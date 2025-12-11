Ubuntu MATE 26.04 и Ubuntu Unity 26.04 решено не присваивать статус LTS

Технический комитет, отвечающий за формирование релизов Ubuntu, принял решение исключить Ubuntu MATE и Ubuntu Unity из числа редакций Ubuntu 26.04, для которых будет обеспечен длительный цикл поддержки (LTS). В весеннем выпуске 26.04 из дополнительных редакций статус LTS получат Ubuntu Budgie, Ubuntu Kylin, Xubuntu, Lubuntu, Edubuntu, Ubuntu Studio и Ubuntu Cinnamon (Kubuntu в списке отсутствует, но, вероятно, его просто забыли упомянуть).

Ubuntu Unity остался без разработчиков и пропустил осенний релиз 25.10. Ubuntu MATE всё ещё остаётся на ветке MATE 1.26, сформированной в 2021 году, имеет нерешённые проблемы и испытывает нехватку разработчиков. Разработка окружение MATE с весны прошлого года находится в стагнации.



