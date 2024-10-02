Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R7U3

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|2.14, neo one (?), 11:11, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Опять обновилось единственное нормальное ядро.
у него ровно одно применение - на сервере надо btrfs.
на десктопном железе оно УГ вплоть до не грузится (да, бывают серверы на десктопных материнах и процах)
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|1.4, Аноним (4), 10:07, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Главная фишка RHEL 10, которая только ораклом бэкпортирована в 8 и 9 через это ядро, в новости конечно же не указана - для монтирования NTFS, в RHEL 8 и 9 нужен из EPEL костыль NTFS-3G.
В ядрах 5.15+ есть апстримный драйвер Pargon Software, в том числе и в герое этой новости. Можно подключать NTFS без костылей.
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|1.5, Аноним (5), 10:08, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что лучше OpenELA (Open Enterprise Linux Association) или сабж? Что выбрать для своего дистрибутива?
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|1.7, Daemon (??), 10:17, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сабж полноценно готов для прода. А если заплатить то можно ещё и пддержку получать.
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|2.13, 1 (??), 10:36, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Если сильно захотеть - можно в космос полететь !" (с) (Shuttleworth это доказал).
Но вспоминая уровень поддержки Metalink-а, только самый кровавый энтерпрайз этого достоин.
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|2.15, фф (?), 11:53, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если вы в рф, то на поддержку от оракла не стоит рассчитывать. Они даже бесплатную документацию местами не дают качать с российских айпи.
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|2.16, Аноним (16), 12:06, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Vanilla LTS не сильно менее готова. А так, др-ство, что на Орацле, что на РедБМ.
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