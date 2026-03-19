Доступен системный менеджер systemd 260

19.03.2026 14:06 (MSK)

После трёх месяцев разработки доступен релиз системного менеджера systemd 260. Ключевые изменения: прекращение поддержки скриптов сервисов в формате System V, механизм "mstack" для компоновки многослойных иерархий монтирования, утилита systemd-report, поддержка интеграции systemd-networkd с ModemManager, поддержка пользовательских переносимых сервисов, концепция "xaccess" в systemd-logind и systemd-udevd.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Прекращена поддержка скриптов сервисов в формате System V и прекращена поставка компонентов rc-local.service, systemd-sysv-install, systemd-rc-local-generator и systemd-sysv-generator.
  • Реализован механизм "mstack" (Mount Stack), позволяющий использовать каталоги с суффиксом ".mstack/" для формирования составной иерархии каталогов, образуемой через последовательное монтирование и наложение дисковых образов и частей ФС при помощи OverlayFS и "mount --bind". Добавлены команда systemd-mstack, опция "--mstack" в systemd-nspawn и параметр RootMStack в unit-ы, которые могут использоваться для монтирования и отмонтирования разом всех элементов, определённых в конфигурации ".mstack", например, для быстрого воссоздания образа контейнера или рабочего окружения сервиса. Каждый файл или подкаталог в ".mstack/" определяет один уровень монтирования или слой "overlayfs".

    Например, следующая конфигурация "foobar.mstack/" определяет overlayfs с двумя слоями в режиме только для чтения из дисковых образов base.raw и app.raw (указаны как символические ссылки), и каталогом "rw" с возможностью записи поверх них: 

    
    foobar.mstack/layer@0.raw → ../base.raw
    foobar.mstack/layer@1.raw → ../app.raw
    foobar.mstack/rw/
  • Реализованы фреймворки "metrics" и "report", которые могут использоваться системными компонентами для вывода статистики через Varlink в каталоге /run/systemd/report/. Добавлена утилита systemd-report, формирующая сводный отчёт, объединяющий статистику от всех компонентов, и выводящая его в формате JSON. В настоящее время метрики предоставляют только сервисный менеджер и systemd-networkd.
  • В systemd-networkd обеспечена интеграция с ModemManager и добавлена секция "[MobileNetwork]" с настройками APN, AllowedAuthenticationMechanisms, User, Password, IPFamily, AllowRoaming, PIN, OperatorId, RouteMetric и UseGateway, позволяющими использовать systemd-networkd для подключения через модем к сотовым операторам.
  • Предоставлена возможность запуска systemd-portabled как пользовательского сервиса, запускаемого непривилегированным пользователем. Для выбора типа сервиса в утилиту portablectl добавлены флаги "--user" и "--system". Переносимые сервисы ("Portable Services") представляют собой системные сервисы, оформленные в виде самодостаточных контейнеров (поставляется в виде системного образа, но обрабатывается как обычный сервис).
  • В systemd-logind и systemd-udevd добавлена поддержка концепции "xaccess" (Extended Access), позволяющей в графическом сеансе предоставить доступ к GPU для пользователей с удалённым доступом, которые физически не пользуются монитором и устройствами ввода на локальной системе (по аналогии с доступом uaccess, охватывающим физически работающих с компьютером пользователей). Для настройки сеансов в этом случае предлагается через PAM выставлять переменную окружения XDG_SESSION_EXTRA_DEVICE_ACCESS.


