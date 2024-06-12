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Выпуск системного менеджера systemd 256 с утилитой run0 для замены sudo

12.06.2024 10:21

После полугода разработки представлен релиз системного менеджера systemd 256. Ключевые изменения: утилита run0 для замены sudo, утилита importctl для работы с дисковыми образами, возможность версионированного доступа к ресурсам, концепция капсул для запуска дополнительных сервисных менеджеров, режим перенаправления логов systemd-journald в произвольный сокет, поддержка протокола Varlink в systemd-networkd, systemd-machined, bootctl, systemd-creds и systemd-hostnamed, генератор юнитов "systemd-ssh-generator" и утилита "systemd-ssh-proxy".

Среди изменений в новом выпуске:

  • В состав включена утилита run0 для выполнения процессов под идентификаторами других пользователей, которая позиционируется как более безопасная замена программы sudo, реализованная в форме надстройки над командой systemd-run. В run0 вместо использования SUID осуществляется обращение к системному менеджеру с запросом запуска процесса, создания нового псевдотерминала (PTY) и пересылки данных между ним и текущим терминалом (TTY). Привилегированный процесс запускается в изолированном контексте, который порождается процессом PID 1, а не процессом пользователя, т.е. не наследует свойства окружения пользователя. Для авторизации и определения возможностей пользователя применяется Polkit. При работе с повышенными привилегиями в заголовок добавляется индикатор в виде красной точки, а оттенок фона в терминале меняется на красный.
  • Добавлена новая утилита командной строки importctl, предназначенная для загрузки, импорта и экспорта дисковых образов с использованием сервиса systemd-importd. В importctl реализованы команды pull-tar, pull-raw, import-tar, import-raw, import-fs, export-tar, export-raw, list-transfers и cancel-transfer, функциональность которых выделена в отдельную утилиту из программы machinectl.
  • Добавлен исполняемый файл systemd-vpick c реализацией протокола vpick, обеспечивающего версионированный доступ к ресурсам, таким как дисковые образы. Systemd-vpick позволяет загружать ресурсы из каталогов "*.v/", в которых может храниться несколько версий определённых файлов. Номер версии указывается в имени файлов, например, "mymachine_2.1.5.raw". Если при запросе явно не указывается номер версии, то автоматически будет использован файл с наиболее свежей версией. Поддержка версионированной загрузки ресурсов реализована в командах "systemd-nspawn --image=/--directory=", systemd-dissect и systemd-portabled, а также в настройках юнитов "RootDirectory=", "RootImage=", "ExtensionImages=" и "ExtensionDirectories=".
  • Реализована концепция капсул ("capsules"), позволяющих запускать дополнительные отдельные сервисные менеджеры для управления группой процессов, работающих под временными пользователями, создаваемыми динамически и удаляемыми после завершения работы сервисного менеджера. Капсулы позволяют обойтись без создания учётных записей пользователей для запуска групп сервисов, используют домашний каталог "/var/lib/capsules/<имя_капсулы>" и набор типовых сервисов. Для запуска капсулы достаточно выполнить команду "systemctl start capsule@<имя>.service". Для работы в контексте капсул в различные утилиты, такие как systemctl и systemd-run, добавлена опция "--capsule="/"-C".
  • В systemd-journald добавлена возможность перенаправления потока записей в сетевой или локальный сокет (AF_INET, AF_INET6, AF_UNIX, AF_VSOCK), указанный через параметр ForwardToSocket в journald.conf или через свойство 'journald.forward_to_socket'. Для ограничения отправляемых данных уровнем логгирования предложен параметр MaxLevelSocket. Для приёма логов может использоваться процесс systemd-journal-remote, в который добавлена поддержка сокетов AF_VSOCK и AF_UNIX.

    В systemd-vmspawn добавлена опция "--forward-journal" для перенаправления логов из виртуальной машины в хост-окружение, используя сокет AF_VSOCK. В systemd-journal-gatewayd добавлена возможность ограничения периодов времени, в которые будут приниматься логи. В утилиту journalctl добавлена опция "-T" ("--exclude-identifier") для игнорирования определённых идентификаторов syslog, а также опция "--list-namespaces" для показа списка доступных пространств имён.

  • Расширены возможности по интеграции с sshd. Добавлена поддержка использования при авторизации входящих соединений ключей, полученных через userdbctl. Добавлен новый генератор юнитов "systemd-ssh-generator", который при наличии исполняемого файла sshd позволяет настроить его активацию в привязке к различным сокетам (например, в контейнерах можно настроить вызов sshd при обращении к 22 порту через AF_VSOCK). Добавлен "systemd-ssh-proxy" - плагин к утилите ssh (включается через ProxyCommand/ProxyUseFdpass), позволяющий подключаться через сокеты AF_VSOCK и AF_UNIX (например, можно использовать ssh вместо sudo для организации доступа локальных пользователей к ресурсам).
  • В рамках инициативы по сокращению зависимостей у libsystemd реализована динамическая загрузка библиотек liblz4, libzstd, liblzma, libkmod и libgcrypt при помощи вызова dlopen() в ситуациях, когда их функции действительно необходимы.


  • Помимо каталога /etc, различные компоненты systemd теперь пытаются загрузить основной файл конфигурации из каталогов /usr/lib, /usr/local/lib и /run. Например, systemd-logind будет определять файл конфигурации в следующей последовательности: /etc/systemd/logind.conf, /run/systemd/logind.conf, /usr/local/lib/systemd/logind.conf и /usr/lib/systemd/logind.conf. В systemd-udevd аналогичным способом реализовано переопределние файла udev.conf.
  • Непривилегированным пользователям предоставлена возможность доступа к зашифрованным учётным данным сервисов. Для шифрования и расшифровки учётных данных для определённого пользователя в утилиту systemd-creds добавлены опции "--user" и "--uid".
  • Реализована возможности сборки systemd из исходных текстов при отключении всех устаревших возможностей в OpenSSL 3.0.
  • В системный менеджер добавлена настройка "ProtectSystem=", позволяющая управлять монтированием частей ФС в режиме только для чтения на уровне всей системы, а не только отдельных unit-ов. По умолчанию параметр ProtectSystem активирован для initrd для запрета записи в каталог /usr во время загрузки.
  • Для unit-ов предложены новые настройки "WantsMountsFor=" для определения монтирования раздела как необязательной зависимости и "MemoryZSwapWriteback=" для управления параметром memory.zswap.write, появившемся в ядре Linux 6.8. В unit-ах .mount и .swap разрешено использование настройке "What=" идентификаторов в стиле fstab, таких как "UUID=…" и "LABEL=…". В настройке "RestrictNetworkInterfaces=" разрешено использование альтернативных имён сетевых интерфейсов.
  • В юниты ".socket" с опцией "Accept=yes" добавлена настройка "MaxConnectionsPerSource=", позволяющая задать лимит на число одновременных соединений с одного IP-адреса или UID (для UNIX-сокетов).
  • В процесс "systemd-bsod", реализующий аналог "синего экрана смерти", добавлена опция "--tty" для выбора терминала, на котором будет показано полноэкранное уведомление в случае возникновения критических ошибок (LOG_EMERG).
  • В каталоге /dev обеспечено создание символических ссылок, сочетающих информацию на основе пути (by-path) и меток (by-{label,uuid}): "/dev/disk/by-path/<path>/by-<label|uuid|…>/<label|uuid|…>", что позволяет выделить одинаковые разделы на разных устройствах хранения (например, после клонирования содержимого диска на другое устройство). Для мультимедийных контроллеров systemd-udevd теперь создаёт символические ссылки "/dev/media/by-path/*" (например, "/dev/media/by-path/pci-0000:04:00.3-usb-0:1:1.0-media-controller").
  • Добавлен сервис systemd-udev-load-credentials.service для загрузки udev-правил из базы учётных записей (credential).
  • В процессах systemd-networkd и systemd-hostnamed реализован интерфейс Varlink. В systemd-hostnamed добавлена поддержка отдачи идентификаторов системы и загрузки через D-Bus, а также всех данных из файлов os-release и machine-info через D-Bus и Varlink. В systemd-networkd реализован экспорт свойств NamespaceId и NamespaceNSID через D-Bus и Varlink, а также перебор пиров LLDP, используя API на базе Varlink.
  • В systemd-networkd реализованы настройки IPv6RetransmissionTimeSec и UseRetransmissionTime для управлением временем повторной отправки NS-сообщений (Neighbor Solicitation), применяемых для определения соседних хостов IPv6. Добавлена поддержка получения ключей для VPN Wireguard из базы учётных записей (credential). В link-файлы добавлен параметр ReceivePacketSteeringCPUMask для организации привязки обработчиков входящих пакетов к определённым CPU.
  • В утилиту networkctl добавлены параметры 'mask' и 'unmask' для игнорирования файлов конфигурации (.network). Реализована команда 'networkctl edit --runtime' для редактирования временных файлов конфигурации в /run/systemd/network/.
  • В systemd-nspawn добавлена поддержка переноса в контейнер сетевых интерфейсов для Wi-Fi-устройств.
  • В systemd-resolved добавлена поддержка расширенных кодов ошибок DNS (Extended DNS Errors, RFC 8914), а также DNS-записей SVCB, NAPTR и HTTPS (RFC 9460, RFC 2915). Добавлена поддержка команды "systemctl reload systemd-resolved" для перезагрузки конфигурации systemd-resolved без перезапуска сервиса.
  • Добавлен режим 'systemctl edit --stdin', позволяющий создавать и изменять unit-файлы на основе содержимого, передаваемого через стандартный входной поток (например, для создания unit-ов из скриптов).
  • Добавлена команда 'systemd-analyze architectures' для вывода списка известных архитектур CPU.
  • Добавлена команда 'systemd-tmpfiles --purge' для удаления всех временных файлов и каталогов, созданных через настройки в tmpfiles.d, а также команда "systemd-tmpfiles --dry-run" для отображения журнала действий без их фактического выполнения. В portablectl добавлена опций "--clean" для очистки всех данных, связанных переносимыми сервисами (кэш, логи, состояние, runtime-данные и fdstore), после их отключения.
  • В hostnamectl, resolvectl и loginctl добавлена опция '-j' для вывода в формате JSON.
  • В утилите systemd-dissect реализована опция "--make-archive" для создания архивного файла (например, tar.gz) из дискового образа.
  • Расширены возможности по запуску виртуальных машин. В утилиту systemd-vmspawn, предназначенную для запуска виртуальных машин, добавлены опции: "--firmware" для настройки прошивки, "--tpm" для включения программной реализации TPM, "--linux" для указания загружаемого ядра, "--initrd" для указания образа initrd, "-D" для задания корневого каталога, "--private-users" для включения пространства имён для пользователей, "--bind=" и "--bind-ro" для проброса частей ФС их хост-окружения в гостевую систему, "--extra-drive" для подключения дополнительных устройств хранения, "-n/--network-tap/--network-user-mode" для настройки сети, "--console/--background" для выбора метода взаимодействия с VM, "--pass-ssh-key/--ssh-key-type" для размещения SSH-ключей в VM. В команде "machinectl start" помимо возможности пуска контейнеров через systemd-nspawn добавлена поддержка запуска виртуальных машин через systemd-vmspawn.
  • В systemd-homed реализована возможность разблокировки домашнего каталога пользователя после его входа через SSH. В утилиту homectl добавлен режим "--offline", позволяющий изменять свойства учётной записи без разблокировки домашнего каталога.
  • Переработаны компоненты для обработки дисковых квот в ФС XFS и EXT4, что позволило реализовать возможность включения квот во время работы, а не только на стадии загрузки.
  • В файл конфигурации sleep.conf добавлен параметр MemorySleepMode для настройки спящего режима.
  • В утилиту varlinkctl добавлена поддержка нового транспорта "ssh:", который можно использовать с OpenSSH 9.4 и более новыми выпусками.
  • Время хранения core-дампов увеличено с 3 дней до 2 недель.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Леннарт Поттеринг представил run0, замену sudo, интегрированную в systemd
  3. OpenNews: Инициатива по сокращению зависимостей у libsystemd
  4. OpenNews: GNOME OS переходит на организацию атомарных обновлений при помощи systemd-sysupdate
  5. OpenNews: Проект postmarketOS представил сборки на базе systemd
  6. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 255
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61234-systemd
Ключевые слова: systemd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (84) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Erley (ok), 10:32, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    В 512-й версии они заменят ядро :-)
     
     
  • 2.2, нах. (?), 10:41, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    нет, просто ядро перестанет работать без системдряни. В общем и целом оно уже почти так.

    Причем единственноверной версии системдряни, совместимой с именно этим ведром.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:00, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чёт не заметил. Ни разу не ставил системд. Зато есть штук 5 компонентов системд, но тут без вариантов.
     
  • 3.39, Аноним (39), 11:54, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В общем и целом оно уже почти так

    [citation needed]

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:41, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Когда они пришли за SysVinit я молчал, когда они пришли за sudo уже нечего было сказать.
     
