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Выпуск дистрибутива EuroLinux 9.4, совместимого с RHEL

11.05.2024 05:21

Состоялся релиз дистрибутива EuroLinux 9.4, подготовленного путём пересборки исходных текстов пакетов дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.4 и полностью бинарно совместимого с ним. Изменения сводятся к ребрендингу и удалению специфичных для RHEL пакетов, в остальном дистрибутив полностью аналогичен RHEL 9.4. Ветка EuroLinux 9 будет поддерживаться до 30 июня 2032 года. Для загрузки подготовлены установочные образы, размером 10 ГБ (appstream) и 2 ГБ. Проектом предоставляются скрипты для миграции на EuroLinux 9.4 существующих установок на основе RHEL 7/8/9, AlmaLinux 8/9, CentOS 7/8, Oracle Linux 7/8/9, Rocky Linux 8/9 и CentOS 9 Stream.

Сборки EuroLinux распространяются как по платной подписке, так и бесплатно. Оба варианта идентичны, формируются одновременно, включают полный набор системных возможностей и позволяют получать обновления. Отличия платной подписки сводятся к предоставлению услуг технической поддержки, доступу к файлам errata и возможности использования дополнительных пакетов, включающих средства для балансировки нагрузки, обеспечения высокой доступности и создания надёжных хранилищ.

  1. Главная ссылка к новости (https://docs.euro-linux.com/re...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.4, развиваемого основателем CentOS
  3. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.4
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.4
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 9.3
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива EuroLinux 9.3, совместимого с RHEL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61148-eurolinux
Ключевые слова: eurolinux, rhel
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 06:04, 11/05/2024 [ответить]  
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    Все сводится к ребрендингу (замена логотипа red hat на европейский радужный флаг) :D
     
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