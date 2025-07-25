В Android встроена возможность запуска графических Linux-приложений

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|2.2, IMBird (ok), 09:20, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+22 +/–
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Сомнительно. Мобильная система с gnu/linux для запуска приложений этого самого gnu/linux предлагает поднимать виртуальную машину (ну или я так понял). Неужели ничего уровня BSD jail так и не изобрели?
Это как когда MS вместо развития POSIX-подсистемы просто всё выбросила и встроила WSL в виде виртуалки — т.е. выбрали максимально индусский подход, наплевав на производительность, возможности и просто чей-то труд.
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|3.8, Аноним (8), 09:30, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если создавать полноценный линуксовый контейнер, есть множество способов отстрелить себе не только ноги, но и руки. Ты не можешь просто так запустить systemd контейнер на не-systemd хосте. Придётся плясать с cgroups, namespace и тому подобным, что может просто сломать андроид.
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|3.10, Аноним (10), 09:33, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мобильная система с gnu/linux
Не GNU/Linux, а Android.
> MS вместо развития POSIX-подсистемы просто всё выбросила и встроила WSL в виде виртуалки [...] наплевав на производительность, возможности
На современном железе урон производительности от виртуализации - на уровне погрешности. А вот если бы они создавали свое POSIX-NIH, вот это было бы действительно кривое, багованное, несовместимое недоразумение, никому не нужное.
Сори, но вся твоя экспертиза абсолютно мимо.
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|4.20, GhostX (?), 09:48, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"На современном железе урон производительности от виртуализации - на уровне погрешности."
Тем временем народ продолжает пробрасывать видеокарты в виртуалку.
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|5.43, Аноним (43), 10:47, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видеокарты, которые для этого предназначены, позволяют отдавать ресурсы сразу в несколько виртуалок. Да, виртуализпция. Только ценник тебе не понравится.
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|4.108, Аноним (108), 15:26, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ах, да, спасибо за уточнение GNU Linux, поверх которого виртуальная машина, пов... большой текст свёрнут, показать
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|5.119, Технитарий (?), 17:24, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Выглядит как будто злобный сверхразум толкает людей на всё более неоправданную глупость.
злонамеренность вашего сверхразума меркнет перед ИИ. Но нет, люди глупы. Поэтому с ходом течения прогресса каждый раз толкают себя на всё более неоправданные глупости. Финальная стадия развития капитализма, где потребительские качества продукта уже не имеют значения, да собственно и сам продукт, когда при таких сверхкапитализациях возникает магия реинвестирования... Не сверхразум разрушит современную цивилизацию, а продукты ею порождённые.
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|4.117, Технитарий (?), 17:11, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не GNU/Linux, а Android.
Подожжите, вы утверждаете, что Андроид не Линукс? А если вот прямо в какой-нибудь следующей теме потребуется подсчитать долю Линукс на потребительских устройствах? Нехорошооо!
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|3.33, _kp (ok), 10:11, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда кругом трояны, виртуалки полезны.
Ещё нужны и для обычных приложений. Например банковских клиентов, и прочего, что суёт нос в данные пользователя. ;)
Сама виртуалка не представляет неудобств, или потерь производительности.
Неудобства даёт кривая реализация интерфейса пользователя.
Например, если я хочу запустить полноценный браузер, то я бы предпочел нажать на ярлык, и всё, а не сперва запускать виртуалку, там покопаться... В общем, если сделать бесшовную интеграцию как было в Parallels на intel-Macos, то было б годно.
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|4.91, Аноним (91), 13:25, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Слышал это с 2000ых когда на андройд продвигали java с целью безопасности. Сразу после этого андройд стал самой дырявой системой в мире. Вряд ли тут будет такой же успех, но если взлетит, то мы ещё услышим много интересного про сабж.
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|4.109, Аноним (109), 15:30, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Например, если я хочу запустить полноценный браузер, то я бы предпочел нажать на ярлык
Вы не поверите, но Android не требуется переизобретать виртуалку, ведь он сам работает, если идти до самой сути, внутри вируалки внутри Linux.
Тут получается, Вы противоречите сами себе - для браузера достаточно ярлыка. А для ОС, которая уже идёт под капотом нужно запустить виртуалку с новым экземпляром почти такой же ОС?
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|3.51, Bob (??), 11:09, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кастомная защищённая ОС на базе ядра Linux предлагает запускать кастомную unsafe версию Debian 12 с оптимизацией под мобильные arm, тачскрин и т.п.