     
  • 2.15, Аноним (7), 11:09, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Глупости, ни разу в жизни не использовал sudo. Это грязь, а не программа. Зато у меня есть kdesu.
     
     
  • 3.55, Аноним (55), 12:24, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если ты ни разу не использовал sudo, то что ты тут делаешь?
     
     
  • 4.63, Аноним (7), 12:33, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Если ты ни разу не использовал sudo, то что ты тут делаешь?

    Как, что? Новость о системд и я использую много его компонентов. Даже не заметил часть про судо, пока не зашёл в комменты, абсолютно не интересно. Никто, кроме приученых убунтят с синдромом утёнка, не расстроится.

     
  • 4.69, Аноним (3), 12:38, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он под рутом сидит. Это ненормальный, не обращай на него внимания.
     
     
  • 5.73, Аноним (7), 12:41, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он под рутом сидит. Это ненормальный, не обращай на него внимания.

    Ещё больше глупостей и переход на личности.

     
     
  • 6.91, Аноним (91), 13:18, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Глупости, [Я] ни разу в жизни не использовал sudo. [...] Зато у МЕНЯ есть kdesu.

    ^ Переход на личности началсся здесь.

     
  • 4.79, Axel (??), 12:50, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Считаю sudo плохим тоном. Отключаю его в системе.
    Не знаешь пароль рута, значит не нужно ничего изменять, для остальных есть su.
     
     
  • 5.93, нах. (?), 13:20, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    для подкроватного сервера это безусловно здорово.

    А что будем делать когда серверов станет пара сотен, а обслуживать их помимо тебя и твоей тульпы придется нанять еще пару человек? Сложим все "пароли рута" кучкой ? На монитор столько бумажек не приклеишь.

     
     
  • 6.112, Sw00p aka Jerom (?), 14:11, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > придется нанять еще пару человек?

    а как иначе? что там на уме эффективного манагера? Стоимость содержания одной лошади дороже чем десятка бурлаков.

     
  • 6.122, Аноним (3), 14:36, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один пароль на всех ты что.  Безопасностью пусть занимается охранник серверов.  
     
  • 5.118, AlexYeCu_not_logged (?), 14:34, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Считаю sudo плохим тоном. Отключаю его в системе.

    Не знаешь пароль рута, значит не нужно ничего изменять, для остальных есть su.

    Не пробовал выяснить, какой на самом деле функционал у этой утилиты?

     
  • 4.108, Аноним (108), 14:06, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он и я тут делаем потому, что умеем залогиниться как root.
     
  • 2.94, tcpip (??), 13:26, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    systemd хорош, НО run0 - лишнее, конечно!
     

  • 1.6, 12yoexpert (ok), 10:52, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    жесть. если в арче заменят sudo на _это_, я свалю обратно на gentoo, там openrc есть
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:04, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Добро пожаловать домой!))
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:04, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На artix лучше сразу переползай, раз arch-base нравится.
     
     
  • 3.31, 12yoexpert (ok), 11:32, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я прохладно отношусь к не очень популярным дистрам: если разработку прекратят, придётся переползать на что-то ещё, а мне лень.

    Да и я уже не в школе и не в универе, чтобы 10 раз на неделе разные дистры пробовать

     
     
  • 4.38, Аноним (11), 11:45, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Генту собирать не лень?
     
     
  • 5.40, 12yoexpert (ok), 11:55, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не лень, у меня Ryzen 7950x на 16/32 ядропотока и достаточно оперативы, сама gentoo (ядро и остальной мир вплоть до DE) собирается за пару часов, ещё пара часов на тяжёлый софт типа браузера и IDE

    и для нетбука тоже собираю на компе через distcc, а потом ccache помогает

    комп в тихом корпусе на топовых кулерах от be quiet, поэтому при 100% нагрузке можно спокойно спать в той же комнате

    один раз нужно потратить много времени на конфиг ядра, дальше всё легко

     
     
  • 6.87, Аноним (87), 13:11, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты немного лукавишь. По зависимостям прилетят dev-lang/* и dev-qt/* и можно идти спать. Это при том, что tmp/portage в tmpfs. В 2010м десктоп с гном2 собирался на 2ГБ Athlon 2000 за часа 3-4, сейчас на xeon gold  примерно такой-же десктоп соберется часов за 5.
     
