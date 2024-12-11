Бета-выпуск дистрибутива AlmaLinux 10.0, синхронизированного с RHEL 10

Проект AlmaLinux объявил о тестировании бета-версии дистрибутива AlmaLinux 10.0, синхронизированного c новой веткой Red Hat Enterprise Linux 10 и содержащий все предложенные в ней изменения. Дистрибутив по возможности бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 10 и CentOS 10 Stream. Установочные образы подготовлены для архитектур x86_64, x86_64_v2, ARM64 (aarch64), IBM PowerPC (ppc64le) и IBM Z (s390x). Со списком новшеств AlmaLinux 10 можно познакомиться в обзоре изменений, предложенных в RHEL 10-beta. По функциональности AlmaLinux 10 повторяет RHEL 10 за исключением ребрендинга и следующих отличий: Сформированы отдельные сборки для второй версии микроархитектуры x86-64 (x86-64-v2), которые сопровождаются параллельно с базовыми сборками x86-64, формируемыми с оптимизациями для микроархитектуры x86-64-v3, которая используется в RHEL 10. Дополнительная поддержка x86-64-v2 позволяет обеспечить совместимость с CPU старше Intel Haswell и AMD Excavator, спроектированными до 2013 года.

Возвращено использование процессорного регистра %rbp в качестве базового указателя на кадр стека, содержащий адреса возврата и переменные функции (frame pointer). Использование указателя на кадры стека позволяет использовать в дистрибутиве дополнительные возможности для трассировки и профилирования системы.

Возвращены серверные и клиентские реализации протокола SPICE, позволяющего организовать удаленную работу с рабочим столом, функционирующим в виртуальном окружении под управлением QEMU/KVM. В отличие от протоколов VNC и RDP в SPICE отрисовка содержимого экрана и обработка аудиопотоков производится на стороне клиента, а не на сервере. В RHEL поддержка SPICE была прекращена в выпуске 9.0.

Реализована возможность использования гипервизора KVM на системах с процессорами IBM POWER. В RHEL подобная поддержка была прекращена в ветке 9.0.

В репозитории включены rpm-пакеты c Firefox и Thunderbird (в CentOS Stream 10 и RHEL10 предлагается устанавливать Firefox и Thunderbird из пакетов в формате flatpak).

Возобновлена поддержка 144 аппаратных устройств, не поддерживаемых в RHEL 10. Например, возвращены идентификаторы старых PCI-устройств в драйверах: aacraid - Dell PERC2, 2/Si, 3/Si, 3/Di, Adaptec Advanced Raid Products, HP NetRAID-4M, IBM ServeRAID & ICP SCSI be2iscsi - Emulex OneConnectOpen-iSCSI для BladeEngine 2 и 3 be2net - Emulex BladeEngine 2 and 3 adapters * hpsa - HP Smart Array Controller lpfc - Emulex LightPulse Fibre Channel SCSI megaraid_sas - Broadcom MegaRAID SAS mlx4_core - Mellanox Gen2 и ConnectX-2 mpt3sas - LSI MPT Fusion SAS 3.0 mptsas - Fusion MPT SAS Host qla2xxx - QLogic Fibre Channel HBA qla4xxx - QLogic iSCSI HBA.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 прекращён в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.