Воочию видел на Хромбуке. Без gpu ускорения виртуалка, но консольные утилиты и "мелкий" софт тянула. Удобно. Для б/у ноута за 50$ с автономностью 9+ часов и родной поддержкой андроида, но с полноценным хромом и норм десктопом.
MS надо осваивать бюджет и создавать имидж грандиозной бурной деятельности.
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|3.80, userd (ok), 12:15, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Неужели ничего уровня BSD jail так и не изобрели?
chroot устроит?
Антон Скшидлевский выпускал Linux Deploy с 2012 года по 2019 год. Этот софт позволяет выбрать дистрибутив (из списка) или свой образ и установить в chroot.
РЕДОС М (когда я его щупал) использовал Linux Deploy для настольного режима - у них "просто" предустановлен настольный РЕДОС.
в интернетах пишут как обойтись без Linux Deploy, чисто в эмуляторе терминала.
с формальной точки зрения многое работает, но в массы не пошло. Классический интерфейс десктопных приложений требует клавиатуры, мыши и достаточно большого экрана. Поглазеть и поугорать можно, использовать только в самом крайнем случае.
и, кстати, использование виртуалки кроме очевидного минуса повышенной нагрузки имеет плюсом чуть больший уровень изоляции host-системы от гостя и чуть больше свободы в настройке гостя.
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|3.114, Технитарий (?), 16:54, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мобильная система с gnu/linux для запуска приложений этого самого gnu/linux предлагает поднимать виртуальную машину
Но когда нужно посчитать победоносную пенетрацию линукс в массы - эта мобильная система считается первым делом. Ибо без неё увы, ах, швах, кудах-тах-тах.
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|2.12, Аноним (12), 09:34, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все больше мотивирует перейти на Android.
В Ios куча заперта, начиная от скачивания файлов и установки приложений например apk.
Не говоря уже о прошивке например другой версии Android ( часто всякие фирмы ставят свои Android со встроенной рекламой).
Без стороннего по.
Тоесть больше ощущщение что это твой смартфон.
И ты можешь как угодно перепрошивать что хочешь делать.
Поскольку смартфон это Hardware.
По аналогии с ПК, ты купил ПК это твой ПК.
Ты купил Mac Apple, это Hardware Apple.
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|3.44, Аноним (44), 10:55, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Между ПК и смартфоном в плане владения им огромная пропасть. Даже сравивать глупо.
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|4.83, Аноним (12), 12:38, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Между ПК и смартфоном в плане владения им огромная пропасть. Даже сравивать глупо.
Да вот хотелось бы чтобы небыло разницы.
Изначально воспринимал все эти карманные КПК, как просто Компьютер.
Это этим и является.
Смартфон это тоже ПК, но в корпусе дизайне таком каким является Смартфон.
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|3.47, Anonimm (?), 11:00, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> ты можешь как угодно перепрошивать что хочешь делать.
При условии, что сможешь разблокировать загрузчик..
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|4.84, Аноним (12), 12:38, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> При условии, что сможешь разблокировать загрузчик..
Всяко прощще чем на Ios.
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|4.85, Аноним (12), 12:40, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Samsung и Pixel.
С этим соглашусь.
Качество матералов других брендов сомнительное. По незнанию присматривался к всяким Xiaomi, но благо посмотрел стримееров обзоры и понял что это не очень.
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|5.122, Технитарий (?), 17:34, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я сижу на флагманских девайсах самсунга уже лет 7. Перебрался с iOS 10 или что-то там, уже не помню. Яблоки просто выбесили своим глюкодромом. Ну, что сказать, ничего так. Но не идеально. Выбесы тоже случаются.
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|1.3, GhostX (?), 09:20, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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"...осуществляется через приложение Linux Terminal, позволяющее запустить в окружении Android виртуальную машину с Debian GNU/Linux."
Типичный гугл. Мы прикрутили к ядру линукс виртуальную машину, в которой можно запускать виртуальную машину с ядром линукс.
Больше костылей богу костылей!
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|2.14, Аноним (10), 09:35, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Типичный гугл. Мы прикрутили к ядру линукс виртуальную машину, в которой можно запускать виртуальную машину с ядром линукс.
Типичный опеннетный эксперт. Не отличает ядро Linux от ОС GNU/Linux, и оттого искренне недоумевает.
