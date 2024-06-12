Выпуск системного менеджера systemd 256 с утилитой run0 для замены sudo

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|2.2, нах. (?), 10:41, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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нет, просто ядро перестанет работать без системдряни. В общем и целом оно уже почти так.
Причем единственноверной версии системдряни, совместимой с именно этим ведром.
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|3.7, Аноним (7), 11:00, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чёт не заметил. Ни разу не ставил системд. Зато есть штук 5 компонентов системд, но тут без вариантов.
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|1.3, Аноним (3), 10:41, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Когда они пришли за SysVinit я молчал, когда они пришли за sudo уже нечего было сказать.
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|2.15, Аноним (7), 11:09, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Глупости, ни разу в жизни не использовал sudo. Это грязь, а не программа. Зато у меня есть kdesu.
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|4.63, Аноним (7), 12:33, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Если ты ни разу не использовал sudo, то что ты тут делаешь?
Как, что? Новость о системд и я использую много его компонентов. Даже не заметил часть про судо, пока не зашёл в комменты, абсолютно не интересно. Никто, кроме приученых убунтят с синдромом утёнка, не расстроится.
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|4.69, Аноним (3), 12:38, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он под рутом сидит. Это ненормальный, не обращай на него внимания.
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|5.73, Аноним (7), 12:41, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Он под рутом сидит. Это ненормальный, не обращай на него внимания.
Ещё больше глупостей и переход на личности.
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|6.91, Аноним (91), 13:18, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Глупости, [Я] ни разу в жизни не использовал sudo. [...] Зато у МЕНЯ есть kdesu.
^ Переход на личности началсся здесь.
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|4.79, Axel (??), 12:50, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Считаю sudo плохим тоном. Отключаю его в системе.
Не знаешь пароль рута, значит не нужно ничего изменять, для остальных есть su.
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|5.93, нах. (?), 13:20, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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для подкроватного сервера это безусловно здорово.
А что будем делать когда серверов станет пара сотен, а обслуживать их помимо тебя и твоей тульпы придется нанять еще пару человек? Сложим все "пароли рута" кучкой ? На монитор столько бумажек не приклеишь.
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|6.112, Sw00p aka Jerom (?), 14:11, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> придется нанять еще пару человек?
а как иначе? что там на уме эффективного манагера? Стоимость содержания одной лошади дороже чем десятка бурлаков.
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|6.122, Аноним (3), 14:36, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Один пароль на всех ты что. Безопасностью пусть занимается охранник серверов.
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|5.118, AlexYeCu_not_logged (?), 14:34, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Считаю sudo плохим тоном. Отключаю его в системе.
Не знаешь пароль рута, значит не нужно ничего изменять, для остальных есть su.
Не пробовал выяснить, какой на самом деле функционал у этой утилиты?
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|1.6, 12yoexpert (ok), 10:52, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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жесть. если в арче заменят sudo на _это_, я свалю обратно на gentoo, там openrc есть
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|3.31, 12yoexpert (ok), 11:32, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я прохладно отношусь к не очень популярным дистрам: если разработку прекратят, придётся переползать на что-то ещё, а мне лень.
Да и я уже не в школе и не в универе, чтобы 10 раз на неделе разные дистры пробовать
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|5.40, 12yoexpert (ok), 11:55, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не лень, у меня Ryzen 7950x на 16/32 ядропотока и достаточно оперативы, сама gentoo (ядро и остальной мир вплоть до DE) собирается за пару часов, ещё пара часов на тяжёлый софт типа браузера и IDE
и для нетбука тоже собираю на компе через distcc, а потом ccache помогает
комп в тихом корпусе на топовых кулерах от be quiet, поэтому при 100% нагрузке можно спокойно спать в той же комнате
один раз нужно потратить много времени на конфиг ядра, дальше всё легко
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|6.87, Аноним (87), 13:11, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты немного лукавишь. По зависимостям прилетят dev-lang/* и dev-qt/* и можно идти спать. Это при том, что tmp/portage в tmpfs. В 2010м десктоп с гном2 собирался на 2ГБ Athlon 2000 за часа 3-4, сейчас на xeon gold примерно такой-же десктоп соберется часов за 5.
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|7.90, 12yoexpert (ok), 13:18, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не знаю ничего о gentoo на тормозных xeon/athlon и gnome2 в 2010, описал про ryzen, qt и xfce, firefox и thunderbird
может, и приврал где-то за давностию лет (последний раз года полтора назад собирал), но порядок, тем не менее, тот же
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|2.126, FSA (??), 14:47, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> жесть. если в арче заменят sudo на _это_, я свалю обратно на gentoo, там openrc есть
А в чём проблема продолжать пользоваться sudo? Некоторые, вон, продолжают пользоваться ipconfig, а не ip и не жужжат.
