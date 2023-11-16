Выпуск дистрибутива EuroLinux 9.3, совместимого с RHEL

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|1.1, Вирт (?), 23:16, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это типа принципиальная позиция, стырим чужое, удалим логотипы и будем продавать?
Раз он из Европы, то почему не Suse тырить?
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|2.2, нах. (?), 23:22, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это, внезапно, принципиальная позиция - Rehat. Софт (если ты его где-то ухитрился скопировать) запретить тебе раздавать нельзя, потому что редхат его точно так же сп...ла. А точнее - использует в соответствии с лицензией GPL.
А вот логотипы защищены авторскими правами и зарегистрированными торговыми марками. И не удалив их - очередной псевдоцентос выпускать нельзя, посодют.
> Раз он из Европы, то почему не Suse тырить?
потому что трупик suse никому и не нужен, во всяком случае настолько чтобы возиться. Тем более что шва...6ешплатная версия чуть отличающихся бинарников и так доступна в виде opensuse, а совместимость с точностью до байтика опять же с мертвым дистрибутивом никому не уперлась.
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|3.3, Аноним (3), 23:57, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> потому что трупик suse никому и не нужен, во всяком случае настолько чтобы возиться
По жизнеспособности SLES примерно соответствует RHEL. Сорта коп^Wкорполита с небогатыми (зато типа стабильными) репами.
Тем не менее, вокруг RHEL пляски происходят систематически.
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|3.5, Анонин (?), 00:09, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмотри сколько шапка пишет кода (в абсолютном и процентном соотношении) + сколько пишет материнская IBM. И сколько пишут паразиты вроде Евро, Альмы и других болгеносей.
Только боюсь по ним ты даже статистику не найдешь, настолько мизерный их вклад.
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|4.6, Вирт (?), 00:15, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но другие-то, кто делает свои сборки RedHat, насколько я знаю эти сборки не продают.
Ну кроме Oracle, но те всегда были настолько наглые, насколько возможно.
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|5.8, нах. (?), 00:32, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но другие-то, кто делает свои сборки RedHat, насколько я знаю эти сборки
> не продают.
Ага, филантропы такие. Где-то взяли миллион и давай его направо-налево раздавать.
Гога Куцый, который новая центось - аж целый фонд создал. Ну конечно ж для беспланой раздачи всем желающим.
Альма - гуляет на свои, у нее еще с прошлого раза есть. Угадай где взяла.
Эти ев...ропейцы тоже не совсем уж полные идиоты где чего взять, но им тоже потом отдавать придется.
> Ну кроме Oracle, но те всегда были настолько наглые, насколько возможно.
орацл, как раз, единственный из всей компании имеет что сам вернуть сообществу, а не только перепродать чужое. Да, тоже конечно из чистого альтруизма (нет).
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|4.7, нах. (?), 00:28, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Посмотри сколько шапка пишет кода
вообще-то она все больше скупает готовые работающие проекты... вместе с прикованными к ним рабами.
Причем если эта галера замедляет ход - судьба гластера всем хорошо известна и понятна. Нет, рабов от скамьи никто и не подумал даже отковать, пошли на дно вместе с галерой.
Тот код что приносит ей основные доходы - ты скорее всего даже и не видел.
А дистрибутив - собран из готовых гнутых компонент, опакечен был изначально - любителями забесплатно или за номинальную оплату (это если ты не в курсе - то как возникла шапка вообще). Дальше в общем-то оставалась рутина.
Ну а гом и системдрянь пусть обратно себе заберут. Вместе с вафляндом. Но они этого делать как раз не планируют. Очень удачно впарить получилось.
Даром что главные идеологи того и другого теперь на другого платинового спонсора работают.
> Только боюсь по ним ты даже статистику не найдешь, настолько мизерный их вклад.
ну так и миллиардов ibm у них никогда не было.
Чтобы что-то вкладывать - это что-то надо сначала откуда-то взять. Например, отнять у л0хов (что редхат неплохо в свое время и провернула, но надолго конечно же не хватило)
Удивительней то что иногда им даже удается что-то исправить и заставить редхат признать проблему.
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|1.4, Аноним (3), 00:01, 17/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> включающих средства для балансировки нагрузки, обеспечения высокой доступности и создания надёжных хранилищ
Haproxy, pacemaker и ceph?
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|1.10, Аноним (10), 00:44, 17/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Непонятные поляки (узнал из списка языков), у которых на сайте линки в меню не открываются. В файерфоксе/дебиане.
Зато поддержку продавать уже готовы.
Погуглив выяснил что EuroLinux это совсем-совсем другая общественная организация. Еще и киберсквоттеры.
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|2.11, Аноним (11), 01:34, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Непонятные поляки (узнал из списка языков), у которых на сайте линки в меню не открываются.
непонятный школьник даже ссылки не смог открыть а туда же - критиковать, а поляки молодцы - делом занимаются.
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