  • Для автоматизации настройки DeviceTree в UKI-образах (Unified Kernel Image) предложен канонический набор файлов c идентификаторами оборудования /usr/lib/systemd/boot/hwids/, связывающими идентификаторы устройств с элементами DeviceTree. При помощи данного набора UKI-образ автоматически находит и загружает необходимый DTB (Device Tree Blob) во время загрузки без необходимости создания образов, специфичных для каждого устройства. В настоящее hwid-файлы сформированы для ARM64-устройств на базе чипов Snapdragon.
  • В /etc/os-release добавлено новое поле "FANCY_NAME", отличающиеся от "PRETTY_NAME" возможностью использования не-ASCII глифов Unicode. При наличии поля "FANCY_NAME" оно будет использоваться в выводе systemd, systemd-hostnamed и hostnamectl вместо "PRETTY_NAME".
  • Сервисы, предоставляющие публичные интерфейсы Varlink, при помощи символических ссылок сведены в одном каталоге /run/varlink/registry/. Для просмотра списка подобных сервисов реализована команда 'varlinkctl list-registry'.
  • В unit-ах реализована возможность указания в параметре PrivateUsers значения "managed" для автоматического назначения unit-у диапазонов идентификаторов пользователей и групп (UID/GID) через systemd-nsresourced.
  • В unit-ы добавлена настройка RefreshOnReload для обновления расширений и учётных данных при перезапуске unit-а.
  • В unit-ы добавлена настройка BindNetworkInterface для автоматической привязки всех создаваемых в unit-е сокетов к указанному сетевому интерфейсу.
  • В unit-ы добавлены настройки ConditionPathIsSocket и AssertPathIsSocket для изменения поведения или аварийного завершения unit-а, если указанные пути не являются сокетами.
  • В systemctl добавлена команда 'enqueue-marked', вызывающая метод D-Bus EnqueueMarkedJobs(). Ранее применяемый для этих целей параметр '--marked' объявлен устаревшим.
  • В сервисы добавлена настройка MemoryTHP для управления использованием в сервисах больших страниц памяти (THP - Transparent Huge Pages).
  • В .delegate-файлы systemd-resolved добавлена поддержка параметра FirewallMark для выставления в сетевом стеке метки межсетевого экрана ("firewall mark") для генерируемого DNS-трафика.
  • В systemd-sysupdate добавлена команда 'acquire' для разделения этапов загрузки и установки или обновления. Реализована поддержка пометки разделов как частично загруженных.
  • В systemd-vmspawn добавлена опция "--image-format" для выбора формата (qcow2 или raw) дискового образа.
  • В systemd-inhibit для опции "--list" реализована поддержка формата "JSON" c возможностью использования флагов "--what", "--who", "--why" и "--mode" для фильтрации вывода.
  • В systemd-repart добавлена базовая поддержка контроля целостности шифрованных разделов, используя dm-integrity.
  • В утилиту systemd-keyutil добавлена команда 'extract-certificate' для вывода содержимого сертификатов X.509.
  • В systemd-sysext и varlinkctl реализована поддержка интерактивного прохождения авторизации при помощи polkit.
  • Добавлена polkit-политика, позволяющая вызвать systemd-ask-password непривилегированным пользователем.
  • В systemd-importd добавлена возможность загружать OCI-образы командой "importctl pull-oci", которые сохраняются в форме образов для монтирования через "mstack".
  • Добавлена поддержка цветов SYSTEMD_COLORS=auto-16, SYSTEMD_COLORS=auto-256, и SYSTEMD_COLORS=auto-24bit.
  • Предоставлены полнофункциональные обособленные исполняемые файлы systemd-sysusers и systemd-tmpfiles (ранее собирались урезанные версии).
  • В systemd-oomd добавлен "prekill hook", позволяющий подключать обработчики, срабатывающие перед принудительным завершением процесса из-за нехватки памяти в системе.
  • Возобновлена, но помечена устаревшей, возможность использование несистемных пользователей и групп в правилах udev (OWNER=/GROUP=) и настройках systemd-networkd (User=/Group=).
  • В systemd-repart задействована появившаяся в xfsprogs 6.17.0 функциональность утилиты mkfs.xfs для развёртывания начального содержимого ФС из указанной директории.
  • Повышены требования к минимальным версиям: ядро Linux 5.4 → 5.10 (рекомендовано 5.14, а для полной функциональности - 6.6), libidn → libidn2, Python 3.7.0 → 3.9.0, glibc 2.31 → 2.34, OpenSSL 1.1.0 → 3.0.0, cryptsetup 2.0.1/2.3.0 → 2.4.0, elfutils 158 → 177, libblkid 2.24 → 2.37, libseccomp 2.3.1 → 2.4.0.
  • Переработаны и упрощены правила обеспечения переносимости и стабильности, в которых усилены обязательства по недопущению видимых пользователям регрессий в публичных интерфейсах.


Обсуждение (55)
  • 1.12, Аноним (12), 15:19, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Инит комбайн стал ещё комбайнистее.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:22, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >  Инит комбайн стал ещё комбайнистее.

    Не путай унылый инит с System and Service Manager.
    Для того, чтобы иниту научиться выполнять хотя бы половину вещей, которые делает системд, нужно еще куча стороннего софта разной степени васянности и все это густо обмазать занюханными башпортянками.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:35, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это есть гибкость и выбор.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 15:45, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вы сначала жалуетесь, что вендоры софта не хотят поддерживать зоопарк дистрибутивов, а потом, когда зоопарк начинают стандартизировать и унифицировать, вы же жалуетесь, что выбор отбирают. Вы или трусы наденьте, или крестик снимите.
     
     
  • 5.22, Аноним (16), 15:48, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Вы или трусы наденьте, или крестик снимите.

    И при этом они сами ничего делать не хотят... но пытаются указывать разработчикам как и что поддерживать.

    Вопли лyddитов "вы абязаны поддерживать мое омно ВЕЧНО!!!111" мы слышим практически в каждой теме про дроп чего угодно - от мусорных некроархитектур до фичей, нужных только кучке прдлей.

     
     
  • 5.25, Аноним (14), 15:53, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, как там кто и как, а лично я за зоопарк дистрибутивов. А что там проприетарный софт поддерживает, мне как-то неинтересно. Пользуюсь СПО.
     
     
  • 6.42, Аноним (42), 16:14, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > а лично я за зоопарк дистрибутивов.

    А что лично вы делаете для поддержки этого зоопарка?

    > А что там проприетарный софт поддерживает, мне как-то неинтересно. Пользуюсь СПО.

    Разве для поддержки зоопарка разработчикам СПО не надо тратить дополнительные часы работы?

    Если разработчик не хочет распылять усилия, то важен только его выбор.

    Все крики из 🐓-угла могут учитываться, если человек сам мейтейнер какого-то дистрибутива.

     
     
  • 7.44, Аноним (44), 16:17, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Разве для поддержки зоопарка разработчикам СПО не надо тратить дополнительные часы работы?

    Он привык, что разраб выкладывает сорцы, а мейнтейнеры затаскивают в его любимый зоопарк.
    Если последнего не случилось, то так уж и быть, можно и покомпейлять, и почувствовать себя чуть умнее обезьяны.

     
  • 6.62, Аноним (20), 17:20, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зоопарк у вас никто не отбирает, просто вводят стандарты качества жизни животных в нем. Согласитесь, не очень приятное зрелище, когда слон в зоопарке лежит в собственном дерьме и у него ребра торчат от недокорма.
     
     
  • 7.66, Аноним (66), 17:40, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Слон в зоопарке уже вызывает сочувствие. То ли дело, когда слон с другими слонами на просторах саванны находит себе пропитание и воду, совершая круговорот обмена веществ.
     
     
  • 8.68, Аноним (67), 17:47, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ненавижу зоопарки, как и цирки, развлечение средневекового обрыгана, посмотреть ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.24, Аноним (-), 15:53, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Это есть гибкость и выбор.

    Ага. Получить граблей по левой половине лица? Или таки - правой? А вот сервис не стартует и в логах глухо. Удачной отладки. Но вы можете накодить логинг сами, у вас есть выбор как. Вы наверняка хотели принять такие решения, да? А вот - у вас место закончилось. Оказывается логи другого сервиса сожрали терабайт при нашествии ботов. Зато вы можете выбрать для каждого сервиса индивидуально сколкьо логи весят к когда их - под нож. Правда вот такие приколы бывают почему-то.

     
     
  • 3.40, Аноним (40), 16:13, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Согласен, эта ситуация в точности такая же, как с xorg и wayland. Для полноценной работы последнему тоже требуется куча стороннего софта разной степени васянности.
     
  • 3.52, Аноним (52), 16:55, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Для того, чтобы иниту научиться выполнять хотя бы половину вещей

    А тебе не приходило в голову поинтересоватьзя а на...в смысле зачем системда вообще это делает?

     
     
  • 2.51, Аноним (51), 16:33, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Инит комбайн стал ещё комбайнистее.

    Всё что остается - писать мелком пожелания на доске обьявлений.

     
  • 2.61, Аноним (61), 17:19, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > комбайн стал ещё комбайнистее

    Да нет, гангрена пошла с ампутациями.

    > Прекращена поддержка скриптов ... прекращена поставка компонентов

     

  • 1.15, Аноним (15), 15:36, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Не пользуюсь, последний раз расстроился что podman
    не умеет форвардить логи на syslog сервер, ему нужен journald.
    Теперь только lxc/unshare
     
  • 1.17, Аноним (-), 15:40, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >    foobar.mstack/[email protected] → ../base.raw
    >    foobar.mstack/[email protected] → ../app.raw
    >    foobar.mstack/rw/

    Что-что, простите? Это ваш TLS Bunping от клауд спайвари так прикалывается, "защищая" кусок пути от злобных ботов?

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 15:55, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У меня выглядит нормально, никаких емайлов, так что, проверяй, что там с твоей стороны не так
     
     
  • 3.30, Аноним (-), 15:58, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > У меня выглядит нормально, никаких емайлов, так что, проверяй, что там с
    > твоей стороны не так

    Это "opennet.me" и явно прикол клаудспайвари. Которой я ессно не собираюсь разрешать никакие яваскрипты выполнять на моих системах.

    А почему opennet.me? Потому что этот ваш рунет стал не очень конектабелен. Настолько что tor exit может получить подвисшее соединение -> opennet.ru из-за каких-то своих загонов DPI ваших жандармов, они кажется начали у вас там что-то в реверсном направлении рюхать.

     
     
    > А почему opennet.me? Потому что этот ваш рунет стал не очень конектабелен.
    > Настолько что tor exit может получить подвисшее соединение -> opennet.ru из-за
    > каких-то своих загонов DPI ваших жандармов, они кажется начали у вас
    > там что-то в реверсном направлении рюхать.

    Поддерживаю анона выше.
    Кроме того, сайт местами плохо поддерживается .me
    Напр. даже находясь на нем, переход в "лог модерирования" все равно идет на ru
    А там бесконечная загрузка.

     
     
  • 5.35, Аноним (-), 16:05, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Поддерживаю анона выше.
    > Кроме того, сайт местами плохо поддерживается .me
    > Напр. даже находясь на нем, переход в "лог модерирования" все равно идет
    > на ru
    > А там бесконечная загрузка.

    Еще ссыль на wiki и RSS примерно так же профачена. В .me ссылается на .ru а тот грузится - примерно через раз. Черт ваших цензоров знает почему так. Может, они с 2-3 попытки решают что этот анон - настырный, так что хрен с ним, давайте его пропустим чтоб мозг не делал? :))

     
     
  • 6.60, Alexey V. Pautov (?), 17:16, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да нет, это не "цензоры", это сайт такой. Или сервер хостинга. Он всю жизнь регулярно начинал финтить на ровном месте.
     
     
  • 7.64, Аноним (64), 17:37, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Да нет, это не "цензоры", это сайт такой. Или сервер хостинга. Он всю жизнь
    > регулярно начинал финтить на ровном месте.

    Это не только с opennet.ru такая фигня, но и с еще некоторыми сайтами в зоне .ru с надавних пор, примерно совпадающих с "замедлением телеграма". Т.е. в рунете что-то кто-то где-то изломал еще и вот тут.

     

  • 1.39, Аноним (44), 16:11, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > системный менеджер systemd 260

    Правильно ли я понимаю, что systemd 360 будет онлайновым и работать только через веб?

     
     
  • 2.54, Аноним (52), 17:00, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Правильно ли я понимаю, что systemd 360 будет онлайновым и работать только через веб?

    про подписку не забудь!

     
  • 2.73, Аноним (67), 18:12, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    на отдельном устройстве, которое нельзя никому передавать, типа поднес телефон к компутеру он включился, телефон убрал комп вырубился, потому что вдруг дети напишут в интернете чтото пока ты отходил в туалет, хотя телефон можно потерять, надо проработать технологию, чтобы прям из мозга сигнал приходил, что ты жив здоров и дееспособен если что ответить за любой косяк.
     

  • 1.41, Syndrome (ok), 16:13, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    В SystemD больше строчек кода чем во всех остальных инитах вместе взятых. Даже думать страшно сколько власти я получил бы если бы установил его.
     
     
  • 2.43, Аноним (44), 16:15, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну, кстати, да. Неплохо бы уже начать думать о systemd-lite с обрезанным на 2/3 набором функций, чтобы можно было спокойно его ставить во всякую эмбедовку типа рутеров. Там сильно не хватает нормального инита.
     
     
  • 3.53, Аноним (-), 16:58, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Ну, кстати, да. Неплохо бы уже начать думать о systemd-lite с обрезанным на 2/3
    > набором функций, чтобы можно было спокойно его ставить во всякую эмбедовку типа рутеров.

    Debian посмотрите, они так и сделали. Вынесли большую часть в отдельные пакеты. И большую часть оных можно и не ставить...

     
  • 2.45, Аноним (42), 16:18, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > В SystemD больше строчек кода чем во всех остальных инитах вместе взятых.

    Конечно.
    А теперь сравните что умеет системд, а что дубовые инты.
    В которых
    а) возможносте гоаздо меньше
    б) все недостающие значит "прдолинг в БШ-портянками"

     
     
  • 3.47, Aalexeey (?), 16:23, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Мне вообще побарабану что оно умеет, у меня этого Г нет, в init я лажу раз в год-два. Всё работает стабильно, быстро и совместимо со старым софтом которому нет замены. И при этом ничего не надо заново изучать, ничего не ломают каждый выпуск, всё просто работает как и 10ть и 20ть лет назад.
     
     
  • 4.50, Аноним (42), 16:29, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Мне вообще побарабану что оно умеет, у меня этого Г нет,

    А... а зачем вы пришли в новость про ненужный для вас софт и испражняетесь в комментах?

    > Всё работает стабильно, быстро

    О, я такую же сказку слышал в теме про дроп копроИксов.

    > и совместимо со старым софтом которому нет замены.

    И что ж это за свофт такой, который не совместим с системд?
    Башпортянка - это еще не софт)

    > И при этом ничего не надо заново изучать,

    А, неосилятор. Тогда это многое объясняет.
    Я на таких насмотрелся: станочники которые не признают ЧПУ, водители техники которые ʼгордятсяʼ не умением использовать современную технику.
    В итоге они оказывали за забором)

    > работает как и 10ть и 20ть лет назад.

    Привыкший есть мусор 20 лет, будет так же есть мусор.

     
     
  • 5.74, Аноним (67), 18:25, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    вчера буквально ковырял, из баш портянки выводятся 3 строки, последовательное echo, но в логах (joutnald) есть только 2, куда пропала 3 я хз, какбы прога поcле запускается, и инфа в логе есть, но куда убежала строка непонятно.

    4 раза перезагружался, каждый раз части не было, плюнул потом - работает и пофиг, но с инитами классическими такого не было.

    > , неосилятор. Тогда это многое объясняет.

    Я на таких насмотрелся: станочники которые не признают ЧПУ, водители техники которые ʼгордятсяʼ не умением использовать современную технику.
    В итоге они оказывали за забором)

    у меня дома есть и чпу и 3д принтер, и это никак не отменяет того факта что системд ужастное кривое недоразумение

     
  • 4.57, Аноним (-), 17:07, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Мне вообще побарабану что оно умеет, у меня этого Г нет, в
    > init я лажу раз в год-два. Всё работает стабильно, быстро и
    > совместимо со старым софтом которому нет замены.

    А вот мне например совсем не удобно запиливать новые системы и софт было. Ибо есил софта нет - портануть простынки из RHEL это отдельный сеанс джопаболи по части копания в 3 страницах счастья, ковыряя конфигу вперемешку с кодом.

    А потом оно при тестовом пинке - как живое. Но вот я его на реальный сервер. Ребут. И тишина. И в логах - ноль. Но вы можете накодить логгинг сами, чтобы понять где вообще там профак вышел...

    И чего это я о таком "счастье" совсем не скучаю перейдя на sd, сам не понимаю...

     

  • 1.46, Аноним (51), 16:20, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >поддержка интеграции systemd-networkd с ModemManager

    Когда сходятся два монстра, кто-то из них должен сожрать другого.

     
     
  • 2.58, Аноним (58), 17:12, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Когда сходятся два монстра, кто-то из них должен сожрать другого.

    Зачем?
    Они могут слиться как поверренджеры в гигантского мегамонстра))

     

  • 1.49, Аноним (51), 16:24, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >концепции "xaccess"

    Тонкий подкоп с конкретными плюшками, чтобы было удобно пользоваться чужим оборудование.

     
  • 1.56, анон (?), 17:07, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Страшно читать список изменений.
     
  • 1.59, Аноним (61), 17:12, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > прекращена поставка компонентов rc-local.service

    Чем их этот юнит не устроил?

     
  • 1.63, Аноним (63), 17:34, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    В свете последних законов уже и поддержку для возраста прикрутили https://github.com/systemd/systemd/pull/40954 ITS OVER
     
     
  • 2.72, Аноним (72), 18:12, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > В свете последних законов уже и поддержку для возраста прикрутили https://github.com/systemd/systemd/pull/40954
    > ITS OVER

    О, отлично!
    Значит дистрибутивам с системд фича достанется почти задаром.

    Можно еще упомянуть что poettering использует AI: @claude review.
    github.com/systemd/systemd/pull/40954#issuecomment-4054851200

    Тогда лydduты вообще на клочки лопнут от возмущения)))


     

  • 1.65, Аноним (65), 17:39, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    svchost.exe
     