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|3.48, Anonimm (?), 11:05, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Не отличаешь как раз ты. Linux - это именно ядро, а все эти гномы, крысы и прочие кеды - просто обвес над ядром. Убери их и у тебя будет голая консоль, без всяких гуишных вещей..
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|4.57, ryoken (ok), 11:18, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Убери их и у тебя будет голая консоль, без всяких гуишных вещей..
Смотря чего насовали в initramfs...
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|4.70, Аноним (70), 11:43, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Не отличаешь как раз ты. Linux - это именно ядро
Да, он буквально говорил, что Linux - это ядро. Что он не отличает-то?
> эти гномы, крысы и прочие кеды - просто обвес над ядром.
О как! Оказывается, на серваках голое ядро крутиться! 😂
> Убери их и у тебя будет голая консоль
Ого, в ядре уже даже консользавезли! 🤣
Опеннетная экспертиза поражает... 🤦
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|5.73, Anonimm (?), 11:48, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Не отличает ядро Linux от ОС GNU/Linux, и оттого искренне недоумевает.
Это я написал? Нет такого понятия как ОС Linux в принципе..
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|6.79, Аноним (70), 12:08, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Не отличает ядро Linux от ОС GNU/Linux, и оттого искренне недоумевает.
> Это я написал? Нет такого понятия как ОС Linux в принципе..
Черным по белому написано "GNU/Linux". Ты чем читаешь вообще?
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|3.86, Аноним (12), 12:42, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не отличает ядро Linux от ОС GNU/Linux
Под Linux часто подразумевают именно ОС.
Тогда надо сравнивать ядро Windows, и ядро Linux.
Тоесть само по себе ядро Windows неплохое.
Часто именно претензии к непонятным нововведениям, не всегда необходимым насамом деле.
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|2.58, Bob (??), 11:18, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К полноценной секюрной ОС на своём ядре Linux прикрутили оптимизированную родную виртуалку с другим ядром Linux на базе Debian 12. В экспериментальной тестовой ветке, блджад!
Может они в релизе вообще arm64 винду дадут вкусить)
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|3.111, Аноним (111), 15:59, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В виртуалке линукс (там скорей всего KVM) можно запустить винду на вложенном KVM через qemu или через virtualbox.
Подключаешь к своему самсунгу клавомышь + монитор... и у тебя десктоп. Да, на линуксе, да цена телефона поддерживающего это кусается, но та обычно такой проц что от мобильного пк не отличишь. Линукс прогам так-то без разницы arm или x86, пакеты из исходников собираются (ну ладно есть 1% того что требует патчи, они давно написаны...). При этом в линуксе будет графическое ускорение ибо virtgl + vulkan (пусть и без него будет работать с ним все-же лучше).
Ну а там кому совсем шиза - wine+ arm translator + dxvk = старые игры под винду (хз зачем если winlator в наличии),
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|4.123, Технитарий (?), 17:46, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Подключаешь к своему самсунгу клавомышь + монитор... и у тебя десктоп.
Но лучше прикупить Tab S* Ultra и родную клавиатуру-чехол к нему. Вот это настоящий кайф. С него сейчас и пишу.
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|2.13, Аноним (12), 09:35, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Щас Google сделает Linux как надо.
С платными подписками.
И донатами.
Да уж куда там.
Как Microsoft сделает свой Linux.
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|2.15, Аноним (10), 09:36, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Щас Google сделает Linux как надо.
Много лет уже делают, вообще-то. А ты не знал, что Гугл - один из топовых контрибьюторов в ядро?
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|4.18, Аноним (10), 09:41, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну сорян, кроме подлых корпораций по факту развивать его некому.
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|3.52, Anonimm (?), 11:10, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И? Нативной поддержки той же ext4 нет до сих пор. Можно долго плясать с бубном, но даже сторонних утилит для чтения нет, хотя для той же закрытой ntfs есть решение от Paragon, хотя они в систему не платят..
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|4.81, Аноним (10), 12:28, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И? Нативной поддержки той же ext4 нет до сих пор.
Где нет? Ext4 поддерживается ядром.
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|5.87, Anonimm (?), 12:50, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Изкоробки" или надо пересобирать под конкретное устройство - не одно и то же..
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|6.99, Аноним (12), 14:17, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Изкоробки" или надо пересобирать под конкретное устройство - не одно и то же..
Видимо есть какие то проблемы обратной совместимости.
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|6.110, Аноним (10), 15:57, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Второй раз спрашиваю: где нет - в ядре или в Андроиде? В ядре она есть, в Андроиде она отсутствует по очевидной никому не нужности.