     
  • 7.90, 12yoexpert (ok), 13:18, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не знаю ничего о gentoo на тормозных xeon/athlon и gnome2 в 2010, описал про ryzen, qt и xfce, firefox и thunderbird

    может, и приврал где-то за давностию лет (последний раз года полтора назад собирал), но порядок, тем не менее, тот же

     
     
  • 8.121, Аноним (87), 14:36, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О да, у теб жея ryzen на десктопике Тут мои полномочия это все ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.111, Аноним (108), 14:10, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто-то обязывает её собирать каждый день?
     
  • 2.119, 12yoexpert (ok), 14:34, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UPD, ну всё, systemd в арчике засрал вывод df, как в убунте. уже сваливаю
     
     
  • 3.124, Аноним (3), 14:38, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фу, слабак, в школе пацаны когда узнают, побьют.
     
  • 2.126, FSA (??), 14:47, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > жесть. если в арче заменят sudo на _это_, я свалю обратно на gentoo, там openrc есть

    А в чём проблема продолжать пользоваться sudo? Некоторые, вон, продолжают пользоваться ipconfig, а не ip и не жужжат.

     

  • 1.8, Аноним (8), 11:01, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >утилита run0 для замены sudo

    Для администраторов Ansible это особая радость :-)

     
     
  • 2.26, JackONeill (?), 11:25, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ансибл надо администрировать? Дожили.
     
     
  • 3.89, Аноним (87), 13:12, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Согласен. Ужас. Он же как ИИ - самообучаем.
     
  • 2.65, Алексей (??), 12:35, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будто через 3 минуты не добавят ее поддержку
     

  • 1.9, ExeD (?), 11:01, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну а чего вы хотели любители сладкого хлебушка, когда без systemГ даже время не синхронизируется, но ведь жрут же, да ещё и нахваливают.
     
     
  • 2.14, nebularia (ok), 11:09, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что? В systemd есть ntp клиент, если он тебя чем-то не устраивает ты можешь использовать какой-нибудь другой
     
     
  • 3.22, exeD (-), 11:15, 12/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.25, Bottle (?), 11:22, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это опенсорс, не хочешь? Сделай сам! Не можешь? Поплачь!
     

  • 1.16, Fracta1L (ok), 11:09, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Systemd это лучшее что случалось с Линуксом. Наконец-то смотанный синей изолентой зоопарк рухляди становится похожим на цельную систему.
     
     
  • 2.24, Расово верная изолента (?), 11:18, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Теперь эта синяя изолента от одного производителя.

    Disclaimer of Warranty of Fitness for a Particular Purpose.

     
     
  • 3.41, Анонимм (??), 12:03, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И небось исходников даже нету?
    Или есть?

    Ну так форкни системмду, выкинь все что тебе не нравится и сделай свою freeMDу!
    Но ведь это придется работать, а не языком трепать...
    Значит задача не выполнимая(((

     
     
  • 4.45, Аноним (45), 12:16, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раз такой крутой перепиши движок для браузера. Хотябы css и html.
     
     
  • 5.58, Анонимм (??), 12:27, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел ты серьезно сравниваешь браузер и системд?
    Это задачи, сложность которых отличается на порядок, а то и два.

    Давай просто посчитаем кол-во строк.
    Уже этого будет достаточно, чтобы оценить время "а за сколько часов я могу прочитать исходники")

     
     
  • 6.76, Аноним (3), 12:46, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у тебя же системд переписывается на раз два. Тем более тебя никто не просит переписывать браузер, а только движек на html и css.
     
     
  • 7.86, Витюшка (?), 13:10, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не осилил кириллицу? Он писал про то чтобы выкинуть ненужное из systemd в своём мини-системд и оставить только нужное.
     
     
  • 8.125, Аноним (3), 14:40, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так тебе и пишут эти так же просто как выкинуть все лишнее из браузера и сдела... текст свёрнут, показать
     
  • 4.54, Страшно (-), 12:23, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так форкни системмду

    Чтобы форкнуть что либо, нужно знать что это такое, а мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое!

     

  • 1.20, Аноним (20), 11:12, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Я надеялся что после версии 255 будет 0, как и положено сишным программам.
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.53, Анонимм (??), 12:23, 12/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.57, Аноним (57), 12:26, 12/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.32, pic (?), 11:32, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    systemd включат в состав ядра 7.0
     
     
  • 2.34, Минонаноним (?), 11:33, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ядро в системд.
     

