы опустим тот факт что виндой пользуется 1.5 миллиарда.
     
  • 2.36, aname (?), 17:33, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати Steam Deck это не чистый десктоп

    Там даже в терминал не лазят! Это не то, что "не чистый" десктоп, это вообще не Линух, б-гомерзкое поделие! Всю швабродку забрали! ДОКОЛЕ111

    > Как же так?

    Ну, там, где сделали ВМЕНЯЕМЫЙ дистр Линуха, оказывается, есть жизнь. Кто бы мог подумать.

    > А значит доля Linux по факту может быть еще выше.

    Ну, таким, не хитрым, образом, можно было бы прийти к простой мысли, что допиливание дистрибутива (любого, на вкус) линуха до вменяемых кондиций, когда не надо по форумам гонять, как сайгак, способно приводить прям к взрывному росту.

    Буду надеяться, что пример СтимОС чему- то да научит.

     
  • 2.50, Аноним (50), 17:59, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых Valve с их Proton на Steam Deck.
    Во-вторых импортозамещение винды на отечественные дистрибутивы. Может это не весть какие цифры, но факт.
     
     
  • 3.62, тоже Аноним (ok), 18:11, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доля РФ в статистике StatCounter - на уровне погрешности.
    А уж доли российской КИ, судорожно импортозамещаемой, там и сроду не было.
     
  • 3.85, Аноним (8), 19:17, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Во-вторых импортозамещение винды

    А вот тут интереснее:
    https://servernews.ru/1094641
    https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2024/02/19/1020939-v-rossii-proiz

     

  • 1.18, КО (?), 16:47, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Учитывая что StatCounter блокируют по умолчанию все рекламорезки и некоторые голые браузеры, статистика от них, ну мягко говоря, неликвид.
    Стим - да, тут собирает, не спрашивает.
    Остальные вообще ниочем.
     
     
  • 2.26, soarin (ok), 16:56, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    так у линуксов должно быть 0.1%, потому что на них труеъ какиры с блокировщиками
     
  • 2.82, Аноним (82), 19:02, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У скольких пользователей линукс установлены рекламорезки? Есть статистика из авторитетного источника?
     

  • 1.24, бубылдос (ok), 16:51, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    кул, ждём 5% через 30 лет)
     
  • 1.35, Пряник (?), 17:29, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Через 64 года доля Linux будет 100%.
     
     
  • 2.37, aname (?), 17:33, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чо это прогрессия линейная?
     
  • 2.39, Аноним (39), 17:34, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    6рехня, через 64 года вернётся солярка
     
     
  • 3.45, Admino (ok), 17:46, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Восстанет.
     
  • 3.59, Аноним (-), 18:06, 13/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.47, Аноним (-), 17:48, 13/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (5)

  • 1.51, Аноним (50), 18:00, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всё-такие у меня вопрос к методике сбора статистики.
    Реальной картины мы не узнаем никогда.
    Сколько в КНР?
    Сколько в КНДР?
     
  • 1.64, Аноним (64), 18:16, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Посоветуйте дистрибутив удобный, практичный и с хорошей поддержкой, но не сильно популярный...)
     
     
  • 2.79, alexK (?), 18:53, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Gentoo Stage 3 ) ну или venom Linux нормась так
     
  • 2.80, Аноним (-), 18:55, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > удобный, практичный и с хорошей поддержкой

    Такой линух? Серьезно?
    Нет таких. Со всеми нужно пердолиться в большей или меньшей мере.

    > но не сильно популярный

    А вот это легко. Берешь любой из топа дистровоча.
    Там обычно какая-то маргинальщина в топе.

     
     
  • 3.88, Аноним (88), 19:34, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Нет таких. Со всеми нужно пердолиться в большей или меньшей мере.

    с твоей любимой виндой нонче нужно "пердолиться" тоже.
    Убрать всю шпионющую, рекламную и телеметрическую хрень, которая жрет ресурсы, постоянно моргает НЖМД/ssd (просто так уменьшая ее ресурс) и жрет батарею.

     
  • 2.83, penetrator (?), 19:03, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты не сказал, для чего он тебе и что значит с хорошей поддержкой?

    покупаешь ноут Tuxedo Computers у них даже своя ось есть, и поддержка полная всего программно-аппаратного решения

    а вообще ставь Tumbleweed если тебе для дома, если тебе роллинг норм,

    для сервака посложнее выбрать, универсальных дистрибов нет как показывает практика

     
  • 2.87, Аноним (86), 19:24, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Посоветуйте дистрибутив удобный, практичный и с хорошей поддержкой, но не сильно популярный...)

    slackware. удобный и практичный. поддержка 8-10 лет.

     
     
  • 3.94, Аноним (94), 19:58, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А главное - богоугодный
     

  • 1.65, Аноним (65), 18:17, 13/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.84, penetrator (?), 19:03, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не удивительно что доля увеличивается видя во что превращается винда начиная с плиток
     
  • 1.93, Олег (??), 19:57, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть статистика по сайту opennet.ru?
     

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