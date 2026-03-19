The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Состоялся релиз браузера Vivaldi 7.9 для десктопов

19.03.2026 21:56 (MSK)

Состоялся релиз проприетарного браузера Vivaldi 7.9, разрабатываемого на базе движка Chromium бывшими разработчиками движка Opera Presto. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Изменения, вносимые в кодовую базу Chromium, проект распространяет под открытой лицензией. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Реализация интерфейса доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

Проект ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь.

В новой версии представлены следующие улучшения:

  • Автоскрытие интерфейса - функция позволяет автоматически скрывать все элементы интерфейса при просмотре страниц, включая панель вкладок, адресную панель, боковую панель и панель состояния, как по отдельности, так и всех сразу. Среди прочего, функция доступна и в полноэкранном режиме просмотра.
  • Парные вкладки - позволяют работать в основной вкладке и открывать все ссылки с этой страницы в парной вкладке, размещённой рядом с основной в одном окне.
  • Отдельное окно для создания писем - возможность откреплять окно создания сообщений, позволяя размещать его там, где удобно пользователю, включая второй дисплей. Одновременно была проведена оптимизация работы со списками рассылки.


  1. Главная ссылка к новости (https://vivaldi.com/ru/blog/de...)
Автор новости: Shpankov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65017-vivaldi
Ключевые слова: vivaldi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, windows девяностодесять (?), 22:59, 19/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    интерфейс на жабе. я где-то видел операционку, на пыхе
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:14, 19/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    >бывшими разработчиками движка Opera Presto

    Всё таки не надо было продавать её китайцам, а сейчас и она уже не нужна и бывшая команда ничего особо не показывает...
    https://radar.cloudflare.com/reports/browser-market-share-2025-q4#id-5-global-

     
  • 1.4, pic (??), 23:19, 19/03/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Даже Chromium гораздо стабильнее, чем Vivaldi, при этом первый прибавляет в функциональности.

    Vivaldi не цепляет ракладку и стиль кнопок менеджера окон в системе, что выглядит инородно.

    Vivaldi это эдакий KDE, кроме богатства настроек нужна стабильность, которой больше нет. Это разочарование.

     
     
  • 2.6, Аноним (2), 23:21, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Даже Chromium

    O_O Что значит даже ?

     

  • 1.5, Аноним (5), 23:20, 19/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    Скажите кто-нибудь автору, что проект не вышел на самоокупаемость, потому что этим браузером не хочется пользоваться. Ужасно тормозной интерфейс (на JS, lol) перечеркивает все плюсы.
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:26, 19/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    Круто.
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:31, 19/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    >  разрабатываемого ... бывшими разработчиками движка Opera Presto

    Бывшие разработчики престо такие бывшие разработчики - хоть скин для хромиума, но и тот закрыть. А если бы UI был открыт, то наверно окно настроек было бы закрытым бинарем.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру