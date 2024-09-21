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Компания Oracle перевела Linux-ядро UEK-next на ветку 6.10

21.09.2024 16:40

Компания Oracle обновила пакет с ядром UEK-next (Next Unbreakable Enterprise Kernel) до ветки ядра Linux 6.10. В дистрибутиве Oracle Linux вместо ядра из Red Hat Enterprise Linux по умолчанию используется ядро UEK 7, основанное на ядре Linux 5.15, в то время как ветка UEK-next развивается в виде непрерывно обновляемой опции для разработчиков, позволяющей получить доступ к наиболее свежим улучшениям из основной ветки ядра, сохранив при этом доступ к специфичным для ядра UEK расширенным возможностям, таким как как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs, а также оптимизациям для работы с программным обеспечением и оборудованием Oracle.

Ядро UEK-next формируется путём наложения на mainline-ядро Linux исправлений и улучшений, подготовленных для ядра UEK. Ветка UEK-next не рассчитана на использование в рабочих внедрениях, но проходит базовое тестирование и может использоваться для адаптации приложений и рабочих нагрузок под новые версии основного ядра. Через какое-то время для одного из ядер UEK-next будет обеспечен длительный цикл поддержки (LTS) и это ядро будет использовано в качестве основы для формирования ветки UEK 8.

Выпуск UEK-next 6.10 подготовлен спустя два месяца после релиза основного ядра 6.10 так как много времени уходит на формирование патчей, их адаптацию для нового ядра, рецензирование и тестирование. Из улучшений, специфичных для ядра UEK-next 6.10 отмечается поддержка механизма "sched_ext" (SCX), позволяющего использовать eBPF для создания планировщиков CPU. В основное ядро sched_ext планируют перенести в выпуске 6.12.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 9.4
  3. OpenNews: Доступны Oracle Linux 9 и ядро Unbreakable Enterprise Kernel 7
  4. OpenNews: Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R6U2
  5. OpenNews: Компания Oracle опубликовала первый выпуск ядра UEK-next, основанный на ядре Linux 6.9
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.11
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61907-uek
Ключевые слова: uek, kernel, oracle
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, бубылдос (ok), 17:20, 21/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    Оно уже начало работать хоть где-то за пределами виртуалок и серверов Oracle?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:02, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да сам линукс за пределами виртуалок и серверов нигде не работает.
     
     
  • 3.5, Афроним (?), 18:08, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На NTSYNC и тут похоже плюнули.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 18:23, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем он тебе? Всё равно хуже futex2.
     
     
  • 5.8, Афроним (?), 18:37, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хз. что это,но вон то может быть полезным судя по названию.
     
     
  • 6.9, Аноним (7), 18:46, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это примерно то же самое, но только уже много лет в ядре и работает. Просто не идентичное.
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:05, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оно уже начало работать хоть где-то за пределами виртуалок и серверов Oracle?

    По-моему, оно должно с минимальными проблемами подходить на все RHEL-клоны той же версии.

     

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