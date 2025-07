В Android встроена возможность запуска графических Linux-приложений

2.2 , IMBird ( ok ), 09:20, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +22 + / – Сомнительно. Мобильная система с gnu/linux для запуска приложений этого самого gnu/linux предлагает поднимать виртуальную машину (ну или я так понял). Неужели ничего уровня BSD jail так и не изобрели? Это как когда MS вместо развития POSIX-подсистемы просто всё выбросила и встроила WSL в виде виртуалки — т.е. выбрали максимально индусский подход, наплевав на производительность, возможности и просто чей-то труд.

3.8 , Аноним ( 8 ), 09:30, 25/07/2025
Если создавать полноценный линуксовый контейнер, есть множество способов отстрелить себе не только ноги, но и руки. Ты не можешь просто так запустить systemd контейнер на не-systemd хосте. Придётся плясать с cgroups, namespace и тому подобным, что может просто сломать андроид.

4.32 , iCat ( ok ), 10:11, 25/07/2025
А без kernel32.dll совсем никак?

3.10 , Аноним ( 10 ), 09:33, 25/07/2025
> Мобильная система с gnu/linux Не GNU/Linux, а Android. > MS вместо развития POSIX-подсистемы просто всё выбросила и встроила WSL в виде виртуалки [...] наплевав на производительность, возможности На современном железе урон производительности от виртуализации - на уровне погрешности. А вот если бы они создавали свое POSIX-NIH, вот это было бы действительно кривое, багованное, несовместимое недоразумение, никому не нужное. Сори, но вся твоя экспертиза абсолютно мимо.

4.20 , GhostX ( ? ), 09:48, 25/07/2025
"На современном железе урон производительности от виртуализации - на уровне погрешности." Тем временем народ продолжает пробрасывать видеокарты в виртуалку.

5.43 , Аноним ( 43 ), 10:47, 25/07/2025
Видеокарты, которые для этого предназначены, позволяют отдавать ресурсы сразу в несколько виртуалок. Да, виртуализпция. Только ценник тебе не понравится.

6.98 , Аноним ( 98 ), 14:11, 25/07/2025
В 6.17 лёд тронется (Battlemage - Arc B570 и B580):
https://www.phoronix.com/news/Intel-Enables-BMG-SR-IOV-Linux

4.108 , Аноним ( 108 ), 15:26, 25/07/2025
большой текст свёрнут, показать Ах, да, спасибо за уточнение GNU Linux, поверх которого виртуальная машина, пов... 5.119 , Технитарий ( ? ), 17:24, 25/07/2025
> Выглядит как будто злобный сверхразум толкает людей на всё более неоправданную глупость. злонамеренность вашего сверхразума меркнет перед ИИ. Но нет, люди глупы. Поэтому с ходом течения прогресса каждый раз толкают себя на всё более неоправданные глупости. Финальная стадия развития капитализма, где потребительские качества продукта уже не имеют значения, да собственно и сам продукт, когда при таких сверхкапитализациях возникает магия реинвестирования... Не сверхразум разрушит современную цивилизацию, а продукты ею порождённые.

6.135 , Аноним ( 108 ), 19:29, 25/07/2025
Не могу с Вами не согласиться. Но не знаю как исправить это :(

7.136 , Технитарий ( ? ), 19:44, 25/07/2025 Скрыто ботом-модератором
4.117 , Технитарий ( ? ), 17:11, 25/07/2025
> Не GNU/Linux, а Android. Подожжите, вы утверждаете, что Андроид не Линукс? А если вот прямо в какой-нибудь следующей теме потребуется подсчитать долю Линукс на потребительских устройствах? Нехорошооо!

3.33 , _kp ( ok ), 10:11, 25/07/2025
Когда кругом трояны, виртуалки полезны.

Ещё нужны и для обычных приложений. Например банковских клиентов, и прочего, что суёт нос в данные пользователя. ;) Сама виртуалка не представляет неудобств, или потерь производительности.

Неудобства даёт кривая реализация интерфейса пользователя.

Например, если я хочу запустить полноценный браузер, то я бы предпочел нажать на ярлык, и всё, а не сперва запускать виртуалку, там покопаться... В общем, если сделать бесшовную интеграцию как было в Parallels на intel-Macos, то было б годно. 4.91 , Аноним ( 91 ), 13:25, 25/07/2025
Слышал это с 2000ых когда на андройд продвигали java с целью безопасности. Сразу после этого андройд стал самой дырявой системой в мире. Вряд ли тут будет такой же успех, но если взлетит, то мы ещё услышим много интересного про сабж.

