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Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.3

13.11.2023 20:20

Доступен выпуск дистрибутива AlmaLinux 9.3, синхронизированный c новым выпуском Red Hat Enterprise Linux 9.3 и содержащий все предложенные данном выпуске изменения. Установочные образы подготовлены для архитектур x86_64, ARM64, ppc64le и s390x в форме загрузочного (940 МБ), минимального (1.8 ГБ) и полного образа (10 ГБ). Позднее будут сформированы Live-сборки с GNOME, KDE, MATE и Xfce, а также образы для плат Raspberry Pi, контейнеров и облачных платформ.

Дистрибутив по возможности бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 9.3 и CentOS 9 Stream. Изменения сводятся к ребрендингу, удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client, subscription-manager-migration*, kpatch*, kmod-redhat-*, rhc, spice* и virtio-win. Дополнительно для использования доступен репозиторий Synergy, в которых размещены пакеты, отличающиеся от Red Hat Enterprise Linux. В настоящее время в репозитории Synergy уже опубликованы пакеты c пользовательским окружением Pantheon, развиваемым проектом Elementary OS, и утилитой Warpinator, предназначенной для шифрованного обмена файлами между двумя компьютерами.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 прекращён в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Кроме AlmaLinux, в качестве альтернатив классическому CentOS также позиционируются Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.


  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/202...)
  2. OpenNews: AlmaLinux ввёл в строй репозитории с дополнительными пакетами
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.3
  4. OpenNews: AlmaLinux отошёл от полного клонирования Red Hat Enterprise Linux
  5. OpenNews: Опубликован репозиторий OpenELA для создания дистрибутивов, совместимых с RHEL
  6. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.2
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60107-almalinux
Ключевые слова: almalinux
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.2, Аноним (2), 20:38, 13/11/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    То есть к OpenELA они не присоединяются? Странно.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:52, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно и понятно Васянодистру такого не потянуть.
     

  • 1.5, Ra (??), 21:15, 13/11/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    На сервере очень приятная вещь.
     
  • 1.7, Аноним (7), 21:49, 13/11/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Елки, только сегодня минимальный образ под vm сервера на 9.2 настроил
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 22:01, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    btw на раздачах есть трофейный видеокурс от Sander van Vugt,  Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) RHEL 9
    для желающих
     

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