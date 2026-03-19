Состоялся релиз браузера Vivaldi 7.9 для десктопов

Состоялся релиз проприетарного браузера Vivaldi 7.9, разрабатываемого на базе движка Chromium бывшими разработчиками движка Opera Presto. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Изменения, вносимые в кодовую базу Chromium, проект распространяет под открытой лицензией. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Реализация интерфейса доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией. Проект ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь. В новой версии представлены следующие улучшения: Автоскрытие интерфейса - функция позволяет автоматически скрывать все элементы интерфейса при просмотре страниц, включая панель вкладок, адресную панель, боковую панель и панель состояния, как по отдельности, так и всех сразу. Среди прочего, функция доступна и в полноэкранном режиме просмотра.

Парные вкладки - позволяют работать в основной вкладке и открывать все ссылки с этой страницы в парной вкладке, размещённой рядом с основной в одном окне.

Отдельное окно для создания писем - возможность откреплять окно создания сообщений, позволяя размещать его там, где удобно пользователю, включая второй дисплей. Одновременно была проведена оптимизация работы со списками рассылки.



