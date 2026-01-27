Создатель systemd и лидер LXC ушли из Microsoft и основали компанию Amutable

|
|2.30, Аноним (30), 02:30, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> зарегистрирована в Германии и в качестве своей миссии упоминает обеспечение криптографически верифицируемой целостности Linux-систем
Сначала собрать всё в одну системДу, а потом залочить.
|1.2, Аноним (2), 23:58, 27/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Гошники гарбейджколлекторные будут развивать доверенную загрузку в линуксе. Ладно, мейнтейнер VFS в линуксе так-то ничего - видимо и будет все один делать.
|2.27, lucentcode (ok), 02:25, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Какие гошники? Ленарт пишет на C, и только на C, ибо нет вменяемого низкоуровневого ЯП, кроме C.
|2.4, tonys (??), 00:08, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
АНБ
Шифрование должно быть демократическим и правовым.
|4.32, Аноним (30), 02:33, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Microsoft согласилась отдавать ключи шифрования пользователей властям
|2.42, Аноним (42), 04:19, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
DRM-копирасты. Банки. Мобильные операторы. Вендоры биометрии. Государства. В общем все, кому нужно рабство насаждать и энфорсить.
|1.5, Аноним (5), 00:09, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Мошенники будут верифицировать
Сколько блобов будет в системе криптографической верификации?
|1.6, 12yoexpert (ok), 00:19, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
в линуксе нагадил, в винде нагадил, что дальше? эпол?
UPD: прочитал новость, таки xотят линукс добить
> Детали планируют озвучить на конференции FOSDEM
xорошо, что я в этом году решил не еxать, не дай бог с такими на одно фото попасть, клеймо на всю жизнь
|2.21, Аноним (21), 00:53, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Мне кажется ты просто не разобрался, попробуй перечитать новость. Там всё понятно написано.
|3.41, Аноним (41), 04:19, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Мне кажется ты просто не разобрался, попробуй перечитать новость. Там всё понятно написано.
Там сказано про логическое развитие Secure Boot, с цифровой подписью не только ядра, но и каждого исполняемого файла, начиная systemd и всех его компонентов.
|1.9, aname (ok), 00:28, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Т.е. подождите, создатель системды и лидер LXC работал в МС?
Т.е. корпораты создают эфективный опенсурс? Который работает.
Но как же корпораты- это зло?
|2.12, Аноним (12), 00:34, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> корпораты создают эфективный опенсур
Ну как бэ только у них и получается.
У сообщества нет средств, времени и мозгов.
Это и понятно, сложно работать эффективно на голодный желудок в ожидании подачек от "благодарного сообщества")
|2.17, Аноним (15), 00:44, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Прямо сейчас, Леннарт Поттеринг, Кристиан Браунер и Крис Кюль, на яхте,
Говорят тебе что ты молодец).
|2.34, Аноним (30), 02:40, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> корпораты создают эфективный опенсурс
Буква "Д" отклеилась в слове "эфективный".
|1.11, Аноним (12), 00:31, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> технологии связаны с верифицированной загрузкой Linux
М... всем приготовиться к загрузке только верифицированных версий линя?
Кто-кто, а Поттеринг умеет пропихивать свои творения.
|3.26, Аноним (26), 02:04, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Пульсу дропнули сразу как появилась возможность. До сих пор проблемы с конфигурацией, но чёрт бы с ней, хотя бы нормально работает в pipewire. Это не имеет никого отношения к тому, что это неработоспособное глючное дерьмо пропихнули повсюду.
|2.16, 12yoexpert (ok), 00:43, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> М... всем приготовиться к загрузке только верифицированных версий линя?
так лет 10 (15?) назад они уже пытались это сделать с помощью EFI
|1.29, Аноним (29), 02:27, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Всякая безопасная загрузка и верификация — это безопасность не для пользователя, а для поставщиков ПО и контента: они хотят быть уверенными в том, что система не даст пользователю полный доступ к любым данным на его собственном устройстве, и что пользователь не сможет это изменить (или сможет, но тогда к его устройству больше не будет доверия, так что пользователю больше не позволят использовать какие-то сервисы).
|1.37, Аноним (37), 02:56, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ну что, хотите поговорить об апостоле свободы который первым повесит на вас id ошейник?
