Проект AlmaLinux учредил комитет ALESCo, отвечающий за технические вопросы

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|1.2, Качегар паровоза П36 (?), 22:41, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Живём в то время, когда итак первый коммит это CoC.md. А скоро и код писать некому будет, зато 100500 комитетов, групп и прочих бюрократических фишек понапридумывают.
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|2.3, Аноним (3), 22:58, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это в европке, уже сейчас огромная масса кода пишется не там. И это будет увеличиваться.
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|2.4, Аноним (4), 23:00, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну вам-то это никак не мешает писать код. Хотя нет, правильнее - не писать код вам мешает вовсе не комитет
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|3.6, Качегар паровоза П36 (?), 23:05, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я ещё в 2015 ушел из айти, из довольно злачного места по тогдашним меркам, чему безмерно рад. Сегодня наблюдаю за этим балаганом и благодарю судьбу за правильно принятое решение.
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|4.12, Аноним (3), 23:12, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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No offense, но все люди от которых слышно "ушел из айти" занимались там обслугой типа настройки почтовых клиентов у бухгалтерии.
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|6.20, Аноним (3), 23:34, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они мои знакомые. Успешный в отрасли человек уйдет только вверх. Такого что ты типа такой "фу тут coc на гитхабе, пойду вместо миллиона зарабатывать сотку в пятёрочку" я не видел, если честно)
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|3.7, Аноним (3), 23:06, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, а потом твой код дропнут, потому что ты паспортом и гендером не вышел. Ну или переименуют slave на gender-neutral-follower-excuse-me-so-much.
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|4.15, Аноним (4), 23:18, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не вышел паспортом или гендером? Форкай, благо тут вон от разрабов проходу нет. Прямо горят желанием помочь, вот только гендер мешает
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|5.16, Качегар паровоза П36 (?), 23:20, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> гендер мешает
Это когда ты надеваешь обтягивающие колготки, красишь губки, а члeн все равно выпирает? Так это к пcиxиaтpу, тaкиx к компам вообще допускать нельзя.
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|6.17, Аноним (4), 23:22, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это и есть причина вышеупомянутого ухода из айти в 2015? Занятная однако история
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|7.21, Аноним (3), 23:46, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю всё банальней - сократили челика, потому что установщиков астралинукса на армы так много не нужно. Но нужно ж громко заявить. Не сократили, а ушел. Не из эникейства, а из ойти. Уж сколько я таких уходителей наблюдал на собесах)
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|5.18, Аноним (18), 23:28, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Форкай
Тебе мало 100500 форков на каждый чих? Ей Богу, поистине, в нашем поколении дeбилoв меньше было.
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|1.11, Аноним (-), 23:09, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ALESCo (AlmaLinux Engineering Steering Committee), ... по аналогии с работой комитета FESCo в Fedora Linux
Не, ну раз у федоры есть, то и у подражателей тоже должен быть!
А то как-то не солидно, л̶о̶п̶у̶х̶и̶ пользователи и инвесторы не поймут.
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|2.23, Аноним (23), 23:58, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот я тоже не понимаю, если их главная цель подражать, то какие они собрались технические решения принимать?! В такой модели все тех решения ,как и раньше,будет принимать РХЕЛ, а у этих, в лучшем случае маркетологи :)
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|3.24, Аноним (-), 00:17, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот я тоже не понимаю, если их главная цель подражать, то какие они собрались технические решения принимать?!
Ну как же. Собирается комитет, не... целый КОМИТЕТ!
И обсуждает:
"Вот недавно шапка решила то-то и то-то.
В этом релизе будем тырить или в следующем?"
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|3.26, Афанасий (?), 00:28, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странно читать про методички от человека, который свою уже получил от обезьянки Жан-Пьер)
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|1.29, Аноним (29), 00:56, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой-то неинклюзивный комитет. Один только евангелист из этих. А где CoC-менеджер?
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