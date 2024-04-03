Инициатива по сокращению зависимостей у libsystemd

|
|
|
|2.18, iPony129412 (?), 13:38, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Что касается связывания c libsystemd большого числа приложений, то Ленарт порекомендовал разработчикам приложений не пытаться загружать libsystemd ради одной функции, а реализовать обработчик протокола на уровне приложения
Но не хотят.
Проще в тупую включить и всё.
А виноват Ленарт.
|
|2.19, Аноним (-), 13:39, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Коммунити Федоры:
Давайте придерживаться unix-way в системМД! Это же плохо когда у нас есть огромный массив кода и куча зависимостей!
А то что у нас уродливое монолитное ядро, куда тащат вообще все, начиная от драйверов которые роняют всю систему, заканчивая io-uring... это нам норм, это вполне юникс вей!
|
|
|
|3.38, Аноним (38), 14:03, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А то что у нас уродливое монолитное ядро,
это призыв равняться на плохой пример и не пытаться сделать лучше?
Или это призыв начать с ядра, а на остальное забить, пока ядро не перепишут?
|
|3.89, Аноним (89), 15:26, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну давай, расскажи нам о лагоном микроядре, что должно нас спасти.
|
|2.82, leap42 (ok), 15:10, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Коммунити: Давайте придерживаться unix-way
> Леннар: NO !1111
unix way был чертовски хорош пол века назад, но сейчас уже не оч (софт немножко изменился с тех пор и, что важнее, требования к софту изменились), если прям по чесноку соблюдать его в современном софте, он будет очень куцый по функционалу и дико тормозной (например STDIN/STDOUT работают оч медленно)
|
|1.2, Анонин (-), 13:04, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> подтягивание в libsystemd дополнительных сторонних библиотек, которые не контролируют разработчики systemd, существенно увеличивает поверхность атаки
Так всё просто - разрабам systemd нужно просто взять под контроль все дополнительные сторонние либы.
Тогда они будут их контролировать (нет)
И уязвимостей тоже не будет (нет)
|
|1.3, Аноним (3), 13:08, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> и возникает ситуация, когда приложение, например, использующее libsystemd только ради вызова функции sd_notify
Пока петух не клюнул…
Пока молния не ударила…
|
|1.4, Аноним (4), 13:09, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Леннарт красавчик. Как настоящий мужчина, аргументированно отстаивает свою точку зрения
|
|1.5, ilyafedin (ok), 13:12, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Почему не переводят OpenSSL на protected visibility как Qt (который впрочем в основном руководствовался оптимизацией)? Не было бы такой проблемы в принципе.
|
|
|
|
|
|3.37, Аноним (39), 14:01, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
В ваш Android никто и не добавлял GNU, а от GNU/Linux руки прочь.
|
|2.41, Аноним (41), 14:05, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Так уже. Сейчас есть systemd-linux и systemd-free linux, и это совсем разные линуксы.
|
|
|
|3.67, Аноним (-), 14:46, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Сейчас есть systemd-linux и systemd-free linux
Сейчас есть линукс для прода с системд.
И васянодистры для школоты, борцунов и нитакусиков без системд.
Какой выбирать каждый решает сам.
|
|
|
|4.77, Аноним (41), 14:59, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А кто тогда по твоему русские физики, которые выбирают Slackware без systemd?
|
|4.92, Аноним (91), 15:43, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сейчас есть васяны, которые рассказывают про прод с системд, и инженеры, которые используют нормальные дистры, без ненужнод, хостя при этом половину интернета. Но васянам об этом знать не положено.
|
|1.12, Аноним (12), 13:28, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> через добавление в файлы ELF дополнительных
Ну кто бы сомневался! Теперь его уже ELF формат не устраивает. Нужно срочно внедрить в него поддержку костыля с dlopen.
|
|
|
|2.51, Аноним (39), 14:15, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Теперь он естественным образом пойдёт по пути разработчиков Wine, перейдёт на формат PE. Работодатель одобрит.
|
|
|
|3.65, n00by (ok), 14:45, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не просто PE формат, а PE/COFF. Вернёт "историческую справедливость" ;)
With the release of SVR4, AT&T replaced COFF with ELF.
