Выпуск дистрибутива EuroLinux 9.3, совместимого с RHEL

2.2 , нах. ( ? ), 23:22, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это, внезапно, принципиальная позиция - Rehat. Софт (если ты его где-то ухитрился скопировать) запретить тебе раздавать нельзя, потому что редхат его точно так же сп...ла. А точнее - использует в соответствии с лицензией GPL. А вот логотипы защищены авторскими правами и зарегистрированными торговыми марками. И не удалив их - очередной псевдоцентос выпускать нельзя, посодют. > Раз он из Европы, то почему не Suse тырить? потому что трупик suse никому и не нужен, во всяком случае настолько чтобы возиться. Тем более что шва...6ешплатная версия чуть отличающихся бинарников и так доступна в виде opensuse, а совместимость с точностью до байтика опять же с мертвым дистрибутивом никому не уперлась. 3.3 , Аноним ( 3 ), 23:57, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > потому что трупик suse никому и не нужен, во всяком случае настолько чтобы возиться По жизнеспособности SLES примерно соответствует RHEL. Сорта коп^Wкорполита с небогатыми (зато типа стабильными) репами.

Тем не менее, вокруг RHEL пляски происходят систематически.

3.5 , Анонин ( ? ), 00:09, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Посмотри сколько шапка пишет кода (в абсолютном и процентном соотношении) + сколько пишет материнская IBM. И сколько пишут паразиты вроде Евро, Альмы и других болгеносей.

Только боюсь по ним ты даже статистику не найдешь, настолько мизерный их вклад.

4.6 , Вирт ( ? ), 00:15, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но другие-то, кто делает свои сборки RedHat, насколько я знаю эти сборки не продают.

Ну кроме Oracle, но те всегда были настолько наглые, насколько возможно.

5.8 , нах. ( ? ), 00:32, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но другие-то, кто делает свои сборки RedHat, насколько я знаю эти сборки

> не продают. Ага, филантропы такие. Где-то взяли миллион и давай его направо-налево раздавать. Гога Куцый, который новая центось - аж целый фонд создал. Ну конечно ж для беспланой раздачи всем желающим.

Альма - гуляет на свои, у нее еще с прошлого раза есть. Угадай где взяла.

Эти ев...ропейцы тоже не совсем уж полные идиоты где чего взять, но им тоже потом отдавать придется. > Ну кроме Oracle, но те всегда были настолько наглые, насколько возможно. орацл, как раз, единственный из всей компании имеет что сам вернуть сообществу, а не только перепродать чужое. Да, тоже конечно из чистого альтруизма (нет).

4.7 , нах. ( ? ), 00:28, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Посмотри сколько шапка пишет кода вообще-то она все больше скупает готовые работающие проекты... вместе с прикованными к ним рабами.

Причем если эта галера замедляет ход - судьба гластера всем хорошо известна и понятна. Нет, рабов от скамьи никто и не подумал даже отковать, пошли на дно вместе с галерой. Тот код что приносит ей основные доходы - ты скорее всего даже и не видел. А дистрибутив - собран из готовых гнутых компонент, опакечен был изначально - любителями забесплатно или за номинальную оплату (это если ты не в курсе - то как возникла шапка вообще). Дальше в общем-то оставалась рутина. Ну а гом и системдрянь пусть обратно себе заберут. Вместе с вафляндом. Но они этого делать как раз не планируют. Очень удачно впарить получилось. Даром что главные идеологи того и другого теперь на другого платинового спонсора работают. > Только боюсь по ним ты даже статистику не найдешь, настолько мизерный их вклад. ну так и миллиардов ibm у них никогда не было.

Чтобы что-то вкладывать - это что-то надо сначала откуда-то взять. Например, отнять у л0хов (что редхат неплохо в свое время и провернула, но надолго конечно же не хватило) Удивительней то что иногда им даже удается что-то исправить и заставить редхат признать проблему.