  • 1.47, Аноним (57), 12:19, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, наконец-то выкинем судо, чудно. Правда, я и так давно на sudo-rs перешёл, но run0 выглядит приятней.
     
  • 1.59, Аноним (55), 12:31, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это мне теперь вместе sudo надо будет учит какой-то run0?
     
     
  • 2.92, arthi747 (ok), 13:20, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Додумались так назвать. Вот этот 0 ну вообще не в тему набирать на клаве.
     

  • 1.60, Анонимм (??), 12:31, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опенсорс создавался для того, чтобы каждый мог подправить программу по свои нужны.
    А теперь сообщество превратилось в сборище нытиков и сполежуев, которые "ой они добавиил сисетем мду в мой любимый диструбутив(((( плак-плак! форкать и поддерживать старую версия я конечно не буду!
    буду ныть по форумам и проклинать корпоратов"

    Печально это.

     
     
  • 2.66, Аноним (55), 12:35, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То что каждый пользователь этого вашего компьютера будет обладать компетенцией что самому заниматься программированием и мейнтейнерить это бредни бородатого. Если здесь в логове экспертов всё только ноют, то обычный пользователь понятия не имеет о происходящем.
     
     
  • 3.74, Аноним (74), 12:45, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А система для тех, кто с образованием. Принципиально была сделана так, что при наличии образования можешь сложить классное, удобное, почти "любое" решение.

    Системда начала уводить от этого. Люди стали сожалеть о утере возможностей.

     
     
  • 4.100, Анонимм (??), 13:35, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А система для тех, кто с образованием.

    Разве? А мне казалось что систему для тех кто с образованием делали БЗДшники.
    А ядро писал студент.

    > Принципиально была сделана так, что при наличии образования можешь сложить классное, удобное, почти "любое" решение.

    Принципиальные возможности в теории суперские, но пока даже нормальных решений, не то что классных не видно.
    Монолитное монстроядро которое мадает при падении любого драйвера, который тянут в нутрь.
    Про "удобное"... спасибо посмеялся, а потом заплакал)

    > Системда начала уводить от этого.

    Когда вместо зоопарка решений индустрия приходит к одному-двум стандартам, то это говорит о зрелости.
    Конечно, не всем обитателям зоопарка это нравится, что тоже естественно.

    > Люди стали сожалеть о утере возможностей.

    Люди могут
    а) пользоваться старыми версиями, бекпортить туда изменения
    б) сделать форк по примеру девуана
    возможности у них никто не отбирал, тк они только пользователи и в дистрибутивах мало какие решения принимают

     
     
  • 5.114, Аноним (114), 14:22, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Разве? А мне казалось что систему для тех кто с образованием делали БЗДшники.

    Какие БЗДшники?

     
  • 3.75, нах. (?), 12:45, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обычному пользуемому нахрен не нужны ваши 3.5% - он вполне счастлив своей 11й.

     
     
  • 4.104, Анонимм (??), 13:41, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот например не обычный пользователь, на хлебюушек с маслом (и иногда икоркой) зарабатываю написаним приложений.
    Но для работы испольуз макось, ибо манал я прдолинг с линуксом, мне работать надо.
    И да, я вполне счастлив)
     
  • 2.70, Аноним (74), 12:39, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Печально, что открытые дистры тоже начали внедрять вещь и двигаться в ту же сторону.

    Но:

    Чем делать jail break закрытой системы (как с Огрызками), гораздо лучше, если из изначально опенсорсного решения только настройками выпускают систему в jail. Когда вся кодовая база известна.

    Может оно и не очень печально.

     

  • 1.61, Аноним (55), 12:32, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой самый популярный дистрибутив   systemd-free? Devuan?
     
     
  • 2.68, Аноним (68), 12:37, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Venom Linux , chimera Linux та что с APK пакетами
     
     
  • 3.98, Аноним (114), 13:33, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Venom Linux

    Впервые слышу.
    >chimera Linux

    Там реально какая-то жуткая химера с юзерлендом от фряхи если ничего не путаю.

     
  • 2.84, Аноним (84), 13:07, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Android и ChromeOS
     
  • 2.110, 12yoexpert (ok), 14:10, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gentoo, devuan

    на funtoo ещё можно посмотреть, пилит создатель gentoo

     
     
  • 3.115, Аноним (114), 14:23, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >gentoo

    Жаль времени.
    >devuan

    Мой фаворит.