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|1.8, Аноним (8), 11:01, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>утилита run0 для замены sudo
Для администраторов Ansible это особая радость :-)
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|1.9, ExeD (?), 11:01, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну а чего вы хотели любители сладкого хлебушка, когда без systemГ даже время не синхронизируется, но ведь жрут же, да ещё и нахваливают.
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|2.14, nebularia (ok), 11:09, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что? В systemd есть ntp клиент, если он тебя чем-то не устраивает ты можешь использовать какой-нибудь другой
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|1.16, Fracta1L (ok), 11:09, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Systemd это лучшее что случалось с Линуксом. Наконец-то смотанный синей изолентой зоопарк рухляди становится похожим на цельную систему.
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|3.41, Анонимм (??), 12:03, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И небось исходников даже нету?
Или есть?
Ну так форкни системмду, выкинь все что тебе не нравится и сделай свою freeMDу!
Но ведь это придется работать, а не языком трепать...
Значит задача не выполнимая(((
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|4.45, Аноним (45), 12:16, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Раз такой крутой перепиши движок для браузера. Хотябы css и html.
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|5.58, Анонимм (??), 12:27, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чел ты серьезно сравниваешь браузер и системд?
Это задачи, сложность которых отличается на порядок, а то и два.
Давай просто посчитаем кол-во строк.
Уже этого будет достаточно, чтобы оценить время "а за сколько часов я могу прочитать исходники")
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|6.76, Аноним (3), 12:46, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так у тебя же системд переписывается на раз два. Тем более тебя никто не просит переписывать браузер, а только движек на html и css.
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|7.86, Витюшка (?), 13:10, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не осилил кириллицу? Он писал про то чтобы выкинуть ненужное из systemd в своём мини-системд и оставить только нужное.
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|4.54, Страшно (-), 12:23, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну так форкни системмду
Чтобы форкнуть что либо, нужно знать что это такое, а мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое!
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|1.20, Аноним (20), 11:12, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Я надеялся что после версии 255 будет 0, как и положено сишным программам.
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|Часть нити удалена модератором
|1.47, Аноним (57), 12:19, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, наконец-то выкинем судо, чудно. Правда, я и так давно на sudo-rs перешёл, но run0 выглядит приятней.
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|2.92, arthi747 (ok), 13:20, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Додумались так назвать. Вот этот 0 ну вообще не в тему набирать на клаве.
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|1.60, Анонимм (??), 12:31, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опенсорс создавался для того, чтобы каждый мог подправить программу по свои нужны.
А теперь сообщество превратилось в сборище нытиков и сполежуев, которые "ой они добавиил сисетем мду в мой любимый диструбутив(((( плак-плак! форкать и поддерживать старую версия я конечно не буду!
буду ныть по форумам и проклинать корпоратов"
Печально это.
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|2.66, Аноним (55), 12:35, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То что каждый пользователь этого вашего компьютера будет обладать компетенцией что самому заниматься программированием и мейнтейнерить это бредни бородатого. Если здесь в логове экспертов всё только ноют, то обычный пользователь понятия не имеет о происходящем.
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|3.74, Аноним (74), 12:45, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А система для тех, кто с образованием. Принципиально была сделана так, что при наличии образования можешь сложить классное, удобное, почти "любое" решение.
Системда начала уводить от этого. Люди стали сожалеть о утере возможностей.
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|4.100, Анонимм (??), 13:35, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А система для тех, кто с образованием.
Разве? А мне казалось что систему для тех кто с образованием делали БЗДшники.
А ядро писал студент.
> Принципиально была сделана так, что при наличии образования можешь сложить классное, удобное, почти "любое" решение.
Принципиальные возможности в теории суперские, но пока даже нормальных решений, не то что классных не видно.
Монолитное монстроядро которое мадает при падении любого драйвера, который тянут в нутрь.
Про "удобное"... спасибо посмеялся, а потом заплакал)
> Системда начала уводить от этого.
Когда вместо зоопарка решений индустрия приходит к одному-двум стандартам, то это говорит о зрелости.
Конечно, не всем обитателям зоопарка это нравится, что тоже естественно.
> Люди стали сожалеть о утере возможностей.
Люди могут
а) пользоваться старыми версиями, бекпортить туда изменения
б) сделать форк по примеру девуана
возможности у них никто не отбирал, тк они только пользователи и в дистрибутивах мало какие решения принимают
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|5.114, Аноним (114), 14:22, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Разве? А мне казалось что систему для тех кто с образованием делали БЗДшники.
Какие БЗДшники?
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|3.75, нах. (?), 12:45, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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обычному пользуемому нахрен не нужны ваши 3.5% - он вполне счастлив своей 11й.
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|4.104, Анонимм (??), 13:41, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот например не обычный пользователь, на хлебюушек с маслом (и иногда икоркой) зарабатываю написаним приложений.
Но для работы испольуз макось, ибо манал я прдолинг с линуксом, мне работать надо.
И да, я вполне счастлив)
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|2.70, Аноним (74), 12:39, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Печально, что открытые дистры тоже начали внедрять вещь и двигаться в ту же сторону.
Но:
Чем делать jail break закрытой системы (как с Огрызками), гораздо лучше, если из изначально опенсорсного решения только настройками выпускают систему в jail. Когда вся кодовая база известна.
Может оно и не очень печально.
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|3.98, Аноним (114), 13:33, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Venom Linux
Впервые слышу.
>chimera Linux
Там реально какая-то жуткая химера с юзерлендом от фряхи если ничего не путаю.
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|1.64, Аноним (74), 12:35, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сверху наложат secure boot, ключи проприетарщика в защищённом покупном, вставном чипе и привет "как у взрослых" в Эппл: или пользуйся как есть, или стирай всё.
Бизнес приносит не только хорошее, но и плохое.
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|1.81, AKTEON (?), 13:03, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Привилегированный процесс запускается в изолированном контексте, который порождается процессом PID 1, а не процессом пользователя, т.е. не наследует свойства окружения пользователя.
О, можно переменные среды не выставлять. Удобно.
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|1.83, Аноним (83), 13:05, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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бл можите называть меня старпёром но вот нах они меняют интерфейсы программ и вот теперь добрались до core утилит нах менять судо на что то новойе старое не выполняет своих фукнций или что
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|2.95, Аноним (82), 13:27, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>они меняют интерфейсы программ и вот теперь добрались до
Они пилят вендерлок. Сначала как было? Новый, удобный инит, который можно ставить по желанию. Сейчас без него или его компонентов практически невозможно создать дистр. Я довольно долго изучал этот вопрос, так вот даже большинство дистров, которые позиционируют себя как systemd free(тот же devuan, gentoo, atix, antix) такими не являются. Они пошли на компромиссы, везде в той или иной мере присутствуют компоненты systemd. И по завершению дистростроителей, с каждой новой версией системд все глубже интегрируется в систему и с каждой версией приходится идти на большие компромиссы. Как пример компонент udev. Раньше в генту пилили его форк eudev, но потом отказались и вернулись к оригиналу. А какая ему альтернатива? Mdev?!
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|4.107, Аноним (82), 13:57, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>По-подробнее если можно.
А что подробнее, это слишком обширная тема, чтобы в нее углубляться и в двух словах не скажешь. Многие системные компоненты, без которых сложно обойтись не обходятся без компонентов systemd. Может не напрямую, но зависимости на зависимости требуют какую нибудь либу systemd, без которой зависимость нужного пакета не соберётся. И таких с каждый становится все больше.
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|5.116, Аноним (-), 14:25, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Многие системные компоненты, без которых сложно обойтись не обходятся без компонентов systemd.
> И таких с каждый становится все больше.
Так это только показывает что системД удобна (удобнее альтернатим, как минимум) и востребована у разработчиков.
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|3.103, Аноним (-), 13:38, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Они пилят вендерлок.
Для начала они пилят, в отличие от остальных.
А далее - они пилят то, что нужно им. Уверен, что разрабы systemd даже не знают, что какое-то изменение что-то сломает и создаст кучу проблем какому-то занюханому antix. А даже если бы узнали - им было бы абсолютно на это по, причем более чем справедливо.
Потому что тот кто делает, тот и решает. А тот, кто умеет только побираться, пусть страдает.
> systemd free(тот же devuan, gentoo, atix, antix)
Не нужно вводить людей в заблуждение, gentoo не systemd free, он универсальный - прекрасно работает с systemd, ну и неплохо без него.
А devuan, atix, antix - просто васянодистры, которые смогли обмануть недалеких юзеров, о чем собственно ты и написал ниже.
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|3.120, Афанасий (?), 14:35, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разработчики systemd, gnome и т.д. пилят то, что нужно организаци, в которой они работают, и лично им. Никто не запрещает вам писать своё #суперпуперклассноепо
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|1.101, Аноним (114), 13:36, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На сколько легче софт привязанный к системдэ отвязать от него? Тот же Гном, Фаерфокс и т.д.? Ведь портируют их под FreeBSD, illumos.
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