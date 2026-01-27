The OpenNET Project / Index page

Создатель systemd и лидер LXC ушли из Microsoft и основали компанию Amutable

27.01.2026 23:39 (MSK)

Леннарт Поттеринг, Кристиан Браунер и Крис Кюль, до последнего времени работавшие в Microsoft, объявили о создании компании Amutable. Компания зарегистрирована в Германии и в качестве своей миссии упоминает обеспечение криптографически верифицируемой целостности Linux-систем. Детали планируют озвучить на конференции FOSDEM. Пока упоминается только, что развиваемые компанией технологии связаны с верифицированной загрузкой Linux, обеспечением целостности процесса сборки и сохранением заслуживающего доверия состояния во время работы.

Руководителем компании (CEO) назначен Крис Кюль (Chris Kühl), основатель поглощённой Microsoft компании Kinvolk, развивавшей дистрибутив Flatcar Container Linux (форк CoreOS Container Linux) и открытые cloud-native решения для Kubernetes. Техническим директором стал Кристиан Браунер (Christian Brauner), мэйнтейнер подсистемы VFS в ядре Linux, лидер проектов LXC и Incus (форк LXD), один из сопровождающих glibc и участник разработки systemd. Пост главного инженера (Chief Engineer) занял Леннарт Поттеринг (Lennart Poettering), создавший такие проекты, как Avahi (реализация протокола ZeroConf), звуковой сервер PulseAudio и системный менеджер systemd.

В новую компанию также перешли 7 инженеров, участвующих в таких открытых проектах, как systemd, ядро Linux, Kubernetes, runc, LXC, Incus и containerd, а также имеющих опыт сборки как традиционных дистрибутивов (Debian, Fedora/CentOS, SUSE, Ubuntu), так и атомарно обновляемых систем (Flatcar Container Linux, ParticleOS, Ubuntu Core).

Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Я (??), 23:57, 27/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Занятно...
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:43, 28/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.30, Аноним (30), 02:30, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зарегистрирована в Германии и в качестве своей миссии упоминает обеспечение криптографически верифицируемой целостности Linux-систем

    Сначала собрать всё в одну системДу, а потом залочить.

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:58, 27/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гошники гарбейджколлекторные будут развивать доверенную загрузку в линуксе. Ладно, мейнтейнер VFS в линуксе так-то ничего - видимо и будет все один делать.
     
     
  • 2.13, Фнон (-), 00:41, 28/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –5 +/
     
  • 2.27, lucentcode (ok), 02:25, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие гошники? Ленарт пишет на C, и только на C, ибо нет вменяемого низкоуровневого ЯП, кроме C.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 02:31, 28/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.3, Rev (ok), 00:05, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто их будет финансировать и за что?
     
     
  • 2.4, tonys (??), 00:08, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    АНБ
    Шифрование должно быть демократическим и правовым.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:20, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51911
     
     
  • 4.32, Аноним (30), 02:33, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Microsoft согласилась отдавать ключи шифрования пользователей властям
     
     
  • 5.36, Аноним (7), 02:51, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Публичное дело с ордером:
    https://habr.com/ru/news/988432/
     
  • 2.18, Аноним (18), 00:45, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Где-то вдалеке слышен звук распила грантов.
     
     
  • 3.22, 12yoexpert (ok), 01:02, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это звуки со стройки лунной базы
     
     
  • 4.33, Аноним (30), 02:36, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...и апгрейда силосной башни.
     
  • 2.42, Аноним (42), 04:19, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DRM-копирасты. Банки. Мобильные операторы. Вендоры биометрии. Государства. В общем все, кому нужно рабство насаждать и энфорсить.
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:09, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мошенники будут верифицировать

    Сколько блобов будет в системе криптографической верификации?

     
  • 1.6, 12yoexpert (ok), 00:19, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    в линуксе нагадил, в винде нагадил, что дальше? эпол?

