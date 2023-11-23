Обновление дистрибутивов AlmaLinux 8.9 и Rocky Linux 8.9

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|1.1, Филипп Киркоров (?), 10:36, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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В чём смысл клепать одинаковые форки RHEL некоммерческими организациями? Чем Альма отличается принципиально от Роки кроме обоев?
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|2.3, Аноним (3), 10:37, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Альма бинарно не совместима с рхелом, а Роки совместим. Можешь выбирать.
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|3.5, Аноним (5), 10:44, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это вы где такую ересь увидели?
An Open Source, community owned and governed, forever-free enterprise Linux distribution, focused on long-term stability, providing a robust production-grade platform. AlmaLinux OS is binary compatible with RHEL®.
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|3.6, Аноним (5), 10:44, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это вы где такую ересь прочитали?!
An Open Source, community owned and governed, forever-free enterprise Linux distribution, focused on long-term stability, providing a robust production-grade platform. AlmaLinux OS is binary compatible with RHEL®.
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|3.10, пох. (?), 11:03, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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альма _говорит_ что не идеально совместима, а роки - врет что совместим.
В принципе, тебе тоже никакая патология не мешает то же самое - говорить.
На деле - сорта той же субстанции.
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|4.11, Аноним (3), 11:06, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет можно копать дальше и понять что Роки от того самого нормального васяна, а Альма от донецкого васяна который ваще мутный и нелицензионнный. Вот тоже выбирать можно васяна по вкусу. Так что с одинаковостью сортов ты поспешил.
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|5.12, Аноним (12), 11:22, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> от того самого нормального васяна
Это тот, который сначала продал центось шапке с потрохами, а потом такой "как же это случилось-то?? запилю-ка я новую центось"
Да он крыса, а не нормальный васян!
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|6.14, Аноним (3), 12:15, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если что это нормальное поведение. Жертвенность себе в убыток это паталогия. И опять же мы знаем что от него ждать.
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|2.9, Анонин (?), 10:52, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чтобы пытаться срубить бабосиков как шапка. Шапка зарабатывает, а им тоже хочется!
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|1.2, Аноним (3), 10:36, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Расскажите про свои установки где вы крутить центоси до последнего дня поддержки 10-15 лет.
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