Создатель systemd и лидер LXC ушли из Microsoft и основали компанию Amutable

Леннарт Поттеринг, Кристиан Браунер и Крис Кюль, до последнего времени работавшие в Microsoft, объявили о создании компании Amutable. Компания зарегистрирована в Германии и в качестве своей миссии упоминает обеспечение криптографически верифицируемой целостности Linux-систем. Детали планируют озвучить на конференции FOSDEM. Пока упоминается только, что развиваемые компанией технологии связаны с верифицированной загрузкой Linux, обеспечением целостности процесса сборки и сохранением заслуживающего доверия состояния во время работы.

Руководителем компании (CEO) назначен Крис Кюль (Chris Kühl), основатель поглощённой Microsoft компании Kinvolk, развивавшей дистрибутив Flatcar Container Linux (форк CoreOS Container Linux) и открытые cloud-native решения для Kubernetes. Техническим директором стал Кристиан Браунер (Christian Brauner), мэйнтейнер подсистемы VFS в ядре Linux, лидер проектов LXC и Incus (форк LXD), один из сопровождающих glibc и участник разработки systemd. Пост главного инженера (Chief Engineer) занял Леннарт Поттеринг (Lennart Poettering), создавший такие проекты, как Avahi (реализация протокола ZeroConf), звуковой сервер PulseAudio и системный менеджер systemd.

В новую компанию также перешли 7 инженеров, участвующих в таких открытых проектах, как systemd, ядро Linux, Kubernetes, runc, LXC, Incus и containerd, а также имеющих опыт сборки как традиционных дистрибутивов (Debian, Fedora/CentOS, SUSE, Ubuntu), так и атомарно обновляемых систем (Flatcar Container Linux, ParticleOS, Ubuntu Core).



