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Проект AlmaLinux учредил комитет ALESCo, отвечающий за технические вопросы

21.05.2024 22:21

Проект AlmaLinux, развивающий дистрибутив на основе Red Hat Enterprise Linux, пытающийся занять место классического CentOS, объявил о формировании инженерного управляющего комитета ALESCo (AlmaLinux Engineering Steering Committee), который будет принимать решения, связанные с технической частью разработки, по аналогии с работой комитета FESCo в Fedora Linux. Среди прочего, комитет будет рецензировать предложения по улучшению проекта, поступающие от представителей сообщества. Целью создания комитета названа координация технического развития дистрибутива для обеспечения надёжности, устойчивости и актуальности проекта.

В состав комитета вошли шесть инженеров, активно участвующих в разработке и использовании AlmaLinux:

  • Андрей Лукошко - архитектор AlmaLinux.
  • Ben Thomas - разработчик элементов инфраструктуры из Университетского колледжа Лондона.
  • Cody Robertson - технический директор компании Hawk Host.
  • Elkhan Mammadli - инженер по облачным технологиям из компании CloudLinux.
  • Jonathan Wright - евангелист AlmaLinux из компании CloudLinux.
  • Neal Gompa - главный консультант из компании Velocity Limitless.


  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.4
  3. OpenNews: AlmaLinux ввёл в строй репозитории с дополнительными пакетами
  4. OpenNews: Alma Linux столкнулся с нежеланием Red Hat принимать их исправление в CentOS Stream
  5. OpenNews: AlmaLinux отошёл от полного клонирования Red Hat Enterprise Linux
  6. OpenNews: Компания CloudLinux выпустит альтернативу CentOS 8 под именем AlmaLinux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61227-almalinux
Ключевые слова: almalinux
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:28, 21/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.2, Качегар паровоза П36 (?), 22:41, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Живём в то время, когда итак первый коммит это CoC.md. А скоро и код писать некому будет, зато 100500 комитетов, групп и прочих бюрократических фишек понапридумывают.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:58, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это в европке, уже сейчас огромная масса кода пишется не там. И это будет увеличиваться.
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:00, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну вам-то это никак не мешает писать код. Хотя нет, правильнее - не писать код вам мешает вовсе не комитет
     
     
  • 3.6, Качегар паровоза П36 (?), 23:05, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я ещё в 2015 ушел из айти, из довольно злачного места по тогдашним меркам, чему безмерно рад. Сегодня наблюдаю за этим балаганом и благодарю судьбу за правильно принятое решение.
     
     
  • 4.12, Аноним (3), 23:12, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    No offense, но все люди от которых слышно "ушел из айти" занимались там обслугой типа настройки почтовых клиентов у бухгалтерии.
     
     
  • 5.14, Качегар паровоза П36 (?), 23:17, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > но все люди от которых слышно

    Они в одной комнате с вами?

     
     
  • 6.20, Аноним (3), 23:34, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они мои знакомые. Успешный в отрасли человек уйдет только вверх. Такого что ты типа такой "фу тут coc на гитхабе, пойду вместо миллиона зарабатывать сотку в пятёрочку" я не видел, если честно)
     
  • 4.13, Аноним (4), 23:15, 21/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.7, Аноним (3), 23:06, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, а потом твой код дропнут, потому что ты паспортом и гендером не вышел. Ну или переименуют slave на gender-neutral-follower-excuse-me-so-much.
     
     
  • 4.15, Аноним (4), 23:18, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не вышел паспортом или гендером? Форкай, благо тут вон от разрабов проходу нет. Прямо горят желанием помочь, вот только гендер мешает
     
     
  • 5.16, Качегар паровоза П36 (?), 23:20, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > гендер мешает

    Это когда ты надеваешь обтягивающие колготки, красишь губки, а члeн все равно выпирает? Так это к пcиxиaтpу, тaкиx к компам вообще допускать нельзя.

     
     
  • 6.17, Аноним (4), 23:22, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и есть причина вышеупомянутого ухода из айти в 2015? Занятная однако история
     
     
  • 7.21, Аноним (3), 23:46, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю всё банальней - сократили челика, потому что установщиков астралинукса на армы так много не нужно. Но нужно ж громко заявить. Не сократили, а ушел. Не из эникейства, а из ойти. Уж сколько я таких уходителей наблюдал на собесах)
     
  • 5.18, Аноним (18), 23:28, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Форкай

    Тебе мало 100500 форков на каждый чих? Ей Богу, поистине, в нашем поколении дeбилoв меньше было.

     
     
  • 6.19, Аноним (19), 23:32, 21/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (14)

  • 1.11, Аноним (-), 23:09, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ALESCo (AlmaLinux Engineering Steering Committee), ... по аналогии с работой комитета FESCo в Fedora Linux

    Не, ну раз у федоры есть, то и у подражателей тоже должен быть!
    А то как-то не солидно, л̶о̶п̶у̶х̶и̶  пользователи и инвесторы не поймут.

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 23:58, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот я тоже не понимаю, если их главная цель подражать, то какие они собрались технические решения принимать?! В такой модели все тех решения ,как и раньше,будет принимать РХЕЛ, а у этих, в лучшем случае маркетологи :)
     
     
  • 3.24, Аноним (-), 00:17, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот я тоже не понимаю, если их главная цель подражать, то какие они собрались технические решения принимать?!

    Ну как же. Собирается комитет, не... целый КОМИТЕТ!
    И обсуждает:
    "Вот недавно шапка решила то-то и то-то.
    В этом релизе будем тырить или в следующем?"

     

  • 1.22, Avririon (ok), 23:52, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Проект опеннет учредил комитет вахтёрства.
     
     
  • 2.25, Sw00p aka Jerom (?), 00:20, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ага и получил методички от соловьева :)
     
     
  • 3.26, Афанасий (?), 00:28, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Странно читать про методички от человека, который свою уже получил от обезьянки Жан-Пьер)
     

  • 1.27, crypt (ok), 00:44, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    наконец-то я хоть узнал, кто за альмой стоит
     
     
  • 2.28, AleksK (ok), 00:56, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лукошко
     
     
  • 3.31, Аноним (-), 01:14, 22/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.29, Аноним (29), 00:56, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то неинклюзивный комитет. Один только евангелист из этих. А где CoC-менеджер?
     
  • 1.30, DeerFriend (?), 01:02, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем им архитектор, если они просто клон центос стрима?
     
  • 1.32, Аноним (-), 01:15, 22/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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