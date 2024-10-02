Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R7U3

Компания Oracle представила третье функциональное обновление для ядра Unbreakable Enterprise Kernel R7, развиваемого для использования в дистрибутиве Oracle Linux в качестве альтернативы штатному пакету с ядром из Red Hat Enterprise Linux. Ядро доступно для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, опубликованы в публичном Git-репозитории Oracle.

Пакет Unbreakable Enterprise Kernel 7 основан на ядре Linux 5.15, дополненном оптимизациями, исправлениями и новыми возможностями, такими как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Ядро проверено на совместимость с большинством приложений, работающих в RHEL, и специально оптимизировано для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Установочные и src-пакеты с ядром UEK R7U3 подготовлены для Oracle Linux 8.x и 9.x.

Основные изменения: