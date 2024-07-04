Компания Oracle опубликовала первый выпуск ядра UEK-next, основанный на ядре Linux 6.9

Компания Oracle объявила о формировании пакетов с ядром UEK-next (Next Unbreakable Enterprise Kernel), построенных на базе выпуска ядра Linux 6.9. По умолчанию вместо ядра из Red Hat Enterprise Linux в дистрибутиве Oracle Linux продолжает использоваться ядро UEK 7, основанное на ядре Linux 5.15, в то время как ядро UEK-next позиционируется как непрерывно обновляемая опция для разработчиков, позволяющая получить доступ к наиболее свежим улучшениям из основной ветки ядра, сохранив при этом доступ к специфичным для ядра UEK расширенным возможностям, таким как как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs, а также оптимизациям для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle.

Ядро UEK-next формируется путём наложения на mainline-ядро Linux исправлений и улучшений, подготовленных для ядра UEK. Ядро не рассчитано на использование в рабочих системах, но проходит базовое тестирование и может использоваться для адаптации приложений и рабочих нагрузок под новые версии основного ядра. Через какое-то время для одного из ядер UEK-next будет обеспечен длительный цикл поддержки (LTS) и это ядро будет использовано в качестве основы для формирования ветки UEK 8.

Из улучшений, специфичных для ядра UEK-next 6.9 отмечается поддержка механизма "sched_ext" (SCX), позволяющего использовать eBPF для создания планировщиков CPU. В основное ядро sched_ext будет добавлен не раньше выпуска 6.11. В следующем обновлении UEK-next, построенном на базе ядра 6.10, для ФС XFS планируют предоставить возможность применения утилиты fsck для проверки и исправления выявленных проблем в online-режиме, без отмонтирования файловой системы.