Ты не заметил, что в этой ветке обсуждается именно ядро и вклад в него Гугла в частности? Зачем ты тут всплыл с претензиями к ext4 *в Андроиде*?
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|7.125, Технитарий (?), 17:53, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем ты тут всплыл с претензиями к ext4 *в Андроиде*?
Но это же... на минуточку.. ЛИНУКС! Когда нужно посчитать - это ЛИНУКС!
Ничто в интернете не развлекает меня так как опеннет. Я знаю, что со мной что-то не так, но я не хочу это лечить.
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|7.127, Anonimm (?), 18:05, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, я заметил только как все здесь восторженно отзываются о Linux, хотя новость вообще не о нем..
Надо понимать, что "это другое", верно?
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|1.6, анонимоус (?), 09:24, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Что-то какойто васятиной попахивает, запуск через терминал, какая-то кнопка display, пустой файл на sdcard
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|2.21, Аноним (10), 09:49, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Что-то какойто васятиной попахивает
Ничего, сейчас опеннетное сообщество покажет этому Гуглю, как надо! 💪
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|3.67, Sundroms (?), 11:34, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ничего не надо показывать Гуглу , надо брать и пользоваться. Один уже показывал корпорации и сел на дуповой поджопной тяге в лужу.
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|1.7, Анонизм (?), 09:26, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А найтивно запускать нельзя? Хотя Androiod без виртуализации - это не Android.
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|1.11, Анёним (?), 09:33, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Круто! Можно будет использовать нормальные приложения от KDE Plasma Mobile или Phosh, ну и полноценный десктопный Firefox с расширениями (с мобильным видом как это сделали в Phosh)
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|2.24, Аноним (10), 10:00, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можно будет использовать нормальные приложения от KDE Plasma Mobile или Phosh
В чем заключается нормальность приложений от KDE Mobile и Posh? Это же недоделанные огрызки, которыми играется кучка гиков.
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|3.39, Аноним (39), 10:39, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У моего телефона разрешение больше чем у ноута, а ОЗУ по 16 Гб и там и там, вот облом
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|5.59, ryoken (ok), 11:22, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разрешение давно не привязано к диагонали. Galaxy note 10+ 5g - 1440x3040, десктоп - 2560x1440.
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|7.63, ryoken (ok), 11:26, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А физический размер? Или ты лупу в комплекте купил?
Почитайте спеки аппарата, он довольно большой. Ну и я еще все шрЕВты минимальные поставил - зрения пока хватает читать (+ LineageOS опять жИ).
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|7.69, Аноним (98), 11:39, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Размер иконок и текста будет одинаковый на экранах разным разрешением, но более четким. Это же через масштабирование работает.
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|7.126, Технитарий (?), 18:04, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бхахахха! Овнеры коры двух дубов прибыли. А у меня сейчас 4к на 15' экране. И я всё вижу ясно и чётко! Правда, там не линукс :DDD
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|6.134, Аноним (134), 18:50, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Galaxy note 10+ 5g - 1440x3040
И толку от них там приблизительно ноль на шести дюймах.
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|2.101, Аноним (12), 14:24, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можно будет использовать нормальные приложения от KDE Plasma Mobile или Phosh
А какие это нормальные приложения KDE Plasma Mobile или Phosh.
Обычно люди на смартфонах используют банковские приложения, фильтры цветов с фото, читалки книг, аудиовлпееры, иногда игры.
Но точно не используют ( в 99% случаев ), полноценные фото видеоредакторы, звуковые секвенсоры. Те кто используют ито это используют чтобы что то подправить.
Но уж точно не так как некоторые это преподносят для 100% полноценной функциональности, как на ПК.
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|1.17, Анонаст (?), 09:41, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну теперь десктопные линуксята заживут. И наконец то закончится x11 vs Wayland
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|2.25, Аноним (4), 10:04, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
- Разработчики дистрибутивов жалуется, что разбираться с морально устаревшим заб... большой текст свёрнут, показать
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|3.35, Аноним (29), 10:15, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> многомониторных конфигураций, экранов с высокой плотностью пикселей, HDR, VRR (адаптивное изменение частоты обновления монитора), одновременной работы с несколькими GPU
Хорошо. Но причем тут Android (см. тему новости)?
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|4.37, Аноним (4), 10:30, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Перечитайте комментарии на который ответили. (Тема новости здесь не причём.) Там про X11 и Wayland.
Ну ладно, допустим человек поведётся на вашу манипуляцию.
>" Графическое окружение использует протокол Wayland и основано на композитном сервере Weston. Запуск приложений, собранных для X11, производится при помощи DDX-компонента XWayland."
Вы не заголовки читайте, а сам текст новости.
Даже если и ответил кто-то не по теме, то человек написал поэтому что захотелось написать. Это только вы терпите. И даже другим навязываете своё морально сомнительное поведение.
Теперь перейдем к вам, какая смысловая нагрузка нашего комментария? Вы же оказывается ответили не по теме. Теперь будите на коленях просить прощения у всех?
Соответствуйте своими же принципам!
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|2.34, Аноним (29), 10:13, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> наконец то закончится x11 vs Wayland
В смысле решили оставить графику в Linux как есть, а не ломать?
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|2.38, Аноним (4), 10:35, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это попытка гугл защититься от антимонопольшиков (они планируют вынудить Google продать свой Chrome).
Google же попробует защититься путём сращивания между собой ChromeOS, Chrome и Android.
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|3.40, Аноним (12), 10:39, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Google же попробует защититься путём сращивания между собой ChromeOS, Chrome и Android.
Примерно как приходишь в компанию, а там все алкаши, а ты зожник.
И тебе якобы нужно влится в компанию.
Лол.
Но почему не наоборот.
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|4.65, Аноним (4), 11:29, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>"И тебе якобы нужно влится в компанию."
Что-то вы тут напридумывали. Никто вливаться в подобного рода компанию не будет.
>"Но почему не наоборот."
Это вы уже по себе судите. В спорт зале видно, как люди преображаются.
А люди с низкой культурой среди нормальных людей очень часто становится социальными изгоями, по этому общаются только с такими же.
Можете сходить до ближайшей остановки, там обязательно курильщик будет курить рядом с остановкой, будет харкать на асфальт и кинет окурок на газон.
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|3.42, Аноним (39), 10:47, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Честно говоря не понимаю как можно заставить продать, ну продадут они допустим формально хром, но при этом сделают себе форк, и откроют под свободной лицензией то, что не открыто, сманят в этот форт десяток ключевых разработчиков, и фактически получат тоже самое, но под другим именем, народ перебежит со временем на новый браузер, если плюшек насыпят, то быстро...это же деньги из воздуха.
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|4.45, Nicho (ok), 10:56, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они разрабатывали свой ещё 1 браузер Lacros для Chrome os, ну и Chromium есть
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|5.53, Аноним (53), 11:11, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Lacros - это не еще 1 браузер, это переделка chrome os таким образом чтобы можно было обновлять хром отдельно от системы. Но по последним новостям они забросили идею в пользу перевода chrome os на основу от android (что позволит наверно обновлять хром просто как .apk приложение).
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|2.128, Технитарий (?), 18:16, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он давно там есть. Средствами dex, а теперь и самого гугла, который анонсировал слияние хромось и андроид.
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|1.46, Аноним (46), 10:59, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А от этого Андроид не раздует? Он же вроде мобильная платформа. Вот так всегда у них и происходит. Тащат в дистр всякую муть, а потом бам. Мы повысили системные требования в 2 раза.
Ну и опять же. Логика зашкаливает. Создали новую ОСь под специфические задачи. Теперь страдают фигней. Вместо того, чтобы для своих Хромбуков просто взять обычный Линукс и запилить на него среду Андройда на подобие Вайна, они тащут в Андройд виртуалку с Линухом. Эти виртуалки отучают их работать.
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|2.49, _kp (ok), 11:06, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мобильное оно из за недоприложений. А по железу давно позволяет запускать и полноценные ОС и даже игры с PC (на Snapdragon).
И если на смартфоне потребность в десктопном ПО не велика, максимум нужен полноценный браузер и может несколько программ, то на планшетах и ТВ уже мобильные поделки нафиг не сдались, и там остро стоит потребность в нормальном ПО.
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|4.68, _kp (ok), 11:35, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, динамическая перетрансляция кода шагнула далеко вперед, что даже на средненьких смартфонах можно игры с PC запускать, и даже пройти их. Например Kingdom Come 1 работает, и на мелком смартфонном экране играбелен.
А Qualcomm отличается от всяких Медиатеков тем, что у него GPU не кастрированный, и можно преобразовывать функции directx в Вулкан, а не эмулировать и directx, что очень плохо скажется на производительности.
