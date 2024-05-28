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Доступны дистрибутивы AlmaLinux 8.10 и EuroLinux 8.10

28.05.2024 23:13

Опубликован выпуск дистрибутива AlmaLinux 8.10, синхронизированный c выпуском Red Hat Enterprise Linux 8.10 и содержащий все предложенные в данном выпуске изменения. Установочные образы подготовлены для архитектур x86_64, ARM64, ppc64le и s390x в форме загрузочного (1 ГБ), минимального (2.1 ГБ) и полного образа (13 ГБ). Позднее планируют сформировать Live-сборки с GNOME, KDE, Xfce и MATE, а также образы для плат Raspberry Pi, WSL, контейнеров и облачных платформ.

Дистрибутив по возможности бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 8.10. В отличие от прошлых выпусков изменения не ограничиваются ребрендингом и удалением специфичных для RHEL пакетов - в новой версии продолжено расширение поддержки оборудования в драйверах, уже не обновляемых в RHEL. В частности, в AlmaLinux 8.10 добавлены новые PCI-идентификаторы устройств в следующие драйверы:

  • aacraid - Dell PERC2, 2/Si, 3/Si, 3/Di, Adaptec Advanced Raid Products, HP NetRAID-4M, IBM ServeRAID & ICP SCSI
  • be2iscsi - Emulex OneConnect Open-iSCSI для адаптеров BladeEngine 2 и 3
  • be2net - Emulex BladeEngine 2 и 3
  • hpsa - HP Smart Array Controller
  • lpfc - Emulex LightPulse Fibre Channel SCSI
  • megaraid_sas - Broadcom MegaRAID SAS
  • mlx4_core - Mellanox Gen2 and ConnectX-2
  • mpt3sas - LSI MPT Fusion SAS 3.0
  • mptsas - Fusion MPT SAS Host
  • qla2xxx - QLogic Fibre Channel HBA
  • qla4xxx - QLogic iSCSI HBA

Дополнительно для использования доступен репозиторий Synergy, в котором размещены пакеты, отличающиеся от Red Hat Enterprise Linux. В настоящее время в репозитории Synergy опубликованы дополнительные Python-библиотки, пакеты grpc, rdfind, xapps и утилита Warpinator, предназначенная для шифрованного обмена файлами между двумя компьютерами.

В заключение можно отметить релиз дистрибутива EuroLinux 8.10, подготовленного путём пересборки исходных текстов пакетов дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.10 и полностью бинарно совместимого с ним. Изменения сводятся к ребрендингу и удалению специфичных для RHEL пакетов, в остальном дистрибутив полностью аналогичен RHEL 8.10. Для загрузки подготовлены установочные образы, размером 15 ГБ (appstream) и 1 ГБ.

  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.4
  3. OpenNews: Проект AlmaLinux учредил комитет ALESCo, отвечающий за технические вопросы
  4. OpenNews: Обновление дистрибутивов AlmaLinux 8.9 и Rocky Linux 8.9
  5. OpenNews: AlmaLinux ввёл в строй репозитории с дополнительными пакетами
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61260-alma
Ключевые слова: alma, linux, rhel
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