While extended versions of COFF continue to be used for some Unix and Unix-like platforms, primarily in embedded systems, perhaps the most widespread use of the COFF format today is in Microsoft's Portable Executable (PE) format. Developed for Windows NT, the PE format (sometimes written as PE/COFF) uses a COFF header for object files, and as a component of the PE header for executable files.[3]
|
|1.13, Аноним (12), 13:30, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> Ленарт Поттеринг выразил категорическое несогласие
Давно же уже стало понятно, что когда Леннарт что-то предлагает, то ПРАВИЛЬНЫМ решением всегда является наоборот. И только до "разработчиков systemd" всё не доходит.
|
|1.17, Аноним (17), 13:37, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>Разделение потребует огромной работы
Не любят разработчики systemd работать.
|
|
|
|2.27, Аноним (27), 13:57, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
там адъ - легче с нуля переписать - объем системг уже больше чем у 2.6.х ведра
|
|2.31, Аноним (39), 13:58, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да уж так бы и отреагировали на проблему с liblzma "Not a bug".
|
|1.20, Аноним (20), 13:39, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Ленарт порекомендовал разработчикам приложений не пытаться загружать libsystemd ради одной функции, а реализовать обработчик протокола на уровне приложения
Не, писать 3 строчки ради своей реализации очень сложно. А вдруг дойдёт до 10 строк?!!! Конечно лучше загрузить пару десятков чужих либ. За безопастность пусть полит голова у безопастников, а за потребление памяти у сисадминов. И вообще, где моё смузи, а ишь, работать заставляют!
|
|
|
|2.29, Аноним (29), 13:58, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Не, писать 3 строчки ради своей реализации очень сложно. А вдруг дойдёт до 10 строк?!!! Конечно лучше загрузить пару десятков чужих либ.
Так вроде предлагают побить libsystemd на кусочки. И 100500 раз всем не надо будет писать по 3-10-100 строчек, и багов меньше. Лёне жалко терять монополию просто
|
|1.21, Аноним (21), 13:46, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
systemd начал рушиться под собственной тяжестью. А луддиты предупреждали, что это переусложенная хрень с корявой архитектурой.
> Например, в Fedora более 150 пакетов используют libsystemd в зависимостях
И это, заметьте, PID=1
|
|
|
|2.23, Аноним (21), 13:48, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> И это, заметьте, PID=1
Пардон, это libsystemd, а не systemd
|
|2.25, Анонин (-), 13:52, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> systemd начал рушиться под собственной тяжестью.
> А луддиты предупреждали, что это переусложенная хрень с корявой архитектурой.
> Например, в Fedora более 150 пакетов используют libsystemd в зависимостях
А это не проблема systemd. У нее как раз все нормально.
Это вопрос к ленивым оппам, которые в СВОЙ код на каждый чих тянут systemd.
И ты же не запретишь им это.
|
|
|
|3.28, Аноним (34), 13:57, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не виноватые мы они сами пришли. Типичная отмаза всяких мошенников и жуликов.
|
|
|
|4.50, Анонин (-), 14:14, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не виноватые мы они сами пришли. Типичная отмаза всяких мошенников и жуликов.
Да, да.
Поттеринг писал каждому из разрабов и требовал чтобы они добавили системД в зависимости.
А если они игнорили его письма, то звонил на мобильник ночью и угрожающе дышал в трубку.
А вот разрабы они белые и пушистые.
