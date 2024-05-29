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Выпуск дистрибутива Oracle Linux 8.10

29.05.2024 19:16

Компания Oracle опубликовала релиз дистрибутива Oracle Linux 8.10, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 8.10. Для загрузки без ограничений распространяются установочные iso-образы размером 14 ГБ и 1 ГБ, подготовленные для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Для загрузки также подготовлены отдельно поддерживаемые модули Application Stream.

Помимо пакета с ядром из состава RHEL (на базе ядра 4.18) в Oracle Linux предложено собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel 7 Update 2, основанное на ядре Linux 5.15 и оптимизированное для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро Unbreakable Enterprise Kernel устанавливается по умолчанию, позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром RHEL и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs.

Помимо поставки ядра Unbreakable Enterprise Kernel R7 функциональность выпусков Oracle Linux 8.10 и RHEL 8.10 полностью идентична (список изменений в Oracle Linux 8.10 повторяет список изменений в RHEL 8.10).

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 9.4
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.10
  4. OpenNews: Rocky Linux, Oracle и SUSE создали совместный репозиторий для RHEL-совместимых дистрибутивов
  5. OpenNews: Компания Oracle опубликовала DTrace 2.0.0-1.14 для Linux
  6. OpenNews: Доступны дистрибутивы AlmaLinux 8.10 и EuroLinux 8.10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61268-oracle
Ключевые слова: oracle, linux
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:29, 29/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы они Солярку пилили.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:38, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Людей нет.

    А я также напоминаю всем, что Оракл Линукс - мой любимый линукс (после редхата конечно)))

     
     
  • 3.3, Аноним (3), 19:44, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не соглашусь. Runtu с крысой прекрасен.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 20:21, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зорька — Ван лав.
     
  • 2.12, Аноним (12), 20:57, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Лучше бы они Солярку пилили.

    Компания будет тратить деньги только на то, что увеличивает прибыль.

    На прибыль от солярки её допиливание никак не влияет, потому что практически все коммерческие внедрения — legacy.

     

  • 1.13, Аноним (13), 20:57, 29/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За Соляру ответите! Негодяи!
     

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