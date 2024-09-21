Компания Oracle перевела Linux-ядро UEK-next на ветку 6.10

Компания Oracle обновила пакет с ядром UEK-next (Next Unbreakable Enterprise Kernel) до ветки ядра Linux 6.10. В дистрибутиве Oracle Linux вместо ядра из Red Hat Enterprise Linux по умолчанию используется ядро UEK 7, основанное на ядре Linux 5.15, в то время как ветка UEK-next развивается в виде непрерывно обновляемой опции для разработчиков, позволяющей получить доступ к наиболее свежим улучшениям из основной ветки ядра, сохранив при этом доступ к специфичным для ядра UEK расширенным возможностям, таким как как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs, а также оптимизациям для работы с программным обеспечением и оборудованием Oracle.

Ядро UEK-next формируется путём наложения на mainline-ядро Linux исправлений и улучшений, подготовленных для ядра UEK. Ветка UEK-next не рассчитана на использование в рабочих внедрениях, но проходит базовое тестирование и может использоваться для адаптации приложений и рабочих нагрузок под новые версии основного ядра. Через какое-то время для одного из ядер UEK-next будет обеспечен длительный цикл поддержки (LTS) и это ядро будет использовано в качестве основы для формирования ветки UEK 8.

Выпуск UEK-next 6.10 подготовлен спустя два месяца после релиза основного ядра 6.10 так как много времени уходит на формирование патчей, их адаптацию для нового ядра, рецензирование и тестирование. Из улучшений, специфичных для ядра UEK-next 6.10 отмечается поддержка механизма "sched_ext" (SCX), позволяющего использовать eBPF для создания планировщиков CPU. В основное ядро sched_ext планируют перенести в выпуске 6.12.



