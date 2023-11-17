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Выпуск дистрибутива Oracle Linux 9.3

17.11.2023 20:41

Компания Oracle опубликовала выпуск дистрибутива Oracle Linux 9.3, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 9.3 и полностью бинарно совместимого с ней. Для загрузки без ограничений предложены установочные iso-образы, размером 10 ГБ и 900 МБ, подготовленные для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux 9 открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Для загрузки также подготовлены отдельно поддерживаемые репозитории с наборами пакетов Application Stream и CodeReady Builder.

Помимо пакета с ядром из состава RHEL (на базе ядра 5.14) в Oracle Linux предложено собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel 7 Update 2, основанное на ядре Linux 5.15 и оптимизированное для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро Unbreakable Enterprise Kernel устанавливается по умолчанию, позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром RHEL и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Кроме дополнительного ядра по функциональности выпуски Oracle Linux 9.3 и RHEL 9.3 полностью идентичны (список изменений можно посмотреть в анонсе RHEL 9.3).

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.3
  3. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.3
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива EuroLinux 9.3, совместимого с RHEL
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 8.8 и 9.2
  6. OpenNews: Опубликован репозиторий OpenELA для создания дистрибутивов, совместимых с RHEL
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60136-oracle
Ключевые слова: oracle, linux, rhel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:55, 17/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    > основанное на ядре Linux 5.15

    а вот и свежачок подъехал

     
  • 1.2, 6.6 конфетка (?), 20:56, 17/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Без сракложелеза разницы значит с Копейкоос нет.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:04, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На любом железе Оракл это мастхев.
     

  • 1.3, Аноним (4), 21:03, 17/11/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Нормальный.
     
  • 1.5, Смузихлёб (ok), 21:26, 17/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    > на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 9.3

    При существовании RHEL, существование данного дистрибутива требует серьёзного научного обоснования. ИМХО.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:37, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и оптимизированное для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle.

    Ну тебе же сказали. Пилят свой дистрибутив для своего ПО.

     
  • 2.7, Аноним (7), 21:38, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прочитай еще раз описание, а то существование твоего мнения требует серьезного научного обоснования. ИМХО.
     
     
  • 3.9, Аноним (6), 21:39, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот оно как раз таки и не требует.
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:24, 17/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Первая доза бесплатно.
     

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