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Компания Oracle опубликовала первый выпуск ядра UEK-next, основанный на ядре Linux 6.9

04.07.2024 11:01

Компания Oracle объявила о формировании пакетов с ядром UEK-next (Next Unbreakable Enterprise Kernel), построенных на базе выпуска ядра Linux 6.9. По умолчанию вместо ядра из Red Hat Enterprise Linux в дистрибутиве Oracle Linux продолжает использоваться ядро UEK 7, основанное на ядре Linux 5.15, в то время как ядро UEK-next позиционируется как непрерывно обновляемая опция для разработчиков, позволяющая получить доступ к наиболее свежим улучшениям из основной ветки ядра, сохранив при этом доступ к специфичным для ядра UEK расширенным возможностям, таким как как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs, а также оптимизациям для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle.

Ядро UEK-next формируется путём наложения на mainline-ядро Linux исправлений и улучшений, подготовленных для ядра UEK. Ядро не рассчитано на использование в рабочих системах, но проходит базовое тестирование и может использоваться для адаптации приложений и рабочих нагрузок под новые версии основного ядра. Через какое-то время для одного из ядер UEK-next будет обеспечен длительный цикл поддержки (LTS) и это ядро будет использовано в качестве основы для формирования ветки UEK 8.

Из улучшений, специфичных для ядра UEK-next 6.9 отмечается поддержка механизма "sched_ext" (SCX), позволяющего использовать eBPF для создания планировщиков CPU. В основное ядро sched_ext будет добавлен не раньше выпуска 6.11. В следующем обновлении UEK-next, построенном на базе ядра 6.10, для ФС XFS планируют предоставить возможность применения утилиты fsck для проверки и исправления выявленных проблем в online-режиме, без отмонтирования файловой системы.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.9
  3. OpenNews: Доступны Oracle Linux 9 и ядро Unbreakable Enterprise Kernel 7
  4. OpenNews: Компания Oracle опубликовала DTrace 2.0.0-1.14 для Linux
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 9.4
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 8.10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61488-oracle
Ключевые слова: oracle, linux
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, iPony129412 (?), 11:21, 04/07/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    А оно блокируется сами знаете где?
     
     
  • 2, Аноним (2), 11:36, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сайт оракла доступен из РФ
     
     
  • 3, Аноним (3), 11:45, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Та даже если оно там блокируется, вам от туда можно спокойно уехать и не париться больше. Даже ВПН использовать не обязательно.
     
     
  • 4, Телеметрия (?), 12:15, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оттуда и драпают целыми регионами.
     

  • 5, Телеметрия (?), 12:18, 04/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Попробовать что ли? В чем там улучшеная поддержка Btrfs,для локалхоста?
     
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