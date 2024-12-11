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Бета-выпуск дистрибутива AlmaLinux 10.0, синхронизированного с RHEL 10

11.12.2024 19:34

Проект AlmaLinux объявил о тестировании бета-версии дистрибутива AlmaLinux 10.0, синхронизированного c новой веткой Red Hat Enterprise Linux 10 и содержащий все предложенные в ней изменения. Дистрибутив по возможности бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 10 и CentOS 10 Stream. Установочные образы подготовлены для архитектур x86_64, x86_64_v2, ARM64 (aarch64), IBM PowerPC (ppc64le) и IBM Z (s390x).

Со списком новшеств AlmaLinux 10 можно познакомиться в обзоре изменений, предложенных в RHEL 10-beta. По функциональности AlmaLinux 10 повторяет RHEL 10 за исключением ребрендинга и следующих отличий:

  • Сформированы отдельные сборки для второй версии микроархитектуры x86-64 (x86-64-v2), которые сопровождаются параллельно с базовыми сборками x86-64, формируемыми с оптимизациями для микроархитектуры x86-64-v3, которая используется в RHEL 10. Дополнительная поддержка x86-64-v2 позволяет обеспечить совместимость с CPU старше Intel Haswell и AMD Excavator, спроектированными до 2013 года.
  • Возвращено использование процессорного регистра %rbp в качестве базового указателя на кадр стека, содержащий адреса возврата и переменные функции (frame pointer). Использование указателя на кадры стека позволяет использовать в дистрибутиве дополнительные возможности для трассировки и профилирования системы.
  • Возвращены серверные и клиентские реализации протокола SPICE, позволяющего организовать удаленную работу с рабочим столом, функционирующим в виртуальном окружении под управлением QEMU/KVM. В отличие от протоколов VNC и RDP в SPICE отрисовка содержимого экрана и обработка аудиопотоков производится на стороне клиента, а не на сервере. В RHEL поддержка SPICE была прекращена в выпуске 9.0.
  • Реализована возможность использования гипервизора KVM на системах с процессорами IBM POWER. В RHEL подобная поддержка была прекращена в ветке 9.0.
  • В репозитории включены rpm-пакеты c Firefox и Thunderbird (в CentOS Stream 10 и RHEL10 предлагается устанавливать Firefox и Thunderbird из пакетов в формате flatpak).
  • Возобновлена поддержка 144 аппаратных устройств, не поддерживаемых в RHEL 10. Например, возвращены идентификаторы старых PCI-устройств в драйверах:
    • aacraid - Dell PERC2, 2/Si, 3/Si, 3/Di, Adaptec Advanced Raid Products, HP NetRAID-4M, IBM ServeRAID & ICP SCSI
    • be2iscsi - Emulex OneConnectOpen-iSCSI для BladeEngine 2 и 3
    • be2net - Emulex BladeEngine 2 and 3 adapters *
    • hpsa - HP Smart Array Controller
    • lpfc - Emulex LightPulse Fibre Channel SCSI
    • megaraid_sas - Broadcom MegaRAID SAS
    • mlx4_core - Mellanox Gen2 и ConnectX-2
    • mpt3sas - LSI MPT Fusion SAS 3.0
    • mptsas - Fusion MPT SAS Host
    • qla2xxx - QLogic Fibre Channel HBA
    • qla4xxx - QLogic iSCSI HBA.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 прекращён в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Бета-выпуск Red Hat Enterprise Linux 10 и релиз RHEL 9.5
  3. OpenNews: Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R7U3
  4. OpenNews: AlmaLinux ввёл в строй репозитории с дополнительными пакетами
  5. OpenNews: Проект AlmaLinux представил дистрибутив Kitten, основанный на CentOS Stream 10
  6. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62385-alma
Ключевые слова: alma, linux, redhat, rhel
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, бух. (?), 19:59, 11/12/2024 [ответить]  
    		• –2 +/
    Мне название не нравится, если клонить красную шапку то надо было тоже что-то дерзкое и необычное, например Clean Cat Linux.
    В общем надо было маркетологам заплатить.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:20, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деловые люди скучные
     
     
  • 3.4, бух. (?), 20:47, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Список настоящих деловых людей можно найти на лвн в статьях про топ контрибуторов в ядро. И по фамилиям и по компаниям.
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:35, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RGB - же

    GreenHat Linux ...

     
  • 2.6, Аноним (6), 22:20, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cat Cut Balls
     

  • 1.5, Аноним (-), 20:59, 11/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    Зачем редхат удалил megaraid_sas?
     
     
  • 2.7, rhbm (?), 22:52, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что могем!

    Иди и купи нормальных модных современных дисковых полок, и заодно вон наш ceph к ним.

     
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