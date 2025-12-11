The OpenNET Project / Index page

Ubuntu MATE 26.04 и Ubuntu Unity 26.04 решено не присваивать статус LTS

11.12.2025 10:58

Технический комитет, отвечающий за формирование релизов Ubuntu, принял решение исключить Ubuntu MATE и Ubuntu Unity из числа редакций Ubuntu 26.04, для которых будет обеспечен длительный цикл поддержки (LTS). В весеннем выпуске 26.04 из дополнительных редакций статус LTS получат Ubuntu Budgie, Ubuntu Kylin, Xubuntu, Lubuntu, Edubuntu, Ubuntu Studio и Ubuntu Cinnamon (Kubuntu в списке отсутствует, но, вероятно, его просто забыли упомянуть).

Ubuntu Unity остался без разработчиков и пропустил осенний релиз 25.10. Ubuntu MATE всё ещё остаётся на ветке MATE 1.26, сформированной в 2021 году, имеет нерешённые проблемы и испытывает нехватку разработчиков. Разработка окружение MATE с весны прошлого года находится в стагнации.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64412-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:02, 11/12/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Официальная причина конечно красиво для сми звучит, но тут кроется другая. Просто замена coreutils и sudo и прочего на ржавые (rust) недоделки уже сказалась на качестве и репутации дистрибутива, что было бы очень рискованно называть это LTS и обещать длительную поддержку для васянских переписанных поделок.
     

  • 2, Фонтимос (?), 11:05, 11/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    Подскажу бунтушникам: Ник Велнхофер сейчас пока без работы, пригласите его к себе на работу. И да, бесплатных спецов сейчас вам не найти.
     

