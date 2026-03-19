Доступен системный менеджер systemd 260

|2.13, Аноним (13), 15:22, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Инит комбайн стал ещё комбайнистее.
Не путай унылый инит с System and Service Manager.
Для того, чтобы иниту научиться выполнять хотя бы половину вещей, которые делает системд, нужно еще куча стороннего софта разной степени васянности и все это густо обмазать занюханными башпортянками.
|4.20, Аноним (20), 15:45, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вы сначала жалуетесь, что вендоры софта не хотят поддерживать зоопарк дистрибутивов, а потом, когда зоопарк начинают стандартизировать и унифицировать, вы же жалуетесь, что выбор отбирают. Вы или трусы наденьте, или крестик снимите.
|5.22, Аноним (16), 15:48, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Вы или трусы наденьте, или крестик снимите.
И при этом они сами ничего делать не хотят... но пытаются указывать разработчикам как и что поддерживать.
Вопли лyddитов "вы абязаны поддерживать мое омно ВЕЧНО!!!111" мы слышим практически в каждой теме про дроп чего угодно - от мусорных некроархитектур до фичей, нужных только кучке прдлей.
|5.25, Аноним (14), 15:53, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Не знаю, как там кто и как, а лично я за зоопарк дистрибутивов. А что там проприетарный софт поддерживает, мне как-то неинтересно. Пользуюсь СПО.
|6.42, Аноним (42), 16:14, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> а лично я за зоопарк дистрибутивов.
А что лично вы делаете для поддержки этого зоопарка?
> А что там проприетарный софт поддерживает, мне как-то неинтересно. Пользуюсь СПО.
Разве для поддержки зоопарка разработчикам СПО не надо тратить дополнительные часы работы?
Если разработчик не хочет распылять усилия, то важен только его выбор.
Все крики из 🐓-угла могут учитываться, если человек сам мейтейнер какого-то дистрибутива.
|7.44, Аноним (44), 16:17, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Разве для поддержки зоопарка разработчикам СПО не надо тратить дополнительные часы работы?
Он привык, что разраб выкладывает сорцы, а мейнтейнеры затаскивают в его любимый зоопарк.
Если последнего не случилось, то так уж и быть, можно и покомпейлять, и почувствовать себя чуть умнее обезьяны.
|6.62, Аноним (20), 17:20, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Зоопарк у вас никто не отбирает, просто вводят стандарты качества жизни животных в нем. Согласитесь, не очень приятное зрелище, когда слон в зоопарке лежит в собственном дерьме и у него ребра торчат от недокорма.
|7.66, Аноним (66), 17:40, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Слон в зоопарке уже вызывает сочувствие. То ли дело, когда слон с другими слонами на просторах саванны находит себе пропитание и воду, совершая круговорот обмена веществ.
|8.68, Аноним (67), 17:47, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ненавижу зоопарки, как и цирки, развлечение средневекового обрыгана, посмотреть ... текст свёрнут, показать
|4.24, Аноним (-), 15:53, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Это есть гибкость и выбор.
Ага. Получить граблей по левой половине лица? Или таки - правой? А вот сервис не стартует и в логах глухо. Удачной отладки. Но вы можете накодить логинг сами, у вас есть выбор как. Вы наверняка хотели принять такие решения, да? А вот - у вас место закончилось. Оказывается логи другого сервиса сожрали терабайт при нашествии ботов. Зато вы можете выбрать для каждого сервиса индивидуально сколкьо логи весят к когда их - под нож. Правда вот такие приколы бывают почему-то.
|3.40, Аноним (40), 16:13, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Согласен, эта ситуация в точности такая же, как с xorg и wayland. Для полноценной работы последнему тоже требуется куча стороннего софта разной степени васянности.
|3.52, Аноним (52), 16:55, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Для того, чтобы иниту научиться выполнять хотя бы половину вещей
А тебе не приходило в голову поинтересоватьзя а на...в смысле зачем системда вообще это делает?
|2.51, Аноним (51), 16:33, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Инит комбайн стал ещё комбайнистее.
Всё что остается - писать мелком пожелания на доске обьявлений.
|2.61, Аноним (61), 17:19, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> комбайн стал ещё комбайнистее
Да нет, гангрена пошла с ампутациями.
> Прекращена поддержка скриптов ... прекращена поставка компонентов
|1.15, Аноним (15), 15:36, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Не пользуюсь, последний раз расстроился что podman
не умеет форвардить логи на syslog сервер, ему нужен journald.
Теперь только lxc/unshare
|1.17, Аноним (-), 15:40, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> foobar.mstack/[email protected] → ../base.raw
> foobar.mstack/[email protected] → ../app.raw
> foobar.mstack/rw/
Что-что, простите? Это ваш TLS Bunping от клауд спайвари так прикалывается, "защищая" кусок пути от злобных ботов?
|2.28, Аноним (28), 15:55, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
У меня выглядит нормально, никаких емайлов, так что, проверяй, что там с твоей стороны не так
|3.30, Аноним (-), 15:58, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> У меня выглядит нормально, никаких емайлов, так что, проверяй, что там с
> твоей стороны не так
Это "opennet.me" и явно прикол клаудспайвари. Которой я ессно не собираюсь разрешать никакие яваскрипты выполнять на моих системах.
А почему opennet.me? Потому что этот ваш рунет стал не очень конектабелен. Настолько что tor exit может получить подвисшее соединение -> opennet.ru из-за каких-то своих загонов DPI ваших жандармов, они кажется начали у вас там что-то в реверсном направлении рюхать.
|4.31, Аноним (36), 16:02, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> А почему opennet.me? Потому что этот ваш рунет стал не очень конектабелен.
> Настолько что tor exit может получить подвисшее соединение -> opennet.ru из-за
> каких-то своих загонов DPI ваших жандармов, они кажется начали у вас
> там что-то в реверсном направлении рюхать.
Поддерживаю анона выше.
Кроме того, сайт местами плохо поддерживается .me
Напр. даже находясь на нем, переход в "лог модерирования" все равно идет на ru
А там бесконечная загрузка.
|5.35, Аноним (-), 16:05, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Поддерживаю анона выше.
> Кроме того, сайт местами плохо поддерживается .me
> Напр. даже находясь на нем, переход в "лог модерирования" все равно идет
> на ru
> А там бесконечная загрузка.
Еще ссыль на wiki и RSS примерно так же профачена. В .me ссылается на .ru а тот грузится - примерно через раз. Черт ваших цензоров знает почему так. Может, они с 2-3 попытки решают что этот анон - настырный, так что хрен с ним, давайте его пропустим чтоб мозг не делал? :))
|6.60, Alexey V. Pautov (?), 17:16, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Да нет, это не "цензоры", это сайт такой. Или сервер хостинга. Он всю жизнь регулярно начинал финтить на ровном месте.
|7.64, Аноним (64), 17:37, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Да нет, это не "цензоры", это сайт такой. Или сервер хостинга. Он всю жизнь
> регулярно начинал финтить на ровном месте.
Это не только с opennet.ru такая фигня, но и с еще некоторыми сайтами в зоне .ru с надавних пор, примерно совпадающих с "замедлением телеграма". Т.е. в рунете что-то кто-то где-то изломал еще и вот тут.
|1.39, Аноним (44), 16:11, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> системный менеджер systemd 260
Правильно ли я понимаю, что systemd 360 будет онлайновым и работать только через веб?
|2.54, Аноним (52), 17:00, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Правильно ли я понимаю, что systemd 360 будет онлайновым и работать только через веб?
про подписку не забудь!
|2.73, Аноним (67), 18:12, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
на отдельном устройстве, которое нельзя никому передавать, типа поднес телефон к компутеру он включился, телефон убрал комп вырубился, потому что вдруг дети напишут в интернете чтото пока ты отходил в туалет, хотя телефон можно потерять, надо проработать технологию, чтобы прям из мозга сигнал приходил, что ты жив здоров и дееспособен если что ответить за любой косяк.
|1.41, Syndrome (ok), 16:13, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
В SystemD больше строчек кода чем во всех остальных инитах вместе взятых. Даже думать страшно сколько власти я получил бы если бы установил его.
|2.43, Аноним (44), 16:15, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ну, кстати, да. Неплохо бы уже начать думать о systemd-lite с обрезанным на 2/3 набором функций, чтобы можно было спокойно его ставить во всякую эмбедовку типа рутеров. Там сильно не хватает нормального инита.
|3.53, Аноним (-), 16:58, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Ну, кстати, да. Неплохо бы уже начать думать о systemd-lite с обрезанным на 2/3
> набором функций, чтобы можно было спокойно его ставить во всякую эмбедовку типа рутеров.
Debian посмотрите, они так и сделали. Вынесли большую часть в отдельные пакеты. И большую часть оных можно и не ставить...
|2.45, Аноним (42), 16:18, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> В SystemD больше строчек кода чем во всех остальных инитах вместе взятых.
Конечно.
А теперь сравните что умеет системд, а что дубовые инты.
В которых
а) возможносте гоаздо меньше
б) все недостающие значит "прдолинг в БШ-портянками"
|3.47, Aalexeey (?), 16:23, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Мне вообще побарабану что оно умеет, у меня этого Г нет, в init я лажу раз в год-два. Всё работает стабильно, быстро и совместимо со старым софтом которому нет замены. И при этом ничего не надо заново изучать, ничего не ломают каждый выпуск, всё просто работает как и 10ть и 20ть лет назад.
|4.50, Аноним (42), 16:29, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Мне вообще побарабану что оно умеет, у меня этого Г нет,
А... а зачем вы пришли в новость про ненужный для вас софт и испражняетесь в комментах?
> Всё работает стабильно, быстро
О, я такую же сказку слышал в теме про дроп копроИксов.
> и совместимо со старым софтом которому нет замены.
И что ж это за свофт такой, который не совместим с системд?
Башпортянка - это еще не софт)
> И при этом ничего не надо заново изучать,
А, неосилятор. Тогда это многое объясняет.
Я на таких насмотрелся: станочники которые не признают ЧПУ, водители техники которые ʼгордятсяʼ не умением использовать современную технику.
В итоге они оказывали за забором)
> работает как и 10ть и 20ть лет назад.
Привыкший есть мусор 20 лет, будет так же есть мусор.
|5.74, Аноним (67), 18:25, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
вчера буквально ковырял, из баш портянки выводятся 3 строки, последовательное echo, но в логах (joutnald) есть только 2, куда пропала 3 я хз, какбы прога поcле запускается, и инфа в логе есть, но куда убежала строка непонятно.
4 раза перезагружался, каждый раз части не было, плюнул потом - работает и пофиг, но с инитами классическими такого не было.
> , неосилятор. Тогда это многое объясняет.
Я на таких насмотрелся: станочники которые не признают ЧПУ, водители техники которые ʼгордятсяʼ не умением использовать современную технику.
В итоге они оказывали за забором)
у меня дома есть и чпу и 3д принтер, и это никак не отменяет того факта что системд ужастное кривое недоразумение
|4.57, Аноним (-), 17:07, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Мне вообще побарабану что оно умеет, у меня этого Г нет, в
> init я лажу раз в год-два. Всё работает стабильно, быстро и
> совместимо со старым софтом которому нет замены.
А вот мне например совсем не удобно запиливать новые системы и софт было. Ибо есил софта нет - портануть простынки из RHEL это отдельный сеанс джопаболи по части копания в 3 страницах счастья, ковыряя конфигу вперемешку с кодом.
А потом оно при тестовом пинке - как живое. Но вот я его на реальный сервер. Ребут. И тишина. И в логах - ноль. Но вы можете накодить логгинг сами, чтобы понять где вообще там профак вышел...
И чего это я о таком "счастье" совсем не скучаю перейдя на sd, сам не понимаю...
|1.46, Аноним (51), 16:20, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
>поддержка интеграции systemd-networkd с ModemManager
Когда сходятся два монстра, кто-то из них должен сожрать другого.
|2.58, Аноним (58), 17:12, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Когда сходятся два монстра, кто-то из них должен сожрать другого.
Зачем?
Они могут слиться как поверренджеры в гигантского мегамонстра))
|1.49, Аноним (51), 16:24, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
>концепции "xaccess"
Тонкий подкоп с конкретными плюшками, чтобы было удобно пользоваться чужим оборудование.
|1.59, Аноним (61), 17:12, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> прекращена поставка компонентов rc-local.service
Чем их этот юнит не устроил?
|2.72, Аноним (72), 18:12, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> В свете последних законов уже и поддержку для возраста прикрутили https://github.com/systemd/systemd/pull/40954
> ITS OVER
О, отлично!
Значит дистрибутивам с системд фича достанется почти задаром.
Можно еще упомянуть что poettering использует AI: @claude review.
github.com/systemd/systemd/pull/40954#issuecomment-4054851200
Тогда лydduты вообще на клочки лопнут от возмущения)))
|