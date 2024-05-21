Проект AlmaLinux учредил комитет ALESCo, отвечающий за технические вопросы

Проект AlmaLinux, развивающий дистрибутив на основе Red Hat Enterprise Linux, пытающийся занять место классического CentOS, объявил о формировании инженерного управляющего комитета ALESCo (AlmaLinux Engineering Steering Committee), который будет принимать решения, связанные с технической частью разработки, по аналогии с работой комитета FESCo в Fedora Linux. Среди прочего, комитет будет рецензировать предложения по улучшению проекта, поступающие от представителей сообщества. Целью создания комитета названа координация технического развития дистрибутива для обеспечения надёжности, устойчивости и актуальности проекта.

В состав комитета вошли шесть инженеров, активно участвующих в разработке и использовании AlmaLinux: