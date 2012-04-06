Релиз Ubuntu 25.10

Опубликован дистрибутив Ubuntu 25.10 "Questing Quokka", который отнесён к промежуточным выпускам, обновления для которых формируются в течение 9 месяцев. Готовые установочные образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu, UbuntuKylin (редакция для Китая), Ubuntu Unity, Edubuntu и Ubuntu Cinnamon. Основные изменения: Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 49. Прекращена поддержка сеанса GNOME на базе X11 и оставлен только сеанс на базе Wayland, в котором для запуска X11-приложений применяется XWayland. Пакеты с компонентами X.org и альтернативными десктоп-окружениями, использующими X11, продолжают поставляться в репозитории.

В конфигуратор добавлен интерфейс для управления автозапуском приложений (Settings → Apps).

Параметры дробного масштабирования в GNOME оптимизированы для минимизации размытия.

Размер моноширинного шрифта, применяемого в эмуляторе терминала, уменьшен и теперь соответствует размеру шрифта, применяемого по умолчанию в интерфейсе пользователя.

Вместо просмотрщика изображений Eye of GNOME по умолчанию задействовано приложение Loupe, предоставляющее легковесный интерфейс и оптимизированное для быстрого просмотра изображений. Для декодирования изображений задействована библиотека glycin, использующая sandbox-изоляцию и написанная на Rust. Среди возможностей: плавный переход от одного изображения к другому, визуальные эффекты при масштабировании и повороте картинки, боковая панель со свойствами, кнопки для быстрого копирования и удаления, инструменты для редактирования (кадрирование, поворот, отражение).

Вместо эмулятора терминала GNOME Terminal задействовано приложение Ptyxis, предоставляющее дополнительные возможности для работы с контейнерами при помощи инструментариев Toolbox, Distrobox, Podman и JHBuild. Ptyxis также отличается расширенными настройками, обзорным режимом для наглядной навигации по открытым сеансам и очень высокой скоростью отрисовки за счёт задействования Vulkan и OpenGL.

В композитном сервере Mutter улучшена поддержка HDR и расширены функции управления цветом. Задействован механизм VRR (Variable Refresh Rate), позволяющий адаптивно менять частоту обновления монитора для обеспечения плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео.

Улучшена поддержка Wayland на системах с GPU NVIDIA.

В качестве минимально поддерживаемого варианта архитектуры RISC-V заявлен профиль RVA23 (RISC-V Application), в который включены расширения для векторных операций и гипервизоров. В настоящее время лишь ограниченное число плат RISC-V поддерживают векторные расширения профиля RVA23, а большинство доступных на рынке устройств соответствуют профилю RVA20.

Для систем на базе архитектуры RISC-V предоставлен полнофункциональный десктоп-сеанс, поддерживающий такие приложения, как Firefox и Thunderbird.

Стабилизирована поддержка полнодискового шифрования, не требующего ввода пароля разблокировки диска при загрузке, благодаря хранению информации для расшифровки ключей в TPM (Trusted Platform Module). Реализованы возможности для восстановления ключей, применяемых при полнодисковом шифровании на базе TPM.

Продолжена работа над системой вывода запросов полномочий, требующих у пользователя подтверждения доступа, например, при обращении из snap-пакетов к файлам в домашнем каталоге. Динамическое предоставление доступа организовано с использованием механизма AppArmor. Улучшена интеграция запроса полномочий с GNOME Shell.

В инсталлятор интегрирована поддержка Landscape, системы управления группой рабочих станций и серверов. Изменение позволит администраторам предприятий загружать файлы с настройками автоматической установки напрямую из платформы Landscape.

При выводе уведомления о наличии обновлений теперь предлагаются опции для открытия приложения Software Updater или установки предложенных обновлений. Если уведомление было пропущено в системном лотке появляется соответствующий индикатор, через который также можно инициировать установку обновлений.

Утилиты GNU Coreutils заменены в базовой поставке на инструментарий Rust Coreutils (uutils), а приложение sudo заменено на sudo-rs. Замена системных компонентов производится в рамках инициативы по повышению качества системного окружения через поставку программ, изначально разрабатываемых с оглядкой на безопасность, надёжность и корректность. Поставка утилит, написанных на языке Rust, даст возможность снизить риск появления ошибок при работе с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения и выход за границы буфера.

По умолчанию для синхронизации точного времени задействован проект Chrony. Ранее используемый сервис systemd-timesyncd решено заменить на Chrony из-за желания задействовать протокол NTS (Network Time Security) для криптографической защиты синхронизации времени. Chrony предоставляет независимую реализацию клиента и сервера NTP и применяется для синхронизации точного времени в Fedora, SUSE/openSUSE и RHEL.

Для формирования образов начального RAM-диска (initrd) вместо пакета initramfs-tools по умолчанию задействован инструментарий Dracut. Переход на Dracut позволит решить такие проблемы, как невозможность использования systemd в initrd, отсутствие поддержки NVMe over Fabric (NVM-oF), обилие кода на shell в initrd, сложность сопровождения из-за раздельной работы с initrd и корневой ФС.

Пакет intel-compute-runtime пересобран с флагом NEO_DISABLE_MITIGATIONS, отключающим защиту от атак класса Spectre. По оценке разработчиков наличие подобной защиты приводило к снижению производительности пакета примерно на 20%, при том, что в подобной защите на уровне пакета нет необходимости, так как для блокирования атак класса Spectre достаточно защиты на уровне ядра.

Задействована новая ветка пакетного менеджера APT 3 (3.1.6), в которой переработан интерфейс пользователя, активирован движок разрешения зависимостей Solver3, добавлена поддержка снапшотов, прекращено использования утилиты apt-key, добавлен крипто-бэкенд для библиотеки OpenSSL и реализована команда 'dist-clean'.

Ядро Linux обновлено до ветки 6.17. Объявлены устаревшими пакеты linux-modules-extra-* - все модули ядра теперь поставляются в пакетах linux-modules- - .

Обновлены версии пакетов, включая systemd 257.9, GCC 15.2, binutils 2.45, glibc 2.42, Python 3.13.7, LLVM 20, Ruby 3.3, Rust 1.85, Go 1.24, OpenJDK 25, PHP 8.4.11, .NET 10, Pipewire 1.4.5, BlueZ 5.83, Netplan 1.1.2, Firefox 142, LibreOffice 25.8, Qt 6.8.3, VLC 3.0.21, cloud-init 25.3, Django 5.2, Dovecot 2.4, libvirt 11.6.0, PostgreSQL 17, MySQL 8.4, QEMU 10.1, Samba 4.22, Valkey (форк Redis) 8.1.1, Mesa 25.2.3, OpenSSL 3.5.3, nginx 1.26.3, OpenLDAP 2.6.10, OpenSSH 10.0, GRUB 2.14-beta.

Вместо Ubuntu Report интегрирована новая система накопления и отправки телеметрии Ubuntu Insights, через которую реализован периодический сбор метрик. Система является опциональной и включается по желанию пользователя в мастере начальной настройки (GNOME Initial Setup).

Включён сервис nvidia-powerd, обеспечивающий поддержку механизма NVIDIA Dynamic Boost, позволяющего балансировать энергопотребление между CPU и GPU для повышения производительности.

На системах с проприетарными драйверами NVIDIA реализована корректная поддержка перехода в спящий режим.

Изменён состав редакции Ubuntu Server. Из набора пакетов ubuntu-server удалены утилиты screen, wget, byobu, cloud-guest-utils и dirmngr, которые доступны для установки из репозитория или в составе зависимостей (например, screen в числе зависимостей к ubuntu-release-upgrader, cloud-guest-utils - cloud-init, а dirmngr - gnupg и vanilla-gnome-desktop).

В authd, сервис для интеграции с облачными системами аутентификации, добавлена поддержка регистрации устройства с использованием EntraID. В состав включена утилита authctl для управления authd.

Добавлена полная поддержка интегрированных GPU Intel Core Ultra Xe3 и дискретных видеокарт Intel Arc Pro B50 и B60 "Battlemage".

В Kubuntu задействованы выпуски KDE Plasma 6.4, KDE Gear 25.08, Qt 6.8 и KDE Frameworks 6.17.0. В базовом окружении Kubuntu прекращена поставка сеанса KDE на основе X-сервера. Для использования сеанса на базе X-сервер в репозитории имеется пакет "plasma-session-x11".

В Lubuntu включён выпуск среды рабочего стола LXQt 2.2.

В Ubuntu Cinnamon предложена версия рабочего стола Cinnamon 6.4.12 (в прошлой версии был 6.4.8). Обновлена тема оформления Yaru-Cinnamon.

В Ubuntu Studio задействован рабочий стол KDE Plasma 6.4. Добавлен опциональный вариант оформления интерфейса в стиле macOS c нижней панелью и глобальным меню. В конфигуратор Ubuntu Studio Audio Configuraiton добавлены дополнительные настройки звука, многие настройки разрешено менять без получения root-доступа. Добавлен пакет JackTrip с графическим интерфейсом для передачи звука по сети. Обновлены версии Qtractor 1.5.8, Audacity 3.7.5, digiKam 8.7.0, Kdenlive 25.08.1, Krita 5.2.11 и GIMP 3.0.4.

В Xubuntu продолжает поставляться Xfce 4.20.



