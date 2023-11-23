The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление дистрибутивов AlmaLinux 8.9 и Rocky Linux 8.9

23.11.2023 10:23

Опубликованы новые версии дистрибутивов AlmaLinux 8.9 и Rocky Linux 8.9, синхронизированные c дистрибутивом Red Hat Enterprise Linux 8.9 и содержащие все предложенные в данном выпуске изменения. Выпуски 8.x продолжают сопровождаться параллельно с веткой 9.x и нацелены на создание свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS 8, поддержка которого была прекращена в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагалось изначально. Сборки Rocky Linux 8.9 подготовлены для архитектур x86-64 и aarch64, а AlmaLinux 8.9 для архитектур x86_64, ARM64, s390x и ppc64le.

Дистрибутивы бинарно совместимы с Red Hat Enterprise Linux и могут использоваться в качестве замены RHEL 8.9 и CentOS 8 Stream. Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux и AlmaLinux изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat. Дополнительно проектом AlmaLinux поддерживается репозиторий Synergy c пакетами для установки пользовательского окружения Pantheon из Elementary OS, а проектом Rocky Linux подготовлены репозитории plus c пакетом open-vm-tools, nfv c пакетами для виртуализации компонентов сетей, развиваемыми SIG-группой NFV (Network Functions Virtualization), RT с пакетами для работы в режиме реального времени, HighAvailability и ResilientStorage с пакетами для создания отказоустойчивых систем и хранилищ.

  1. Главная ссылка к новости (https://rockylinux.org/news/ro...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.9
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.3
  4. OpenNews: Опубликован репозиторий OpenELA для создания дистрибутивов, совместимых с RHEL
  5. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.3
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.3, развиваемого основателем CentOS
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60166-almalinux
Ключевые слова: almalinux, rocky, linux, rhel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Филипп Киркоров (?), 10:36, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В чём смысл клепать одинаковые форки RHEL некоммерческими организациями? Чем Альма отличается принципиально от Роки кроме обоев?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:37, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Альма бинарно не совместима с рхелом, а Роки совместим. Можешь выбирать.
     
     
  • 3.4, Филипп Киркоров (?), 10:42, 23/11/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:44, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это вы где такую ересь увидели?

    An Open Source, community owned and governed, forever-free enterprise Linux distribution, focused on long-term stability, providing a robust production-grade platform. AlmaLinux OS is binary compatible with RHEL®.

     
     
  • 4.7, Аноним (3), 10:48, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59439 читать до полного просветления.
     
     
  • 5.15, DeerFriend (?), 12:31, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это объясняет, почему они быстрее всех других клонов выпустили 9.3
     
     
  • 6.17, Аноним (3), 13:03, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это так.
     
  • 3.6, Аноним (5), 10:44, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это вы где такую ересь прочитали?!
    An Open Source, community owned and governed, forever-free enterprise Linux distribution, focused on long-term stability, providing a robust production-grade platform. AlmaLinux OS is binary compatible with RHEL®.
     
     
  • 4.8, Аноним (3), 10:49, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И тут отвечу мне вот прям не трудно https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59439
     
  • 3.10, пох. (?), 11:03, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    альма _говорит_ что не идеально совместима, а роки - врет что совместим.

    В принципе, тебе тоже никакая патология не мешает то же самое - говорить.

    На деле - сорта той же субстанции.

     
     
  • 4.11, Аноним (3), 11:06, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет можно копать дальше и понять что Роки от того самого нормального васяна, а Альма от донецкого васяна который ваще мутный и нелицензионнный. Вот тоже выбирать можно васяна по вкусу. Так что с одинаковостью сортов ты поспешил.
     
     
  • 5.12, Аноним (12), 11:22, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > от того самого нормального васяна

    Это тот, который сначала продал центось шапке с потрохами, а потом такой "как же это случилось-то?? запилю-ка я новую центось"
    Да он крыса, а не нормальный васян!

     
     
  • 6.14, Аноним (3), 12:15, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что это нормальное поведение. Жертвенность себе в убыток это паталогия. И опять же мы знаем что от него ждать.
     
  • 2.9, Анонин (?), 10:52, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы пытаться срубить бабосиков как шапка. Шапка зарабатывает, а им тоже хочется!
     

  • 1.2, Аноним (3), 10:36, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Расскажите про свои установки где вы крутить центоси до последнего дня поддержки 10-15 лет.
     
     
  • 2.16, Балмерсекс (?), 12:48, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На кую мы их крутили!
     
     
  • 3.18, Аноним (3), 13:04, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше историю про вмурованнный в стену сервер, который крутили.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру