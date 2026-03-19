Доступен системный менеджер systemd 260

2.43 , Аноним ( 44 ), 16:15, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, кстати, да. Неплохо бы уже начать думать о systemd-lite с обрезанным на 2/3 набором функций, чтобы можно было спокойно его ставить во всякую эмбедовку типа рутеров. Там сильно не хватает нормального инита.

3.53 , Аноним ( - ), 16:58, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну, кстати, да. Неплохо бы уже начать думать о systemd-lite с обрезанным на 2/3

> набором функций, чтобы можно было спокойно его ставить во всякую эмбедовку типа рутеров. Debian посмотрите, они так и сделали. Вынесли большую часть в отдельные пакеты. И большую часть оных можно и не ставить...

2.45 , Аноним ( 42 ), 16:18, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > В SystemD больше строчек кода чем во всех остальных инитах вместе взятых. Конечно.

А теперь сравните что умеет системд, а что дубовые инты.

В которых

а) возможносте гоаздо меньше

б) все недостающие значит "прдолинг в БШ-портянками" 3.47 , Aalexeey ( ? ), 16:23, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Мне вообще побарабану что оно умеет, у меня этого Г нет, в init я лажу раз в год-два. Всё работает стабильно, быстро и совместимо со старым софтом которому нет замены. И при этом ничего не надо заново изучать, ничего не ломают каждый выпуск, всё просто работает как и 10ть и 20ть лет назад.

4.50 , Аноним ( 42 ), 16:29, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Мне вообще побарабану что оно умеет, у меня этого Г нет, А... а зачем вы пришли в новость про ненужный для вас софт и испражняетесь в комментах? > Всё работает стабильно, быстро О, я такую же сказку слышал в теме про дроп копроИксов. > и совместимо со старым софтом которому нет замены. И что ж это за свофт такой, который не совместим с системд?

Башпортянка - это еще не софт) > И при этом ничего не надо заново изучать, А, неосилятор. Тогда это многое объясняет.

Я на таких насмотрелся: станочники которые не признают ЧПУ, водители техники которые ʼгордятсяʼ не умением использовать современную технику.

вчера буквально ковырял, из баш портянки выводятся 3 строки, последовательное echo, но в логах (joutnald) есть только 2, куда пропала 3 я хз, какбы прога поcле запускается, и инфа в логе есть, но куда убежала строка непонятно. 4 раза перезагружался, каждый раз части не было, плюнул потом - работает и пофиг, но с инитами классическими такого не было.

В итоге они оказывали за забором) у меня дома есть и чпу и 3д принтер, и это никак не отменяет того факта что системд ужастное кривое недоразумение

4.57 , Аноним ( - ), 17:07, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Мне вообще побарабану что оно умеет, у меня этого Г нет, в

> init я лажу раз в год-два. Всё работает стабильно, быстро и

> совместимо со старым софтом которому нет замены. А вот мне например совсем не удобно запиливать новые системы и софт было. Ибо есил софта нет - портануть простынки из RHEL это отдельный сеанс джопаболи по части копания в 3 страницах счастья, ковыряя конфигу вперемешку с кодом. А потом оно при тестовом пинке - как живое. Но вот я его на реальный сервер. Ребут. И тишина. И в логах - ноль. Но вы можете накодить логгинг сами, чтобы понять где вообще там профак вышел... И чего это я о таком "счастье" совсем не скучаю перейдя на sd, сам не понимаю...

