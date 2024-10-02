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Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R7U3

02.10.2024 09:50

Компания Oracle представила третье функциональное обновление для ядра Unbreakable Enterprise Kernel R7, развиваемого для использования в дистрибутиве Oracle Linux в качестве альтернативы штатному пакету с ядром из Red Hat Enterprise Linux. Ядро доступно для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, опубликованы в публичном Git-репозитории Oracle.

Пакет Unbreakable Enterprise Kernel 7 основан на ядре Linux 5.15, дополненном оптимизациями, исправлениями и новыми возможностями, такими как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Ядро проверено на совместимость с большинством приложений, работающих в RHEL, и специально оптимизировано для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Установочные и src-пакеты с ядром UEK R7U3 подготовлены для Oracle Linux 8.x и 9.x.

Основные изменения:

  • В сервере и клиенте NFS включена поддержка шифрования соединений с использованием TLS (RFC 9289), что позволяет защитить трафик от анализа при перехвате.
  • Обновлены драйверы для:
    • сетевых адаптеров NVIDIA ConnectX, Microsoft Azure и Broadcom BCM573xx;
    • Fibre Channel HBA Broadcom Emulex и Marvell QLogic;
    • SAS-контроллеров Broadcom MegaRAID, MPI3 и MPT Fusion.
  • Объявлены устаревшими:
    • NFSv2 (CONFIG_NFS_V2, CONFIG_NFSD_V2);
    • NFSv3 поверх UDP (CONFIG_NFS_DISABLE_UDP_SUPPORT);
    • сборка ядра в режиме CONFIG_STAGING;
    • efivars sysfs (CONFIG_EFI_VARS);
    • 3DES/DES3 RPCSEC GSS (CONFIG_RPCSEC_GSS_KRB5_ENCTYPES_DES);
    • Intel PRO/10GbE (CONFIG_IXGB);
    • параметр CONFIG_IP_NF_TARGET_CLUSTERIP;
    • драйвер Firewire (CONFIG_FIREWIRE);
    • опция "crashkernel=auto";
    • модули cls_tcindex, cls_rsvp, sch_dsmark, sch_atm и sch_cbq.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Компания Oracle перевела Linux-ядро UEK-next на ветку 6.10
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 9.4
  4. OpenNews: Доступны Oracle Linux 9 и ядро Unbreakable Enterprise Kernel 7
  5. OpenNews: Компания Oracle объявила о доступности ядра Unbreakable Enterprise Kernel 5
  6. OpenNews: Компания Oracle опубликовала ядро Unbreakable Enterprise Kernel 6
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61971-oracle
Ключевые слова: oracle, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:56, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять обновилось единственное нормальное ядро.
     
     
  • 2.14, neo one (?), 11:11, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Опять обновилось единственное нормальное ядро.

    у него ровно одно применение - на сервере надо btrfs.
    на десктопном железе оно УГ вплоть до не грузится (да, бывают серверы на десктопных материнах и процах)

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:07, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главная фишка RHEL 10, которая только ораклом бэкпортирована в 8 и 9 через это ядро, в новости конечно же не указана - для монтирования NTFS, в RHEL 8 и 9 нужен из EPEL костыль NTFS-3G.

    В ядрах 5.15+ есть апстримный драйвер Pargon Software, в том числе и в герое этой новости. Можно подключать NTFS без костылей.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:15, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    кому-то нужен ntfs на сервере?
     
     
  • 3.9, DeerFriend (?), 10:19, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ntfs нигде не нужен.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 10:31, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ^ This ^
     
  • 3.10, Минона (ok), 10:21, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:08, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что лучше OpenELA (Open Enterprise Linux Association) или сабж? Что выбрать для своего дистрибутива?
     
     
  • 2.11, Минона (ok), 10:23, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для своего бери мейнлайн.
     

  • 1.7, Daemon (??), 10:17, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сабж полноценно готов для прода. А если заплатить то можно ещё и пддержку получать.
     
     
  • 2.13, 1 (??), 10:36, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Если сильно захотеть - можно в космос полететь !" (с) (Shuttleworth это доказал).

    Но вспоминая уровень поддержки Metalink-а, только самый кровавый энтерпрайз этого достоин.

     
  • 2.15, фф (?), 11:53, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если вы в рф, то на поддержку от оракла не стоит рассчитывать. Они даже бесплатную документацию местами не дают качать с российских айпи.
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:06, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vanilla LTS не сильно менее готова. А так, др-ство, что на Орацле, что на РедБМ.
     

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