4.109 , Аноним ( 109 ), 15:30, 25/07/2025
> Например, если я хочу запустить полноценный браузер, то я бы предпочел нажать на ярлык Вы не поверите, но Android не требуется переизобретать виртуалку, ведь он сам работает, если идти до самой сути, внутри вируалки внутри Linux. Тут получается, Вы противоречите сами себе - для браузера достаточно ярлыка. А для ОС, которая уже идёт под капотом нужно запустить виртуалку с новым экземпляром почти такой же ОС?

3.51 , Bob ( ?? ), 11:09, 25/07/2025
Кастомная защищённая ОС на базе ядра Linux предлагает запускать кастомную unsafe версию Debian 12 с оптимизацией под мобильные arm, тачскрин и т.п. Воочию видел на Хромбуке. Без gpu ускорения виртуалка, но консольные утилиты и "мелкий" софт тянула. Удобно. Для б/у ноута за 50$ с автономностью 9+ часов и родной поддержкой андроида, но с полноценным хромом и норм десктопом. MS надо осваивать бюджет и создавать имидж грандиозной бурной деятельности.

3.78 , Аноним ( 78 ), 12:06, 25/07/2025
потому что это не гну линукс, очевидно, а просто линукс

3.80 , userd ( ok ), 12:15, 25/07/2025
> Неужели ничего уровня BSD jail так и не изобрели? chroot устроит?

Антон Скшидлевский выпускал Linux Deploy с 2012 года по 2019 год. Этот софт позволяет выбрать дистрибутив (из списка) или свой образ и установить в chroot.

РЕДОС М (когда я его щупал) использовал Linux Deploy для настольного режима - у них "просто" предустановлен настольный РЕДОС.

в интернетах пишут как обойтись без Linux Deploy, чисто в эмуляторе терминала.



с формальной точки зрения многое работает, но в массы не пошло. Классический интерфейс десктопных приложений требует клавиатуры, мыши и достаточно большого экрана. Поглазеть и поугорать можно, использовать только в самом крайнем случае. и, кстати, использование виртуалки кроме очевидного минуса повышенной нагрузки имеет плюсом чуть больший уровень изоляции host-системы от гостя и чуть больше свободы в настройке гостя.

3.114 , Технитарий ( ? ), 16:54, 25/07/2025
> Мобильная система с gnu/linux для запуска приложений этого самого gnu/linux предлагает поднимать виртуальную машину Но когда нужно посчитать победоносную пенетрацию линукс в массы - эта мобильная система считается первым делом. Ибо без неё увы, ах, швах, кудах-тах-тах.

2.12 , Аноним ( 12 ), 09:34, 25/07/2025
Все больше мотивирует перейти на Android.

В Ios куча заперта, начиная от скачивания файлов и установки приложений например apk.

Не говоря уже о прошивке например другой версии Android ( часто всякие фирмы ставят свои Android со встроенной рекламой).

Без стороннего по.

Тоесть больше ощущщение что это твой смартфон.

И ты можешь как угодно перепрошивать что хочешь делать.

Поскольку смартфон это Hardware.

По аналогии с ПК, ты купил ПК это твой ПК.

Ты купил Mac Apple, это Hardware Apple.

3.44 , Аноним ( 44 ), 10:55, 25/07/2025
Между ПК и смартфоном в плане владения им огромная пропасть. Даже сравивать глупо.

4.83 , Аноним ( 12 ), 12:38, 25/07/2025
> Между ПК и смартфоном в плане владения им огромная пропасть. Даже сравивать глупо. Да вот хотелось бы чтобы небыло разницы.

Изначально воспринимал все эти карманные КПК, как просто Компьютер.

Это этим и является.

Смартфон это тоже ПК, но в корпусе дизайне таком каким является Смартфон.

3.47 , Anonimm ( ? ), 11:00, 25/07/2025
> ты можешь как угодно перепрошивать что хочешь делать. При условии, что сможешь разблокировать загрузчик..

4.84 , Аноним ( 12 ), 12:38, 25/07/2025
> При условии, что сможешь разблокировать загрузчик.. Всяко прощще чем на Ios.

5.121 , Технитарий ( ? ), 17:29, 25/07/2025
Брендовое написание "iOS".

3.62 , Аноним ( 98 ), 11:25, 25/07/2025
>перейти на Android Samsung и Pixel, остальное ну очень избирательно на свой страх и риск.

>со встроенной рекламой И не только: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58613

4.85 , Аноним ( 12 ), 12:40, 25/07/2025
> Samsung и Pixel. С этим соглашусь.

Качество матералов других брендов сомнительное. По незнанию присматривался к всяким Xiaomi, но благо посмотрел стримееров обзоры и понял что это не очень.

5.122 , Технитарий ( ? ), 17:34, 25/07/2025
Я сижу на флагманских девайсах самсунга уже лет 7. Перебрался с iOS 10 или что-то там, уже не помню. Яблоки просто выбесили своим глюкодромом. Ну, что сказать, ничего так. Но не идеально. Выбесы тоже случаются.