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|5.96, Anonimm (?), 13:44, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Затраты на перетрансляцию покрывают все издержки или работа ради работы и есть конечная цель?
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|6.100, _kp (ok), 14:24, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Затраты на перетрансляцию
Конечно, запускаются приложения с задержками, но потом работают быстро.
На ARM-Маках и ARM-Windows это аналогично.
Да, "эмуляции" не сахар, но позволяют использовать больше ПО и игр.
Впрочем, здесь обсуждаем виртуалку на Андроиде, что предполагает использование быстрого нативного ПО. И здесь проблем меньше, а плюсов больше.
Например на ТВ приставке или планшете мобильные браузеры нафиг не сдались, и уместнее использовать настоящие.
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|2.104, Аноним (12), 14:37, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мы повысили системные требования в 2 раза.
Да уж, с сравнении с Windows 7, мне нравится только изменение в интерфейсе.
Большинство фич я не использую.
Разница в фичах, и системных требованиях в геометрической прогрессии.
Возможно это все же поддержка всяких больших разрешений,
Но в Windows 7 все это делается драйверами.
Вообщем то все эти Windows 10, 11, это вопрос того чтобы мотивировать ( против воли пользователя ), перейти, купить лицензию очередной Windows 10, 11.
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|2.129, Технитарий (?), 18:21, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня 12 гб оперативы в андроид, занято всегда не больше половины, бам! Я качаю 4к (потому что у меня такое разрешение экрана) сериалы по 50+ гб на сезон, бам! Бомжефон на постмаркетотсось не удовлетворяет, бам!
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|2.77, _kp (ok), 12:02, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На счет очень быстро -точно нет.
Ну, для начала, Андроид даже сети не поддерживает, да и интернет через *опу реализован. С локальными файлами тоже кустарно и убого работает. Про остальные проблемы можно пока и не упоминать.
Андроиду не о десктопах думать надо, а как хотя бы на планшетах и ТВ приставках морально не устареть.
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|2.92, Anonimm (?), 13:37, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это мы слышали и в сравнении Windows и Linux, но у последних "что-то" всего 4% от рынка..
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|2.95, Аноним (95), 13:42, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только если в среде домохозяек. Хотя они вообще то десктопами и не пользуются. Десктоп это в основном профи и гейминг.
В текущей версии андроид не пригоден для проф работы, в дополнее к тому что писал анон выше - под андроид нет и не будет взрослых DAW потому что там невозможна нормальная работа со звуком. Как будут ворочатся всякие КАД/КАМ, гудини и прочий требовательный софт тоже большой вопрос. Гейминг тоже под вопросом, сложно предствить андроид как площадку для киберспорта.
Откуда вообще вся эти слухи что андроид заменит десктоп?
Вот была хром ос, очевидно никому оказалась не нужна. Гуглу так припекает и свербит, что он хочет андроид пиарить на десктопах?
А, ну андроид так то сто лет как доступен для х86 десктопа, чего там заменять непонятно.
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|3.105, Аноним (-), 14:39, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну т е 90 юзеров винды Как по мне это то что MS заслужил Да А почему в диза... большой текст свёрнут, показать
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|3.132, Технитарий (?), 18:34, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Профессиональный десктоп для создания контента не заменит так же, как и линукс пока не может заменить виндовз или макось.
Откровения Полишинеля, ля.
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|2.102, Аноним (-), 14:33, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Андроид вытеснит винду на десктопах очень очень быстро.
Это конечно жаба и гадюка - но почему-то мне эту гадюку ну вот совсем не жалко. А можно потом еще выживших - добить?
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|2.106, Аноним (12), 14:52, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Андроид вытеснит винду на десктопах очень очень быстро.
Говорят Android на Десктоп, только Arm.
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|2.94, Anonimm (?), 13:41, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем самым процентам, которые покупают распоследний процессор с такой же видяхой, докупают к ним 64 гб оперы и ставят какой-нибудь MXLinux с fwm, в надежде выиграть ещё 0,01% производительности..
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|1.93, Аноним (-), 13:39, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в терминале можно запустить композитный сервер Weston,
Гугель, давай уже, просто выкинь свой surface flinger и прочий NIH :)
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|1.107, Аноним (107), 14:57, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В линукс есть возможность втавить gsm свисток в usb и в контейнере запускать всякое говно for андройд? чтобы можно было обходиться без телефона?
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