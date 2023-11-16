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Выпуск дистрибутива EuroLinux 9.3, совместимого с RHEL

16.11.2023 23:07

Состоялся релиз дистрибутива EuroLinux 9.3, подготовленного путём пересборки исходных текстов пакетов дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.3 и полностью бинарно совместимого с ним. Изменения сводятся к ребрендингу и удалению специфичных для RHEL пакетов, в остальном дистрибутив полностью аналогичен RHEL 9.3. Ветка EuroLinux 9 будет поддерживаться до 30 июня 2032 года. Для загрузки подготовлены установочные образы, размером 864 МБ (boot), 10 ГБ (appstream) и 2 ГБ. Проектом предоставляются скрипты для миграции на EuroLinux 9.3 существующих установок на основе RHEL 7/8/9, AlmaLinux 8/9, CentOS 7/8, Oracle Linux 7/8/9, Rocky Linux 8/9 и CentOS 9 Stream.

Сборки EuroLinux распространяются как по платной подписке, так и бесплатно. Оба варианта идентичны, формируются одновременно, включают полный набор системных возможностей и позволяют получать обновления. Отличия платной подписки сводятся к предоставлению услуг технической поддержки, доступу к файлам errata и возможности использования дополнительных пакетов, включающих средства для балансировки нагрузки, обеспечения высокой доступности и создания надёжных хранилищ.

  1. Главная ссылка к новости (https://en.euro-linux.com/blog...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.3
  3. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.3
  4. OpenNews: Опубликован репозиторий OpenELA для создания дистрибутивов, совместимых с RHEL
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива EuroLinux 9.2, совместимого с RHEL
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60127-eurolinux
Ключевые слова: eurolinux, rhel
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Вирт (?), 23:16, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это типа принципиальная позиция, стырим чужое, удалим логотипы и будем продавать?

    Раз он из Европы, то почему не Suse тырить?

     
     
  • 2.2, нах. (?), 23:22, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это, внезапно, принципиальная позиция - Rehat. Софт (если ты его где-то ухитрился скопировать) запретить тебе раздавать нельзя, потому что редхат его точно так же сп...ла. А точнее - использует в соответствии с лицензией GPL.

    А вот логотипы защищены авторскими правами и зарегистрированными торговыми марками. И не удалив их - очередной псевдоцентос выпускать нельзя, посодют.

    > Раз он из Европы, то почему не Suse тырить?

    потому что трупик suse никому и не нужен, во всяком случае настолько чтобы возиться. Тем более что шва...6ешплатная версия чуть отличающихся бинарников и так доступна в виде opensuse, а совместимость с точностью до байтика опять же с мертвым дистрибутивом никому не уперлась.

     
     
  • 3.3, Аноним (3), 23:57, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > потому что трупик suse никому и не нужен, во всяком случае настолько чтобы возиться

    По жизнеспособности SLES примерно соответствует RHEL. Сорта коп^Wкорполита с небогатыми (зато типа стабильными) репами.
    Тем не менее, вокруг RHEL пляски происходят систематически.

     
  • 3.5, Анонин (?), 00:09, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Посмотри сколько шапка пишет кода (в абсолютном и процентном соотношении) + сколько пишет материнская IBM. И сколько пишут паразиты вроде Евро, Альмы и других болгеносей.
    Только боюсь по ним ты даже статистику не найдешь, настолько мизерный их вклад.
     
     
  • 4.6, Вирт (?), 00:15, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но другие-то, кто делает свои сборки RedHat, насколько я знаю эти сборки не продают.
    Ну кроме Oracle, но те всегда были настолько наглые, насколько возможно.
     
     
  • 5.8, нах. (?), 00:32, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но другие-то, кто делает свои сборки RedHat, насколько я знаю эти сборки
    > не продают.

    Ага, филантропы такие. Где-то взяли миллион и давай его направо-налево раздавать.

    Гога Куцый, который новая центось - аж целый фонд создал. Ну конечно ж для беспланой раздачи всем желающим.
    Альма - гуляет на свои, у нее еще с прошлого раза есть. Угадай где взяла.
    Эти ев...ропейцы тоже не совсем уж полные идиоты где чего взять, но им тоже потом отдавать придется.

    > Ну кроме Oracle, но те всегда были настолько наглые, насколько возможно.

    орацл, как раз, единственный из всей компании имеет что сам вернуть сообществу, а не только перепродать чужое. Да, тоже конечно из чистого альтруизма (нет).


     
  • 4.7, нах. (?), 00:28, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Посмотри сколько шапка пишет кода

    вообще-то она все больше скупает готовые работающие проекты... вместе с прикованными к ним рабами.
    Причем если эта галера замедляет ход - судьба гластера всем хорошо известна и понятна. Нет, рабов от скамьи никто и не подумал даже отковать, пошли на дно вместе с галерой.

    Тот код что приносит ей основные доходы - ты скорее всего даже и не видел.

    А дистрибутив - собран из готовых гнутых компонент, опакечен был изначально - любителями забесплатно или за номинальную оплату (это если ты не в курсе - то как возникла шапка вообще). Дальше в общем-то оставалась рутина.

    Ну а гом и системдрянь пусть обратно себе заберут. Вместе с вафляндом. Но они этого делать как раз не планируют. Очень удачно впарить получилось.

    Даром что главные идеологи того и другого теперь на другого платинового спонсора работают.

    > Только боюсь по ним ты даже статистику не найдешь, настолько мизерный их вклад.

    ну так и миллиардов ibm у них никогда не было.
    Чтобы что-то вкладывать - это что-то надо сначала откуда-то взять. Например, отнять у л0хов (что редхат неплохо в свое время и провернула, но надолго конечно же не хватило)

    Удивительней то что иногда им даже удается что-то исправить и заставить редхат признать проблему.

     

  • 1.4, Аноним (3), 00:01, 17/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > включающих средства для балансировки нагрузки, обеспечения высокой доступности и создания надёжных хранилищ

    Haproxy, pacemaker и ceph?

     
     
  • 2.9, нах. (?), 00:33, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сказали ж - "надежных".

    хотя, разумеется, да.

     

  • 1.10, Аноним (10), 00:44, 17/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Непонятные поляки (узнал из списка языков), у которых на сайте линки в меню не открываются. В файерфоксе/дебиане.

    Зато поддержку продавать уже готовы.

    Погуглив выяснил что EuroLinux это совсем-совсем другая общественная организация. Еще и киберсквоттеры.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 01:34, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Непонятные поляки (узнал из списка языков), у которых на сайте линки в меню не открываются.

    непонятный школьник даже ссылки не смог открыть а туда же - критиковать, а поляки молодцы - делом занимаются.

     

  • 1.12, Аноним (12), 02:01, 17/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь фраза: "Я поставил евроокна",- заиграла новыми красками.
     
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