     
     
  • 4.117, 12yoexpert (ok), 14:31, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жаль времени.

    https://github.com/oddlama/gentoo-install

     

  • 1.64, Аноним (74), 12:35, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сверху наложат secure boot, ключи проприетарщика в защищённом покупном, вставном чипе и привет "как у взрослых" в Эппл: или пользуйся как есть, или стирай всё.

    Бизнес приносит не только хорошее, но и плохое.

     
  • 1.81, AKTEON (?), 13:03, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Привилегированный процесс запускается в изолированном контексте, который порождается процессом PID 1, а не процессом пользователя, т.е. не наследует свойства окружения пользователя.

    О, можно переменные среды не выставлять. Удобно.

     
     
  • 2.88, Tron is Whistling (?), 13:11, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Любители докеров будут класть кирпичи от такой невозможности.
     

  • 1.82, Аноним (82), 13:05, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Gnu/Linux => SystemD/Gnu/Linux => SystemD/Linux => Systemd
     
  • 1.83, Аноним (83), 13:05, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    бл можите называть меня старпёром но вот нах они меняют интерфейсы программ и вот теперь добрались до core утилит нах менять судо на что то новойе старое не выполняет своих фукнций или что
     
     
  • 2.95, Аноним (82), 13:27, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >они меняют интерфейсы программ и вот теперь добрались до

    Они пилят вендерлок. Сначала как было? Новый, удобный инит, который можно ставить по желанию. Сейчас без него или его компонентов практически невозможно создать дистр. Я довольно долго изучал этот вопрос, так вот даже большинство дистров, которые позиционируют себя как systemd free(тот же devuan, gentoo, atix, antix) такими не являются. Они пошли на компромиссы, везде в той или иной мере присутствуют  компоненты systemd. И по завершению дистростроителей, с каждой новой версией системд все глубже интегрируется в систему и с каждой версией приходится идти на большие компромиссы. Как пример компонент udev. Раньше в генту пилили его форк eudev, но потом отказались и вернулись к оригиналу. А какая ему альтернатива? Mdev?!

     
     
  • 3.97, Аноним (114), 13:32, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-подробнее если можно.
     
     
  • 4.107, Аноним (82), 13:57, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >По-подробнее если можно.

    А что подробнее, это слишком обширная тема, чтобы в нее углубляться и в двух словах не скажешь. Многие системные компоненты, без которых сложно обойтись не обходятся без компонентов systemd. Может не напрямую, но зависимости на зависимости требуют какую нибудь либу systemd, без которой зависимость нужного пакета не соберётся. И таких с каждый становится все больше.

     
     
  • 5.116, Аноним (-), 14:25, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Многие системные компоненты, без которых сложно обойтись не обходятся без компонентов systemd.
    > И таких с каждый становится все больше.

    Так это только показывает что системД удобна (удобнее альтернатим, как минимум) и востребована у разработчиков.

     
  • 3.103, Аноним (-), 13:38, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они пилят вендерлок.

    Для начала они пилят, в отличие от остальных.
    А далее - они пилят то, что нужно им. Уверен, что разрабы systemd даже не знают, что какое-то изменение что-то сломает и создаст кучу проблем какому-то занюханому antix. А даже если бы узнали - им было бы абсолютно на это по, причем более чем справедливо.
    Потому что тот кто делает, тот и решает. А тот, кто умеет только побираться, пусть страдает.

    > systemd free(тот же devuan, gentoo, atix, antix)

    Не нужно вводить людей в заблуждение, gentoo не systemd free, он универсальный - прекрасно работает с systemd, ну и неплохо без него.
    А devuan, atix, antix - просто васянодистры, которые смогли обмануть недалеких юзеров, о чем собственно ты и написал ниже.

     
  • 3.120, Афанасий (?), 14:35, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчики systemd, gnome и т.д. пилят то, что нужно организаци, в которой они работают, и лично им. Никто не запрещает вам писать своё #суперпуперклассноепо
     

  • 1.101, Аноним (114), 13:36, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На сколько легче софт привязанный к системдэ отвязать от него? Тот же Гном, Фаерфокс и т.д.? Ведь портируют их под FreeBSD, illumos.
     
     
  • 2.113, Аноним (108), 14:16, 12/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.123, Афанасий (?), 14:36, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ноль целых пять сотых....
     

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