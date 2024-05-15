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Выпуск дистрибутива Oracle Linux 9.4

15.05.2024 19:07

Компания Oracle опубликовала выпуск дистрибутива Oracle Linux 9.4, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 9.4 и полностью бинарно совместимого с ней. Для загрузки без ограничений предложены установочные iso-образы, размером 10 ГБ и 900 МБ, подготовленные для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux 9 открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Для загрузки также подготовлены отдельно поддерживаемые репозитории с наборами пакетов Application Stream и CodeReady Builder.

Помимо пакета с ядром из состава RHEL (на базе ядра 5.14) в Oracle Linux предложено собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel 7 Update 2, основанное на ядре Linux 5.15 и оптимизированное для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро Unbreakable Enterprise Kernel устанавливается по умолчанию, позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром RHEL и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Кроме дополнительного ядра по функциональности выпуски Oracle Linux 9.4 и RHEL 9.4 полностью идентичны (список изменений можно посмотреть в анонсе RHEL 9.4).

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива EuroLinux 9.4, совместимого с RHEL
  3. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.4
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.4, развиваемого основателем CentOS
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.4
  6. OpenNews: Rocky Linux, Oracle и SUSE создали совместный репозиторий для RHEL-совместимых дистрибутивов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61178-oracle
Ключевые слова: oracle, linux, rhel
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:10, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мой любимый дистрибутив.
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:21, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От вендора к вендору, от инициативы к инициативе и насколько разные команды.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:19, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И из всех только одна нормальная команда. С другой стороны это поле для естественного отбора. И чтобы лидер не расслаблялся и не почевал на лаврах.
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:23, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где Solaris 2025?
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 20:29, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати у сабжа нет даже поддержки S390. Так что всем владельцам странного железа остаётся только заносить в кассу шляпе.
     

  • 1.6, Аноним (10), 19:56, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Единственный нормальный дистр.
     
     
  • 2.8, Nv (?), 20:13, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Толстячите из за вашей тупизны технологии опаздывают по больше школ по отмывки , по больше.
     
     
  • 3.9, Аноним (10), 20:16, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Школьное обучение явно обошло тебя стороной.
    Так что давай мимо проходи.
     

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