    UPD: прочитал новость, таки xотят линукс добить

    > Детали планируют озвучить на конференции FOSDEM

    xорошо, что я в этом году решил не еxать, не дай бог с такими на одно фото попасть, клеймо на всю жизнь

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:53, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется ты просто не разобрался, попробуй перечитать новость. Там всё понятно написано.
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 04:19, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Мне кажется ты просто не разобрался, попробуй перечитать новость. Там всё понятно написано.

    Там сказано про логическое развитие Secure Boot, с цифровой подписью не только ядра, но и каждого исполняемого файла, начиная systemd и всех его компонентов.

     

  • 1.8, Аноним (8), 00:26, 28/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +3 +/
     

  • 1.9, aname (ok), 00:28, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Т.е. подождите, создатель системды и лидер LXC работал в МС?
    Т.е. корпораты создают эфективный опенсурс? Который работает.

    Но как же корпораты- это зло?

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:34, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > корпораты создают эфективный опенсур

    Ну как бэ только у них и получается.
    У сообщества нет средств, времени и мозгов.
    Это и понятно, сложно работать эффективно на голодный желудок в ожидании подачек от "благодарного сообщества")

     
  • 2.17, Аноним (15), 00:44, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прямо сейчас, Леннарт Поттеринг, Кристиан Браунер и Крис Кюль, на яхте,
    Говорят тебе что ты молодец).
     
  • 2.34, Аноним (30), 02:40, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > корпораты создают эфективный опенсурс

    Буква "Д" отклеилась в слове "эфективный".

     

  • 1.11, Аноним (12), 00:31, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > технологии связаны с верифицированной загрузкой Linux

    М... всем приготовиться к загрузке только верифицированных версий линя?
    Кто-кто, а Поттеринг умеет пропихивать свои творения.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:41, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    PulseAudio вроде как уже сливают потихоньку?
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 02:04, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пульсу дропнули сразу как появилась возможность. До сих пор проблемы с конфигурацией, но чёрт бы с ней, хотя бы нормально работает в pipewire. Это не имеет никого отношения к тому, что это неработоспособное глючное дерьмо пропихнули повсюду.
     
  • 2.16, 12yoexpert (ok), 00:43, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > М... всем приготовиться к загрузке только верифицированных версий линя?

    так лет 10 (15?) назад они уже пытались это сделать с помощью EFI

     
  • 2.19, Март (?), 00:48, 28/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.20, Аноним (20), 00:49, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    сначала прочитал как Amputable
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 01:25, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    дислексия?
     

  • 1.23, Аноним (23), 01:06, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Куда же это они без Мигеля де Иказы?
     
  • 1.24, name (??), 01:17, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Готовятся к тивоизации?
     
  • 1.28, Аноним (28), 02:26, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    опять какой то велосипед в стиле мс - то системд теперь это
     
  • 1.29, Аноним (29), 02:27, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всякая безопасная загрузка и верификация — это безопасность не для пользователя, а для поставщиков ПО и контента: они хотят быть уверенными в том, что система не даст пользователю полный доступ к любым данным на его собственном устройстве, и что пользователь не сможет это изменить (или сможет, но тогда к его устройству больше не будет доверия, так что пользователю больше не позволят использовать какие-то сервисы).
     
  • 1.35, Аноним (30), 02:43, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линукс окончательно превращается в заблобленный андроид.
     

  • 1.37, Аноним (37), 02:56, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что, хотите поговорить об апостоле свободы который первым повесит на вас id ошейник?
     
  • 1.38, Аноним (38), 03:09, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Троянский конь выделен в отдельную компанию.
     
  • 1.40, Аноним (40), 03:41, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Кристиан Браунер (Christian Brauner) … лидер проектов LXC и Incus (форк LXD)

    Извините, но нет. Он хоть и один из тех, кто стоял у истоков, всё же именно Stéphane Graber был и остаётся Project Leader в Incus и LXC.

    https://discuss.linuxcontainers.org/u/stgraber/summary

     