Им ведь просто лень тащить либу, проще сразу с системД работать.
|
|
|
|5.64, Аноним (64), 14:44, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ага, а разрабы прикладного софта должны, вместо того чтобы свою работу делать, разбираться, а как мне это самому повторить реализацию функции из libsystemd. Зачем им она нужна вообще - это второй вопрос. Взяли бы разработчики systemd и предоставили легкую версию своей либы для других, раз это так просто. Но они ж монополисты, им плевать на удобство других.
|
|
|
|6.71, Аноним (-), 14:50, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> разрабы прикладного софта должны
нормально делать твою работу.
И если им нужна функция из xz/liblzma, то нужно использовать либу напрямую, а не у̶д̶а̶л̶я̶т̶ь̶ ̶г̶л̶а̶н̶д̶ы̶ ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶ж̶.̶.̶.̶ обращаться к ней через системД "ну патамуша там оно уже есть, это удобненько".
> Взяли бы разработчики systemd и предоставили легкую версию своей либы для других, раз это так просто.
Зачем разработчика systemd тянуть две либы?
|
|
|
|7.94, Аноним (38), 15:49, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а не у̶д̶а̶л̶я̶т̶ь̶ ̶г̶л̶а̶н̶д̶ы̶ ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶ж̶.̶.̶.̶ обращаться к ней через системД "ну патамуша там оно уже есть, это удобненько".
а никто и не обращался.
> Зачем разработчика systemd тянуть две либы?
правильно, пусть все тянут свои реализации sd_notify
|
|1.26, Аноним (34), 13:55, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Всегда думал что системд и создан для увеличения «поверхность атаки», а тут пчёлы против мёда.
|
|1.36, Аноним (29), 14:01, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>Для сокращения занимаемой памяти в libsystemd недавно принято изменение c реализацией динамической загрузки библиотек liblzma, libzstd и liblz4 при помощи вызова dlopen(),
А статическая линковка не? Не нужна уже никому?
|
|
|
|2.46, Аноним (21), 14:10, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И будет каждый бинарь по килограмму весить, еще и обновлять их все вместо одной либы.
|
|
|
|3.69, _oleg_ (ok), 14:48, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да кошмар, вообще. И дырку не завезёшь установкой поломанной .so-либы.
|
|2.63, n00by (ok), 14:38, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чем она здесь поможет? Наоборот избавляются от жесткого связывания, поскольку проблема в нём, а не в том, связывает ли линкер или загрузчик. Впрочем, dlopen() лишь откладывает проблему.
|
|1.40, анон (?), 14:04, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Шел 2к24 год, динамическая линковка не в почете, все надо срочно сделать статически и со своими закл... костылями.
|
|
|
|2.48, Аноним (39), 14:10, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ох, этот 2240 год. Статическая линковка, это когда в исполняемый файл добавляется код необходимых фунций, прямо в сам файл.
|
|1.44, Аноним (41), 14:09, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Корпорасты шаг за шагом прибирают к рукам Linux. Через некоторое время блоб systemd впитает в себя всё и ОС будет состоять из 2-х ядрер: Linux, переписанное на Rust, и systemd под полным контролем корпораций.
|
|
|
|2.66, Аноним (-), 14:45, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Корпорасты пишут для линукса код с 200х годов.
Так что вполне справедливо, чтобы тот кто больше работал, и контролировал процессы.
А то дашь волю всяким нищукам-обырганам и что они смогут?
Опять какой то Хурд покажут, который еще лет 30 надо пилить.
|
|
|
|3.79, Аноним (41), 15:03, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это их личная инициатива - хотят пишут код ядра, никто не заставляет, и это не даёт им никакого права - ни юридического, ни морального претендовать на что-либо.
|
|
|
|4.90, Аноним (90), 15:31, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это даёт им физическое право писать что хотят и как хотят не обращая внимания на возмущённое xpюканье маргиналов, которые кроме лозунгов сами ничего написать не способны в принципе.
|
|
|
|5.93, Аноним (41), 15:44, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще-то "маргиналы" и создали Linux и СПО, а корпорасты потом присосались. Так что писать, они, конечно, могут всё, что угодно, но потом сами же и будут в этом г%вне бултыхаться, а "маргиналы" создадут нечто новое, прорывное.
|
|1.53, Аноним (53), 14:32, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Меня удивляет, почему эксперты опеннета на сей час ещё не написали СВОЮ систему инициализации для линукса?
|
|
|
|2.57, Аноним (34), 14:34, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Потому что нормальная система инициализации уже существует, прикинь.
|
|2.84, Аноним (41), 15:12, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что она уже давно написана - SysV Init называется. Простая, ортогональаня и прозрачная система инициализации. Ах да, на ней комп долго грузится... Ну так может поменьше перезагружать надо, а не ребутиться на каждый чих, как это принято в оффтопике?
|
|1.54, Skullnet (ok), 14:32, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Не знаю что тут обсуждать. Абсолютно пофиг, libsystemd вообще маленькая библиотека.
|
|1.58, n00by (ok), 14:34, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Что касается связывания c libsystemd большого числа приложений,
> то Ленарт порекомендовал разработчикам приложений не пытаться
> загружать libsystemd ради одной функции, а реализовать обработчик
> протокола на уровне приложения. Например, реализация функциональности
> sd_notify() достаточно тривиальна и может уложиться в несколько строк
> кода при использовании UNIX-сокетов (AF_UNIX).
Или же статическим связыванием с LTO, если предпринять меры и не мешать линкеру выкинуть остальной код.
|
|1.60, Аноним (60), 14:36, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А где эти системдбои, которые так за него топят, был бы проект нормальный так и вопросов бы не было, а то сбацали комбаин, а теперь думают какже так вышло.
|
|1.70, Аноним (70), 14:49, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Почему новость про зависимости у системд, но в самой новости про зависящих от системд? Зависимости системд - это когда системд от чего-то зависит. Зависимости от системд - это когда кто-то зависит от системд. Почему они в новости взаимозаменяемы?
|
|
|
|2.73, Аноним (72), 14:52, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
потому что в системдэшном этом вашем мейнстриме все так уже запутано, что сам черт отказывается за это нечто браться. Какие технологии, такие и новости. Кушайте.
|
|
|
|3.83, anonymous (??), 15:11, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Откуда такие насыщенные яркие фантазии? По уникальным не имеющим аналога баш портянкам соскучились? Забыли какая житуха была в эру до systemd? Приходишь на работу а тут в каждом компе своя "я не такой как все" баш операционка с накопленными за все предыдушие годы наплывом добра кусками шедевров однострочников напоминаюшие наплывы добра на трубе порвавшейся на морозе. И вперед, разбирайся с максимально обфусцированным кодом так как каждый баш-неофит считал своим долгом показать скилл то есть вкорячить свой бред максимально изощренно. Ессно потом увольнялся (баш-шедевр создан, скучно, надо что то другое) на его место очеердной тыжепрограммист начитавшийся журнала каксор и еще слой и еще.
|
|
|
|4.87, Аноним (41), 15:15, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> По уникальным не имеющим аналога баш портянкам соскучились
А что в них такого? Ну большие по размеру скрипты, и что? Зато они легко читаемы, как открытая книга, а в хитросплетениях логики systemd скоро уже сам автор не разберётся.
|
|4.88, аноном (?), 15:21, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Уж года три в девуане, до сих пор не было необходимости пресловутые баш портянки читать и писать. Что я делаю не так ?
|
|1.78, Аноним (78), 15:00, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хм, а кто мешает собрать без системду?
А, точно, у нас же докер и корпоративные сервера, кровавый Энтерпрайз...
Но в энтырпрайзе же всем пофиг, пока не прилетит. А когда прилетит возьмём стрелочника (это не мы, это КрасноШапка не пропатчила)... Мда, дела.
Ой, а мы же не про супер современные Node приложения, мы же про системные сервисы! Простите, они стали так похожи, что уже забываешь про что говоришь.
|